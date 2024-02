Мы были в Казани, на No More Secrets — это такая образовательная программа для бартендеров. После лекций у меня была гостевая смена с Максимом Гладышкевичем из Friends Orchestra. Мы сделали вечеринку в стиле 80-х: надели костюмы и футболки с декольте и готовили мохито. Было настоящее веселье — и его решили продолжить. Все закончилось танцами на барной стойке в баре Zero, прямо напротив кондиционера (это важная часть истории!).