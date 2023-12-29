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5 мясных блюд на Новый год, которые можно приготовить в последний момент

Афиша Daily
Сегодня в 15:58
Фото: Yuhan Du/Unsplash
Креативные новогодние блюда вдохновляют многих, но требуют долгой подготовки, планирования покупок и поиска нужных ингредиентов. А когда до праздника остается несколько дней — уже не обойтись без оливье и других лаконичных блюд, которые можно приготовить за полчаса. Вместе с брендом «Мясная ферма» собрали пять таких рецептов.
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Оливье с вареной колбасой

Главный новогодний салат одним не кажется новым, а у других прочно ассоциируется с праздником. Рецептов оливье существует множество, не говоря уже об индивидуальных предпочтениях: кто‑то хочет больше горошка, кто‑то не любит морковь. Кроме того, в классических рецептах используется отварное мясо, а на скорую руку салат можно приготовить с вареной колбасой. Делимся одним из вариантов.

Ингредиенты

«Молочая» колбаса «Мясная ферма» — 250 г
Картофель — 4 штуки
Морковь — 2 штуки
Соленые или маринованные огурцы — 150 г
Свежие огурцы — 150 г
Куриные яйца — 3 штуки
Консервированный зеленый горошек — 100 г
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Майонез — по вкусу

Способ приготовления
(01)

Очистите картофель и морковь и отварите до консистенции, когда они будут протыкаться ножом, но не разваливаться на кусочки. Охладите, нарежьте кубиками.

(02)

Отварите яйца в течение 8 минут, резко охладите, очистите от скорлупы и нарежьте.

(03)

Нарежьте огурцы и колбасу.

(04)

Подготовленные ингредиенты дольше всего останутся свежими, если хранить нарезанные колбасу, картофель, морковь и яйца отдельно от горошка и огурцов. Собирайте салат прямо перед подачей и тогда же заправляйте майонезом. Сверху его можно украсить зеленью.

Бренд «Мясная ферма» — собственная торговая марка «Пятерочки». Продукты марки можно купить только в сети этих магазинов. Вареные и копченые колбасы, паштеты, заливное, сосиски, сардельки и другие изделия изготовлены из качественного сырья от проверенных поставщиков. Отличный вкус и высокое качество отмечают и покупатели — в мобильном приложении «Пятерочки» средняя оценка продуктов «Мясной фермы» за первое полугодие 2023 года составила 4,89 из 5. Такие ингредиенты сделают даже самые простые блюда еще вкуснее.

Холодец с медово-горчичным соусом

Можно попробовать приготовить холодец дома, но, если стол нужно накрыть быстро, можно взять покупной вариант и сервировать с медово-горчичным соусом.

Ингредиенты

Холодец из свинины и говядины «Мясная ферма» — 400 г
Мед — 2 столовые ложки
Дижонская горчица — 2 чайные ложки
Оливковое масло — 1 столовая ложка
Сок лимона — 1 чайная ложка
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу

Способ приготовления
(01)

Смешайте в миске мед, горчицу, масло и сок лимона. А затем взбейте до однородности миксером или венчиком.

(02)

Добавьте соль, черный перец по вкусу и снова перемешайте.

(03)

Перелейте в соусник и подавайте вместе с холодцом.

Канапе с салями

Простая закуска с эффектной подачей, приготовление которой можно поручить даже детям.

Ингредиенты

Сырокопченая салями «Мясная Ферма» — 100 г
Творожный сыр — 100 г
Маслины или оливки без косточек — 60 г
Ржаной хлеб — несколько ломтиков
Шпажки

Способ приготовления
(01)

Из ломтиков хлеба вырежьте кружочки — сделать это можно с помощью стопки. Либо выберите любую другую форму.

(02)

Творожный сыр намажьте на кружочек или выдавите с помощью кондитерского мешка. Закройте сверху еще одним ломтиком хлеба.

(03)

На шпажку насадите оливку или маслину, затем свернутый в трубочку ломтик салями, а снизу — хлеб с сыром.

Салат с фасолью и краковской колбасой

Благодаря фасоли это блюдо получается сытным, а копченая колбаса придает яркий вкус.

Ингредиенты

Полукопченая краковская колбаса «Мясная ферма» — 50 г
Консервированная фасоль — 1 банка
Помидоры — 2 штуки
Твердый сыр — 50 г
Майонез — по вкусу
Зелень — по вкусу

Способ приготовления
(01)

Нарежьте кубиками колбасу и помидоры. Добавьте тертый сыр и рубленую зелень.

(02)

Смешайте, заправьте майонезом по вкусу — прямо перед подачей.

Большинство ингредиентов из наших рецептов, скорее всего, уже есть у вас дома. А выбрать мясные продукты можно в ассортименте бренда «Мясная ферма». Это значит, что найти их можно в ближайшем магазине «Пятерочка» у дома или заказать с доставкой от 30 минут — удобно, если времени на покупку продуктов почти не осталось.

Брускетта с паштетом из индейки и карамелизованным луком

Поджаренный хлеб и карамелизованный лук делают эту брускетту не просто бутербродом. С луком придется немного повозиться, но это того стоит.

Ингредиенты

Паштет из печени индейки «Мясная ферма» — 200 г
Ялтинский лук — 2 штуки
Тростниковый сахар — 1 столовая ложка
Бальзамический уксус — 1 столовая ложка
Багет — 1 штука
Растительное масло — для жарки
Зелень — по вкусу
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу

Способ приготовления
(01)

Приготовьте карамелизованный лук. Для этого очистите и тонко нашинкуйте его. Нагрейте сковороду на среднеслабом огне и добавьте масло. Выложите лук, щедро посолите и пассеруйте 10–15 минут. Следите, чтобы он не подгорел: не прибавляйте огонь, чтобы ускорить процесс. Лук должен стать мягким и приобрести золотистый цвет.

(02)

Добавьте сахар и бальзамический уксус. Карамелизуйте лук на среднем огне примерно 5 минут. Жидкость должна выпариться, а лук стать немного клейким. В конце добавьте соль по вкусу.

(03)

Нарежьте багет удобными небольшими ломтиками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.

(04)

На ломтик багета намажьте паштет. Выложите сверху лук и посыпьте мелко рубленной зеленью.

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