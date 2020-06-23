Латиноамериканские хиты уже несколько лет не покидают чарты. Даже самые успешные артисты других направлений прибегают к силе латино-ритмов, когда хотят не только обновить репертуар, но и громко напомнить о себе — например, Дрейк. «Афиша Daily» объясняет, что такое латино-трэп и кого стоит послушать, помимо очевидных звезд вроде Bad Bunny.

Первые композиции, мало чем напоминающие сегодняшние треки этого направления, появились еще в начале 2000-х в Пуэрто-Рико. Пионерами латиноамериканского трэпа называют Arcángel и De La Ghetto. Предшественником жанра считается особенно популярный в 1990-х реггетон — энергичная танцевальная латиноамериканская музыка с яркими ударными и басовыми партиями. Со временем под влиянием хип-хопа, и южного, и североамериканского, реггетон трансформировался в направление урбан-латино, и, в частности, в латино-трэп. Вторая половина 2010-х ознаменовалась резким взлетом популярности исполнителей латино-трэпа, в числе которых Bad Bunny, Farruko, Ozuna и J Balvin. Как вначале, так и сейчас исполнители затрагивают темы жизни улиц, насилия, денег, секса, наркотиков, однако сегодня многие новички стремятся избавиться от клишированных образов и расширить тематический диапазон. Благодаря закрепившимся ассоциациям с реггетоном и космополитичному бэкграунду латино-трэп стал одним из самых коммерчески успешных жанров мировой индустрии. Для удобства мы перевели все имена артистов на русский язык

Anuel AA (Ануэль АА)

Кто: пуэрториканец Эммануэль Гасмей Сантьяго — один из тех, кто стоял у истоков латиноамериканского трэпа. После публикаций треков в сети в 2010 году 17-летний Эммануэль, поддерживаемый уже известными на тот момент реггетон-исполнителями Ozuna (Осуна), Arcángel (Аркангель) и Ñengo Flow (Ньенго Флоу), занял заметное место в индустрии и не покидает его вот уже десять лет. Кому понравится: тем, кто любит классическое звучание урбан-латино. Ануэль не увлекается экспериментами. Главные особенности — низкий объемный голос, заавтотюненный на высоких нотах, отчего его звучание становится немного металлическим. Читает Гасмей Сантьяго, как правило, нараспев, с расслабленной артикуляцией. Иногда границы слов размываются совсем и треки становятся похожи на образцы мамбл-рэпа. Что нового: 29 мая Anuel AA выпустил альбом «Emmanuel», который возглавил профильные чарты Billboard. Дискография артиста пополнилась работами с J Balvin, Лил Уэйном и Энрике Иглесиасом.

El Alfa (Эль Альфа)

Кто: колоритный рэпер из Доминиканы, обладатель необычного голоса — сначала может показаться, будто артист в шутку его искажает, но позже становится ясно, что он действительно почти всегда звучит как сирена или рой майских жуков. Свою карьеру Эль Альфа (настоящее имя Эммануэль Эррера Батиста) начал еще двенадцать лет назад, а на сегодняшний день признан самым влиятельным исполнителем дембоу (доминиканский жанр, смесь дансхолла и реггетона. — Прим. ред.). И хотя большинство треков рэпера относится именно к этому направлению, в 2019 году он выпустил сборник «Trap King», чем обеспечил себе почетное место и на этой сцене тоже. Кому понравится: фанатам реггетона и зажигательных битов. У Альфы всего несколько лирических треков, абсолютное большинство — идеальные композиции для урока латиноамериканских танцев. Их главные особенности — высокий, немного гнусавый голос рэпера и отточенный быстрый флоу, напоминающий не то пулемет, не то лай собак, которые органично переплетаются с ритмичными битами, не лишенными выраженной музыкальности. Что нового: в середине мая у Эрреры Батисты вышел альбом «El Androide», в который вошло 20 треков. Здесь уже на порядок меньше реггетона, больше трэпа, и даже читка стала медленнее, но, несмотря на все это, фирменное звучание Эль Альфы никуда не делось — оно лишь немного трансформировалось, впитав в себя элементы тех жанров, которые до «El Androide» в дискографии артиста встречались редко.

