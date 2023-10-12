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Петербург

18 лучших кофеен Петербурга — выбирают люди, которые реально разбираются в кофе

Вера Вырвич
Сегодня в 17:45
Вместе с экспертами индустрии собрали список лучших мест Петербурга с отличным кофе и приятной атмосферой — проверенных и неочевидных.
Олег Кондауров

Основатель кофейных компаний «Сова» и «Охотники на кофе», международный тренер по кофе

«Подписные булочки»

В одном из самых известных и популярных книжных магазинов города «Подписные издания» готовят горячие напитки, гриль-чизы, очень крутую выпечку и потрясающий хлеб. Здесь хочется взять чашку кофе, выбрать книгу, сесть у окна (если найдется столик — здесь почти всегда полная посадка) и почувствовать себя настоящим петербуржцем.

Адрес

Литейный просп., 57

Время работы

пн-вс 10.00–22.00

Телефон

+7 (812) 273 50 53

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Gotcha!

© gotcha.brewbar

Кофейня Gotcha! — необычное место, про которое мало кто знает. Она находится на первом этаже в красивой и светлой парадной — посетители сидят рядом с лестницей или на подоконниках. Здесь вкусный кофе, приятные сотрудники, очень атмосферно, и люди постоянно шастают по лестнице. Подходящее место, если хочется увидеть настоящую петербургскую парадную.

Адрес

Литейный просп., 41

Время работы

пн-вс 10.00–21.00

Телефон

+7 908 175 49 89

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«Больше кофе» на Петроградке

© Предоставлено рестораном

«Больше кофе» — сеть кофеен, где каждая точка уникальна и потому интересна. Мне больше всего нравится филиал в земляном гроте в Александровском парке на Петроградской стороне. Внутри очень мало места: сюда приходишь и будто попадаешь в дом к Бильбо Бэггинсу. Здесь готовят отличный кофе, есть десерты. Можно посидеть внутри или на террасе в парке, где неподалеку играют уличные музыканты и работает небольшой фонтан. Такую атмосферу мало где можно найти.

Адрес

Александровский парк, 3г

Время работы

пн-вс 10.00–21.00

Телефон

+7 911 170 60 28

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Евгения Толмачева

Совладелица Verle Coffee Roasters и экс-директор по развитию, совладелица Sonder Beograd

«Смена»

© Предоставлено рестораном

Команда «Смены» сделала отличный продукт, где все важно — и еда, и кофе. Нет ничего доминирующего — все прекрасно. Здесь приятный персонал и кофе с большой подборкой обжарщиков. Люблю ходить сюда в будние дни, пить кофе, завтракать. Наверное, это единственное место, которое можно посоветовать не думая.

Адрес

Басков пер., 20

Время работы

пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.00–20.00

Телефон

+7 911 813 15 50

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«Больше кофе» на Марата

© Предоставлено рестораном

Здесь я чаще всего беру кофе с собой. Тут готовят прекрасный фильтр, в том числе декаф. Проект мне нравится своей простотой, понятностью и доступностью. Внутри встречаются разные категории гостей, что, на мой взгляд, очень здорово.

Адрес

Марата, 22–24

Время работы

пн-вс 09.00–21.00

Телефон

+7 911 781 45 02

Avgvst Coffee

© Предоставлено рестораном

Мне нравится ювелирный бренд Avgvst, их кофейня и персонал, нравится, как команда относится к продукту и то, что они готовят кофе на зерне от местных обжарщиков «Восход». Люблю этот проект за то, что внутри совмещается мультипродуктовое пространство. Я была рада, когда здесь появились еще и выпечка. Обычно я не сижу внутри: беру напиток с собой и иду к воде, пить кофе, есть булку и радоваться жизни.

Адрес

Рубинштейна, 16

Время работы

пн 11.00–21.00, вт-вс 10.00–21.00

Телефон

+7 800 555 42 86

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Aster

© Предоставлено рестораном

Бариста Ира Шарипова (тренер ассоциации спешелти-кофе и Q-грейдерСертифицированный специалист по кофе.) сделала здесь невероятную вещь, которая до сих пор вызывает у меня уважение: в ресторации она поставила хороший кофе. Но здесь отличный не только он, еще в Aster — невероятная кухня и качественный сервис. Для меня это идеальное место для ленивого завтрака, правда, я хожу сюда только в будни, потому что не люблю очередей.

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Адрес

Маяковского, 23

Время работы

пн-вс 9.00–23.00

Телефон

+7 921 578 00 23

«Будем знакомы»

© budem.znakomy.coffee

У меня теплое отношение ко всем семейным проектам, а этот — именно такой. Я регулярно приходила сюда за фильтром и очень вкусным вишневым пирогом. Я жила на Петроградке и наблюдала, как они открылись, росли, меняли зерно, как училась команда. Меня вдохновляли семейные истории папы и сына — владельцев кофейни. А еще у них очень милая собака.

