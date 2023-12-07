Продолжаем рассказывать про достойные подарки к Новому году и советуем запасаться ими, пока город не потонул в предновогодней суматохе и очередях. В этом выпуске — двадцать подарков для друзей-гурманов: тех, что любят ходить в новые рестораны, фанатеют от разных кухонь мира или просто увлекаются готовкой и засмотрели до дыр сериал «Медведь».