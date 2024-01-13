Красота и обжорство: 9 самых эстетичных блюд московских ресторанов

Шоколадное суфле с фисташкой
Lila Restaurant
Шеф-кондитер ресторана Александр Браташов украшает шоколадное суфле диском с традиционным сицилийским орнаментом, который стал более узнаваемым после выхода второго сезона «Белого Лотоса». В конце сериала герои разбивают вазу с похожим рисунком, и гость Lila Restaurant, чтобы добраться до нежного тела суфле, тоже должен разломить декоративную пластину.
Стоимость:
1100 р.
Таманеги с лососем, спаржей и редисом
Jun
Красота азиатской кухни — в ее простоте. На тарелке нет ни одной лишней детали, а каждый ингредиент находится на своем месте. В ресторане Jun на прозрачное блюдо выкладывают слегка обжаренный лосось с тонкими белыми прожилками, ярко-розовые ломтики хрустящей арбузной редьки, тонко нарезанный редис, спаржу и свеклу.
Стоимость:
1800 р.
Равиоли с козленком, розмарином и сырным фондю
Onest
Мирко Дзаго готовит равиоли с начинкой из козлятины и дополняет их соусом на основе итальянского сыра томино. Завершающая деталь — глазированные белые грибы. Получается очень лаконичное блюдо со сливочными текстурами и аккуратной сервировкой.
Стоимость:
1250 р.
Тартар из говядины с копченым рамиро и сыром пекорино
Sage
В ресторане Владимира Перельмана и Дмитрия Блинова классический тартар подают под тонкой хрустящей галетой, украшенной лепестками цветов, микрозеленью и соусом на основе пекорино. К аккуратным маленьким кубикам говядины добавляют вяленые томаты, копченый перец рамиро и вешенки.
Стоимость:
850 р.
Краснодарская перепелка с соусом из ореха пекан и топинамбуром
Beluga
Сразу и не догадаешься, но это блюдо цвета пепельной розы — перепелка на углях. Шеф Евгений Викентьев глазирует птицу соусом демиглясс на основе куриных крыльев и украшает ее лепестками клевера. В качестве гарнира — крем из топинамбура с прозрачными ломтиками маринованного корнеплода.
Стоимость:
1270 р.
Морковный бисквит с морошкой и узбекским лимоном
Eno Bistro
Кусочек пропитанного морковного бисквита спрятан под кипенно-белым муссом на основе греческого йогурта. Шеф Евгений Цыганов украшает десерт контрастными ягодами морошки и желтыми лепестками лимона, создавая на поверхности ритмически выверенный узор.
Стоимость:
600 р.
Гребешок с миндалем и черной икрой
Londri
У сахалинского гребешка кремовый цвет с едва заметными розовыми переливами. Кусочки морепродукта напоминают гладкую морскую гальку или омытые водой полупрозрачные стекляшки — такие можно найти на пляже. К белому мясу гребешка добавляют черные икринки, ломтики зеленого яблока и велюровый соус на основе миндального молока, просекко и тархуна. Завершают подачу каплями оливкового и шалфейного масла.
Стоимость:
1560 р.
Жареный гребешок с кремом из печеного сельдерея, соусом из кольраби и маслом бер-нуазетт
Savva
Еще одни гребешки в нашей подборке. Их обжаривают на сливочном масле бер-нуазет с деликатным орехово-карамельным ароматом. Далее морепродукты сервируют с пюре из сельдерея и украшают маленькими шариками из капусты кольраби. В порции — три гребешка, каждому отведено свое углубление в белоснежной тарелке.
Стоимость:
1900 р.
Красные креветки с миндалем и черной икрой
Maya
Глянцевые, крупные, полупрозрачные, словно их написали акварелью, — это о креветках карабинерос, которые подают в ресторане Maya. Их сырыми выкладывают на сливочно-миндальный белый соус и украшают цедрой лимона и черной икрой.
Стоимость:
1430 р.