Глутаматное приключение: пробуем чипсы с самыми странными и безумными вкусами

Надя: Да, сразу начинаешь искать конкретную ноту. Давайте посмотрим, что за «Голова льва». (Читает.) Это традиционное новогоднее блюдо из города Янчжоу. Свое название блюдо получило за схожесть мясного шарика с головой льва, а капуста вокруг — это львиная грива. Кроме фрикаделек, в него входит имбирь, пак-чой, соевый соус, бульон, шаосинское вино.