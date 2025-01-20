Время пить джус: 12 ЗОЖ-ресторанов, чтобы прийти в себя

Nothing Fancy
Петровка, 30/7
Петербуржцы со смузи и зелеными тарелками триумфально ворвались в Москву в конце 2024 года. Спасаться от тяжести в животе предлагают бенедиктом с зелеными оладьями и лососем, аво-тостами и боулами разной степени зожности. Самый легкий — боул с креветками и булгуром, сытный и с правильным балансом белков и жиров — со стейком и бурым рисом или лосось с киноа, читерский — итальянский со стейком и мелкой пастой.
Главный напиток в Nothing Fancy по всем заветам ЗОЖ — смузи: авторские версии включают кокос, банан, голубую маття и банановое молоко или тыкву, манго, банан, корицу и соевое молоко. Бодрящая опция — Coffee Bomb с кофе, бананом, какао и арахисовой пастой, чтобы ворваться в новый год самым бодрым и свежим.
Carrots and Beans
М.Грузинская, 38
Светлое кафе с ненапряжными ЗОЖ-вайбами и интересной бакалеей. Домой можно унести соусы и десерты с низким содержанием рафинированного сахара (а иногда и с полным его отсутствием), сыродавленные масла, крафтовые напитки, сыры и ремесленный хлеб. А на месте — съесть протеиновые оладьи с арахисовым урбечем, драники из репы с тофу-соусом, боул с тунцом татаки, теплым авокадо и киноа или форель с томатами. Весомый процент меню составляют небанальные веганские блюда — от крем-супов до ризотто из цветной капусты с кокосом.
She
Б.Никитская, 15 стр. 1; Бутырский Вал, 10
В модном бистро на Большой Никитской (или Белой площади) хватает не самых зожных блюд вроде панкейков с соленой карамелью, увесистых роллов с крабом и пармезаном, нажористых раменов или мощных бургеров с фри. И все же в меню легко отыскать полезные жемчужины для внутренней зеленой богини: оладьи из цукини со шпинатом, тайский зеленый салат с манго и креветками, дорадо и палтуса в банановом листе или домашний бульон с яйцом. Бронебойный хит всех диетических — «Чаша Будды», сытный, но безвредный боул с авокадо, киноа, кейлом и фалафелем.
В разделе с напитками есть нескучные смузи (наш выбор — «Утренний ласси» с клубникой, манго и йогуртом) и фреши.
Moscow — Delhi
Ермолаевский пер., 7
Неочевидный выбор: индийскую еду принято считать плотной, тяжелой и далеко не зожной. Но «Москва — Дели» особый случай. Во-первых, очищаемся здесь ментально: снимаем ботинки на входе, садимся на подушки у низкого стола и смиренно ждем, когда нам принесут обед. В ресторане действует система сета: за 3500 рублей получите закуски-тхали, суп, горячее и десерт с чаем масала, а готовят в индийско-непальской традиции. Еда по индийским меркам достаточно мягкая, почти не острая, а все блюда — вегетарианские. Порции рассчитаны с умом, так что после обеда не придется выкатываться из-за стола колобком.
«KM20»
Столешников пер., 2
Если ваше тело отныне — храм, то в «КМ20» можно найти самые премиальные (и нескучные) околозожные подношения для внутренних богов. В ресторане при модном концепт-сторе придерживаются принципов разумного питания. Готовят из локальных продуктов от мелких производителей. А сезонные овощи выращивают на собственной ферме в подмосковной деревне Кузнечково.
В меню примерно треть — веганские блюда, также много вегетарианских и просто зеленых: кейл-«Цезарь» с креветками, овощной борщ, гречотто с белыми грибами, цветная капуста со сморчками и аво-салат. В общем, все, что не остается тяжестью в животе после обеда. Ну а для самых преисполнившихся есть функциональные напитки — смузи, овощные и фруктовые шоты и миксы соков Doza.
«M2 Органик клуб»
Спиридоновка, 34, стр. 1, и еще 5 адресов
Под названием «M2 Органик» скрывается сразу несколько проектов. Это ферма в Подмосковье, где выращивают фрукты, овощи, кур и бычков, и куда можно приехать как экотурист. А еще это бренд и небольшая сеть продуктовых магазинов и, наконец, сеть из шести ресторанов. На кухне — только собственные фермерские продукты. Готовят пышные зеленые салаты и собственную версию «Цезаря» с жареным цыпленком, куриную грудку с пюре из зеленого горошка, стейки из нерки и рыбные котлетки. В общем, почти что домашняя еда, не перегруженная соусами и специями.
