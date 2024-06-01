Навешают отличной лапши в тарелку. 10 лучших лапшичных Москвы

Corner Café & Kitchen — две точки на карте Москвы от сертифицированного амбассадора японской кухни в России и шефа Кобаяши Кацухико. Первый «Корнер» открыли в 2016 году на очень тихой Композиторской улице за «книжками» на Новом Арбате, второй же открылся гораздо позже в районе «Флакона» и «Хлебзавода», но именно он получил отметку гида Michelin. Пробовать тут не просто можно, а нужно почти все, но поскольку сегодня мы говорим про лапшу, то очень советуем взять жареный удон с говядиной и овощами в остром соусе или жареную фунчозу с креветками и кальмарами в соусе карри.