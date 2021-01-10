От звезды подросткового поп-панка до приметной инди-героини и любимицы критиков — через депрессию, развод, борьбу с собой и хейт. Рассказываем историю творческого перерождения фронтвумен группы Paramore — один из самых интересных сюжетов 2020-го.

На 2018-й Хейли Уильямс построила планы: взять отпуск от музыки и хорошенько отдохнуть. Тогда как раз должен был завершиться тур в поддержку последнего альбома ее группы Paramore «After Laughter», где вместо привычного поп-панка вдруг зазвучал прыткий прифанкованный синтипоп не без влияния Talking Heads.

Сингл «Hard Times» с последнего альбома группы — Paramore убавляют шум и врываются на танцпол

Спокойного отдыха не получилось. Прямо во время тура распался брак певицы с гитаристом New Found Glory Чедом Гилбертом: они были женаты чуть меньше двух лет, а встречались все десять. В оставшейся части тура артистка со сцены говорила о важности принятии себя, а за кулисами запивала депрессию алкоголем, практически не ела и в какой‑то момент стала весить 41 килограмм. После тура обессиленная Хейли записалась на курс терапии в надежде уладить все невзгоды, но вместо этого впала в еще более тяжелую депрессию и пережила посттравматический синдром. Позже она расскажет, что в тот период страдала от страшных снов и панических атак. В конце 2018 года Хейли оказалась в больнице. Когда певица вернулась домой, ее ждало еще одно испытание: любимая бабушка Хейли, которой исполнилось 80 лет, упала и получила травму головы, которая повлияла на ее память. Тогда Хейли, вопреки собственным планам, последовала совету терапевта — писать песни. Так родилась «Leave it Alone» — тягучая и надрывная вещь с оркестровками и полиритмией в духе позднего Тома Йорка. Эта песня резко контрастировала со всем, что делали Paramore.

«Leave it Alone» — первая сольная песня Уильямс

Дальше Уильямс в компании гитариста Paramore Тейлора Йорка и концертного басиста группы Джоуи Ховарда продолжила писать музыку, которая также была непохожа ни на прямолинейный громогласный поп-панк первых альбомов, ни на синтипоп последнего релиза. Хейли признается: «Я действительно думала, что напишу кучу R&B песен для удовольствия» — и попросила Тейлора Йорка, своего соавтора, написать музыку в духе Соланж и SZA. Но Тейлор понял: тексты, которые присылала Хейли, были слишком израненными, измученными, надрывными, чтобы превратить их в R&B. В результате получились песни, где меломанские амбиции и мелодический талант Хейли, Тейлора и Джоуи раскрылись так, как никогда не раскрывались даже в последней версии Paramore. Это то, чего меньше всего стоило ожидать от исполнителей «песни из «Сумерек». Еще в тинейджерских 00-х Уильямс неоднократно признавалась: ее музыкальный кругозор гораздо шире исполняемого ей коммерческого поп-панка — она любила и тяжелую альтернативу в духе Deftones, и Эллиота Смита с шведской группой Kent, и новую волну, и R&B.

«Dead Horse» — главный сольный хит певицы

В новых песнях эти влияния наконец-то можно расслышать — здесь звучит юркий фанк, певучий инди-поп, машинное электро, баллады с пышными оркестровками и поп-музыка в самом понятном смысле этого слова. Это песни боли и гнева — гнева не громогласного, а тихого, бессильного, нашедшего смирение. Это песни терапии и лечения душевных ран — Хейли поет о том, как безуспешно пыталась быть идеальной женой, заново переживает детские травмы, связанные с домашним насилием по отношению к ее матери, посвящает оду своему другу Брайану, разделившему с Хейли горечь недавнего развода, приглашает Фиби Бриджерс спеть о том, как быть женщиной и общаться с другими жещинами, радуется возможности полюбить свое тело. Это песни борьбы за саму себя. Хейли работала над ними в тайне от лейбла — и показала их в последний момент. «Я была близка к тому, чтобы задушить свой творческий процесс, потому что я не хотела жить в соответствии с ожиданиями того, как это выглядит, когда женщина покидает группу и создаёт проект самостоятельно», — сказала Хейли. По словам артистки, она до сих пор боится быть сольной исполнительницей. К счастью, Atlantic Records дал певице зеленый свет — сольный альбом Хейли Уильямс «Petals for Armor» вышел в мае прошлого года и стал самой эмоциональной и откровенной работой, которую она когда‑либо делала. Эти песни созвучны не только с общим настроением тревоги, гнева и злости в беспокойном и сумасшедшем 2020-м. Это песни еще и вскрывают женскую боль от насилия, неравенства и других проявлений сексизма. Хейли знает о сексизме не понаслышке: «Каждая женщина в моей семье со стороны матери подвергалась насилию почти в каждом смысле этого слова. — говорит певица. — Мне всегда казалось, что со мной что‑то не так. Что я неудачница, и что мне необходимо всем что‑то доказывать».

