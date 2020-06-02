Гибель Джорджа Флойда привела к самым масштабным протестам в новейшей истории США. В них — очно или виртуально — участвуют и музыканты, и музыкальная индустрия.

Убитый полицейским в Миннеаполисе Джордж Флойд был рэпером Big Floyd из команды DJ Screw. Вот пример его музыки.

Автор трибьюта DJ Screw тромбонист Дэвид Дав из Хьюстона рассказал телеграм-каналу «Топот», что «было сумасшествием узнать, что Джордж Флойд был Большим Флойдом из Screwed Up Click. Хотя его убийство произошло не в Хьюстоне, для местных жителей оно оказалось большой травмой. Кажется, здесь Флойда очень любили. Америка больна. Больна глубоко укоренившимся расизмом, который лежит в основе этой страны. Я очень люблю это место. Но я признаю, что само наше существование было основано на геноциде и расизме. И потребуется многое, чтобы изменить это. Если это вообще возможно как‑то изменить». Музыкальные сервисы ушли в блэкаут В пятницу, 29 мая, музыкальные сервисы и лейблы решили устроить Blackout Tuesday, приостановить работу на день 2 июня в знак протеста против расизма, несправедливости и неравенства. Среди поддержавших кампанию были Spotify, Apple Music, Warner Music Group, Sony/ATV, BMG, SoundCloud и другие. Bandcamp пообещал перечислить 100 процентов доходов за 24 часа правозащитной организации. Авторками инициативы выступили Джамила Томас, управляющая маркетингом в Atlantic Records, и ее коллега Брианна Эйджиманг. Последняя в своем инстаграм-посте призвала музыкальную индустрию хотя бы на сутки перестать выпускать треки и производить какой‑либо контент, потому что «шоу не может продолжаться, пока на людей охотятся, людей убивают» .

SoundCloud 1 из 3 Apple Music (украинская версия приложения, в России поменялась только веб-версия сервиса) 2 из 3 Spotify (также сервис добавил в плейлисты минуту молчания) 3 из 3

Не всем понравилось поведение мейджор-лейблов на фоне протестов. Главная претензия — крупный бизнес ограничился постами с черным квадратом, без какого‑либо призыва к действию и без какой‑либо дополнительной деятельности вообще. Глава инди-лейбла Don Giovanni Records Джо Стейнхардт считает, что люди из бизнеса должны «выйти из своих чертовых офисов на улицы» и участвовать в протестах анонимно, а не устраивать промокампании на фоне гражданской активности. Основательница лейбла Father/Daughter Records Джесси Фрик заявила, что не будет присоединяться к акции, потому что не видит честности в действиях мейджор-лейблов, а какой‑либо выпуск продукции она приостановила еще на прошлой неделе, как только протесты начались. В блэкаут ушли не только лейблы. Отказались от публикаций и музыкальные издания — например, Fact, Spin, Rap Radar и NME. Редакция NME объяснила это «протестом против всех форм системной дискриминации и насилия». К акции присоединились и музыканты, и обычные пользователи. Посты можно поискать по хештегу blackouttuesday.

Музыканты ходят на митинги, поддерживают блэкаут и выпускают песни о полицейском насилии и неравенстве О необходимости борьбы с неравенством, системным расизмом и полицейским насилием высказались почти все более-менее известные музыканты — от Джей-Зи до Роджера Уотерса из Pink Floyd. Некоторые решили, что этого мало, и сами вышли протестовать. Среди участников митингов — Ариана Гранде, Джей Коул, Machine Gun Kelly, Холзи, Тинаши. Группа Run the Jewels решила сделать свой альбом «RTJ4», выходящий в эту пятницу, бесплатным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от halsey (@iamhalsey) 1 Июн 2020 в 4:47 PDT Холзи участвует в протестах

Уже появилось несколько злободневных треков. Самый жесткий и честный — совместный трек калифорнийского рэпера и продюсера Терраса Мартина, Дензела Карри, Камаси Вашингтона и рэпера Daylyt.

Еще один трек — от рэпера из Буффало Convay the Machine: «Я видел ролик в новостях и не мог поверить: еще один коп-расист убил ниггера«Nigga» — так в песне. и избежал ответственности <…> Если человек из гетто, он не обязательно продает крэк, он едет домой с работы, а вы его останавливаете, потому что он черный».

Еще одно послание — от Run the Jewels. Накануне участник группы Киллер Майк выступил с эмоциональной речью по поводу протестов. Он сказал, что «устал смотреть, как погибают черные парни», но призвал протестующих не идти на поводу у ненависти, потому что дом надо охранять, а не сжигать.

Новый трек о полицейском насилии и расизме — в инстаграме ветерана хип-хопа LL Cool J.

И самое трогательное послание: 10-летний музыкант Нэнди Бушелл переиграл хит Rage Against the Machine «Guerilla Radio». Его ретвитнул гитарист RATM Том Морелло со словами: «Теперь мы на правильном пути».

В протестах — даже не подозревая этого — поучаствовали и кей-поп-идолы. При помощи видео с ними активные горожане спамили сервис, который полиция использовала для доносов.

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