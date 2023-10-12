Основатель кофейных компаний «Сова» и «Охотники на кофе», международный тренер по кофе
«Подписные булочки»
В одном из самых известных и популярных книжных магазинов города «Подписные издания» готовят горячие напитки, гриль-чизы, очень крутую выпечку и потрясающий хлеб. Здесь хочется взять чашку кофе, выбрать книгу, сесть у окна (если найдется столик — здесь почти всегда полная посадка) и почувствовать себя настоящим петербуржцем.
Адрес
Литейный просп., 57
Время работы
пн-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 (812) 273 50 53
Gotcha!
Кофейня Gotcha! — необычное место, про которое мало кто знает. Она находится на первом этаже в красивой и светлой парадной — посетители сидят рядом с лестницей или на подоконниках. Здесь вкусный кофе, приятные сотрудники, очень атмосферно, и люди постоянно шастают по лестнице. Подходящее место, если хочется увидеть настоящую петербургскую парадную.
Адрес
Литейный просп., 41
Время работы
пн-вс 10.00–21.00
Телефон
+7 908 175 49 89
«Больше кофе» на Петроградке
«Больше кофе» — сеть кофеен, где каждая точка уникальна и потому интересна. Мне больше всего нравится филиал в земляном гроте в Александровском парке на Петроградской стороне. Внутри очень мало места: сюда приходишь и будто попадаешь в дом к Бильбо Бэггинсу. Здесь готовят отличный кофе, есть десерты. Можно посидеть внутри или на террасе в парке, где неподалеку играют уличные музыканты и работает небольшой фонтан. Такую атмосферу мало где можно найти.
Адрес
Александровский парк, 3г
Время работы
пн-вс 10.00–21.00
Телефон
+7 911 170 60 28
Совладелица Verle Coffee Roasters и экс-директор по развитию, совладелица Sonder Beograd
«Смена»
Команда «Смены» сделала отличный продукт, где все важно — и еда, и кофе. Нет ничего доминирующего — все прекрасно. Здесь приятный персонал и кофе с большой подборкой обжарщиков. Люблю ходить сюда в будние дни, пить кофе, завтракать. Наверное, это единственное место, которое можно посоветовать не думая.
Адрес
Басков пер., 20
Время работы
пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.00–20.00
Телефон
+7 911 813 15 50
«Больше кофе» на Марата
Здесь я чаще всего беру кофе с собой. Тут готовят прекрасный фильтр, в том числе декаф. Проект мне нравится своей простотой, понятностью и доступностью. Внутри встречаются разные категории гостей, что, на мой взгляд, очень здорово.
Адрес
Марата, 22–24
Время работы
пн-вс 09.00–21.00
Телефон
+7 911 781 45 02
Avgvst Coffee
Мне нравится ювелирный бренд Avgvst, их кофейня и персонал, нравится, как команда относится к продукту и то, что они готовят кофе на зерне от местных обжарщиков «Восход». Люблю этот проект за то, что внутри совмещается мультипродуктовое пространство. Я была рада, когда здесь появились еще и выпечка. Обычно я не сижу внутри: беру напиток с собой и иду к воде, пить кофе, есть булку и радоваться жизни.
Адрес
Рубинштейна, 16
Время работы
пн 11.00–21.00, вт-вс 10.00–21.00
Телефон
+7 800 555 42 86
Aster
Бариста Ира Шарипова (тренер ассоциации спешелти-кофе и Q-грейдерСертифицированный специалист по кофе.) сделала здесь невероятную вещь, которая до сих пор вызывает у меня уважение: в ресторации она поставила хороший кофе. Но здесь отличный не только он, еще в Aster — невероятная кухня и качественный сервис. Для меня это идеальное место для ленивого завтрака, правда, я хожу сюда только в будни, потому что не люблю очередей.
Адрес
Маяковского, 23
Время работы
пн-вс 9.00–23.00
Телефон
+7 921 578 00 23
«Будем знакомы»
У меня теплое отношение ко всем семейным проектам, а этот — именно такой. Я регулярно приходила сюда за фильтром и очень вкусным вишневым пирогом. Я жила на Петроградке и наблюдала, как они открылись, росли, меняли зерно, как училась команда. Меня вдохновляли семейные истории папы и сына — владельцев кофейни. А еще у них очень милая собака.
Адрес
Малый просп. П.С., 60
Время работы
пн-пт 9.00–21.00, сб-вс 10.00–21.00
Телефон
+7 921 643 45 68
«Проект ПС»
Бар «Проект» на Петроградской стороне — не совсем кофейное место, но здесь есть хороший фильтр-кофе на зерне от Cultura Coffee Roasters и завтраки по выходным, с 12.00 до 16.00. Мне кажется, что такая стратегия развития для общепита очень крутая — вкладываться не только в свой основной продукт.
