Вы все ждете от нас новостей — будет ли Пикник-2020? Отвечаем честно: 8 августа — уже точно нет. Мы мечтаем встретиться со всеми в этом году, чтобы слушать любимых артистов, танцевать и валяться на траве, как делали это 16 лет. Однако пока просто не знаем, будет ли такая возможность. Мы каждый день рисуем карты, ищем решения для безопасности гостей и ждем-ждем официальной информации, как только все узнаем — сразу вам расскажем! Очень скучаем!

Пикник «Афиши»