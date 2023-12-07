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Новый год-2024

20подарков для фуди

Таня Решетник
Сегодня в 12:27
Продолжаем рассказывать про достойные подарки к Новому году и советуем запасаться ими, пока город не потонул в предновогодней суматохе и очередях. В этом выпуске — двадцать подарков для друзей-гурманов: тех, что любят ходить в новые рестораны, фанатеют от разных кухонь мира или просто увлекаются готовкой и засмотрели до дыр сериал «Медведь».
Матча-латте Re-feel

Церемониальная матча с морским коллагеном. Последний во вкусе никак не ощущается, зато, считается, улучшает состояние кожи.

Купить
1790 р.
Тарелка The Platera

Очаровательная тарелка с баклажаном, чтобы изящно сервировать на ней уже настоящую меланзанью из баклажанов или пармиджана.

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5600 р.
Кружка Wolee

Кружка, которая как нельзя точнее описывает наши ощущения от 2023 года. Но вмещает в себя достаточно кофе, чтобы воспрять духом.

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1690 р.
Террин из утки с фисташками Le Pére Nagy

В этот паштет из запеченного мяса со специями для шика и вкуса добавили еще и фисташки. Дарить со свежим багетом и черничным джемом.

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490 р.
Чай «Травки для спокойствия»

Чтобы расслабиться после декабрьских дедлайнов, выдохнуть и сохранять спокойствие весь следующий год. Ну, пока не закончится чай.

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490 р.
Футболка Underdog

Во-первых, бекон делает любое блюдо чуточку лучше. Во-вторых, мультяшные футболки в духе нулевых — почти стопроцентный тренд следующей весны.

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3500 р.
Оливковое масло Quinta do Vallado

Хорошее оливковое масло поможет скрасить вкус простейшего салата и интересно дополнит десерт вроде шарика ванильного мороженого.

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2198 р.
Черная мадагаскарская соль Kitchen Ceremony

Крупная соль, которая украсит собой десерт и оттенит сладкие вкусы мороженого, шоколадного торта или панна-котты.

Купить
960 р.
Плакат «Энтузиаст»

Плакат легендарного московского мотокафе: можно вешать над кухонным столом, чтобы домашние пореже забывали на нем грязные тарелки.

Купить
3000 р.
Подарочный сертификат в кофейный кооператив «Черный»

Подарки кофейным экспертам — опасная территория. Поэтому другу-кофеману лучше дарить сертификат, а не конкретную пачку зерна.

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от 3000 р.
Монреальская смесь специй Salt Lab

Один из самых популярных миксов премиальной солевой марки Salt Lab. Хорошо дополняет большинство горячих блюд и гарниров.

Купить
400 р.
Набор тарелок Agami Ceramics

Далматиновые тарелки станут хорошими акцентами на большом столе и подойдут для салатов или аккуратных закусок.

Купить
4400 р.
Веганский шоколад со вкусом бананового хлеба Mojo Cocoa

Банановый хлеб — один из самых простых десертов в мире. Но что, если замешать его в шоколад? Рассказывают создатели Mojo Cocoa.

Купить
145 р.
Черный трюфель Giuliano Tartufi

Чтобы ваш друг мог добавить премиальности и высокоранговости любому домашнему блюду. Да, даже дошику.

Купить
2249 р.
Льняная салфетка «Эклерная „Клер“»

Изящные салфетки с красивым узором — намек на то, что нужно чаще собираться за столом.

Купить
1950 р.
Пряничный домик «Яндекс Лавка»

Самое приятное — его можно собрать вместе с друзьями, украшая глазурью и леденцами, а потом съесть (желательно не через полгода!).

Купить
489 р.
Набор для приготовления моти Sweet Lavka

Для целеустремленных фуди, готовых посвятить праздники приготовлению домашних моти. Не быстро, зато увлекательно!

Купить
2850 р.
Брелок S.K. Manor Hill

Собирательство грибов давно стало трендом. Корзинку с компасом припасите до весны, а зимой дарите вязаный брелок-гриб.

Купить
8250 р.
Вяленые томаты Trawa

Недешевые деликатесы — отличный подарок фуди-домоседу, который любит готовить и не планирует выбираться из дома все праздники.

Купить
590 р.
Присыпка фурикакэ Hagoromo

Морские водоросли, кунжут, специи — эту ароматную приправу можно добавлять в рис, супы и даже десерты.

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352 р.
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