В России постепенно снимают ограничения, введенные из‑за коронавируса. Мы не советуем ходить в людные места, но бегать с утра в полупустом парке — отличная альтернатива любым прогулкам. Так как хорошее кардио невозможно без музыки, мы подготовили три плейлиста на любой вкус.
Рэп
Хип-хоп всех времен и народов для неспешной, но бодрой пробежки с утра
Рок
Мотивирующая гитарная музыка. По-настоящему стадионный рок
Электроника
Танцевальная музыка последних 30 лет — на службе здорового образа жизни
А если вы все еще предполагаете остаться дома, то у нас есть музыка и для вас. Берегите себя.
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Что слушать во время самоизоляции: три плейлиста от «Афиши Daily»