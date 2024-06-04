Протеиновые батончики помогают добирать белок и худеть? Разбираемся и советуем 10 брендов

С одной стороны, протеиновые батончики — неплохая альтернатива приятному перекусу (если, конечно, съедать не больше одного в день и вписывать в норму калорий). С другой — в них содержатся сахарозаменители, которые могут вызывать аллергию. Кроме того, они обычно делаются не из самого качественного белка, например, может быть написано, что в батончике сывороточный протеин, а в составе еще и соя . Это может вызывать дискомфорт в пищеварении, вздутие, диарею и так далее».