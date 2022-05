Наконец, там есть треки, которые Radiohead оставили на потом и опубликовали в совсем ином виде: «Life in a Glasshouse», «Motion Picture Soundtrack», наконец, «True Love Waits», изданная официально только спустя 19 лет: в архиве есть ее версия с чудными психоделическими клавишами, есть электронный инструментал, есть акустика.

«Maybe This Is Love…» (MD113, 26.20)

«Hurts To Walk» (MD112, 52.30, также MD124, 3.22)

«And If It» (MD116, 1.21)

«Decided, You Don’t Try» (MD119, 20.41)

Разнузданный психоделический номер с визгливым гитарным звуком. Из всех неизданных треков, записанных полным составом Radiohead, этот заслуживает доведения до ума больше всего.

«I Don’t Want To Hurt You» (MD120, 18.02)

Изумительная сольная баллада Тома Йорка под акустическую гитару, семплер и драм-машину.

«If You Want To Stay» (MD120, 44.02)

Еще один эксперимент Йорка с драм-машиной, дальний предок как его мрачных электронных отповедей с «The Eraser», так и всего альбома «In Rainbows» с его печальным лаконизмом.

«Tomorrow Night in Paris» (MD127, 21.30)

Торжественная фортепианная баллада, какие у Йорка случались крайне редко.