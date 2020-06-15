В России постепенно снимают ограничения, введенные из‑за коронавируса. Мы не советуем ходить в людные места, но бегать с утра в полупустом парке — отличная альтернатива любым прогулкам. Так как хорошее кардио невозможно без музыки, мы подготовили три плейлиста на любой вкус.

Рэп Хип-хоп всех времен и народов для неспешной, но бодрой пробежки с утра

Рок Мотивирующая гитарная музыка. По-настоящему стадионный рок

Электроника Танцевальная музыка последних 30 лет — на службе здорового образа жизни

А если вы все еще предполагаете остаться дома, то у нас есть музыка и для вас. Берегите себя.

Подробности по теме Что слушать во время самоизоляции: три плейлиста от «Афиши Daily» Что слушать во время самоизоляции: три плейлиста от «Афиши Daily»