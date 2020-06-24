Британский дуэт Hurts объявил о том, что 4 сентября выпустит альбом «Faith», а заодно опубликовал очередной сингл с него, «Suffer». В рамках нашей новой рубрики «Анкета» мы попросили участников группы рассказать про вещи, без которых невозможно представить их творчество.

Книги

«„Американский психопат“ за его мрачность, неумолимость и одержимость. „Встреча с тенью“ за то, что помогает понять, как уживаться со своей „темной“ стороной» Музыка

«Я очень много слушал Nine Inch Nails и думаю, что Трент Резнор — один из величайших артистов всех времен. У него есть целая гамма нот, которые уникальны для него. Вы можете послушать песню NIN, в ней есть что‑то абсолютно неповторимое. И мне очень нравится его новый альбом „ghosts v“». Мода

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«Я люблю японскую моду: крупные формы и необычные покрои одежды. Мне очень нравятся Рик Оуэнс и Энн Демилемистер. Много одежды я также покупаю на ebay, а затем подгоняю ее под свой стиль. Я, также, люблю винтажную одежду, потому что она хранит историю». Кино

«Своей тематикой и атмосферой мне нравится „Автокатастрофа“ Дэвида Кроненберга. Нравятся все фильмы Дэвида Линча, такие как „Малхолланд Драйв“ и „Дикие сердцем“. Также, понравился фильм „Маяк“ с Уильямом Дэфо. Мне нравится все, что имеет сильную визуальную составляющую. Даже „Волшебник Страны Оз“ повлиял на меня из‑за своей эстетики»

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Картины

«Мне нравится картина Уильяма Тернера „Горящие дома парламента“. Также, я люблю Сальвадора Дали и Фрэнсиса Бэкона. Еще я люблю искусство фотографии и мой любимый художник всех времен — это, вероятно, Хельмут Ньютон» Вещи, без которых нельзя прожить

Мой ноутбук и мой творческий инстинкт. Без этих двух вещей мне трудно в жизни.

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