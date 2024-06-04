Велнес

Протеиновые батончики помогают добирать белок и худеть? Разбираемся и советуем 10 брендов

Вчера в 20:20
Фото: AleksandraAverina/Getty Images
Протеиновые батончики стали популярным перекусом — сейчас их можно найти не только в магазинах спортпита, но и на прилавках обычных продуктовых. «Афиша Daily» вместе с фитнес-тренерами разбирается, действительно ли такие перекусы полезны, можно ли есть батончики каждый день и как выбирать протеиновый десерт.

Зачем нужен протеин

Протеин — это белок, важный структурный компонент всех клеток и основной строительный материал, без которого невозможно формирование новых тканей. Белок необходим для восстановления после физических нагрузок: без него не будет расти мышечная масса и не увеличится выносливость. Его дефицит приводит к разным проблемам: от ломкости костей до общей слабости и сложностей с концентрацией.

Минимум белка, который необходимо потреблять в день, — 0,8 грамма на 1 килограмм массы тела. Однако при расчете важно учитывать рост и степень физической активности. Чем эти показатели больше, тем больше организму требуется белка. Можно воспользоваться специальным калькулятором.

Эти органические вещества поступают из пищи — как правило, животные продукты значительно превосходят растительные как по количеству содержимого белка, так и по его качеству. Наиболее богаты им куриные яйца и мясо, индейка, творог.

Что представляют из себя протеиновые батончики и какими бывают

Сейчас появляется все больше спортивных добавок: аминокислот, предтренировочных комплексов, креатина, гейнеров. Протеиновые батончики — в том же ряду. И, хотя животные продукты с высоким содержанием белка общедоступны, выбор покупателей часто падает на этот перекус. В основе таких батончиков могут быть разные виды белка: молочный (он же казеин), соевый, яичный, сывороточный. Часто протеиновые добавки употребляют, чтобы добрать норму белка, когда вареные яйца и грудку больше есть не хочется. Помимо этого, протеин в батончиках, конфетах и печеньях — популярный способ заменить десерт.

Качественных исследований, которые анализировали бы воздействие на организм разных видов протеина в батончиках, пока не проводилось. Однако есть научные данные, на основе которых можно предположить, что больше всего преимуществ у сывороточного изолятаСпортивная добавка, созданная путем фильтрации молочного белка. и казеина: обе добавки высококачественные и богатые аминокислотами. Зачастую батончики содержат еще витамины и минералы, а также клетчатку, которая помогает достигать чувства сытости.

Преимущество батончиков в сравнении с порошковыми протеинами заключается в первую очередь в удобстве: не нужно ничего разводить в воде, удобно брать с собой. Кроме того, батончики приятнее на вкус и напоминают десерты: они бывают со вкусами чизкейка, фисташкового мороженого или лимонного пая, также бывают протеиновые брауни, печенье и конфеты.

Протеиновые батончики помогают достичь необходимого уровня потребления белка. Европейское исследование 2021 года подтвердило, что включение их в рацион помогает восстанавливать мышцы после физической нагрузки.

Важный момент: в этом исследовании изучали батончики, состав которых соответствовал заявленному на упаковке. Но есть вероятность наткнуться на недобросовестных продавцов: содержание или качество белка в их продуктах может быть более низким, чем указано на обертке.

Могут ли протеиновые батончики быть вредными и что думают фитнес-тренеры

В батончиках обычно содержатся сахарозаменители, многие из которых могут вызывать побочные эффекты. К ним относятся:

  • сорбит — провоцирует кожные аллергии, развитие катаракты, гипергликемию у больных декомпенсированным сахарным диабетом, в больших дозировках может вызвать диарею и вздутие живота;
  • мальтит — может вызывать аллергии и оказывать слабительное действие;
  • сукралоза — может привести к снижению количества полезных бактерий в кишечнике, это показали исследования на мышах.
Андрей Филипов

Тренер, врач биомедицины, спортсмен (@andfilipov)

«Я ем протеиновые батончики, но очень редко и в основном во время перекусов в первой половине дня. До тренировки, после нее или во время — разницы нет. Такие десерты помогают мне отказаться от других сладостей.

С одной стороны, протеиновые батончики — неплохая альтернатива приятному перекусу (если, конечно, съедать не больше одного в день и вписывать в норму калорий). С другой — в них содержатся сахарозаменители, которые могут вызывать аллергию. Кроме того, они обычно делаются не из самого качественного белка, например, может быть написано, что в батончике сывороточный протеин, а в составе еще и соя. Это может вызывать дискомфорт в пищеварении, вздутие, диарею и так далее».

«Если говорить про так называемое белковое восстановление в тренировочном процессе, то протеиновый батончик — не лучший помощник. Качественнее всего — обычная пища: куриное яйцо, куриная грудка, индейка, говядина».

