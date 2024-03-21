Скажите «горячо». Как я попробовал десять самых острых соусов с ютуба и выжил

Что такое «Hot Ones»
Ютуб-шоу с понятным форматом: звезды дают интервью, пока едят экстремально острые крылья. Всего нужно съесть 10 штук, острота драматически растет по ходу разговора, а под конец диалога гости часто теряют дар речи и ориентацию в пространстве.
«Hot Ones» ценят и за вопросы ведущего Шона Эванса. Команда шоу не раскрывает процесс подготовки к общению с гостями, но они часто остаются поражены вопросами Эванса, который раскапывает никому не известные факты о жизни своих героев. Их реакциям посвящены отдельные подборки на ютубе.
Большинство героев справляются со всей десяткой крыльев, но случались и исключения. Среди сдавшихся были, например, комик Рики Джервейс и легенда баскетбола Шакил О’Нил. Звезда «Эйфории» Сидни Суини, наоборот, покорила интернет своей выдержкой: первые эмоции от остроты она показала только к концу выпуска.
«Hot Ones» также стало и поставщиком мемов. Пол Радд добавил шоу обаяния своим «Ты только посмотри на нас», Идрис Эльба отказывался верить в происходящее, но продолжал облизывать пальцы, тот же Шакил просто заплакал, а Дженнифер Лоуренс перестала понимать, что ей говорят.
Насколько это остро
Очень. На шоу для определения остроты используют шкалу жгучести Сковилла — ее изобрел химик Уилбур Сковилл. За основу он взял количественное содержание капсаицина (алкалоида, содержащегося в перцах) в разных соусах.
Например, базовую версию «Табаско» оценивают в 5 тысяч единиц по этой шкале. «Шрирача» — 2,5 тысячи. Эти показатели соответствуют первым соусам из «Hot Ones», но уже третий переходит отметку в 15 тысяч сковиллов. И дальше становится только хуже.
Что ели мы
Другу через родню повезло достать лайн-ап осеннего сезона прошлого года. Поэтому мы шли ровно по тому же пути, что и Марк Руффало, Карди Би, Джастин Тимберлейк и не только. На сайте Heatonist, который специализируется на острых соусов, можно купить и каждый из них отдельно, и актуальный пак соусов «Hot Ones». Прямая доставка в Россию и Беларусь не осуществляется (да и заказывать набор из 10 стеклянных бутылочек — всегда риск).
Важное уточнение: для шоу куриные крылья (или альтернативное блюдо, в зависимости от диеты гостей) готовят в самом соусе. Мы же компенсировали остроту, от души опуская куриное филе в каждый из соусов, чтобы максимально приблизиться к условиям «Hot Ones». Уже после нашего прогона друг попробовал готовить курицу в соусах — и большой разницы в остроте он не почувствовал.
Hot Ones: Buffalo Hot Sauce
Сковиллы: 1800
Старт не вызвал особых эмоций. Довольно слабая острота, как будто в обычный приятный барбекю-соус добавили капельку перца. Но и гости шоу обычно начинают бодро и думают, что все пройдет хорошо.
Angry Goat Pepper Co: Blistered Shishito & Garlic Hot Sauce
Сковиллы: 5800
Похожая история в плане остроты, но это просто очень вкусный соус. К приятной чесночной основе добавляют азиатский перец шишито — получается скорее чесночно, чем остро.
Pisqueya: Spicy Sweet Passion Fruit
Сковиллы: 16 000
Пока что по нарастающей идут впечатления от вкусов, но не остроты. Судя по сковиллам, этот соус должен быть в три раза острее предыдущего, но по ощущениям — раза в полтора. И здесь все вновь компенсируется ярким тропическим вкусом — маракуйю в название вынесли не просто так.
Hot Ones: Los Calientes Barbacoa Hot Sauce
Сковиллы: 33 000
Последняя остановка из серии «ну это не особо остро». Еще одна вариация на тему барбекю, на этот раз с добавлением абрикоса. По вкусу проигрывает предыдущим, а по остроте не выигрывает достаточно сильно, чтобы запомниться. Самый блеклый из всех соусов в десятке.
DJABLO Sauce: Power Jab
Сковиллы: 55 000
Вот теперь становится понятно, что мы ввязались в интересную авантюру. Скачок остроты впервые ощутим, а первая реакция: «Вау, кажется, утром я об этом еще пожалею, если это только полпути». Сюда закинули микс острых перцев — серрано, тайские чили-хлопья и сушеный перец-скорпион. Состав обещал еще и чеснок с имбирем. Я начал трансформацию в дракона и почувствовал — пока еще — только легкий огонек во рту.
