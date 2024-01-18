— А сотрудницы и сотрудники как реагируют?



— У меня две девушки-кассирши и три повара — две девушки и один парень. Прикол в том, что повара еще не знают, что мне 15, а кассирши были в шоке, когда узнали. Одной около 30, другой около 25. Но они нормально отнеслись, нет такого, что типа «ты мелкая, нам пофиг на тебя». Возможно, у меня было бы больше авторитета, будь я постарше, но пока все ок.