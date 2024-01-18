Интервью

«Ба, я поел» — корнер в «Цветном», который открыла 15-летняя девочка. Как это произошло?

Иван Жиркин
Сегодня в 18:22
Фото: @surfersha
В конце декабря на фуд-корте «Брикет Маркет» в торговом центре «Цветной» открылся корнер с супами и пирожками. Он называется «Ба! Я поел», и его основательница — 15-летняя Мила Валеева. «Афиша Daily» поговорила с Милой и узнала, как это вообще возможно — запустить свое дело в таком возрасте.

С чего все началось

— Как в пятнадцать лет человеку может прийти идея открыть бизнес в сфере ресторанки?

— Я всегда интересовалась этим, с одиннадцати лет пекла с друзьями печеньки и продавала их в поселке рядом с Красногорском, мечтала быть предпринимателем. А в июне 2023-го я пошла на пятидневный интенсив для подростков в Novikov SchoolКулинарная школа и школа ресторанного менеджмента, которые принадлежат холдингу Аркадия Новикова. — такое мини-допобразование для самой себя.

Суть интенсива в том, что мы поэтапно делали проект — так, будто он существует в реальности. Плюс лекции и семинары. Изначально у меня была идея «хлебной почты» — доставки утренней выпечки, круассанов и так далее. Но оказалось, что делать хороший ремесленный хлеб — очень дорого, а на одном из семинаров спикер рассказала, что сейчас активно развиваются заправки. Я стала думать: «А что можно продавать на заправках, чтобы люди быстро поели и поехали дальше?» И я такая: «Окей, суп».

Мне сразу пришла ассоциация с бабушкой, с деревней, потом докрутила до концепции «есть на ходу, но ощущать себя как дома». Представила эту идею в последний день на защите проектов. Никита РогозныйСовладелец«Брикет Маркета»., который на интенсиве был как бы инвестором, дал мне второе место и сказал, что у меня самый реализуемый проект.

Я подумала: «Офигеть, надо делать, значит». И решила делать.

В конце июня я улетела в Турцию, оттуда искала помещение — на «Яндекс Недвижимости», «Авито», «Циане». Мне до сих пор уведомления приходят. Это было очень сложно, но потом случилось что‑то магическое. В середине июля Никита предложил мне помещение на «Брикет Маркете». Это был шок. Мы договорились на три месяца бесплатной аренды.

В августе я начала плотно заниматься корнером, часто бывала в «Цветном». Хотела запуститься в октябре, потом в ноябре, но приходилось откладывать. В итоге техническое открытие случилось только 27 декабря.

— Почему пришлось откладывать?

 — Из‑за сотрудников и технологии, то есть технологической карты, в которой расписано, как все готовится, где что стоит, какое оборудование. Я согласовывала ее с «Цветным», и мне приходилось ее дважды перезаказывать, на это ушел месяц.

А сотрудников я искала весь октябрь — на «Авито», в платных телеграм-каналах. И в день технического открытия одна из кассирш слилась — мне пришлось стоять за кассой вместо нее. У меня позвоночник просто сдох.

Это были предновогодние дни, поэтому «Брикет» работал до 23.00, а я в 22.00, блин, уже спать ложусь.

Как со всем этим справляться

— Какие еще трудности были?

— Я очень долго мучилась с айдентикой. Мне предложили сделать ее за 300 тыс., но это почти весь мой бюджет. Я нашла дизайнера, который был готов работать за 40 тыс., но в итоге сделала все сама. Я же долго занималась рисованием, ходила на интенсивы Британской высшей школы дизайна, и мне помог мой бывший преподаватель оттуда Алексей Пушкарев. Я рисовала, он мне подсказывал техники, мы вместе придумывали фразочки для стикеров и меню, которые напоминали бы о детстве. Недели две где‑то на это ушло.

© Из личного архива

— Кто‑то еще тебе помогает?