The Greens
Пресненская наб., 8, стр. 1, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Город столиц», –1 этаж
Проект от команды Soul in the Bowl, который полюбился нам огромными поке-боулами со всякой полезной всячиной. The Greens — более стильный зумерский проект: пространство в Сити выдержано в ретро- и спорт-эстетике, много стальных поверхностей и стекла, есть удобные столики.
Боулы — по-прежнему основа меню: более зожные опции собирают с киноа или бурым рисом и креветками, лососем и зеленью, умеренно полезные — с митболами и кускусом. Порции большие и сытные, но в довесок всегда можно взять крем-суп из зеленого горошка или батат фри (если готовы открыть углеводное окно).
Raw to Go
Б.Патриарший пер., 12, стр. 1, и еще 4 адреса
Небольшая сеть веган-кафе, где можно перекусить быстро и с пользой. Готовят классический московский комфорт-фуд с поправкой на исключительно растительные ингредиенты. Например, скрэмбл делают из тофу, оладьи — из цукини, а английский завтрак готовят с растительными колбасками. Есть большие зеленые салаты, боулы и горячие блюда: буррито с вешенками или тофу, паста с грибами и немясной бургер с вафельными булочками. На сайте Raw to Go можно заказать веганские торты, конфеты, выпечку и пасты.
Balánch
Кузнецкий Мост, 21/5
Кафе сбалансированного питания специализируется на салатах-конструкторах. В специальном салатном баре их собирают по принципу пяти составляющих: салатная основа плюс несколько видов овощей, крупа, соус и хрустящие посыпки. Все ингредиенты можно заменять или удваивать, а еще усложнять «допами» вроде сыров, мяса, рыбы или морепродуктов.
Если заморачиваться самостоятельно не хочется, предложат уже готовый салат: американский кобб, итальянский панцанелла с авокадо и моцареллой или теплые салаты с говядиной тоннато или лососем и песто. Есть поке-боулы, сбалансированные сэндвичи без лишнего соуса и супы. Часть блюд — с пометкой «веган». Запивать, конечно же, смузи: в меню семь авторских миксов с многообещающими названиями вроде «Блеск», «Сила» или «Энергия».
Refresh
Спиридоновка, 26
Реинкарнация одного из первых модных ЗОЖ-проектов Москвы Fresh, который закрылся пару лет назад. В Refresh меню продумывал бренд-шеф Владимир Чистяков, известный гедонист и юморист, вместе с шеф-поваром Евгенией Вебер, так что грустного листа романо можно не ждать. Кормят фалафелем с манговым чатни, калифорнийским салатом с маковым соусом, зеленым гаспачо с крыжовником, бургерами с хумусом рамиро и соусом чипотле и ризотто из цветной капусты с кешью моцареллой. Почти все блюда — с пометкой «веган», но сделать их чуть менее зожными можно с помощью «допов»: пармезана, креветок, краба, лосося или гребешка. А вот мяса в Refresh нет совсем.
Среди напитков — не менее изобретательная подборка фрешей и смузи, которые тут наделяют полезными свойствами.
«Без рецепта»
Кутузовский просп., 1/7
В кафе деликатного питания ставку делают на понятные блюда без лишнего усложнения в виде соусов и специй. Весь день готовят завтраки вроде оладьев из цукини, хрустящей поленты с вялеными томатами и гуакамоле или сырников из топленого творога с сезонными фруктами. Много интересных и объемных салатов разной степени сытности. Фавориты — веганский «Цезарь», теплый салат с брюссельской капустой, брокколи и кокосовым соусом, легкий салат с имбирной заправкой и салат с артишоками и жареным камамбером. В горячих блюдах много пасты, но встречаются и веган-блюда, и низкокалорийные вроде запеченного лосося с фенхелем или тунца татаки с рисом.
В меню есть понятные пометки: легко найти блюдо без продуктов животного происхождения, без молочных добавок или с морепродуктами. А еще здесь отличные веган-десерты.
365 detox
Цветной бул., 15, стр. 1
Не полноценный ресторан, а корнер в универмаге «Цветной», где продаются смузи, овощные шоты и детокс-напитки для внутренней богини. Можно взять понятный манговый смузи (приятно, но достаточно калорийно) или заряжающий энергией шот с куркумой и имбирем, набор соков прямого отжима на всю неделю с минимальным содержанием сахара или грейпфрутовый лимонад.
Главное — помнить, что смузи и овощные соки не заменят полноценного питания, а еще могут содержать достаточно много углеводов и сахара.