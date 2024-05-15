Глутаматное приключение: пробуем чипсы с самыми странными и безумными вкусами

Редакторка, любит умеренно острые чипсы и ненавидит васаби
Редакторка, переела «Читос» с ветчиной и сыром
Редакторка спецпроектов, утащила домой пачку уксусных чипсов
Аналитик, любит чипсы со сметаной и луком
Ведущая телеграм-канала «Кантина мира», любит чипсы с уксусом
Что дегустировали
Для дегустации мы выбрали 11 вариантов чипсов. Мы решили попробовать самые разные бренды — а не только популярные вроде Lay’s, Lorenz или «Московского картофеля» — и самые дикие и безумные вкусы. Маринованные помидоры, «Голова льва», жгучий васаби и мед со сливочным маслом? Мы были готовы ко всему.
В ходе дегустации мы пробовали каждый образец вслепую: не видя упаковку, пытались угадать, что прячется во вкусе и аромате этих чипсов. После сравнивали свои впечатления с заявленным вкусом. Каждый лот мы оценивали по десятибалльной шкале.
Надя: Пахнут водорослями! По вкусу — нори. Это что‑то морское?
Таня: А по-моему, пахнет укропом. Вкус тоже какой‑то базиликово-укроповый.
Аня: Это какая‑то квашеная капуста. Точно что‑то соленое-маринованное!
Аля: Мощно пахнут водорослями, во вкусе — нори, есть горчинка. Интересно, но много не съешь.
Катя: Хорошо чувствую укроп, больше ничего. Сами чипсы несоленые, как будто без вкуса.
Аля: А, это песто, теперь все встало на свои места!
Надя: Эта базиликовая нотка создает какие‑то кисло-горькие, маринованные вайбы, поэтому мы не смогли отгадать сразу.
Аня: Приняли базилик за водоросли. Вообще нормальные чипсы, но вряд ли захочется съесть пачку такого за один присест.
Таня: Тусклый вкус, довольно пресные и невыразительные чипсы, мне не понравилось.
Оценка Кати: 5
Оценка Тани: 6
Оценка Нади: 4
Оценка Ани: 5
Оценка Али: 4
Общая оценка: 4,8
Чипсы Lay’s из серии «Китай» со вкусом тушеных креветок с абалоновымАбалон (морское ушко)Одностворчатый глубоководный моллюск рода Haliotis, который обитает у берегов Японского моря соусом
367 рублей на «Озоне»
Аля: Нравится текстура — чипсы жестко хрустят и не липнут к небу!
Катя: Пробовали Lay’s «Из печи»? Вот у них похожая текстура, тоже более плотная, а сами чипсы менее масляные, но толстоватые. По вкусу, мне кажется, это краб!
Надя: Это креветка или краб. И снова чувствую посыпку из нори!
Аня: Что‑то морское! Краб или нори!
Таня: Слишком химозные и соленые, очень много посыпки. Похоже, я не люблю морские вкусы.
Аля: Креветка! Так и знала. Вообще бывает настроение поесть чего‑нибудь очень мерзкого — вот эти чипсы как раз подойдут.
Катя: Вкус немного сладковатый, поэтому не понравились. И слишком твердые и толстые чипсины!
Надя: Жестко морские чипсы. Из плюсов — только то, что рифленые.
Оценка Кати: 3
Оценка Тани: 3
Оценка Нади: 5
Оценка Ани: 5
Оценка Али: 5
Общая оценка: 4,2
Хором: По виду — Lay’s!
Надя: Чувствую помидоры! Как сухарики с томатом! И еще итальянские травы, базилик!
Аля: Вяленые помидоры с травами, я бы сказала.
Таня: Реалистичный вкус томатов, очень простой и понятный. Мы легко угадали, мне все нравится!
Аня: Я бы купила такие, по-моему, они супер!
Катя: Мне не нравится, что они сладковатые, как будто какой‑то десерт!
Таня: А сладость — из маринада. И даже укроп указан в составе — понятно, откуда вкус трав.
Аля: Вообще «Московский картофель» делает классные чипсы, не хуже Lay’s.
Таня: У них в новой серии, кстати, есть еще маринованные огурцы и корюшка — абсолютно безумно звучит. С другой стороны, чипсы со вкусом маринованных томатов тоже кажутся чем‑то максимально не секси, а нам зашло.
Аля: Да, приятный неагрессивный вкус, к вину — огонь.
Оценка Кати: 4
Оценка Тани: 7
Оценка Нади: 10
Оценка Ани: 8
Оценка Али: 8
Общая оценка: 7,4
Аня: Пахнет нормально!
Аля: У них страшный зеленый цвет, синюшно-зеленый, пугает.
После первой пробы, хором: Господи, *** [черт подери], что это?!
Аня: ****** [Треклятый] васаби!
Надя: Я люблю васаби, но это странно!
