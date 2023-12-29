5 мясных блюд на Новый год, которые можно приготовить в последний момент

Оливье с вареной колбасой
Главный новогодний салат одним не кажется новым, а у других прочно ассоциируется с праздником. Рецептов оливье существует множество, не говоря уже об индивидуальных предпочтениях: кто‑то хочет больше горошка, кто‑то не любит морковь. Кроме того, в классических рецептах используется отварное мясо, а на скорую руку салат можно приготовить с вареной колбасой. Делимся одним из вариантов.
«Молочая» колбаса «Мясная ферма» — 250 г
Картофель — 4 штуки
Морковь — 2 штуки
Соленые или маринованные огурцы — 150 г
Свежие огурцы — 150 г
Куриные яйца — 3 штуки
Консервированный зеленый горошек — 100 г
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Майонез — по вкусу
Очистите картофель и морковь и отварите до консистенции, когда они будут протыкаться ножом, но не разваливаться на кусочки. Охладите, нарежьте кубиками.
Отварите яйца в течение 8 минут, резко охладите, очистите от скорлупы и нарежьте.
Нарежьте огурцы и колбасу.
Подготовленные ингредиенты дольше всего останутся свежими, если хранить нарезанные колбасу, картофель, морковь и яйца отдельно от горошка и огурцов. Собирайте салат прямо перед подачей и тогда же заправляйте майонезом. Сверху его можно украсить зеленью.
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Холодец с медово-горчичным соусом
Можно попробовать приготовить холодец дома, но, если стол нужно накрыть быстро, можно взять покупной вариант и сервировать с медово-горчичным соусом.
Холодец из свинины и говядины «Мясная ферма» — 400 г
Мед — 2 столовые ложки
Дижонская горчица — 2 чайные ложки
Оливковое масло — 1 столовая ложка
Сок лимона — 1 чайная ложка
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Смешайте в миске мед, горчицу, масло и сок лимона. А затем взбейте до однородности миксером или венчиком.
Добавьте соль, черный перец по вкусу и снова перемешайте.
Перелейте в соусник и подавайте вместе с холодцом.
Канапе с салями
Простая закуска с эффектной подачей, приготовление которой можно поручить даже детям.
Сырокопченая салями «Мясная Ферма» — 100 г
Творожный сыр — 100 г
Маслины или оливки без косточек — 60 г
Ржаной хлеб — несколько ломтиков
Шпажки
Из ломтиков хлеба вырежьте кружочки — сделать это можно с помощью стопки. Либо выберите любую другую форму.
Творожный сыр намажьте на кружочек или выдавите с помощью кондитерского мешка. Закройте сверху еще одним ломтиком хлеба.
На шпажку насадите оливку или маслину, затем свернутый в трубочку ломтик салями, а снизу — хлеб с сыром.
Салат с фасолью и краковской колбасой
Благодаря фасоли это блюдо получается сытным, а копченая колбаса придает яркий вкус.
Полукопченая краковская колбаса «Мясная ферма» — 50 г
Консервированная фасоль — 1 банка
Помидоры — 2 штуки
Твердый сыр — 50 г
Майонез — по вкусу
Зелень — по вкусу
Нарежьте кубиками колбасу и помидоры. Добавьте тертый сыр и рубленую зелень.
Смешайте, заправьте майонезом по вкусу — прямо перед подачей.
Большинство ингредиентов из наших рецептов, скорее всего, уже есть у вас дома. А выбрать мясные продукты можно в ассортименте бренда «Мясная ферма». Это значит, что найти их можно в ближайшем магазине «Пятерочка» у дома или заказать с доставкой от 30 минут — удобно, если времени на покупку продуктов почти не осталось.
Брускетта с паштетом из индейки и карамелизованным луком
Поджаренный хлеб и карамелизованный лук делают эту брускетту не просто бутербродом. С луком придется немного повозиться, но это того стоит.
Паштет из печени индейки «Мясная ферма» — 200 г
Ялтинский лук — 2 штуки
Тростниковый сахар — 1 столовая ложка
Бальзамический уксус — 1 столовая ложка
Багет — 1 штука
Растительное масло — для жарки
Зелень — по вкусу
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Приготовьте карамелизованный лук. Для этого очистите и тонко нашинкуйте его. Нагрейте сковороду на среднеслабом огне и добавьте масло. Выложите лук, щедро посолите и пассеруйте 10–15 минут. Следите, чтобы он не подгорел: не прибавляйте огонь, чтобы ускорить процесс. Лук должен стать мягким и приобрести золотистый цвет.
Добавьте сахар и бальзамический уксус. Карамелизуйте лук на среднем огне примерно 5 минут. Жидкость должна выпариться, а лук стать немного клейким. В конце добавьте соль по вкусу.
Нарежьте багет удобными небольшими ломтиками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
На ломтик багета намажьте паштет. Выложите сверху лук и посыпьте мелко рубленной зеленью.