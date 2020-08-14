«Кинопробы»: как в начале нулевых Михаил Козырев и «Наше радио» канонизировали Цоя для нас

Кем для вас был Виктор Цой?

Первой ленинградской группой, в которую я влюбился, стал «Аквариум». Второй — «Кино». Я ее очень любил, часто слушал. Песни Цоя были у меня и на виниле, и на аудиокассетах.

Одно из моих самых сильных воспоминаний о «Кино» связано с моими студенческими годами. Я работал по ночам на скорой помощи в Свердловске (сейчас Екатеринбург. — Прим. ред.), когда учился в мединституте. Скорая помощь — это несколько наркоманский образ жизни, поскольку ты привыкаешь к бешеному уровню адреналина: тебя везде ждет человеческая беда, куда бы ты ни поехал. С помощью группы «Кино» мы устраивали себе детокс. Я постоянно таскал с собой их кассеты. Помню, часто мы ездили ночью на сменах под «Песню без слов». Эта музыка давала ощущение, что не весь мир залит кровью и страданием, но есть и что-то светлое вокруг.

Вы были одним из организаторов концерта «Кинопробы», который состоялся спустя 10 лет после гибели музыканта. Как появилась идея проекта?

В первую очередь, когда мы придумывали «Кинопробы», главным замыслом у нас был не концерт, а выпуск пластинки-трибьюта. Идея пришла в голову Игорю Гудкову, которого весь Питер, а теперь и вся страна знает по прозвищу Панкер. Он был близким другом Цоя, Рикошета и входил в компанию ленинградского рок-клуба. В нулевых Игорь занимался продюсированием групп «Король и Шут», «Кукрыниксы» и «Мультфильмы». Так мы и познакомились: эти группы звучали на «Нашем радио».

В один из моих приездов в Питер Панкер провожал меня в аэропорт и в разговоре вспомнил о своем любимом альбоме группы «Кино» — «45». Это альбом, записанный просто акустически: в ту пору у музыкантов не было возможности сделать полноценную оркестровую аранжировку. И Игорь тогда мне сказал: «Как было бы круто, если бы молодые музыканты взяли себе по песне и сделали трибьют группе «Кино». Мне эта идея сразу запала в сердце. Я прилетел в Москву и обсудил ее с креативной группой на «Нашем радио». Потом позвонил Панкеру и спросил, принципиально ли для него, чтобы песни были с одного альбома. Идея трибьюта Цою и группе «Кино» была намного шире такого формата. Я предложил Игорю: «Давай привлечем к проекту гораздо больше групп, и пусть все они выбирают свои любимые песни «Кино». Он согласился, но сразу сказал, что важно получить одобрение Марьяны — жены Виктора, тогда она была жива.

Панкер дружил с ней, поэтому он и пошел спрашивать благословения. В итоге договорились, что каждая песня, которая попадет в трибьют, будет одобрена Марьяной. Во время записи мы строго придерживались этого условия. Было даже несколько серьезных споров, несколько обидных песен, которые, на мой взгляд, заслуживали оказаться в трибьюте, но не попали туда из-за отказа Марьяны. Она оценивала качество каверов по тому, как бы на них отреагировал Цой. Понятно, что никто не смог бы лучше нее этого сделать.

Спор был, например, по поводу песни «Алюминиевые огурцы». Группа «Ляпис Трубецкой» сделала ее в духе ска — мне кажется, их версия получилась по-хорошему лихой и раздолбайской. Это не зашло Марьяне, она посчитала, что кавер фундаментально неправильный, потому что Цой всегда относился к песне «Алюминиевые огурцы» очень серьезно. Марьяна запретила на этом материале устраивать «хулигански-разнузданную» шутку. В результате кавер на песню сделала группа «Пикник», их версия получила отзыв: «Вот эти нормальные, наши, питерские». У «Пикника» «Алюминиевые огурцы» тоже очень хорошо прозвучали, но мне до сих пор обидно за «Ляписа». Конечно, если бы их кавер попал на радио, это был бы хит.

Но в другом случае, когда я с опаской послал ей по электронной почте еще одно хулиганство — песню «Видели ночь» от группы Zdob și Zdub и, затаив дыхание, ждал, что Марьяна зарубит этот кавер, вдруг неожиданно пришел ответ: «Ну что, мне кажется, отлично, давайте». Как только я поставил Zdob și Zdub в эфир, они моментально взлетели на первое место хит-парада «Чартова дюжина».

Идея же концерта пришла Косте Эрнсту. Тогда мы работали с ним в одном холдинге (он занимался телевидением, а я — радио), и Костя активно участвовал в наших музыкальных инициативах. Замысел проекта ему очень понравился: в отличие от меня, он знал Цоя лично. Костя сразу понял, что в финале должен быть какой-то глобальный концерт, который он предложил транслировать по Первому каналу.

Еще одним человеком, который активно участвовал в проекте, была Алена Михайлова, она руководила лейблом REAL Records. Мы создали его в самом начале, когда запустили «Наше радио». Так вот, трибьют выходил именно на этом лейбле. Алена помогала записываться московским музыкантам, и тогда произошла еще одна любопытная история. Марьяна вывела нас на коллекционера аудиозаписей Василия Гаврилова, в чьих архивах вдруг обнаружилась песня, которую Цой сочинил, но не записал. Эта песня была без названия, но с ярким и ироничным припевом: «Когда я вижу, как ты танцуешь,/Малыш, ты меня волнуешь…». Нам сразу пришла идея отдать ее группе «Мумий Тролль», которая к этому времени уже подготовила для «Кинопроб» «Восьмиклассницу».

Кстати, про эту архивную песню есть очень занятная история. Цой сочинил ее, валяясь с Густавом (барабанщик, аранжировщик и бэк-вокалист группы «Кино». — Прим. ред.) и Каспаряном (гитарист группы «Кино». — Прим. ред.) на побережье в Крыму. Они сидели на пляже и смотрели на плескавшихся в море детей и подростков, и кто-то из них предложил сделать мальчиковый бенд. В таком случае они становились вольными творцами: на гастроли кататься самим не надо, только иногда писать музыку. Они посмеялись, и Цой моментально набросал начальные строки: «Теплое, теплое море, жаркое солнце…». После того как песню исполнил Лагутенко и она стала известна, до меня начали доходить самые причудливые версии ее написания: от того, что эта песня была посвящена Сергею Пенкину, до того, что там есть гомосексуальные мотивы. С годами количество конспирологических версий возрастает, но суть проста: эту музыкальную шутку они придумали, когда хотели стать продюсерами какого-то несуществующего мальчикового бенда.

Илья «Малыша», конечно, великолепно спел. Когда кавер врывается в чарты, новое поколение думает, что эту песню написали музыканты, которые ее исполняют. Я и в наши дни встречаю тех, кто с пеной у рта доказывает мне, что «Видели ночь» — это песня Zdob și Zdub, а «Малыш» — группы «Мумий Тролль».