Jon Z (Джон Зи)

Кто: пуэрто-риканский рэпер (настоящее имя Джонатан Ресто Киньонес), недвусмысленно намекнувший названием дебютного альбома «JonTrapVolta», какую нишу он пришел завоевывать. Большинство композиций действительно подходит под определение трэпа, но время от времени артист использует наработки других жанров, от откровенного реггетона в совместном треке с Wisin и Доном Чесиной «3G» до лирической поп-музыки в фите с Энрике Иглесиасом «Después que te perdí». Кому понравится: тем, кто ищет более американизированный испаноязычный трэп. Джон Зи среди латино-трэп-исполнителей выделяется тем, что зачастую от латино у него остается только язык: музыка и читка звучат так, будто кто‑то просто перевел на испанский треки Янг Тага или Гуччи Мейна, а затем отдал его на доработку латиноамериканскому битмейкеру. Это во многом объясняет, почему трек «Go Loko», записанный Джон Зи совместно с американскими рэперами YG и Тайгой, получился таким органичным: с одной стороны, выполненный в эстетике западного трэпа, а с другой — не лишенный выраженной латино-части. Что нового: В мае 2020 Джон Зи выпустил только один сингл — «Soy un tiburón». Манера исполнения в первой части трека прямо говорит, что мы слушаем именно латиноамериканского артиста, но на припеве уже узнаешь привычное американизированное звучание. Такая игра голосом дает ощущение, будто трек исполняют сразу два человека.

Rosalía (Росалия)

Кто: испанская певица Росалия Вила Торбелья, которая училась в Барселонской консерватории, на факультете фламенко, а потом уверенно вошла в жанр урбан-латино. Громкий успех пришел к Росалии в 2017 году вместе с наградой «Лучший новый артист» на 18-й церемонии вручения латинской премии «Грэмми» (латиноамериканский аналог премии «Грэмми», учрежденный в 1997 году. — Прим. ред.). Кому понравится: любителям женского вокала и традиционных испанских мотивов. У Росалии высокий голос, который иногда напоминает детский. Однако возможности использования своих данных у певицы взрослые: она не ограничивается традиционным для урбан-латино-речитативом, но подключает весь вокальный потенциал. Во многих треках слышны семплы фламенко, хлопки ладоней и ритм испанской народной музыки — сказалось образование Росалии. Тем не менее едва ли это можно назвать традиционным звучанием: национальный жанр тут является основой для R’n’B и трэпа. Что нового: в начале июня у певицы вышел совместный трек с Трэвисом Скоттом «TKN», а через неделю и клип. Это типичный трек для Росалии: размеренный бит на испанский лад, паузы и дропы, легкое звучание. Два разных языка и две разные манеры исполнения органично переплетаются на протяжении всего трека. А в конце июня Росалия исполнила совместный трек с Аркой.

Myke Towers (Майк Тауэрс)

Кто: пуэрториканец Майкл Торрес, обладатель разнопланового флоу. Кому понравится: искателям разнообразия. В дискографии Тауэрса есть все, от реггетона и танцевальных ремиксов до классических трэп-композиций и рэп-баллад с претензией на олдскульное американское звучание. Майк показывает мастерство исполнения то быстрым флоу, то размеренной читкой нараспев и совмещает все стили в одном альбоме, тем самым достигая эффекта американских горок: при прослушивании каждого следующего трека настроение кардинально меняется. Что нового: после первого за четыре года альбома, «Easy Money Baby», у Майка вышло еще несколько синглов, самый интересный из которых «Michael Myers», где смешались ностальгические мотивы и утвердительно-агрессивный посыл. 8 июня вышел трек «Mayor», записанный совместно с пуэрто-риканским певцом Yandel. Композиция звучит в соответствии с канонами латино-трэпа, без перегруза тяжелыми битами и напористым исполнением.

Paulo Londra (Пауло Лондра)

Кто: молодой рэпер из Аргентины, завоевавший популярность в 2017 году с треком «Relax». Перспективный артист привлек внимание уже состоявшихся звезд урбан-латино, что обеспечило успех и сольных хитов Пауло, и удачных коллабораций с Becky G., Piso 21 и A Boogie wit da Hoodie. Кому понравится: любителям душевности. У Пауло необычный, слегка хриплый голос. В своих треках он отошел от традиционных для рэпа тем и погрузился в любовную лирику и собственные переживания. Даже не читая перевод, это легко почувствовать благодаря мягкой подаче текста и соответствующих битов. Что нового: увы, пока ничего. Дебютный альбом «Homerun» Пауло выпустил год назад, после этого в 2019 году вышло еще несколько синглов и фитов (например, Пауло исполнил куплет в треке Эда Ширана «Nothing on You»), и вот уже почти год ничего нового нет.

