Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. Для нас он и его брат Константин — пример того, как делать от большого ума душевные песни, которые все знают наизусть. По случаю праздника мы выбрали 10 лучших, по нашему мнению, песен Меладзе.

«Один день»

Песня, написанная еще для группы «Диалог», в которой участвовали оба брата Меладзе. Мощнейшая баллада в актуальном для того времени синтетическом звуке. С братьями Меладзе в Россию пришел семимильными шагами душевный поп, который тогда исполняли Стинг и a-ha. «Не тревожь мне душу, скрипка»

Первый большой хит Меладзе — и сразу же демонстрация его недюжинных вокальных способностей и сонграйтерского таланта Константина Меладзе. До сих пор — идеальный образчик интеллигентного попа для всех возрастов. «Ночь накануне Рождества»

Трогательная баллада о чудесах и еще один большой хит с дебютного альбома Меладзе «Сэра». Правда, на фоне «Скрипки» и заглавной песни он слегка затерялся — а зря. «Сэра»

Ультимативный хит Меладзе, достаточно было только одной строчки припева. На саксофоне в треке играл Батырхан Шукенов из «А-Студио», другой деятель высококлассной глянцевой поп-музыки того времени. «Девушки из высшего общества»

Самый запоминающийся клип Меладзе. Развеселый нью-вейв на слабую долю в духе Level 42 — и довольно консервативная по нашим временам лирика. Герой печалится за девушку, которой замуж выходить пора, а все никак. «Рыбак и рыбка»

Меладзе праздничный. Вообще альбом «Последний романтик» 1996 года оказался куда живее и бодрее дебютного «Сэра» с его надрывными балладами. Тут же Меладзе пританцовывает под страшно модные карибские ритмы и поет про рыбака, который «продал удачу за пятак». «Самба белого мотылька»

Вместо рубашки нараспашку — строгий костюм, вместо песен про цыганок и дочерей дипломатов — театральная практически драма. Песни с альбома «Самба белого мотылька» гремели по стране аккурат одновременно с кризисом. Вот и у самого Меладзе он, кажется, впервые случился. Но заглавный трек можно поставить в любой сборник золота российской попсы: хоть за девяностые, хоть за все время. «Когда заходит солнце»

Еще одна жемчужина «Самбы белого мотылька» — вот эта непритязательная на первый взгляд баллада. Со сбивчивым ритмом, с курортно-пляжной атмосферой, с вкрадчивым голосом Меладзе. Заходит солнце, дамы приглашают кавалеров. «Спрячем слезы от посторонних»

Меладзе эпохи MTV здорового человека. Снятый будто бы без склеек клип, так и пышущий гламуром, новомодная бородка вместе со строгим костюмчиком — и совершенно другой звук. Меладзе нулевых — это драма на дискотеки, это танцевальные треки с лирикой будто бы позапрошлого века. Как ни странно, эта формула срабатывает, и братья Меладзе, в отличие от большинства коллег по сцене, удачно переживают все кризисы. «Притяженья больше нет»

Идеальная баллада на четверых — редкие клавишные, тревожный припев и голос, летящий вдаль. Посвящение то ли охлаждению отношений, то ли смерти, то ли перерождению, то ли творческому бессилию. Кажется, последний большой хит Меладзе вообще и одна из лучших песен двухтысячных.