27 июня «ВКонтакте» проведет выпускной для тех, кто его лишился из‑за пандемии. Мы попросили участвующих в нем музыкантов вспомнить свои выпускные и школьные дискотеки, а заодно составить ностальгический плейлист.

Zivert

«Самое запоминающееся — то, что у меня выпускного не было. Я заканчивала 10-й и 11-й классы экстерном и за год не успела завести там друзей, с которыми хотела бы отметить окончание школы, да и вообще со сверстниками мне никогда не было интересно. Уже плохо помню, но вроде я этот день проводила одна, наедине со своими мечтами о будущем. Как сейчас помню эту картинку: старый спортзал, максимум макияжа и Мистер Кредо «Медляк». А мой главный саундтрек всего самого романтичного в те годы — Usher & Alicia Keys «My Boo». Девчата, помню, носились с кассетами Бритни и Агилеры, а я уже тогда сходила с ума по Майклу Джексону. В компании часто слушали группу «Звери», они отлично заходили под гитарку».

Рамиль

«Выпускной у меня прошел очень даже весело и забавно. А самое забавное было то, что мне пришлось петь песню Стаса Михайлова за тройку в аттестате.😄 А произошло это так: завуч вошла в кабинет и спросила, у кого двойки есть в аттестате, и таким образом, собственно, я выбил себе 3. [Была песня] Ивана Дорна [со строчкой] «Все твои слова — это прошлое». Мы всем классом гоняли ее по кругу. Мы слушали 50 Cent, Eminem и других западных артистов. Помню, как передавали песни друг другу по блютус».

Jony

«Мой выпускной в школе был запоминающимся, потому что мы его организовывали сами с ребятами. Я его праздновал с людьми, которых знаю всего лишь год, потому что с девятого класса я ушел в другую школу — я поступил в экстернат и за год окончил 10–11-й классы. Со мной поступили другие ребята, с которыми мы за год сдружились и решили, что будем вместе праздновать выпускной, так как все наши бывшие одноклассники учились на тот момент в 10-м классе. Нас было не так много, в основном все мои одноклассники были девочки и два друга. Мы взяли лимузин, катались по Москве, поехали потом тусить, весело провели время. В школе мы танцевали тектоник. Слушали всю музыку, связанную с этим. Так особо в памяти нет песен. Медлячок я не танцевал, я пел. (Смеется). Всегда слушал грустную музыку и на всяких школьных дискотеках я пел песню «Mad World». (Поет) Очень люблю эту песню — одна из первых на английском, которую я выучил. И под эту песню все танцевали медляк. Мы слушали DMX, Ludacris, Eminem, 50 Cent, Akon. Я слушал лично Майкла Джексона, Coldplay — такие зарубежные песни. В основном окружении у меня тоже были ребята, которые тоже слушали только иностранную музыку. Я люблю эти песни, на них я вырос, они такие энергичные и классные. До сих пор слушаю с большим удовольствием. Мы с ребятами небольшой компанией в 5–6 человек в основном слушали рок: западный рок, физический рок и Metallica. И слушали Disturbed, AC/DC слушали жестко, кайфовали, фанатели все. Это one love, было офигенно. Я не был очень много на дискотеках. У нас все танцевали тектоник, потом я брал микрофон, и все веселились. Nickelback мы слушали очень много — песню «Far Away», очень классная. Слушали Бруно Марса, «Нирвану», «Бумбокс». Николая Носкова «Это здорово» слушали, просто обожали эту песню».