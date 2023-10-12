«Ребята издалека» — именно так расшифровывается название этой кофейни, которая расположилась в районе Коломна, в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра. У ребят по-настоящему своя атмосфера, в которой с первого раза не всегда удается понять, нравится тебе тут или нет. Но в любом случае можете быть уверенными, что вы всегда получите чашку вкусного кофе. Я называю создателей этого места энтузиастами и исследователями, потому что их подход к созданию новых напитков или полноценной cold brew станции демонстрирует профессионализм и стремление разрывать привычные кофейные шаблоны. Поверьте, удивить они смогут каждого, даже если вы думаете, что уже многое попробовали.