— Анна ЯнчевскаяСовладелица сети «Чихо»., мой куратор в Novikov School. У меня осталось много контактов крутых чуваков с интенсива, и я могу написать им и спросить о чем‑то. Мне так, например, Наталья МилеенковаОсновательница консалтингового агентства Level Up Consult. скинула финансовую модель: в нее вводишь предполагаемые средний чек и количество гостей, рассчитываешь инвестиции и так далее.

Меня очень поддерживают родители, хотя сильно переживают, мои друзья. В школе про корнер знает только один учитель, но он до сих пор до него не доехал. И одноклассники тоже еще не были — спрашивают, почему у меня доставки нет.

— Тебе как‑то мешает твой возраст?

— Пока не мешает, скорее только помогает. Вряд ли бы «Цветной» бесплатно дал помещение не 15-летней девочке. Максимум, сегодня звонили из «Сбера», а я была на русском и не могла ответить. А там мне хотели сказать, что терминал в корнере могут заблокировать из‑за нарушений договора эквайринга.

— А сотрудницы и сотрудники как реагируют?

— У меня две девушки-кассирши и три повара — две девушки и один парень. Прикол в том, что повара еще не знают, что мне 15, а кассирши были в шоке, когда узнали. Одной около 30, другой около 25. Но они нормально отнеслись, нет такого, что типа «ты мелкая, нам пофиг на тебя». Возможно, у меня было бы больше авторитета, будь я постарше, но пока все ок.

— Как ты совмещаешь корнер с учебой? И отдыхаешь ли?

— С учебой сложно. Вообще я отлично учусь, но в последнее время чуть подзабила на оценки, я сейчас хорошистка. А когда выходные, вообще все нормально. И отдыхаю, и общаюсь с друзьями.

Еще у меня есть два лайфхака: я принимаю ванну и много гуляю. Могу очень долго ходить в наушниках, у меня так тревога уходит. Обычно слушаю Nirvana, Imagine Dragons, Билли Айлиш, Оксимирона*, «Мумий Тролля», Queen, Эминема.

Кстати, с 8 по 15 января меня вообще не было в Москве, я отдыхала на море — и ничего, все живо, все работает.

Что нужно делать

— Ты отвечаешь здесь примерно за все?

— Типа того. Это нормальная история для корнеров.

— А вопросы, связанные с бюджетом, — это не сложно для тебя?

— Ну я в физмате учусь, мне нормально.

На самом деле у меня же была готовая финансовая модель. Я ввела в нее все свои данные — мне рассчитало, что все должно быть окей. Возможно, это ошибка, что я сама не просчитывала все до салфетки, но это будет понятно после официального открытия 19 января — выйдем ли мы на окупаемость или нет. Но, если честно, заниматься финансами меня немного бесит — было бы классно просто придумывать блюда и все.

— Расскажи про свой обычный будний день.

— Я встаю, иду полчаса до школы, учусь, иногда делаю домашку на переменах. Уроки обычно до двух, но сегодня я ушла в час, чтобы поехать на «Брикет». В «Цветном» провожу несколько часов, хотя бывали очень напряженные дни — перед самым открытием, например, и первую неделю после. Я могла торчать тут и три часа только стаканы для супов выбирать. Это была жесткая работа. А сейчас я уже на лайте. Надо продукты вечером заказать, проапгрейдить меню, продумать комбо — ну окей, сделаем.

А после «Брикета» еду домой, делаю уроки, иногда у меня вечером допы по английскому и французскому, иногда я хожу в зал.

— А какие вообще у тебя обязанности?

— Ну вот заказать продукты, посмотреть на блюда — какие маржинальные, а какие идут не очень. Думаю, что переделать, что добавить. Заношу накладные, работаю с документами. Веду телеграм-канал. Мне он очень помогает, потому что я люблю писать. Год назад я даже вела с подругой телеграм-канал про книжки — видимо, я все-таки больше гуманитарий. А сейчас «Ба! Я поел» я веду скорее для себя, хотя понимаю, что это хороший способ набрать аудиторию, найти коннект.

