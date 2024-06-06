10 безалкогольных напитков на лето: от огуречного сока до юдзу-маття

Зеленые соки и иммунные шоты в Jinju
Мой любимчик из напитков Jinju — Orange Matcha с апельсиновым фрешем, сельдереем, кардамоном и мятой. В этом сезоне в меню заведения появились новые айс-ти и необычные лимонады — с васильком и сакурой.
Еще там отличные соки холодного отжима. Я люблю те, где овощей и зелени больше, чем фруктов. У Jinju как раз есть зеленый сок Green+, он сделан из огурца, шпината, брокколи и сочного яблока (530 р.), и витаминный Green++ — из капусты, яблока, имбиря с добавлением лимона, сельдерея и петрушки (440 р.).
В Jinju мне понравились иммунные шоты. Я выбрала тот, что поострее, — с имбирем, душистым перцем, яблоком и нотами каламанси (260 р.). Напитки можно найти в новом филиале Jinju Bakery в Столешниковом переулке и в Jinju Bistro.
Адрес
Макаренко, 9, стр. 1
Часы работы
9.30–20.00
Маття-латте с мятой в Buro TSUM
Buro TSUM в числе прочего известен своим healthy-направлением — продуманными зелеными менюBuro TSUM Green Menu. с безглютеновыми и безлактозными позициями. Моя любимая находка — маття-латте со свежей мятой. Напиток несладкий, вкус необычный. Маття смешивают с измельченной мятой и готовят на любом молоке. Еще стоит попробовать их латте на растительном молоке с пряностями и сиропом топинамбура.
Адрес
Петровка, 2, ЦУМ, 5 этаж
Часы работы
10.00–0.00
Банановый милкшейк в Rockstar Dogs
За напитки китайгородской хот-дожной Rockstar Dogs отвечает команда соседнего абсентного бара Silencio — это одно из самых классных заведений в Москве. Баланс свежести и сладости их милкшейков близок к идеальному. Мой фаворит — банановый: напиток готовят на соевом молоке, добавляя пломбир и вяленые бананы.
Если хочется чего‑то более сладкого, выбирайте сырный милкшейк или вариант с печеньем Oreo и ржаным солодом. Самый легкий и низкокалорийный — клубничный. Каждый напиток стоит 400 рублей.
Адрес
Солянка ½, стр. 1
Часы работы
вс-чт 12.00–22.00, пт-сб 12.00–0.00
Моктейль Cherry Chocolate Highball в Padron
Безалкогольную линейку напитков в ресторане Padron открывает великий шоколадно-вишневый моктейльСмешанный напиток без алкоголя. Cherry Chocolate Highball (550 р.). Идеальная подача: высокий бокал, лед правильной формы, неприторное содержание и тонкий вкус вишни в шоколаде, никогда не надоедающий. Еще рекомендую попробовать тропический сауэр и аранчату.
Адрес
Страстной б-р, 7 стр. 1
Часы работы
12.00–0.00
Юдзу-маття в Papaya
В Papaya найден красивый, сочный и бодрящий напиток юдзу-маття (350 р.) с ароматом трав и цитрусовых. Отлично освежает в жару! Горьковатые ноты — это маття и тоник, а юдзу дает яркую кислинку. Рецепт напитка, как рассказывает команда, позаимствован в одной из закусочных Бангкока.
Адрес
Летниковская, 2, стр. 1
Часы работы
пн-пт 8.30–0.00, сб-вс 10.00–0.00
«Ананас и анис» в Sage
В Sage всегда было сильное безалкогольное направление и нетривиальные напитки — например, чайные аперитивы, которые подают в винных бокалах, капучино на зерне, выдержанном в роме, лаконичные безалкогольные миксы.
Новый коктейль «Ананас и анис» (550 р.) напоминает тепачеЭто ферментированный напиток, который готовят на основе свежего ананаса. — напиток родом из Латинской Америки. Ананасовый фреш с лемонграссом и анисом (который, к счастью, почти не ощущается) подают с листом щавеля: его можно пожевать, чтобы освежить рецепторы. Другие многослойные миксы тоже стоит попробовать: «Малина и свекла» (500 р.) на основе цветочного чая с пионом или «Ваниль и грейпфрут» с тимьяном (400 р.).
Адрес
1-я Тверская-Ямская, 21
Часы работы
9.00–0.00
В Rockets всегда отличные кофейные напитки, в том числе холодные. Они часто готовят классные спешелы: сейчас это коллекция напитков, посвященных сникер-культуре. Очень эффектная подача у напитка Velophasis (420 р.), вдохновленного одноименными кроссовками Puma. В его основе — кокосовая вода, а небесно-голубая пена сделана из чая анчан и ванильных безлактозных сливок. Слои, как и советуют, стоит смешать. По вкусу напиток похож на кокосовый пломбир.
Адрес
Валовая, 35б
Часы работы
9.00–23.00
Маття «Лимонный тарт» в J’Pan
В J’Pan я часто прихожу за маття и сладкими напитками. Там есть и бодрящие, и аскетичные, и десертные опции. Этой весной у них появились отличный маття-тоник с ананасом (590 р.) и маття «Лимонный тарт» (460 р.) с шапкой из кремового мусса, посыпанного цедрой. К лету в заведении запустили еще и пару новых айс-ти (каждый 520 р.) на белом и фруктовом чае, с лесными ягодами и виноградом.
Адрес
Пятницкая, 6/1, Мясницкая, 22/1, и др.
Siberian Spritz в Saray
В Saray уделяют много внимания безалкогольным напиткам — от virgin-версий Безалкогольных.классического коктейля Hugo до газированного чая в бутылках. Если вы, как и я, не очень любите апероль-шприц и сладкие коктейли, пробуйте в Saray освежающий «Сибирский шприц»: его готовят на безалкогольном аперитиве, добавляя цитрусы и тоник. Рубиновый цвет, приятный баланс — такой можно пить все лето!
Адрес
Гранатный пер., 19
Часы работы
пн-чт 8.00–0.00, пт 8.00–2.00, сб 9.00–2.00, вс 9.00–0.00
Зеленый сок Yes! Yes! Yes! в Refresh
Отличные зеленые соки всегда были на витрине уже исторического московского проекта Fresh. Этой весной он перезапустился как Refresh, обновив основное меню и завтраки. А напитки остались почти неизменными: их несладкий зеленый сок Yes! Yes! Yes! я люблю уже не первый год. В его составе — брокколи, шпинат, яблоки, кинза и мята.
Еще в меню есть свекольный фраппе, иммунные эликсиры, энергетические шейки, появились протеиновые бустеры. В общем, собралась большая коллекция безалкогольных и полезных напитков. К каждому можно добавить с десяток суперфудов: от голубой спирулины, перуанской мяты и семян конопли до экстракта пихты.