10 безалкогольных напитков на лето: от огуречного сока до юдзу-маття

В J’Pan я часто прихожу за маття и сладкими напитками. Там есть и бодрящие, и аскетичные, и десертные опции. Этой весной у них появились отличный маття-тоник с ананасом (590 р.) и маття «Лимонный тарт» (460 р.) с шапкой из кремового мусса, посыпанного цедрой. К лету в заведении запустили еще и пару новых айс-ти (каждый 520 р.) на белом и фруктовом чае, с лесными ягодами и виноградом.