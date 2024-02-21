Даже если вечеринка начинается чинно и благородно, всегда есть риск, что утром, помимо веселых воспоминаний, после посиделок останется еще и похмелье: обезвоживание, раздражение ЖКТ, нарушенный баланс витаминов и минералов. В Древней Греции это лечили капустой, в Италии от похмелья пьют кофе с бананом, а в Пуэрто-Рико натирают подмышки половинкой лимона. Рассказываем, какие методы спасения есть у известных российских шеф-поваров и барменов и какие вечеринки заставляли к ним прибегнуть.
Шеф-повар ресторана Savva
В моей жизни было много разных историй с вечеринками и похмельем, но самая крутая произошла тридцать лет назад. Мы были молодые и задорные — съездили в Санкт-Петербург и накупили жутко популярного в то время спирта, чтобы продать его в Таллине. Но пока возвращались, выпили какое‑то бесконечное его количество. Домой заявляться в таком состоянии было нельзя, так что мы пошли к моему другу Максиму, чьи родители очень кстати ушли в гости. Там мы продолжили возлияние — мешали спирт с апельсиновым экстрактом и радовались жизни. Все происходило в коммунальной квартире, поэтому, когда мы стали танцевать, соседка-пенсионерка пришла ругаться. А я был уже такой «хороший», что пригласил ее вальсировать!
Мы легли в четыре. Оказалось, что накануне папа Максима, дядя Леня, сварил азербайджанский хашСуп из говяжьих ножек. . Так что, когда родители вернулись в шесть утра, дядя Леня нас разбудил, налил всем по огромной тарелке хаша, добавил чеснок с уксусом, лаваш и открыл бутылку водки. И это было самое крутое похмелье в моей жизни! До сих пор для меня лучшее лекарство — правильно сваренный ароматный хаш с рюмочкой. Это сразу выводит тебя на другой уровень.
Есть еще одно проверенное средство: наливаете 300 мл пива, 150 мл томатного сока, добавляете в стакан яичный желток, немного табаско, пару капель вустерширского соуса и немного лимонного сока — и пьете залпом. И сразу слышите голос с неба: «Аллилуйя!»
Бренд-шеф Grace Bistro
Это было в начале 10-х — мы тусовались в баре Rolling Stone на «Стрелке». Естественно, было много веселья и алкоголя. Я тогда жил на Никитской, так что решил пойти до дома пешком. Шел по мосту, и у меня резко начались вертолеты. Видимо, я решил присесть на остановке, а когда открыл глаза — уже светало. Я лежал на лавочке, укрытый газетами, на картонке стояла моя обувь, а рядом сидел бездомный. Наверное, я занял его место, или он меня охранял. Как я там оказался и что именно делал — не помню по сей день.
Я уже давно так не тусуюсь, но опытом спасения от похмелья могу поделиться. Принимайте на ночь анальгетик и пейте кефир. А наутро обязательно съешьте жареные пельмени — они хороши вообще в любой ситуации.
Бренд-амбассадор водки
Есть старая шутка: похмельный синдром — гениальное изобретение природы, потому что иногда только по нему можно определить, сколько ты вчера выпил.
Однажды пятничным вечером мы провожали свою старую знакомую на выходные в Москву, а потом праздно пошли отмечать начало уик-энда. Проснулся я в неожиданно комфортных условиях и чувствовал себя вполне неплохо. Но меня разбудил телевизор — а его у меня никогда не было! Оказалось, что я спал в квартире той самой знакомой, уехавшей в Москву. Она оставила ключи подругам, которые встретили меня в соседнем от ее дома баре — а мое состояние уже оставляло желать лучшего. Так что они отправили меня спать в ее апартаменты, чтобы я в таком виде не нашел себе приключений по дороге домой — за что я им до сих пор благодарен.
Я считаю, что опохмеляться алкоголем — очень скользкая дорожка, на которой гедонизм может превратиться в безответственность. Опираясь на свой опыт и на исследования, могу сказать одно: нужно разобраться с основными последствиями того, что называют похмельем, — то есть с обезвоживанием, отравлением продуктами переработки, вымыванием микроэлементов. Для этого отлично подойдут минеральная вода, легкий бульон, овощной салат с растительным маслом. Кстати, в последних двух случаях рекомендую использовать регидрон вместо обычной соли. А самое главное — дайте организму отдохнуть и восстановиться, иначе последствия будут иметь кумулятивный эффект.
Идейный вдохновитель и сооучредитель коктейльного бюро «Авангард», эксперт в области азиатских спиртов
Мы были в Казани, на No More Secrets — это такая образовательная программа для бартендеров. После лекций у меня была гостевая смена с Максимом Гладышкевичем из Friends Orchestra. Мы сделали вечеринку в стиле 80-х: надели костюмы и футболки с декольте и готовили мохито. Было настоящее веселье — и его решили продолжить. Все закончилось танцами на барной стойке в баре Zero, прямо напротив кондиционера (это важная часть истории!).
Из такси я вывалился уже в семь утра, а через пару часов мне предстоял рейс в Петербург. Я все равно ненадолго прилег и проснулся с ужасным похмельем. У меня раскалывалась голова, плюс я еще и заболел — всему виной тот самый кондиционер. Я пропустил рейс, выезд из отеля, и меня с горем пополам передислоцировали домой к друзьям. Пришлось отлеживаться, много есть и пить горячие безалкогольные напитки. К вечеру, кстати, все прошло — и болезнь, и похмелье. Но весь день я с достоинством принимал наказание: круто повеселился — теперь так же «круто» полежи.
Когда я понимаю, что после вечеринки мне надо чувствовать себя хорошо, то по приезде домой выпиваю полтора литра воды, «Спазмалгон» и витамины группы B6. На следующее утро обычно голова не такая затуманенная. Но вообще, у меня очень страшное похмелье, и жутко болит голова, поэтому я веселюсь редко — но метко.
Шеф-повар ресторанов «Аист» и Onest
Последний Новый год мы с друзьями провели в русском стиле: закуски, салаты, горячее, шампанское, водка… В общем, то, что было в новогоднюю ночь, остается в новогодней ночи! Но скажу одно — голым прыгать в снег неприлично, и больше такого не повторится.
А когда наступило утро, мы приводили себя в порядок по итальянским обычаям — лучшим антипохмельным решением стал наваристый суп на основе говяжьего и куриного бульонов с добавлением красного вина и сытных «пельмешек» с начинкой из мортаделлы и пармезана. И что вы думаете? Спустя два-три часа гости пришли в себя и продолжили праздновать с закусками и шампанским. Начали Новый год в русских традициях, а закончили — в итальянских!
Рецепт итальянского похмельного супа
Тортеллини с пармой — 192 г
Портвейн — 15 г
Бульон куриный — 165 г
Бульон говяжий — 165 г
Сыр пармезан — 9 г
Оливковое масло — 3 г
Сварите говяжий и куриный бульоны с добавлением портвейна. Затем дайте им немного настояться.
Добавьте в суп тортеллини с пармой и отваривайте их до полной готовности, как пельмени.
Украсьте блюдо пармезаном и влейте немного оливкового масла.