Кстати, насчет обратной связи: когда я на «Брикете», я всегда подхожу к людям, у которых вижу наши стаканы, и спрашиваю, вкусно ли им было. Обычно отвечают, что все понравилось. Один раз вот только чуваку борщ не понравился, и я долго думала: «Блин, а что не так случилось?»

А сегодня девушка ответила: «Ну нормально». И я такая думаю: «И что мне делать с этим „нормально“?»

— Что из меню хвалят больше всего?

— Обычно делают комплименты пирогам, тыквенному супу, луковому, морковному, борщу. Мне самой как раз луковый больше всего нравится, хотя до этого я пробовала его всего один раз, и морковный. У него необычный вкус, немного острый. И пироги с курицей в моем топе.

Где взять деньги

— Окей, а какой у тебя бюджет и откуда он вообще взялся?

450 тысяч [рублей], это всё мои деньги. Я их заработала на перепродаже вещей на «Авито» — своих и друзей, которые хотели разобрать гардероб.

Еще прошлым летом я продавала у себя в поселке круассаны. Эта идея с «хлебной почтой» у меня возникла до Novikov School, я начала ей заниматься в мае. Искала поставщиков, ездила и пробовала разный хлеб. В пекарне Valiko мне оставляли дегустационные сеты с замороженными продуктами — просто потом в печи разогреваешь и пробуешь. Замороженные круассаны я еще покупала в «Ленте», «Ашане», «О’кее», в разных пекарнях. В итоге выбрала самый удобный и вкусный вариант, раздала листовки по поселку и создала телеграм-канал, а потом закупала заготовки, рано утром готовила в печи и продавала. Печь была, конечно, обычная, а не специальная, но я все делала на минимальной температуре, и получалось вкусно. Такая летняя подработка вышла.

— Почему летом тебе хотелось работать, а не отдыхать?

— А я не знаю, я такой человек, не могу сидеть на месте. И нет, мне не говорят друзья типа «пойдем уже просто погуляем наконец». Я же и работаю, и гуляю. Иногда. Могу и целый день ничего не делать, но это сложно для меня.

© Из личного архива

Что будет дальше

— Как ты вообще воспринимаешь происходящее сейчас?

— Я стараюсь относиться ко всему как к эксперименту, чтобы сильно не нервничать. И его цель — попробовать себя, обучиться бизнесу. Контракт аренды с «Брикетом» — до 10 февраля, то есть осталось меньше месяца. А дальше — пока не понимаю, что буду делать. Мне вот надо ОГЭ сдать.

— А после ОГЭ?

— Я хочу попробовать себя во многом — просто в бизнесе, в журналистике. Я еще не решила, какое получать высшее образование. Но думаю, что останусь в гастротеме. Да, это очень сложно, это огромная ответственность, но это еще и прикольно, и креативно. Это не просто бездушный бизнес, ты не просто покупаешь-перепродаешь, а даришь людям какие‑то эмоции, даже счастье, возможно. И мне все-таки нравится та моя идея с «хлебной почтой» и круассанами в доставке. Это все можно как‑то эстетично сделать.

Но я правда сейчас не знаю, что дальше, не знаю, насколько я на своем месте.

— У тебя нет ощущения, что ты жертвуешь чем‑то?

— Если только свободным временем. И в последние месяцы я вообще не рисую, но я и не сильно хочу, не знаю почему. Возможно, просто не могу сидеть миллион часов и непрерывно делать что‑то одно. В любом случае мне кажется, что я больше приобретаю, нежели теряю.

И я не жалею, что окунулась с головой в воду и сразу стала делать корнер, особо не набрав знаний. Решила, что наберу их вот так, практическим путем. Хотя иногда думаю: «Может, сначала надо было на какую‑нибудь стажировку в ресторан?»

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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