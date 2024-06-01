Навешают отличной лапши в тарелку. 10 лучших лапшичных Москвы

NUDLES
В концепцию этого пространства зашиты несколько сценариев на любые время суток, вкус и степень опьянения. Днем это лапшичная, вечером — изакая-бар, к ночи тут поют в караоке, а в пятницу и субботу все превращается в ночной клуб с вечеринками и танцами. Нас же здесь интересуют восемь видов лапши из пяти азиатских стран: Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и Сингапур, а также тайваньская лапша с говядиной. И именно эту лапшу стоит пробовать без лишних вопросов.
Mary Wong
Паста-бар Mary Wong вряд ли подойдет тем, кто ищет аутентичность, но там будет интересно гостям, любящим высокие технологии. В заведении максимально автоматизированы все процессы, что позволяет гостю получить свой заказ за 3–4 минуты. В меню числится 11 видов пасты, оттуда мы выбрали три: с морепродуктами в тайском соусе, со свининой терияки и с говядиной с овощами в соевом соусе. Везде используют пасту из твердых сортов пшеницы, что не совсем соответствует азиатскому оригиналу, но вкус скрашивает это легкое несовершенство.
Tricky
Если начать досконально изучать Мясницкую улицу, рано или поздно вы набредете на Tricky. Этому месту удалось найти баланс между классикой китайской кухни и современными трендами и с легкостью воссоздать китайскую атмосферу в центре столицы. Главное блюдо в меню — тягучая лапша бянь-бянь из региона Шаньси. Наполнителей тут несколько, но мы рекомендуем начать с ягненка. Будьте уверены, любую лапшу в этом месте приготовят с душой и подадут с любовью.
«Рамен по-ланьджоуски»
Изначально именно лапша по-ланьчжоуски начала род раменов. К сожалению, в России она не так популярна, как ее отпрыск, поэтому в название этого места добавили что‑то очень знакомое и понятное всем. Находясь в «Рамене по-ланьчжоуски», вы самостоятельно сможете добавить в тарелку кучу наполнителей — от зелени до всевозможных соусов. Этот интерактив раскрывает воображение и позволяет раздвинуть рамки напробованности. Основной ингредиент тут один, и тянут его при гостях.
«Лан Ма»
Здесь акцент тоже сделали на ланьчжоускую лапшу. Говорят, что секретам приготовления и техникам вытягивания лапши команда «Лан Ма» училась у мастеров из Китая. Каждый день с 11.00 до 5.00 вы можете понаблюдать за этим зрелищем своими глазами. А после импровизированного гастрошоу смело выбирайте любой ламьен из меню, лапшу для которого вы можете попросить сделать тонкой, толстой или же плоской, впрочем, как и самостоятельно определить остроту блюда. На старт берите ламьен с курицей или с креветками.
Ra’men
Сеть городских рамен-баров Ra’men черпает вдохновение в неиссякаемой силе Японии. Саму лапшу здесь готовят на японском оборудовании Yamato, бульоны доводят в течение суток, а для измерения их плотности используют рефрактометр. Любой рамен в этом месте должен оставить вас по-настоящему счастливым, особенно, если это мизмен чизу-сандо. Помимо стабильного качества и идеального продукта, тут еще живут жизнь — меню разбавляют дропы по мотивам актуальных игр и аниме, команда ежемесячно проводит ивенты, а бармены готовят необычные коктейли.
Corner Café & Kitchen
Corner Café & Kitchen — две точки на карте Москвы от сертифицированного амбассадора японской кухни в России и шефа Кобаяши Кацухико. Первый «Корнер» открыли в 2016 году на очень тихой Композиторской улице за «книжками» на Новом Арбате, второй же открылся гораздо позже в районе «Флакона» и «Хлебзавода», но именно он получил отметку гида Michelin. Пробовать тут не просто можно, а нужно почти все, но поскольку сегодня мы говорим про лапшу, то очень советуем взять жареный удон с говядиной и овощами в остром соусе или жареную фунчозу с креветками и кальмарами в соусе карри.
«БяньБянь»
В начале этого года «БяньБянь» открыли второй корнер, первый вы можете найти в Сити. Сейчас это одна из самых ярких точек на Даниловском рынке. Сеть названа в честь вида лапши, которая славится своими уникальными вкусовыми качествами и необычным способом приготовления — тесто для нее виртуозно растягивают и расшлепывают о столешницу, что придает лапше ее особенную текстуру. Вашего внимания точно заслуживают бяньбянь с морепродуктами в тайских травах или же бяньбянь с курицей в тайском карри.
Detilapshi
Detilapshi — команда гастроэнтузиастов, которая делает базовую лапшу, но на самом деле их сильная сторона — соусы. Когда‑то они начинали свой путь с фуд-трака, но сейчас же это полноценное и классное заведение в районе Павелецкой. Тут стоит пробовать лапшу дань-дань-мьен тоже с курицей и navy style с мраморной говядиной.
«KU: рамен-изакая-бар»
Заведение объединяет формат лапшичной и изакаи. Но именно лапша тут играет одну из главных ролей — на данный момент в меню вы найдете 10 позиций, которые готовят на специальной японской нудл-машине, а за аутентичность всех рецептур отвечает концепт-шеф Чизуко Сирахама. Лапшу вы можете выбрать ту, которая вам покажется наиболее симпатичной.