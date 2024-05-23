Тако и надо: 8 лучших мексиканских ресторанов в Москве

Ресторан современной мексиканской кухни с интерьером в духе морского курорта: беленые стены, изящная деревянная мебель, панорамные окна, абажуры из рафии, много зелени и света. В меню — десять видов тако, в том числе классика вроде рваной говядины или креветок, и эклектика в виде тартара из тунца или фалафеля. Кроме этого, готовят четыре вида кесадильи, начос с фирменными соусами и небольшие закуски вроде пирожков-эмпанадас, гуакамоле или кукурузы на гриле с чеддером. Есть раздел с блюдами барбекю и горячие блюда в духе пуризма: слегка опаленная камбала с кукурузным пюре, лосось с картофельным гратеном, кальмар с цветной капустой и бифштекс с соусом из белых грибов.