Don Patricio (Дон Патрисио)

Кто: испанский рэпер, активно развивающий свою карьеру с 2017 года. Сейчас на счету Патрисио Мартина Диаса два полноценных альбома и множество синглов, в числе которых ремикс на хит «Contando Lunares», записанный совместно с пуэрто-риканским рэпером Rauw Alejandro и известной бразильской певицей Anitta. Кому понравится: фанатам реггетона. В абсолютном большинстве треков Патрисио слышно сильное влияние латиноамериканской танцевальной музыки. Иногда получаются композиции чистого жанра, а иногда — смесь современных хип-хоп-звучаний с традиционными ритмами, причем даже в таких лирических треках, как, например, «22:23». Соответствующим образом Дон Патрисио играет и с возможностями своего голоса: то выдает стремительный флоу, то снижает скорость и переходит на вокал — и нередко это происходит в рамках одного трека. Что нового: 2020 год для Патрисио стал продуктивным. За полгода — пять клипов. Последнее — снятый в эстетике американских 1990-х клип на новый сингл «Pa toda la vida».

Aron (Арон)

Кто: Арон Пайпер, испанский актер и певец, родившийся в 1997 году в Германии. Широкую популярность Арон приобрел с выходом на Netflix сериала «Элита» про жизнь учеников частной школы в Испании. На экране Арон появляется с самого детства, а вот в музыкальной индустрии недавно. Кому понравится: любителям спокойной музыки. Ни один из треков Пайпера не претендует на статус танцевального хита. Наоборот, биты размеренные, седативные с гипнотическим мелодизмом. Арон поет нестройно, слегка хрипло, что даже идет на пользу. Что нового: сейчас в дискографии Пайпера три трека. Судя по его инстаграму, уже идет работа над четвертым с Mygal и диджеем Эдгаром Керри.

Cauty (Каути)

Кто: пуэрто-риканский рэпер Кристиан Даниель Мохика Бланко, чья популярность вышла за пределы его родного региона в 2018 году вместе с треком «Ta to Gucci». У Мохики Бланко нет ни одного альбома, зато есть несколько десятков синглов и множество совместных проектов с другими исполнителями. Кому понравится: тем, кто любит реггетон, но немного устал от бешеного ритма. Треки Cauty не лишены латиноамериканского колорита, но будто бы замедлены в полтора раза. Получается спокойный реггетон с таким же размеренным рэпом. Для Cauty совсем не свойственен быстрый флоу, наоборот, его узнают по плавной читке, которая практически не останавливается, тянется через весь трек одной мыслью. Из множества других исполнителей латино-трэпа Cauty выделяется еще и минималистичными битами, остающимися почти незаметными на фоне голоса рэпера. Что нового: в 2020 году у Cauty вышло аж 12 новых синглов. Последний — «Mal Necesario», дуэт с Ленни Таваресом.

Ms Nina (Мисс Нина)

Кто: аргентинская певица Хорхелина Андреа, выросшая в Испании. Такое двойное приобщение к культурам разных стран сформировало ее уникальный стиль, где слышны ноты хип-хопа старой школы, аргентинского фольклора и американской поп-культуры 1990–2000-х. Кому понравится: адептам феминизма и любителям необычных голосов. Ms Nina в своем творчестве борется с мужской монополией на направление урбан-латино. В 2017 году у нее вышел гимн равноправия под названием «Reinas» («Королевы»), записанный совместно с транссексуалом King Jedet. Что касается манеры исполнения, голос у Ms Nina высокий, гнусавый и тянущийся. Аналогичную манеру на латиноамериканской сцене сейчас вряд ли найдешь. Что нового: три сингла — «3d», «La Caprichosa» и «Location». Последний вышел 11 июня и помимо певицы его авторами и исполнителями стали рэперы Soto Asa и Диего Рапосо.