Аля: Понравится тем, кто любит насиловать себя острыми соусами.
Таня: Да здесь все сразу — хрен, васаби, уксус!
Катя: Еще арахис в конце чувствуется, сладковатая какая‑то нотка проскакивает!
Таня: Знаете, я сейчас отошла чуть-чуть от первого укуса, и захотелось еще.
Аня: Под конец нормально! Я поставила оценку ноль, но теперь съем еще пару штук.
Надя: Не думаю, что осилю целую пачку. Хотя под пивчанский…
Таня: А как теперь остановиться?
(Все продолжают есть чипсы.)
Оценка Кати: 5
Оценка Тани: 7
Оценка Нади: 3
Оценка Ани: 0
Оценка Али: 6
Общая оценка: 4,2
Аня: Пахнет выпечкой!
Надя: Вау, что‑то сладкое! Это же булочка с корицей!
Таня: Похоже на печенье, корицы и ванили я тут не чувствую, а вот сливочное масло — очень даже. Как будто чипсы «Юбилейное». Странно, но прикольно.
Аля: Выглядят очень воздушными. Но мне не нравится вкус: чипсы должны быть солеными, а это похоже на протухшее яйцо или постоявший три дня творог. Если я захочу печенье, я просто поем печенье!
Катя: Согласна, это печенье с маслом. Но все-таки чипсы должны быть солеными. Я, кстати, ела еще чипсы «Сырное ассорти с медом» у Lay’s, но они совсем другие. А эти вообще похожи на кукурузные палочки!
Аня: Мне нравится! Особенно приятно после васаби. Я бы их забрала, если в пачке еще что‑то осталось.
Надя: Тоже теперь чувствую печенье. Но с пивом не очень идет, если честно.
Оценка Кати: 1
Оценка Тани: 6
Оценка Нади: 2
Оценка Ани: 8
Оценка Али: 1
Общая оценка: 3,6
Чипсы Oishi Potato Chips Beef Stew со вкусом тушеной говядины
Около 100 рублей в китайском магазине на «Университете»
Аля: Опять кислотные чипсы. По вкусу — какая‑то паприка, но очень резкая и острая. Ничего интересного.
Надя: О, чипсы с вайбами начос. Это из‑за цвета, скорее всего. Что‑то сырное, может быть? Или острая креветка? Вообще острые вкусы очень сложно различать.
Катя: Но эта острота не как у васаби, она появляется только в послевкусии. Необычно. В целом неплохо, но опять сладко!
Аня: Какая‑то китайщина снова, ничего не понимаю.
Таня: Острые и пряные чипсы, почему‑то кажется, что в индийском стиле что‑то такое. Говяжье рагу никто из нас в этих чипсах не отгадал, слишком плоский и невнятный вкус.
Оценка Кати: 6
Оценка Тани: 5
Оценка Нади: 5
Оценка Ани: 6
Оценка Али: 2
Общая оценка: 4,8
Надя: Это уксус? Чистый уксус? Я знала, что есть уксусные чипсы, мне всегда было интересно, каково это. Теперь понятно… Очень кислый вкус, странное сладкое послевкусие.
Аля: М-да, треш. С каждым днем мы все дальше от бога! Вообще мне не нравится, что этот вкус такой яркий, ну слишком!
Таня: Вижу ваши скорбные лица! Мне тоже не нравится: они какие‑то сухие и горьковатые, неаккуратные. Я люблю уксусные чипсы, но они обычно на вкус совсем не такие.
Аня: Отвратительно! Я с трудом дожевала чипсину! Устрицы и яблочный уксус, м-да.
Таня: Еще и упаковка маленькая, с таким вкусом — это скорее плюс, но 250 рублей за 40 грамм жалко.
Аля: А вкус у них дешевый какой‑то, неприятный. Мне нравится только то, что у них корочка есть — такой трушный картофельный вайб.
Таня: Да, запекали как картошку в мундире, не заморачиваясь.
Надя: Они бы хорошо зашли с какой‑то ипой, мне кажется. С элем тоже ничего идет сейчас, но тут нужна тройная ипа.
Аля: Ну с пивом все нормально идет.
Оценка Кати: 0
Оценка Тани: 6
Оценка Нади: 4
Оценка Ани: 0
Оценка Али: 3
Общая оценка: 2,6
Аля: Это что за темные пятна на чипсах?
Таня: Это, наверное, глазки на картошке, которые ты обычно вырезаешь.
Аня: Выглядит не очень, по вкусу — просто посыпка из краба. Немного пресновато и не слишком прикольно.
Надя: Краб с семенами укропа.
Аля: А я чувствую только масло, много масла! Еще они липнут к небу и не хрустят. Не нравится.
Катя: Они какие‑то размокшие, неприятные.
Таня: Мне тоже не очень нравится. Масляные и мягкие, при этом вкус довольно интенсивный рыбный. Вина мы тут не обнаружили, а креветку перепутали с крабом.
