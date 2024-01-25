Чизкейк в виде цветной капусты и лошадка из мусса: 10 мест Москвы с вкусными десертами

Sartoria Lamberti
«Мона Лиза»
«Оливки»
В ресторане-ателье Уиллиама Ламберти готовят всю итальянскую классику: вителло тоннато, качо-э-пепе, сицилийские аранчини из поленты и что только не. Попробовать хочется многое, а порции большие, так что стоит рассчитать собственные силы, чтобы места хватило и на десерты — они заслуживают отдельного внимания. Почти все сладкое здесь — десерты-обманки. Например, шоколадные оливки с миндальной косточкой, тирамису, который выглядит, как стаканчик кофе навынос, или нежный чизкейк «Не камамбер».
Atelier de Tartelettes
Маленькую кондитерскую в переулках Патриарших в 2019 году открыли рестораторы Элина и Галактион Табидзе. Шеф-кондитер Ирина Лысенко обновляет ассортимент десертов в зависимости от сезона: летом — свежие и легкие ягодно-фруктовые вкусы, зимой — более насыщенные бобы тонка, специи и какао. Помимо тарталеток, каждая из которых — утонченный пример кондитерского искусства, — в меню есть финансье, канеле, флан, хрустящие печенья и разные мадленки. Словом, все, чтобы ненадолго почувствовать себя в Париже.
Lila
Торт «Темный лес»
Настоящая кондитерская резиденция Алексея Браташова, который придумывает на Сретенке десерты и для Lila Pastry, и для нарядного Lila Restaurant. На первом этаже, где расположена Pastry, гостей встречает большая витрина c десертами. В ней аккуратными рядами выставлены, например, шоколадный торт с вишневым конфи, яблочный тарт татен на хрустящем слоеном тесте и нарядная «Павлова» с начинкой из красных ягод. Десерты можно взять с собой — их упакуют в красивую фирменную коробку. А на втором этаже, в ресторане Lila, можно попробовать шоколадное суфле с фисташковыми козинаками, ромовую бабу и панна котту с томатом, клубникой и базиликом.
Lumicino
В основе десертной карты — классические итальянские вкусы и техники: нежный тирамису, украшенный стружкой горького шоколада, пуховые пончики кастаньоли или сицилийская касата с тонким бисквитом, ликером и апельсиновыми цукатами. Есть и десерт-тромплейДесерт-обманка «Лимон»: он точь-в-точь настоящий цитрус, с той лишь разницей, что внутри — лимонный ганаш и кислая сердцевина из конфи.
Narnia
Чизкейк в виде цветной капусты
Чизкейк с земляникой
Стоило ресторану на Большой Бронной открыться, как социальные сети сразу заполонили фотографии десерта, который подают в кочане цветной капусты. Так Виталий Истомин и Артем Лосев сервируют нежный чизкейк, умело маскируя его под растение. Еще в меню от шефского дуэта можно найти панна котту с малиновой морской звездой, йогуртовое мороженое с манго и конфеты из белого шоколада в виде пасты.
«Кафе Пушкинъ»
Андрей Деллос открыл ресторан русской кухни в 1999 году, и с тех пор это одно из главных заведений Москвы. Антураж дореволюционной России поддерживается не только в интерьере, но и в меню: там сплошные пти-пате а-ля рус (то же, что и пирожки), борщи и куриные супы с ятями, а еще — десерты с дворянским флером. Можно попробовать муссовую лошадку «Гжель» с вареной сгущенкой, лимонную полоску из тертого песочного теста, игривый «Медовичок» и блинчики со сладкими начинками. Если сидеть в ресторане времени нет, то покупайте десерты в одноименной кондитерской по соседству.
Amy
Шоколадный фондан
Груша с миндальным мороженым
Нарядный ресторан для свиданий с десертами, которые смело можно заказывать на двоих — идеальный формат, когда в конце ужина хочется чего‑нибудь сладенького. Хиты заведения — воздушный и пористый брауни с неповторимой тающей текстурой, классический шоколадный фондан с жидким центром и шариком сливочного мороженого и большая порция клубничного тирамису.
Meraki
Во многих заведениях Аркадия Новикова десерты выставляют в витринах целиком — для наглядности. Meraki не стал исключением. Оказываясь в ресторане, гости сразу видят большие формы с трес лечес — нежнейшим бисквитом, пропитанным топленым молоком и сливками, или насыщенным шоколадным тортом с вишней и сливочным кремом. Однако не все десерты можно рассмотреть — греческие пончики лукумадес, например, подают с пылу с жару.
Saviv
В ресторане Антонио Фреза готовят адаптированную ближневосточную кухню — блюда пряные, но не ошеломительно острые. Десерты — тоже с оглядкой на вкусы и рецептуры Ближнего Востока: для тирамису вместо савоярди используют сдобную израильскую бабку, классический десерт катаифи подают с шариком фисташкового мороженого и молодым сыром, а в крем-брюле добавляют бобы тонка — у них сложный аромат, который одновременно напоминает миндаль, чернослив и корицу.
Бонус:
So Far Kebab
Маленькое заведение на Мясницкой москвичи полюбили в первую очередь за кебабы и дюрюмы — они, кажется, одни из лучших в городе. Со сладким в So Far Kebab тоже полный порядок: каждый день в кафе выпекают кукис — большие печенья в американском стиле с хрустящими краями и влажным центром. В англоязычной гастрономии такую текстуру называют «gooey» — «липкий и сладкий».