Где есть

Красота и обжорство: 9 самых эстетичных блюд московских ресторанов

Юлия Вакула
Сегодня в 15:14
Впечатление от еды давно перестало быть только вкусовым — на восприятие влияют сервировка, сочетание цветов и текстур в тарелке, посуда, на которой подают блюдо. Все это, безусловно, создает единое визуально-гастрономическое повествование. «Афиша Daily» собрала девять самых красивых примеров из ресторанов Москвы.

Шоколадное суфле с фисташкой

Lila Restaurant

Шеф-кондитер ресторана Александр Браташов украшает шоколадное суфле диском с традиционным сицилийским орнаментом, который стал более узнаваемым после выхода второго сезона «Белого Лотоса». В конце сериала герои разбивают вазу с похожим рисунком, и гость Lila Restaurant, чтобы добраться до нежного тела суфле, тоже должен разломить декоративную пластину.

Стоимость:

1100 р.

Таманеги с лососем, спаржей и редисом

Jun

Красота азиатской кухни — в ее простоте. На тарелке нет ни одной лишней детали, а каждый ингредиент находится на своем месте. В ресторане Jun на прозрачное блюдо выкладывают слегка обжаренный лосось с тонкими белыми прожилками, ярко-розовые ломтики хрустящей арбузной редьки, тонко нарезанный редис, спаржу и свеклу.

Стоимость:

1800 р.

Равиоли с козленком, розмарином и сырным фондю

Onest

Мирко Дзаго готовит равиоли с начинкой из козлятины и дополняет их соусом на основе итальянского сыра томино. Завершающая деталь — глазированные белые грибы. Получается очень лаконичное блюдо со сливочными текстурами и аккуратной сервировкой.

Стоимость:

1250 р.

Тартар из говядины с копченым рамиро и сыром пекорино

Sage

В ресторане Владимира Перельмана и Дмитрия Блинова классический тартар подают под тонкой хрустящей галетой, украшенной лепестками цветов, микрозеленью и соусом на основе пекорино. К аккуратным маленьким кубикам говядины добавляют вяленые томаты, копченый перец рамиро и вешенки.

Стоимость:

850 р.

Краснодарская перепелка с соусом из ореха пекан и топинамбуром

Beluga

Сразу и не догадаешься, но это блюдо цвета пепельной розы — перепелка на углях. Шеф Евгений Викентьев глазирует птицу соусом демиглясс на основе куриных крыльев и украшает ее лепестками клевера. В качестве гарнира — крем из топинамбура с прозрачными ломтиками маринованного корнеплода.

Стоимость:

1270 р.

Морковный бисквит с морошкой и узбекским лимоном

Eno Bistro

Кусочек пропитанного морковного бисквита спрятан под кипенно-белым муссом на основе греческого йогурта. Шеф Евгений Цыганов украшает десерт контрастными ягодами морошки и желтыми лепестками лимона, создавая на поверхности ритмически выверенный узор.

Стоимость:

600 р.

Гребешок с миндалем и черной икрой

Londri

У сахалинского гребешка кремовый цвет с едва заметными розовыми переливами. Кусочки морепродукта напоминают гладкую морскую гальку или омытые водой полупрозрачные стекляшки — такие можно найти на пляже. К белому мясу гребешка добавляют черные икринки, ломтики зеленого яблока и велюровый соус на основе миндального молока, просекко и тархуна. Завершают подачу каплями оливкового и шалфейного масла.

Стоимость:

1560 р.

Жареный гребешок с кремом из печеного сельдерея, соусом из кольраби и маслом бер-нуазетт

Savva

Еще одни гребешки в нашей подборке. Их обжаривают на сливочном масле бер-нуазет с деликатным орехово-карамельным ароматом. Далее морепродукты сервируют с пюре из сельдерея и украшают маленькими шариками из капусты кольраби. В порции — три гребешка, каждому отведено свое углубление в белоснежной тарелке.

Стоимость:

1900 р.

Красные креветки с миндалем и черной икрой

Maya

Глянцевые, крупные, полупрозрачные, словно их написали акварелью, — это о креветках карабинерос, которые подают в ресторане Maya. Их сырыми выкладывают на сливочно-миндальный белый соус и украшают цедрой лимона и черной икрой.

Стоимость:

1430 р.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+