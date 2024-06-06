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Где пить

10 безалкогольных напитков на лето: от огуречного сока до юдзу-маття

Сегодня в 18:00
Наконец долгожданное лето! Пришло время добавлять лед в любимые напитки. Для «Афиши Daily» журналистка, кураторка коктейльного канала The Mixology Дарья Горшкова собрала десять необычных безалкогольных напитков из московских ресторанов, бистро и кофеен.

Зеленые соки и иммунные шоты в Jinju

© Jinju

Мой любимчик из напитков Jinju — Orange Matcha с апельсиновым фрешем, сельдереем, кардамоном и мятой. В этом сезоне в меню заведения появились новые айс-ти и необычные лимонады — с васильком и сакурой.

Еще там отличные соки холодного отжима. Я люблю те, где овощей и зелени больше, чем фруктов. У Jinju как раз есть зеленый сок Green+, он сделан из огурца, шпината, брокколи и сочного яблока (530 р.), и витаминный Green++ — из капусты, яблока, имбиря с добавлением лимона, сельдерея и петрушки (440 р.).

В Jinju мне понравились иммунные шоты. Я выбрала тот, что поострее, — с имбирем, душистым перцем, яблоком и нотами каламанси (260 р.). Напитки можно найти в новом филиале Jinju Bakery в Столешниковом переулке и в Jinju Bistro.

Адрес

Макаренко, 9, стр. 1

Часы работы

9.30–20.00

Маття-латте с мятой в Buro TSUM

© Buro TSUM

Buro TSUM в числе прочего известен своим healthy-направлением — продуманными зелеными менюBuro TSUM Green Menu. с безглютеновыми и безлактозными позициями. Моя любимая находка — маття-латте со свежей мятой. Напиток несладкий, вкус необычный. Маття смешивают с измельченной мятой и готовят на любом молоке. Еще стоит попробовать их латте на растительном молоке с пряностями и сиропом топинамбура.

Адрес

Петровка, 2, ЦУМ, 5 этаж

Часы работы

10.00–0.00

Банановый милкшейк в Rockstar Dogs

© Rockstar Dogs

За напитки китайгородской хот-дожной Rockstar Dogs отвечает команда соседнего абсентного бара Silencio — это одно из самых классных заведений в Москве. Баланс свежести и сладости их милкшейков близок к идеальному. Мой фаворит — банановый: напиток готовят на соевом молоке, добавляя пломбир и вяленые бананы.

Если хочется чего‑то более сладкого, выбирайте сырный милкшейк или вариант с печеньем Oreo и ржаным солодом. Самый легкий и низкокалорийный — клубничный. Каждый напиток стоит 400 рублей.

Адрес

Солянка ½, стр. 1

Часы работы

вс-чт 12.00–22.00, пт-сб 12.00–0.00

Моктейль Cherry Chocolate Highball в Padron

© Padron

Безалкогольную линейку напитков в ресторане Padron открывает великий шоколадно-вишневый моктейльСмешанный напиток без алкоголя. Cherry Chocolate Highball (550 р.). Идеальная подача: высокий бокал, лед правильной формы, неприторное содержание и тонкий вкус вишни в шоколаде, никогда не надоедающий. Еще рекомендую попробовать тропический сауэр и аранчату.

Адрес

Страстной б-р, 7 стр. 1

Часы работы

12.00–0.00

Юдзу-маття в Papaya

© Papaya

В Papaya найден красивый, сочный и бодрящий напиток юдзу-маття (350 р.) с ароматом трав и цитрусовых. Отлично освежает в жару! Горьковатые ноты — это маття и тоник, а юдзу дает яркую кислинку. Рецепт напитка, как рассказывает команда, позаимствован в одной из закусочных Бангкока.

Адрес

Летниковская, 2, стр. 1

Часы работы

пн-пт 8.30–0.00, сб-вс 10.00–0.00

«Ананас и анис» в Sage

© Sage 

В Sage всегда было сильное безалкогольное направление и нетривиальные напитки — например, чайные аперитивы, которые подают в винных бокалах, капучино на зерне, выдержанном в роме, лаконичные безалкогольные миксы.

Новый коктейль «Ананас и анис» (550 р.) напоминает тепачеЭто ферментированный напиток, который готовят на основе свежего ананаса. — напиток родом из Латинской Америки. Ананасовый фреш с лемонграссом и анисом (который, к счастью, почти не ощущается) подают с листом щавеля: его можно пожевать, чтобы освежить рецепторы. Другие многослойные миксы тоже стоит попробовать: «Малина и свекла» (500 р.) на основе цветочного чая с пионом или «Ваниль и грейпфрут» с тимьяном (400 р.).

Адрес

1-я Тверская-Ямская, 21

Часы работы

9.00–0.00

Rockets Coffee

© Rockets Coffee

В Rockets всегда отличные кофейные напитки, в том числе холодные. Они часто готовят классные спешелы: сейчас это коллекция напитков, посвященных сникер-культуре. Очень эффектная подача у напитка Velophasis (420 р.), вдохновленного одноименными кроссовками Puma. В его основе — кокосовая вода, а небесно-голубая пена сделана из чая анчан и ванильных безлактозных сливок. Слои, как и советуют, стоит смешать. По вкусу напиток похож на кокосовый пломбир.

Адрес

Валовая, 35б

Часы работы

9.00–23.00

Маття «Лимонный тарт» в J’Pan

© J’Pan

В J’Pan я часто прихожу за маття и сладкими напитками. Там есть и бодрящие, и аскетичные, и десертные опции. Этой весной у них появились отличный маття-тоник с ананасом (590 р.) и маття «Лимонный тарт» (460 р.) с шапкой из кремового мусса, посыпанного цедрой. К лету в заведении запустили еще и пару новых айс-ти (каждый 520 р.) на белом и фруктовом чае, с лесными ягодами и виноградом.

Адрес

Пятницкая, 6/1, Мясницкая, 22/1, и др.

Siberian Spritz в Saray

© Saray

В Saray уделяют много внимания безалкогольным напиткам — от virgin-версий Безалкогольных.классического коктейля Hugo до газированного чая в бутылках. Если вы, как и я, не очень любите апероль-шприц и сладкие коктейли, пробуйте в Saray освежающий «Сибирский шприц»: его готовят на безалкогольном аперитиве, добавляя цитрусы и тоник. Рубиновый цвет, приятный баланс — такой можно пить все лето!

Адрес

Гранатный пер., 19

Часы работы

пн-чт 8.00–0.00, пт 8.00–2.00, сб 9.00–2.00, вс 9.00–0.00

Зеленый сок Yes! Yes! Yes! в Refresh

© Refresh

Отличные зеленые соки всегда были на витрине уже исторического московского проекта Fresh. Этой весной он перезапустился как Refresh, обновив основное меню и завтраки. А напитки остались почти неизменными: их несладкий зеленый сок Yes! Yes! Yes! я люблю уже не первый год. В его составе — брокколи, шпинат, яблоки, кинза и мята.

Еще в меню есть свекольный фраппе, иммунные эликсиры, энергетические шейки, появились протеиновые бустеры. В общем, собралась большая коллекция безалкогольных и полезных напитков. К каждому можно добавить с десяток суперфудов: от голубой спирулины, перуанской мяты и семян конопли до экстракта пихты.

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