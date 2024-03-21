Скажите «горячо». Как я попробовал десять самых острых соусов с ютуба и выжил

В отличие от Da' Bomb, у The Last Dab вкус все же есть: не боли, но концентрированной остроты . Попробовав его в первый раз я взвизгнул и начал прыгать по комнате, потому что ни разговаривать, ни думать не получалось. Когда мысли вернулись, они вертелись только вокруг молочного коктейля в холодильнике: дальше меня ждала, по ощущениям, вечная (на деле — около минуты) борьба с соломинкой, которая не хотела пробивать пачку. Затем стало легче, но окончательно прийти в себя получилось только спустя полчаса.