Marshall’s Haute Sauce: Whiskey Smoked Ghost
Сковиллы: 71 000
Здесь происходит неожиданный поворот: острота продолжает расти, но этот соус помогает снизить градус ощущений благодаря приятной кислинке. Соус настаивают, выжаривая лук в виски и яблочном уксусе — и последний тут ощущается сильнее всего. Он работает как спасательный круг: острота продолжает топить, но за кислоту можно зацепиться.
Ginger Goat: Tropic Star
Сковиллы: 110 000
Теперь мы окончательно заплыли за буйки остроты, никакой помощи больше не будет. Чистое пламя, через которое пробивается приятное имбирное послевкусие. В диалоге осторожно обсуждаем, что дальше, кажется, грядет опасность. Я еще никогда так не расстраивался от того, насколько был прав.
Da' Bomb: Beyond Insanity
Сковиллы: 135 600
Абсолютная легенда шоу «Hot Ones». Подборки с реакциями звезд на этот соус собирают миллионы просмотров — и я хорошо понимаю, почему. По сковиллам это только третье место в нашем марафоне, но на деле — самое безжалостное, что мы пробовали. У Da' Bomb практически нет вкуса, его задача — сделать тебе больно и проверить на прочность.
Состав при этом не намекает на пытку: апельсиновый сок, перец хабанеро, приправа чипотле, вода, натуральные усилители вкуса перца, томатная паста и специи. Но подобраны они так, что после «Бомбы» хочется проветрить рот, выпить все молочные продукты, что попадутся под руку, поплакать, вытереть нос и глаза (а этого нельзя делать, иначе быть беде) и хорошенько подумать, а так ли ты любишь острое. Спустя минут 15 пришел к выводу, что острое я все еще люблю, а вот невкусные мазохистичные соусы — не особо.
Dawson’s: Zuzu 7-Pot
Сковиллы: 620 000
От худшей части программы — к лучшей. В основе — тринидадский перец 7-Pot (входит в десятку острейших в мире), кленовый сироп, самбука и семена фенхеля. Звучит страшновато, но на деле здесь ты вдруг попадаешь в рай.
Если после Da' Bomb из мира пропали все цвета и большинство чувств (кроме боли), то здесь ты буквально учишься чувствовать заново. Вот глаза перестают слезиться, картинка становится четче, у еды снова появляется вкус. И он классный — все еще невероятно острый, но в то же время сладковато-соленый. Достойная награда за мучения прошлого круга.
Hot Ones: The Last Dab: Xperience
Сковиллы: 2 693 000
Этот соус создавали специально под финал «Hot Ones» из самого острого перца в мире — X. Состав намекает, что десятый соус планирует соревноваться с Da' Bomb: перец X, уксус, измельченный перец X, дистиллят перца X. Никакой жалости. У «Hot Ones» есть традиция: добавить на и без того острейший кусок курицы горочку соуса сверху. Кто мы такие, чтобы игнорировать классику ютуба? Аккуратный холмик поверх наггетса готов. А мы, как оказалось, не очень.
В отличие от Da' Bomb, у The Last Dab вкус все же есть: не боли, но концентрированной остроты. Попробовав его в первый раз я взвизгнул и начал прыгать по комнате, потому что ни разговаривать, ни думать не получалось. Когда мысли вернулись, они вертелись только вокруг молочного коктейля в холодильнике: дальше меня ждала, по ощущениям, вечная (на деле — около минуты) борьба с соломинкой, которая не хотела пробивать пачку. Затем стало легче, но окончательно прийти в себя получилось только спустя полчаса.
Что было дальше
Наверное, главный вопрос: а зачем вы вообще это с собой делаете? Эксперименты с острой едой — это всегда интересно. Безусловно, не очень здорово и точно не полезно, но у каждого свои способы добавить в жизнь новые ощущения. Кто‑то любит хорроры — а мне физически некомфортно смотреть фильмы, которые меня пугают. А вот испытывать свой организм на прочность — вполне.
Марафон «Hot Ones» больно напомнил о себе уже через пару часов, но зато подарил запоминающийся вечер и яркие эмоции от вечной интриги от каждого следующего соуса: «Ну что, а вот этот-то нас наконец добьет?» Под конец так и вышло. Заодно я понял, что парад страданий звезд под Da' Bomb — это не игра на камеру, а очень искренняя боль.
Как раз ради искренности все и затевалось. А боль — ну что поделать. Могло быть и хуже.