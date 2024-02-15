Фамилия мафиози или разновидность пасты? Проверьте свои знания в итальянской кухне

Начнем с базы! На фотографии традиционный итальянский десерт. Его любят дети, почтенные доны и мафиози. А как он называется?
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Аньолотти! Прочтите громко и вслушайтесь в мелодичное звучание этого слова. Кстати, а что это вообще такое?
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«Обжариваешь чеснок в оливковом масле, добавляешь томаты в собственном соку, доводишь до кипения. Следи, чтобы не загустело. Туда же режешь сосиски, фрикадельки. Добавляешь немного вина и чуть-чуть сахара — это мой секрет. И не забудь про пасту». Как вам рецепт? И кстати, откуда он?
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И еще немного итальянских слов. Маритоццо — это закуска, горячее или десерт?
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Итальянцы щедры на красивые слова и метафоры. Взгляните на эти названия блюд и попытайтесь угадать несуществующее.
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Как думаете, для чего нужно это приспособление?
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Это все могли бы быть разновидности пасты, но нет. Одно из этих слов — фамилия известного мафиози. Сможете найти ее среди продуктов из пшеницы твердых сортов?
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Кстати, о хорошем! А какой десерт считается символом Пасхи в Италии?
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И на посошок! Слово «франжелико» вам о чем‑нибудь говорит?
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