Оценка Кати: 4
Оценка Тани: 3
Оценка Нади: 2
Оценка Ани: 3
Оценка Али: 4
Общая оценка: 3,2
Аля: Да это же дошираааак! Но эти чипсы слишком сильно пахнут, на вкус тоже перебор всего.
Аня: Жестко! Это чипсы со вкусом приправы из роллтона! Немного островато, но терпимо, даже приятно!
Надя: Чисто посыпка от дошика. Как будто ей просто посыпали чипсы. Не говорю, что это плохо, скорее необычно! В конце появляется острота.
Аля: Говяжий или куриный?
Хором: Говяжий!
Таня: Ну пахнет мощно, вкус какой‑то мясной. Как будто заварил дошик, закрыл все двери и окна и сидишь, пропитываешься этим.
Оценка Кати: 2
Оценка Тани: 7
Оценка Нади: 5
Оценка Ани: 8
Оценка Али: 1
Общая оценка: 4,6
Аня: Это сложный лот! Ничего не понятно, но вкус интересный.
Надя: Это том-ям? Вообще какая‑то кислота присутствует, как у винного укуса.
Аля: Белое вино!
(Смотрят на упаковку.)
Надя: Вооо, я же говорю, кислота как у винного уксуса. Классные, я бы купила такие под пивас.
Катя: Здесь вкус уксуса такой легкий, очень приятный.
Таня: Я чувствую соевый соус еще. Странные, но сложно остановиться.
Катя: Пока лучшие из всех! Нет перегиба со вкусом и очень приятное послевкусие.
Аля: Во вкусе почувствовала только белое вино сначала. Лучше, чем другие уксусные, деликатные, с игристым хорошо!
Оценка Кати: 8
Оценка Тани: 8
Оценка Нади: 10
Оценка Ани: 6
Оценка Али: 8
Общая оценка: 8,0
Надя: Опять что‑то мясное плюс соус барбекю. И нотки аниса, хмм.
Таня: Ненавижу соус барбекю, но здесь чувствую вкус каких‑то отбивных или кюфты с пряностями.
Аня: Это пикантно! Очень нравится, не слишком остро, можно съесть целую пачку.
Аля: Мне кажется, тут какие‑то тушеные овощи или корнеплоды есть во вкусе.
Надя: Фасоль?
Таня: Реально бобы!
Катя: Забавно, что кто‑то называет новый ингредиент, и ты сразу такой: «Даа, точно, я тоже это чувствую». Вот как работают ассоциации.
Надя: Да, сразу начинаешь искать конкретную ноту. Давайте посмотрим, что за «Голова льва». (Читает.) Это традиционное новогоднее блюдо из города Янчжоу. Свое название блюдо получило за схожесть мясного шарика с головой льва, а капуста вокруг — это львиная грива. Кроме фрикаделек, в него входит имбирь, пак-чой, соевый соус, бульон, шаосинское вино.
Катя: Мне нравится китайская кухня, но не в виде химозных чипсов.
Оценка Кати: 1
Оценка Тани: 1
Оценка Нади: 1
Оценка Ани: 8
Оценка Али: 2
Общая оценка: 2,6
Выводы
Аня: Все очень химозное, с насыщенными неествественными вкусами, тяжело такое есть, еще и в больших количествах.
Аля: Вкусовые сосочки ****** [были впечатлены]. Больше всего понравились чипсы со вкусом маринованных томатов.
Надя: А мне — с бальзамическим уксусом. Вообще выше всего мы оценили чипсы с самыми простыми и минималистичными вкусами. Все мясные, рыбные и «китайская коллекция» вызывали больше всего вопросов.
Аля: Честно говоря, я вообще люблю чипсы с самыми простыми вкусами — соль, максимум сыр. Раз в полгода меня переклинивает, и я начинаю лопать «Читос» с ветчиной и сыром. Они отвратительные, но остановиться нереально.
Аня: Я больше всего люблю чипсы с паприкой.
Катя: А я — сметану и лук.
Таня: В общем, все, что мы сегодня не попробовали.
После дегустации все доели чипсы с васаби и маринованными томатами. Аня забрала себе пачку сладких чипсов с медом и маслом, Надя унесла домой Lorenz с бальзамическим уксусом.
Приз зрительских симпатий
Чипсы Naturals Lorenz с бальзамическим уксусом
Чипсы «Московский картофель» со вкусом маринованных томатов
Чипсы Lorenz Naturals cо вкусом соуса песто и чипсы Oishi Potato Chips Beef Stew со вкусом тушеной говядины
Чипсы Fry’s «Жгучий васаби»
Несмотря на то что все дегустаторы поставили этому вкусу низкую оценку, перестать есть эти чипсы оказалось сложнее всего — в итоге это один из двух претендентов, который съели полностью.