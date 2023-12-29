5 мясных блюд на Новый год, которые можно приготовить в последний момент

Большинство ингредиентов из наших рецептов, скорее всего, уже есть у вас дома. А выбрать мясные продукты можно в ассортименте бренда «Мясная ферма». Это значит, что найти их можно в ближайшем магазине «Пятерочка» у дома или заказать с доставкой от 30 минут — удобно, если времени на покупку продуктов почти не осталось.