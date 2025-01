Время пить джус: 12 ЗОЖ-ресторанов, чтобы прийти в себя

Nothing Fancy

Главный напиток в Nothing Fancy по всем заветам ЗОЖ — смузи: авторские версии включают кокос, банан, голубую маття и банановое молоко или тыкву, манго, банан, корицу и соевое молоко. Бодрящая опция — Coffee Bomb с кофе, бананом, какао и арахисовой пастой, чтобы ворваться в новый год самым бодрым и свежим.

Nothing Fancy

Carrots and Beans

Carrots and Beans

She

She

The Greens

Проект от команды Soul in the Bowl, который полюбился нам огромными поке-боулами со всякой полезной всячиной. The Greens — более стильный зумерский проект: пространство в Сити выдержано в ретро- и спорт-эстетике, много стальных поверхностей и стекла, есть удобные столики.