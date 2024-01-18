С чего все началось
— Как в пятнадцать лет человеку может прийти идея открыть бизнес в сфере ресторанки?
— Я всегда интересовалась этим, с одиннадцати лет пекла с друзьями печеньки и продавала их в поселке рядом с Красногорском, мечтала быть предпринимателем. А в июне 2023-го я пошла на пятидневный интенсив для подростков в Novikov SchoolКулинарная школа и школа ресторанного менеджмента, которые принадлежат холдингу Аркадия Новикова. — такое мини-допобразование для самой себя.
Суть интенсива в том, что мы поэтапно делали проект — так, будто он существует в реальности. Плюс лекции и семинары. Изначально у меня была идея «хлебной почты» — доставки утренней выпечки, круассанов и так далее. Но оказалось, что делать хороший ремесленный хлеб — очень дорого, а на одном из семинаров спикер рассказала, что сейчас активно развиваются заправки. Я стала думать: «А что можно продавать на заправках, чтобы люди быстро поели и поехали дальше?» И я такая: «Окей, суп».
Мне сразу пришла ассоциация с бабушкой, с деревней, потом докрутила до концепции «есть на ходу, но ощущать себя как дома». Представила эту идею в последний день на защите проектов. Никита РогозныйСовладелец«Брикет Маркета»., который на интенсиве был как бы инвестором, дал мне второе место и сказал, что у меня самый реализуемый проект.
В конце июня я улетела в Турцию, оттуда искала помещение — на «Яндекс Недвижимости», «Авито», «Циане». Мне до сих пор уведомления приходят. Это было очень сложно, но потом случилось что‑то магическое. В середине июля Никита предложил мне помещение на «Брикет Маркете». Это был шок. Мы договорились на три месяца бесплатной аренды.
В августе я начала плотно заниматься корнером, часто бывала в «Цветном». Хотела запуститься в октябре, потом в ноябре, но приходилось откладывать. В итоге техническое открытие случилось только 27 декабря.
— Почему пришлось откладывать?
— Из‑за сотрудников и технологии, то есть технологической карты, в которой расписано, как все готовится, где что стоит, какое оборудование. Я согласовывала ее с «Цветным», и мне приходилось ее дважды перезаказывать, на это ушел месяц.
А сотрудников я искала весь октябрь — на «Авито», в платных телеграм-каналах. И в день технического открытия одна из кассирш слилась — мне пришлось стоять за кассой вместо нее. У меня позвоночник просто сдох.
Как со всем этим справляться
— Какие еще трудности были?
— Я очень долго мучилась с айдентикой. Мне предложили сделать ее за 300 тыс., но это почти весь мой бюджет. Я нашла дизайнера, который был готов работать за 40 тыс., но в итоге сделала все сама. Я же долго занималась рисованием, ходила на интенсивы Британской высшей школы дизайна, и мне помог мой бывший преподаватель оттуда Алексей Пушкарев. Я рисовала, он мне подсказывал техники, мы вместе придумывали фразочки для стикеров и меню, которые напоминали бы о детстве. Недели две где‑то на это ушло.
— Кто‑то еще тебе помогает?
— Анна ЯнчевскаяСовладелица сети «Чихо»., мой куратор в Novikov School. У меня осталось много контактов крутых чуваков с интенсива, и я могу написать им и спросить о чем‑то. Мне так, например, Наталья МилеенковаОсновательница консалтингового агентства Level Up Consult. скинула финансовую модель: в нее вводишь предполагаемые средний чек и количество гостей, рассчитываешь инвестиции и так далее.
Меня очень поддерживают родители, хотя сильно переживают, мои друзья. В школе про корнер знает только один учитель, но он до сих пор до него не доехал. И одноклассники тоже еще не были — спрашивают, почему у меня доставки нет.
— Тебе как‑то мешает твой возраст?
— Пока не мешает, скорее только помогает. Вряд ли бы «Цветной» бесплатно дал помещение не 15-летней девочке. Максимум, сегодня звонили из «Сбера», а я была на русском и не могла ответить. А там мне хотели сказать, что терминал в корнере могут заблокировать из‑за нарушений договора эквайринга.
— А сотрудницы и сотрудники как реагируют?
— У меня две девушки-кассирши и три повара — две девушки и один парень. Прикол в том, что повара еще не знают, что мне 15, а кассирши были в шоке, когда узнали. Одной около 30, другой около 25. Но они нормально отнеслись, нет такого, что типа «ты мелкая, нам пофиг на тебя». Возможно, у меня было бы больше авторитета, будь я постарше, но пока все ок.
— Как ты совмещаешь корнер с учебой? И отдыхаешь ли?
— С учебой сложно. Вообще я отлично учусь, но в последнее время чуть подзабила на оценки, я сейчас хорошистка. А когда выходные, вообще все нормально. И отдыхаю, и общаюсь с друзьями.
Еще у меня есть два лайфхака: я принимаю ванну и много гуляю. Могу очень долго ходить в наушниках, у меня так тревога уходит. Обычно слушаю Nirvana, Imagine Dragons, Билли Айлиш, Оксимирона*, «Мумий Тролля», Queen, Эминема.
Кстати, с 8 по 15 января меня вообще не было в Москве, я отдыхала на море — и ничего, все живо, все работает.
Что нужно делать
— Ты отвечаешь здесь примерно за все?
