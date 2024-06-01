Где есть

Навешают отличной лапши в тарелку. 10 лучших лапшичных Москвы

Вчера в 15:15
Фото: Vladislav Chusov/Getty Images
Где искать лапшу в Москве — от проверенной временем аутентичной классики до футуристичных взглядов на азиатскую кухню, выбрали 10 лучших мест.

NUDLES

© NUDLES by Ivleeva

В концепцию этого пространства зашиты несколько сценариев на любые время суток, вкус и степень опьянения. Днем это лапшичная, вечером — изакая-бар, к ночи тут поют в караоке, а в пятницу и субботу все превращается в ночной клуб с вечеринками и танцами. Нас же здесь интересуют восемь видов лапши из пяти азиатских стран: Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и Сингапур, а также тайваньская лапша с говядиной. И именно эту лапшу стоит пробовать без лишних вопросов.

Адрес:
Столешников пер., 8
Время работы:
пн–чт 12.00–0.00 (пт–сб — до 6.00)

Mary Wong

© Mary Wong

Паста-бар Mary Wong вряд ли подойдет тем, кто ищет аутентичность, но там будет интересно гостям, любящим высокие технологии. В заведении максимально автоматизированы все процессы, что позволяет гостю получить свой заказ за 3–4 минуты. В меню числится 11 видов пасты, оттуда мы выбрали три: с морепродуктами в тайском соусе, со свининой терияки и с говядиной с овощами в соевом соусе. Везде используют пасту из твердых сортов пшеницы, что не совсем соответствует азиатскому оригиналу, но вкус скрашивает это легкое несовершенство.

Адрес:
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1
Время работы:
пн–вс 10.00–23.00

Tricky

© Tricky

Если начать досконально изучать Мясницкую улицу, рано или поздно вы набредете на Tricky. Этому месту удалось найти баланс между классикой китайской кухни и современными трендами и с легкостью воссоздать китайскую атмосферу в центре столицы. Главное блюдо в меню — тягучая лапша бянь-бянь из региона Шаньси. Наполнителей тут несколько, но мы рекомендуем начать с ягненка. Будьте уверены, любую лапшу в этом месте приготовят с душой и подадут с любовью.

Адрес:
Мясницкая, 42/2
Время работы:
пн–чт 14.00–23.00 (пт–сб — до 0.00)

«Рамен по-ланьджоуски»

© «Дружба»

Изначально именно лапша по-ланьчжоуски начала род раменов. К сожалению, в России она не так популярна, как ее отпрыск, поэтому в название этого места добавили что‑то очень знакомое и понятное всем. Находясь в «Рамене по-ланьчжоуски», вы самостоятельно сможете добавить в тарелку кучу наполнителей — от зелени до всевозможных соусов. Этот интерактив раскрывает воображение и позволяет раздвинуть рамки напробованности. Основной ингредиент тут один, и тянут его при гостях.

Адрес:
Малое Понизовье, 10
Время работы:
пн–вс 10.00–22.00

«Лан Ма»

© «Лан Ма»

Здесь акцент тоже сделали на ланьчжоускую лапшу. Говорят, что секретам приготовления и техникам вытягивания лапши команда «Лан Ма» училась у мастеров из Китая. Каждый день с 11.00 до 5.00 вы можете понаблюдать за этим зрелищем своими глазами. А после импровизированного гастрошоу смело выбирайте любой ламьен из меню, лапшу для которого вы можете попросить сделать тонкой, толстой или же плоской, впрочем, как и самостоятельно определить остроту блюда. На старт берите ламьен с курицей или с креветками.

Адрес:
Покровка, 3/7, стр. 1
Время работы:
пн–вс 11.00–5.00

Ra’men

© Ra’men

Сеть городских рамен-баров Ra’men черпает вдохновение в неиссякаемой силе Японии. Саму лапшу здесь готовят на японском оборудовании Yamato, бульоны доводят в течение суток, а для измерения их плотности используют рефрактометр. Любой рамен в этом месте должен оставить вас по-настоящему счастливым, особенно, если это мизмен чизу-сандо. Помимо стабильного качества и идеального продукта, тут еще живут жизнь — меню разбавляют дропы по мотивам актуальных игр и аниме, команда ежемесячно проводит ивенты, а бармены готовят необычные коктейли.

Подробности:

сайт сети

Corner Café & Kitchen

© Corner Café & Kitchen

Corner Café & Kitchen — две точки на карте Москвы от сертифицированного амбассадора японской кухни в России и шефа Кобаяши Кацухико. Первый «Корнер» открыли в 2016 году на очень тихой Композиторской улице за «книжками» на Новом Арбате, второй же открылся гораздо позже в районе «Флакона» и «Хлебзавода», но именно он получил отметку гида Michelin. Пробовать тут не просто можно, а нужно почти все, но поскольку сегодня мы говорим про лапшу, то очень советуем взять жареный удон с говядиной и овощами в остром соусе или жареную фунчозу с креветками и кальмарами в соусе карри.

Адрес:
Композиторская, 17
Время работы:
пн–вс 12.00–23.00

«БяньБянь»

© «БяньБянь»

В начале этого года «БяньБянь» открыли второй корнер, первый вы можете найти в Сити. Сейчас это одна из самых ярких точек на Даниловском рынке. Сеть названа в честь вида лапши, которая славится своими уникальными вкусовыми качествами и необычным способом приготовления — тесто для нее виртуозно растягивают и расшлепывают о столешницу, что придает лапше ее особенную текстуру. Вашего внимания точно заслуживают бяньбянь с морепродуктами в тайских травах или же бяньбянь с курицей в тайском карри.

Адрес:
Мытная, 74, Даниловский рынок
Время работы:
пн-вс 10.00–21.00

Detilapshi

© «Дети лапши»

Detilapshi — команда гастроэнтузиастов, которая делает базовую лапшу, но на самом деле их сильная сторона — соусы. Когда‑то они начинали свой путь с фуд-трака, но сейчас же это полноценное и классное заведение в районе Павелецкой. Тут стоит пробовать лапшу дань-дань-мьен тоже с курицей и navy style с мраморной говядиной.

Адрес:
Дербеневская наб., 7/22
Время работы:
пн–вс 9.00–19.00

«KU: рамен-изакая-бар»

© «Ku: рамен-изакая-бар»

Заведение объединяет формат лапшичной и изакаи. Но именно лапша тут играет одну из главных ролей — на данный момент в меню вы найдете 10 позиций, которые готовят на специальной японской нудл-машине, а за аутентичность всех рецептур отвечает концепт-шеф Чизуко Сирахама. Лапшу вы можете выбрать ту, которая вам покажется наиболее симпатичной.

Подробности:

сайт сети

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