Красота и обжорство: 9 самых эстетичных блюд московских ресторанов

Впечатление от еды давно перестало быть только вкусовым — на восприятие влияют сервировка, сочетание цветов и текстур в тарелке, посуда, на которой подают блюдо. Все это, безусловно, создает единое визуально-гастрономическое повествование. «Афиша Daily» собрала девять самых красивых примеров из ресторанов Москвы.