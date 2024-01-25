Чизкейк в виде цветной капусты и лошадка из мусса: 10 мест Москвы с вкусными десертами

Андрей Деллос открыл ресторан русской кухни в 1999 году, и с тех пор это одно из главных заведений Москвы. Антураж дореволюционной России поддерживается не только в интерьере, но и в меню: там сплошные пти-пате а-ля рус (то же, что и пирожки), борщи и куриные супы с ятями, а еще — десерты с дворянским флером. Можно попробовать муссовую лошадку «Гжель» с вареной сгущенкой, лимонную полоску из тертого песочного теста, игривый «Медовичок» и блинчики со сладкими начинками. Если сидеть в ресторане времени нет, то покупайте десерты в одноименной кондитерской по соседству.