Адрес
Ленина, 28
Время работы
пн-чт 14.00–2.00, пт-вс 12.00–2.00
Телефон
+7 904 510 18 98
Шеф-бариста Aster, Aster Bakery и René
Resource
Resource — это не только кофейня, но и уникальный магазин одноименной компании, которая привозит зеленый кофе в Россию. Вся прелесть в том, что тут вы можете выбрать зерно и прямо при вас его обжарят. Мне нравится, что здесь ты можешь попробовать сразу очень много видов кофе. Еще команда продает многоразовые фильтры для воронок и кемексов, с ними больше не нужно постоянно покупать бумажные.
Адрес
Большой просп. П.С., 28/1
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Телефон
+7 981 727 51 67
«Человек и пароход»
Относительно новая локация с отличным кофе в Московском районе. Первая точка этого московского проекта в Петербурге работает на Василеостровском рынке. «ЧиП» — это возможность попробовать зерно из Азии, которое Николай Чистяков привозит специально для своих проектов. Например, сейчас у них есть отличный сорт из Вьетнама. Также мне близок подход разумного потребления: ребята сортируют мусор и не производят лишних отходов. Всегда можно купить кофе в свою тару со скидкой, азиатские дрипы Kopi Cat или декаф.
Адрес
Решетникова, 12
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Бариста кофейни Avgvst Coffee
«Рид»
«Ребята издалека» — именно так расшифровывается название этой кофейни, которая расположилась в районе Коломна, в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра. У ребят по-настоящему своя атмосфера, в которой с первого раза не всегда удается понять, нравится тебе тут или нет. Но в любом случае можете быть уверенными, что вы всегда получите чашку вкусного кофе. Я называю создателей этого места энтузиастами и исследователями, потому что их подход к созданию новых напитков или полноценной cold brew станции демонстрирует профессионализм и стремление разрывать привычные кофейные шаблоны. Поверьте, удивить они смогут каждого, даже если вы думаете, что уже многое попробовали.
Адрес
Декабристов, 39
Время работы
пн-вс 8.45–21.00
Телефон
+7 909 591 90 97
«Тчк»
Микрокофейня, которая уже семь лет работает в уютном дворике на Петроградской стороне. У ребят всего три посадочных места и один столик внутри, но это не мешает им оставаться важнейшим местом острова. Доверяю вкусу команды и часто приезжаю туда за фильтр-шотом. Очень нравится их тихий двор, который меняет вид в зависимости от сезона.
Адрес
вход в арку с Мира, 11
Время работы
пн-пт 8.30–21.00, сб-вс 10.00–21.00
Телефон
+7 931 279 75 27
Сооснователь проекта Good Coffee Map
Ivory Garden
Большая и стильная кофейня в центре с прекрасной едой и выпечкой. Такие проекты сложно назвать кофейней или бистро, так как во многом они могут посоревноваться с топовыми ресторанами. Прекрасный сервис и широкий выбор зерна от разных обжарщиков.
Адрес
8-я Советская, 9–13
Время работы
пн-вс 9.00–23.00
Телефон
+7 981 002 12 58
Maybe Tokyo
Как понятно из названия,кофейня наполнена атмосферой Японии и отсылками к ее кофейной культуре. В основе сервиса лежит философия омотэнаси (гостеприимства) и принцип кидзукай (заботы о госте). В меню есть необычные напитки «Ясаши» — кофе на гранатовом соке со сливками и «Фуридаши» — эспрессо с шоколадом «Киндер», а еще зерно собственной обжарки. Это редкое в Петербурге заведение, где нет ничего, кроме напитков.
Адрес
Кирочная, 3
Время работы
пн-вс 8.00–20.00
Plump
Один из примеров кофейни, куда хочется приходить на завтрак каждый день. Здесь всегда классные проработанные сезонные авторские напитки и вкусный кофе, необычный эстетичный интерьер и позитивные люди за стойкой. Такая кофейня должна быть в каждом доме!
Адрес
Рентгена, 25
Время работы
пн-вс 8.30–19.30
«Yng Янг»
Еще один пример крутого проекта в жилом доме на Крестовском острове. Несколько лет назад кофейня стала такой, какая она сейчас, — стильной и минималистичной — и до сих пор смотрится свежо. Помимо вкусного кофе и полезной еды, команда внимательно относится к выпечке — здесь всегда есть свежий хлеб и булки.
Адрес
Спортивная, 2/1
Время работы
пн-вс 8.00–20.00
Телефон
+7 921 913 11 10
Coffee Racer
Кофейня со своим устоявшимся стилем, которая в этом году преобразилась, расширилась и добавила в меню еду. Уже не первый год для меня это одно из самых любимых мест, куда я прихожу отвлечься от городской суеты в закрытом дворе. Обновленный интерьер, пропитанный брутализмом и индустриальным вайбом, делала студия Kidz. Тут всегда приветливые бариста и вкусный кофе.
Адрес
Введенская, 22
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Телефон
+7 921 555 47 89