«То есть белок с полноценным кислотным составом. Поэтому я бы советовал использовать протеиновые батончики только в экстренных случаях, например в поездках.

Я, допустим, предпочитаю протеиновые батончики подороже и обязательно смотрю на их состав. Если написано, что присутствует гороховый или соевый протеин, не беру. В основном предпочитаю Snickers и Mars, где только два грамма сахара на целый батончик и в принципе неплохой протеин. Еще в Bombbar более-менее неплохой состав, но, опять же, если их есть много, то могут возникнуть трудности с пищеварением.

Имеет ли смысл заменять батончики протеиновым коктейлем? Это вообще два разных продукта. Протеиновый коктейль нужен не всем, а только профессиональным спортсменам. Можно обратить внимание на такие фирмы, как Biotech USA, Life, USN, Optimum Nutritional. При этом тот же Optimum Nutrition производит отличный протеин в порошке, но вот батончики у них все-таки содержат более дешевый вид. И я даже по себе заметил: выпиваешь протеин, и у тебя все нормально. А если съедаешь батончик, то может возникать дискомфорт в пищеварении».

Ученые Университета штата Аризона выяснили в 2023 году, что ежедневное употребление протеиновых батончиков приводит к набору массы — из‑за увеличения процента жира в организме. На протяжении 28 дней участники исследования ели два вида батончиков — с высоким содержанием белка и высоким содержанием белка и клетчатки. Согласно результатам исследования, эти десерты почти не подавляли аппетита людей в течение дня, но приводили к небольшому набору веса. Это связано с тем, что батончик по количеству калорий приравнивается к полноценному приему пищи, при этом воспринимается как легкий перекус.

Соня Солдатова

Фитнес-тренер (@ss.fit)

«У меня отношение к протеиновым батончикам неоднозначное. Я их не ем или делаю это очень редко, потому что не пытаюсь заменять чем‑то сладкое».

«Считаю, что лучше пару раз в неделю съесть десерт с сахаром, например тирамису, но не увлекаться батончиками с сахарозаменителями на ежедневной основе».

«Потому что, даже если человек стремится к здоровому телу и похудению, он не должен демонизировать глюкозу и фруктозу. В адекватных количествах они нашему организму необходимы.

Люди, которые начинают заменять батончиками сладкое, часто не обращают внимания на калорийность. Надпись „без сахара“ внушает доверие, хотя в этом перекусе много жиров и не очень полезных сахарозаменителей. В итоге эти батончики начинают есть бесконтрольно.

Одного батончика в день более чем достаточно, и то я бы не рекомендовала каждый день их употреблять. Если мы говорим о создании здорового, красивого тела, нам нужно выбирать полноценные приемы пищи. Но в ситуациях, когда человек не может позволить себе нормально поесть и чувствует голод, протеиновые десерты можно использовать как перекус.

Стоит ли все-таки новичкам в фитнесе пробовать батончики, если хочется? Конечно, почему нет. Просто стоит учитывать, что это такие же десерты, как и сникерсы, твиксы и прочие: у них есть БЖУ, которые должны вписываться в суточный калораж и в которых надо знать меру.

Очень важно читать состав и правильно высчитывать БЖУ — не на 100 грамм, а на конкретный вес батончика. И конечно, выбирать те, где больше пищевых волокон и меньше жиров».

БЖУ батончика обычно выглядит так
Белки

Обычно в одном батончике 20 грамм белка. Это связано с тем, что из одного приема пищи на построение мышечной ткани у человека тратится только 20–25 грамм белка — остальное идет на энергетические и другие нужды.

Жиры

В среднем жиров в батончике от 5 до 10 грамм — они нужны, чтобы продукт держал форму.

Углеводы

Углеводов в батончике обычно примерно столько же, сколько и белков, то есть в районе 20 грамм.

Калорийность среднего батончика — около 150 ккал, а вес — от 50 до 70 грамм.

Какой батончик выбрать?

На популярных маркетплейсах можно найти батончики разных брендов. Отталкиваться стоит и от их состава, и от своих вкусовых предпочтений: десерты бывают с шоколадной глазурью и без, с хрустящими шариками или орехами внутри.

Протеиновые батончики Simple
56 р. за шт.
Протеиновые батончики Nattys & Go!
59 р. за шт.
Протеиновые батончики Bombbar
84 р. за шт.
Протеиновые батончики Snaqer
70 р. за шт.
Протеиновые батончики Snickers Hi Protein Bar
367 р. за шт.
Протеиновые батончики Chikalab Chika Layers
150 р. за шт.
Протеиновый батончик Protein Rex Strong
140 р. за шт.
Протеиновые батончики Fitness Shock Born to Be Shock
66 р. за шт.
Протеиновые батончики Mars Protein
472 р. за шт.
Протеиновые батончики Fitnes Shock
73 р. за шт.
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