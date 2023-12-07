Церемониальная матча с морским коллагеном. Последний во вкусе никак не ощущается, зато, считается, улучшает состояние кожи.
Очаровательная тарелка с баклажаном, чтобы изящно сервировать на ней уже настоящую меланзанью из баклажанов или пармиджана.
Кружка, которая как нельзя точнее описывает наши ощущения от 2023 года. Но вмещает в себя достаточно кофе, чтобы воспрять духом.
В этот паштет из запеченного мяса со специями для шика и вкуса добавили еще и фисташки. Дарить со свежим багетом и черничным джемом.
Чтобы расслабиться после декабрьских дедлайнов, выдохнуть и сохранять спокойствие весь следующий год. Ну, пока не закончится чай.
Во-первых, бекон делает любое блюдо чуточку лучше. Во-вторых, мультяшные футболки в духе нулевых — почти стопроцентный тренд следующей весны.
Хорошее оливковое масло поможет скрасить вкус простейшего салата и интересно дополнит десерт вроде шарика ванильного мороженого.
Крупная соль, которая украсит собой десерт и оттенит сладкие вкусы мороженого, шоколадного торта или панна-котты.
Плакат легендарного московского мотокафе: можно вешать над кухонным столом, чтобы домашние пореже забывали на нем грязные тарелки.
Подарки кофейным экспертам — опасная территория. Поэтому другу-кофеману лучше дарить сертификат, а не конкретную пачку зерна.
Один из самых популярных миксов премиальной солевой марки Salt Lab. Хорошо дополняет большинство горячих блюд и гарниров.
Далматиновые тарелки станут хорошими акцентами на большом столе и подойдут для салатов или аккуратных закусок.
Банановый хлеб — один из самых простых десертов в мире. Но что, если замешать его в шоколад? Рассказывают создатели Mojo Cocoa.
Чтобы ваш друг мог добавить премиальности и высокоранговости любому домашнему блюду. Да, даже дошику.
Изящные салфетки с красивым узором — намек на то, что нужно чаще собираться за столом.
Самое приятное — его можно собрать вместе с друзьями, украшая глазурью и леденцами, а потом съесть (желательно не через полгода!).
Для целеустремленных фуди, готовых посвятить праздники приготовлению домашних моти. Не быстро, зато увлекательно!
Собирательство грибов давно стало трендом. Корзинку с компасом припасите до весны, а зимой дарите вязаный брелок-гриб.
Недешевые деликатесы — отличный подарок фуди-домоседу, который любит готовить и не планирует выбираться из дома все праздники.
Морские водоросли, кунжут, специи — эту ароматную приправу можно добавлять в рис, супы и даже десерты.