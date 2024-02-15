Фамилия мафиози или разновидность пасты? Проверьте свои знания в итальянской кухне

«Обжариваешь чеснок в оливковом масле, добавляешь томаты в собственном соку, доводишь до кипения. Следи, чтобы не загустело. Туда же режешь сосиски, фрикадельки. Добавляешь немного вина и чуть-чуть сахара — это мой секрет. И не забудь про пасту». Как вам рецепт? И кстати, откуда он?

«Ешь, молись, люби» «Крестный отец» «Медведь» «Джулия»