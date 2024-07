Горячий или ледяной: как чай стал главным напитком Москвы

Рестораны Москвы разработали более 700 рецептов и ледяного чая. В Stars Coffee на Тверской можно попробовать сочетания интересных чайных основ и современных привычных вкусов в авторском исполнении: зеленый чай с матча, иван-чай с манго и смородиновый чай с ревенем. В кафе Will Taste на Садовнической устраиваем встречу двух культур: к ледяному чаю манго — маракуйя берем мандариновый чизкейк в виде бюста Давида Микеланджело. А в формате to go гуляем по жаркой Москве и одновременно охлаждаемся: в 117 кофейнях «Азбуки вкуса» по всему городу с собой наливают ледяной напиток «Вишневый сад», созданный на основе купажа российских черных чаев с вишневым листом и вдохновленный пьесой Антона Чехова. Перепробовать все вкусы можно будет до 31 августа в заведениях, а с 15 июля до 8 сентября — на фестивальных площадках, где будут стоять специальные шале с ледяным чаем «Московского чаепития».