— Типа того. Это нормальная история для корнеров.
— А вопросы, связанные с бюджетом, — это не сложно для тебя?
На самом деле у меня же была готовая финансовая модель. Я ввела в нее все свои данные — мне рассчитало, что все должно быть окей. Возможно, это ошибка, что я сама не просчитывала все до салфетки, но это будет понятно после официального открытия 19 января — выйдем ли мы на окупаемость или нет. Но, если честно, заниматься финансами меня немного бесит — было бы классно просто придумывать блюда и все.
— Расскажи про свой обычный будний день.
— Я встаю, иду полчаса до школы, учусь, иногда делаю домашку на переменах. Уроки обычно до двух, но сегодня я ушла в час, чтобы поехать на «Брикет». В «Цветном» провожу несколько часов, хотя бывали очень напряженные дни — перед самым открытием, например, и первую неделю после. Я могла торчать тут и три часа только стаканы для супов выбирать. Это была жесткая работа. А сейчас я уже на лайте. Надо продукты вечером заказать, проапгрейдить меню, продумать комбо — ну окей, сделаем.
А после «Брикета» еду домой, делаю уроки, иногда у меня вечером допы по английскому и французскому, иногда я хожу в зал.
— А какие вообще у тебя обязанности?
— Ну вот заказать продукты, посмотреть на блюда — какие маржинальные, а какие идут не очень. Думаю, что переделать, что добавить. Заношу накладные, работаю с документами. Веду телеграм-канал. Мне он очень помогает, потому что я люблю писать. Год назад я даже вела с подругой телеграм-канал про книжки — видимо, я все-таки больше гуманитарий. А сейчас «Ба! Я поел» я веду скорее для себя, хотя понимаю, что это хороший способ набрать аудиторию, найти коннект.
Кстати, насчет обратной связи: когда я на «Брикете», я всегда подхожу к людям, у которых вижу наши стаканы, и спрашиваю, вкусно ли им было. Обычно отвечают, что все понравилось. Один раз вот только чуваку борщ не понравился, и я долго думала: «Блин, а что не так случилось?»
— Что из меню хвалят больше всего?
— Обычно делают комплименты пирогам, тыквенному супу, луковому, морковному, борщу. Мне самой как раз луковый больше всего нравится, хотя до этого я пробовала его всего один раз, и морковный. У него необычный вкус, немного острый. И пироги с курицей в моем топе.
Где взять деньги
— Окей, а какой у тебя бюджет и откуда он вообще взялся?
—450 тысяч [рублей], это всё мои деньги. Я их заработала на перепродаже вещей на «Авито» — своих и друзей, которые хотели разобрать гардероб.
Еще прошлым летом я продавала у себя в поселке круассаны. Эта идея с «хлебной почтой» у меня возникла до Novikov School, я начала ей заниматься в мае. Искала поставщиков, ездила и пробовала разный хлеб. В пекарне Valiko мне оставляли дегустационные сеты с замороженными продуктами — просто потом в печи разогреваешь и пробуешь. Замороженные круассаны я еще покупала в «Ленте», «Ашане», «О’кее», в разных пекарнях. В итоге выбрала самый удобный и вкусный вариант, раздала листовки по поселку и создала телеграм-канал, а потом закупала заготовки, рано утром готовила в печи и продавала. Печь была, конечно, обычная, а не специальная, но я все делала на минимальной температуре, и получалось вкусно. Такая летняя подработка вышла.
— Почему летом тебе хотелось работать, а не отдыхать?
— А я не знаю, я такой человек, не могу сидеть на месте. И нет, мне не говорят друзья типа «пойдем уже просто погуляем наконец». Я же и работаю, и гуляю. Иногда. Могу и целый день ничего не делать, но это сложно для меня.
Что будет дальше
— Как ты вообще воспринимаешь происходящее сейчас?
— Я стараюсь относиться ко всему как к эксперименту, чтобы сильно не нервничать. И его цель — попробовать себя, обучиться бизнесу. Контракт аренды с «Брикетом» — до 10 февраля, то есть осталось меньше месяца. А дальше — пока не понимаю, что буду делать. Мне вот надо ОГЭ сдать.
— А после ОГЭ?
— Я хочу попробовать себя во многом — просто в бизнесе, в журналистике. Я еще не решила, какое получать высшее образование. Но думаю, что останусь в гастротеме. Да, это очень сложно, это огромная ответственность, но это еще и прикольно, и креативно. Это не просто бездушный бизнес, ты не просто покупаешь-перепродаешь, а даришь людям какие‑то эмоции, даже счастье, возможно. И мне все-таки нравится та моя идея с «хлебной почтой» и круассанами в доставке. Это все можно как‑то эстетично сделать.
— У тебя нет ощущения, что ты жертвуешь чем‑то?
— Если только свободным временем. И в последние месяцы я вообще не рисую, но я и не сильно хочу, не знаю почему. Возможно, просто не могу сидеть миллион часов и непрерывно делать что‑то одно. В любом случае мне кажется, что я больше приобретаю, нежели теряю.
И я не жалею, что окунулась с головой в воду и сразу стала делать корнер, особо не набрав знаний. Решила, что наберу их вот так, практическим путем. Хотя иногда думаю: «Может, сначала надо было на какую‑нибудь стажировку в ресторан?»
* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.