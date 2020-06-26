В IGTV одного из наиболее популярных российских объединений комиков Labelcom выходит шоу, в котором Гурам Амарян и Расул Чабдаров комментируют музыкальные клипы. Мы попросили Расула составить плейлист под самые разные жизненные ситуации: от грусти до разборок.

Музыка для танцев, пока никто не видит Matrang — «Матранг»

Очень качевый семпл сакса. Ну и дроп сильнейший. Да и в целом осетины умеют делать хорошую музыку. Музыка, чтобы погрустить Miyagi & Эндшпиль «Бошка»

Эта композиция по атмосфере напоминает мой родной город Нальчик. Никто, как Мияги и Энди, не может передать приятную грусть. Опять-таки осетины умеют делать хорошую музыку. Музыка, чтоб стильно выходить из вагона метро A$AP Mob «Yamborgini High»

На этот случай вам может помочь этот трек. Все, что делает это объединение, бывает стильным. Но до осетин им далеко. Музыка, чтобы пережить похмелье Big Baby Tape — «Hard 2 Kill»

Не думаю, что музыка может помочь пережить похмелье, но послушайте эту композицию. Это, наверное, один из немногих случаев, когда отечественный рэп-артист смог сделать лучше, чем оригинал.

Трек, который можно слушать всю жизнь и не надоест Khaled «Aicha»

Треки рано или поздно надоедают, но есть нетленная классика. Наверное, каждый пэзээрил (сленговая аббревиатура ПЗР широко используется в Махачкале и ее окрестностях, погуглите) под эту великолепную композицию. (Орфография автора сохранена. — Прим. ред.) Трек, чтоб ехать вальяжно в тачке никуда не спеша Boulevard Depo «Druг»

Для этого случая мой дорогой друг, брат и товарищ Boulevard Depo написал композицию «Druг». В этой песне все располагает к вальяжу и расслабленному настроению духа.

Трек, пока ждешь девчонку, которая опаздывает на 20 минут любой трек с альбома Скриптонита «2004»

Если твоя девчонка говорит, что будет через 20 минут, то смело слушай весь альбом Скриптонита «2004».

Музыка для секса

Ну тут без разговоров: Enigma — «Sadeness». Музыка для разборки Тимур Муцураев, из разрешенного

Странно во время разборки слушать музыку. Как минимум потому, что ты не будешь слышать контраргументы противника, а что еще хуже, не услышишь, как сзади летит бита. Поэтому я советую слушать музыку непосредственно до разборки. По своему опыту могу сказать, что поднять боевой дух перед разборкой помогает любая песня Тимура Муцураева. Но будьте осторожны, так как некоторые его песни внесены в список запрещенных. Но если вы не хотите проблем с законом, то послушайте это.

Музыка, когда совсем скоро полпятого утра Olexesh «MOB»

Для этого случая я приберег для тебя нечто особенное. Как насчет узнать, что там у наших братьев с берегов Одера? Да-да! Я говорю про немецкий нью-скул! Зацени, потом отпишись, как тебе.

Песня, чтобы распевать в душе DASHXX «Красавчик, брат».

Для этого случая будет незаменим трек моего братанчика DASHXX «Красавчик, брат». Припев замечательный для распева в душе.

Музыка, когда влюблен Сосо Павлиашвили «Радовать»

Музыку, когда ты влюблен безответно, я уже назвал. Пришло время поговорить, когда ты влюблен и это взаимно. На этот случай подойдет эта песня.

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