Тако и надо: 8 лучших мексиканских ресторанов в Москве

La Virgen Taqueria
Мексиканская кантина от создателей ультрапопулярного московского бара Underdog и тбилисского бистро Ratto. Внутри — небольшая зона открытой кухни, бар и дальний зал со столиками. Впечатляющий интерьер собирали по кусочкам всем миром: мозаики сделал мастер Дима Шварц, а росписью стен занимался художник Кирилл Бурыгин. В ближней части зала установили алтарь со свечами и Девой Марией (той самой La Virgen), на стенах развесили картины, а уборные спрятали за яркой занавеской. Летом во внутреннем дворике выставляют горшки с цветами, зонтики и столы с широкими скамейками — и начинается полный чилл.
Готовят мексиканскую кухню с акцентом, не настаивая на оригинальности рецептов, но есть позиции и других стран. Например, можно заказать более классические тако с острой маринованной курицей аль пастор и ананасом или тако с треской в пышном кляре, сыром и сальсой пико де гойо. Заодно готовят кесадилью, начос, батат фри и даже рамен с томленой говядиной бириа — в общем, полная эклектика. «Мичеладу», главный здешний напиток, тоже подают с приколом, а точнее, с украшениями из бекона, креветок и кукурузы, которые заменят закуску.
Sangre fresca
Нарядный ресторан с адаптированной южноамериканской кухней от шеф-повара Марко Антонио Феррейры открыли Глен Баллис с самой титулованной барной командой Петербурга El Copitas Bar. В Sangre Fresca последние отвечают за коктейльную составляющую: мешают «Текилу санрайз» и нестыдную «Маргариту», терпкую «Палому» и мексиканскую версию «Кровавой Мэри», а заодно наливают мескаль.
Готовят в ресторане этакий комфорт-фуд с этническим уклоном: тако с цыпленком и ананасовой сальсой или креветками и айоли, осьминог на гриле с мексиканским рисом и кукурузой, кесадилья с трюфельной рикоттой, роскошный буррито с крабом и облегченный тако-бургер плюс чили кон карне с рикоттой и смешные пирожки эмпанадас с уткой и мятным соусом. Остро не будет, так что любое блюдо можно брать без опаски.
Tacobar
Ресторан современной мексиканской кухни с интерьером в духе морского курорта: беленые стены, изящная деревянная мебель, панорамные окна, абажуры из рафии, много зелени и света. В меню — десять видов тако, в том числе классика вроде рваной говядины или креветок, и эклектика в виде тартара из тунца или фалафеля. Кроме этого, готовят четыре вида кесадильи, начос с фирменными соусами и небольшие закуски вроде пирожков-эмпанадас, гуакамоле или кукурузы на гриле с чеддером. Есть раздел с блюдами барбекю и горячие блюда в духе пуризма: слегка опаленная камбала с кукурузным пюре, лосось с картофельным гратеном, кальмар с цветной капустой и бифштекс с соусом из белых грибов.
Спуск по каменной отвесной лестнице ведет во второй зал «Кнорозов бар», названный в честь советского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письмо майя. Здесь мешают авторские коктейли и подают небольшие закуски.
Кроме ресторана на Пятницкой, совсем новое пространство Tacobar работает в районе «Делового центра».
Veladora
Шумный мексиканский бар во дворах «Китай-города» с диджей-сетами, танцами и весельем до утра. Внутри два зала с барной стойкой и парой столиков. Здесь обычно тесно и громко, но пропустить коктейль-другой и подкрепиться никто не помешает. В дальнем зале работает кантина: это уже более ресторанный формат, меню здесь отдельное и более серьезное.
В баре тем не менее готовят несколько разновидностей вполне классических тако, ароматный и густой кукурузный суп, кесадилью с сыром и травами, кукурузу на гриле с чипотле и аквачили с креветками. В кантине меню сложнее: яблочное севиче с сибасом и авокадо, ягненок барбакоа с двумя видами сальсы, говяжий язык с какао и бататом, уже знакомые тако и жженый баклажан с козьим сыром и томатами. Наливают коктейли вроде «Мичелады», «Паломы» и «Маргариты», угощают мескалем, всего в баре более 40 видов этого крепкого напитка.
Taco Project
Небольшая такерия с длинным и узким залом на несколько столиков и тихой верандой прямо у исторического здания РГГУ на «Новослободской». В Taco Project осторожничают со специями и остротой, но стараются готовить близко к оригиналу: есть шесть видов тако и полдюжины версий буррито, кесадилья, чили кон карне и понятные закуски вроде начос с гуакамоле.
Заказывать стоит тако с креветками и стейком или томленой свининой: в порции две штуки, так что удобно взять несколько вкусов на пробу. На десерт не отказывайте себе в чуррос — вытянутых пончиках из плотного теста с шоколадным соусом. Запивать все это предлагают кофе, лимонадами или «Мичеладой».
Michelada
Двухэтажный мексиканский бар неподалеку от Veladora. Без особой претензии на аутентичность, зато с девятью видами «Маргариты», тремя версиями «Мичелады», внушительным выбором мескаля и твистов на классику с отсылками к Мексике.
Меню кухни тоже основательное: готовят восемь видов тако, причем поштучно, так что можно взять на пробу сразу все, кесадильи, сытные буррито, чили кон карне, энчиладас с курицей, фахитас из курицы или говядины, всевозможные севиче и с полдюжины десертов. Еда ровная, но изрядно адаптированная, искать здесь оригинальные вкусы не стоит.
Botafogo
Крошечный бар в старинных соляных подвалах родился из путешествия Дениса Бобкова (совладелец Pub Life Group и «Бюро находок»), Виталия Бганцова и Виктории Конюховой (команда проектов «Вода», Veladora, «Новое пространство») по Южной Америке. В результате получился аутентичный закуток, полный бразильских артефактов и рецептов. Все действо разворачивается вокруг широкой барной стойки, которая занимает половину бара. Есть также пара столиков на двоих.
Главный напиток в Botafogo — кашаса, на основе которой мешают коктейли, включая классическую «Кайпиринью» и клубничный «Дайкири». Закусывать предлагают диковинным бразильским стрифтудом: пирожком пастел (аналогом чебурека с говядиной и оливками), крокетами, румяными шариками из говядины с хрустящей корочкой и исполинским многослойным бутером с мортаделлой.
Llamita
Точка на Даниловском рынке с мексиканской кухней, дополненной перуанскими мотивами. В меню семь видов тако, в том числе диковинные с лангустинами и малиной или тунцом том-ям, увесистые буррито, сырные булочки боу де кежо и пряный кукурузный суп.
На десерт можно взять уже знакомые чуррос или трес лечес с манго и маракуйей, торт с очень насыщенным сладким вкусом с легкой кислинкой.