Слова о стремлении доказывать — не пустые для Хейли. Вся музыкальная карьера Уильямс — это не только премии, чарты, «платины» и стадионы, но и череда драм и испытаний. Это еще и история о женской борьбе.

Хейли попала в мир чартов и больших площадок еще девочкой-тинейджером и сразу окунулась в один изсамых сексистских сегментов музыки — поп-панк-сцену. «Они [поп-панк- и эмо-сцены] были зверски женоненавистническими. Полно сексизма, и даже если тебе посчастливилось встретить группы, которые были добры и уважительны, было множество другого дерьма», — говорит Хейли, вспоминая о том, как ей предложили выступить туре, но с оговоркой: только на специальной «женской сцене». Другие воспоминания Хейли о тех годах шокируют еще больше. «Нас передвинули на сцену побольше. Это был год грёбаных презервативов. Они в меня летали. Мы были в Сан Диего или Сан Франциско, и в меня полетел презерватив. И прилип к моей груди во время выступления. Мне было так стыдно», — рассказывает артистка. Тем не менее, Paramore быстро стали успешной группой. Крикливые, задорные и очень доходчивые поп-панк-гимны писал тандем: Хейли сочиняла тексты, а гитарист Джош Фэрро — музыку. Это был не только рабочий, но и любовный союз: около года Хейли и Джош встречались. Расставание обернулось бомбой для медиа и личным испытанием для Хейли: после тура в поддержку третьего альбома «Brand New Eyes» Джош и его младший брат Зак Фэрро, барабанщик, громко уйдут из Paramore, обвинив Уильямс в тирании и написании текстов, которые не соответствуют вере братьев, а ее отца — в чрезмерном вмешательстве в дела группы и плохом отношении к ее участникам. Позднее Хейли признается, что Джош пытался выяснить, «сможет ли он подать иск против нас, чтобы завладеть названием», а тот день, когда братья объявили об уходе из группы назовет «худшим днем в своей жизни». Хейли встретилась лицом к лицу с массивным хейтом в ее адрес — как в комментариях в интернете, так и во мнениях коллег по сцене. В этом хейте она тоже находит сексистскую природу.

«Ты бы никогда не подумал: «О, Том Йорк должно быть гребаный Гитлер в Radiohead». Он может быть мудаком. Я думаю: что, если это потому, что я женщина? У меня мог бы быть член и история бы не получила такую трактовку. Долгое время я злилась».

После ухода братьев Фэрро за музыку в коллективе стал отвечать гитарист Тейлор Йорк — с нимв качестве основного автора музыки Paramore запишут одноименный — и самый успешный альбом. За одну из песен с этого альбома, «Ain't it Fun» группа получит «Грэмми». Но радость от успехов омрачится еще одним скандалом. В 2015 году басист Джереми Дэвис объявил об уходе из группы и подал на нее в суд, чтобы добиться большей доли авторского гонорара и дохода от туров — он посчитал, что внес больший вклад в написание песен, чем тот,что указан в буклете к альбому, и недополучил свои роялти. Несмотря на проигранный суд, Хейли в очередной раз был нанесен удар по репутации: позже она рассказывала, как жила с постоянным чувством вины, пыталась его побороть и даже хотела на время уйти из музыки, чтобы посвятить себя браку. С братьями Фэрро певица в итоге помирилась. Гитарист Джош шесть лет спустя признался, что был «молод и наивен», а барабанщик Зак перед записью «After Laughter» даже вернулся в группу — и состоит в ней по сей день. Именно тогда музыка Paramore радикально полегчала. «Мы так устали трясти головой, у нас болят шеи!», — вспоминает Хейли о тех днях.

«Ain't It Fun» — трек, за который Paramore получили «Грэмми» в 2015 году в номинации «Лучшая рок-песня»

Почему изменилась музыка Paramore? «Когда я начал писать, — говорит гитарист Тейлор Йорк, — я приносил Хейли все эти песни с большими, массивными гитарными риффами — больше, чем когда‑либо. На каждую идею, которую я бы ей не сыграл, она говорила: «Это круто, но у тебя есть что‑нибудь ещё?» Единственное, что я продемонстрировал Хейли, было «Ain’t It Fun». Я принёс крошечные колонки и установил их в бутылку от воды, чтобы звук был громче. Это был бит на барабане и маримба. Я подумал, что такого даже в аду не услышишь, но вдруг её глаза загорелись. Это был момент переворота». Любовь Уильямс и Йорка (Тейлора) к другому Йорку (Тому), R&B и «новой волне» помогла перезагрузить карьеру Paramore и построить сольную карьеру самой Хейли. Историю творческого перерождения Уильямс сложно назвать счастливой — это был путь слез, обид, предательств и ошибок. Но это история со светом в конце — о победах над собой, своими демонами и страхами. Которая вылилась в один из лучших альбомов прошлого года.

