Однажды пятничным вечером мы провожали свою старую знакомую на выходные в Москву, а потом праздно пошли отмечать начало уик-энда. Проснулся я в неожиданно комфортных условиях и чувствовал себя вполне неплохо. Но меня разбудил телевизор — а его у меня никогда не было! Оказалось, что я спал в квартире той самой знакомой, уехавшей в Москву. Она оставила ключи подругам, которые встретили меня в соседнем от ее дома баре — а мое состояние уже оставляло желать лучшего. Так что они отправили меня спать в ее апартаменты, чтобы я в таком виде не нашел себе приключений по дороге домой — за что я им до сих пор благодарен.