Адрес

Малый просп. П.С., 60

Время работы

пн-пт 9.00–21.00, сб-вс 10.00–21.00

Телефон

+7 921 643 45 68

«Проект ПС»

© Предоставлено рестораном

Бар «Проект» на Петроградской стороне — не совсем кофейное место, но здесь есть хороший фильтр-кофе на зерне от Cultura Coffee Roasters и завтраки по выходным, с 12.00 до 16.00. Мне кажется, что такая стратегия развития для общепита очень крутая — вкладываться не только в свой основной продукт.

Адрес

Ленина, 28

Время работы

пн-чт 14.00–2.00, пт-вс 12.00–2.00

Телефон

+7 904 510 18 98

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Владислав Оленик

Шеф-бариста Aster, Aster Bakery и René

Resource

© resourcecoffeeshop

Resource — это не только кофейня, но и уникальный магазин одноименной компании, которая привозит зеленый кофе в Россию. Вся прелесть в том, что тут вы можете выбрать зерно и прямо при вас его обжарят. Мне нравится, что здесь ты можешь попробовать сразу очень много видов кофе. Еще команда продает многоразовые фильтры для воронок и кемексов, с ними больше не нужно постоянно покупать бумажные.

Адрес

Большой просп. П.С., 28/1

Время работы

пн-вс 9.00–21.00

Телефон

+7 981 727 51 67

«Человек и пароход»

© chip_coffee

Относительно новая локация с отличным кофе в Московском районе. Первая точка этого московского проекта в Петербурге работает на Василеостровском рынке. «ЧиП» — это возможность попробовать зерно из Азии, которое Николай Чистяков привозит специально для своих проектов. Например, сейчас у них есть отличный сорт из Вьетнама. Также мне близок подход разумного потребления: ребята сортируют мусор и не производят лишних отходов. Всегда можно купить кофе в свою тару со скидкой, азиатские дрипы Kopi Cat или декаф.

Адрес

Решетникова, 12

Время работы

пн-вс 9.00–21.00

Богдан Николаенко

Бариста кофейни Avgvst Coffee

«Рид»

© rid_coffee

«Ребята издалека» — именно так расшифровывается название этой кофейни, которая расположилась в районе Коломна, в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра. У ребят по-настоящему своя атмосфера, в которой с первого раза не всегда удается понять, нравится тебе тут или нет. Но в любом случае можете быть уверенными, что вы всегда получите чашку вкусного кофе. Я называю создателей этого места энтузиастами и исследователями, потому что их подход к созданию новых напитков или полноценной cold brew станции демонстрирует профессионализм и стремление разрывать привычные кофейные шаблоны. Поверьте, удивить они смогут каждого, даже если вы думаете, что уже многое попробовали.

Адрес

Декабристов, 39

Время работы

пн-вс 8.45–21.00

Телефон

+7 909 591 90 97

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«Тчк»

© coffee.tchk.spb

Микрокофейня, которая уже семь лет работает в уютном дворике на Петроградской стороне. У ребят всего три посадочных места и один столик внутри, но это не мешает им оставаться важнейшим местом острова. Доверяю вкусу команды и часто приезжаю туда за фильтр-шотом. Очень нравится их тихий двор, который меняет вид в зависимости от сезона.

Адрес

вход в арку с Мира, 11

Время работы

пн-пт 8.30–21.00, сб-вс 10.00–21.00

Телефон

+7 931 279 75 27

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Денис Петраков

Сооснователь проекта Good Coffee Map

Ivory Garden

© Предоставлено рестораном

Большая и стильная кофейня в центре с прекрасной едой и выпечкой. Такие проекты сложно назвать кофейней или бистро, так как во многом они могут посоревноваться с топовыми ресторанами. Прекрасный сервис и широкий выбор зерна от разных обжарщиков.

Адрес

8-я Советская, 9–13

Время работы

пн-вс 9.00–23.00

Телефон

+7 981 002 12 58

Подробнее на Афише

Maybe Tokyo

© maybetokyocoffee

Как понятно из названия,кофейня наполнена атмосферой Японии и отсылками к ее кофейной культуре. В основе сервиса лежит философия омотэнаси (гостеприимства) и принцип кидзукай (заботы о госте). В меню есть необычные напитки «Ясаши» — кофе на гранатовом соке со сливками и «Фуридаши» — эспрессо с шоколадом «Киндер», а еще зерно собственной обжарки. Это редкое в Петербурге заведение, где нет ничего, кроме напитков.

Адрес

Кирочная, 3

Время работы

пн-вс 8.00–20.00

Plump

© plump.cafe

Один из примеров кофейни, куда хочется приходить на завтрак каждый день. Здесь всегда классные проработанные сезонные авторские напитки и вкусный кофе, необычный эстетичный интерьер и позитивные люди за стойкой. Такая кофейня должна быть в каждом доме!

Адрес

Рентгена, 25

Время работы

пн-вс 8.30–19.30

«Yng Янг»

© yngcoffee

Еще один пример крутого проекта в жилом доме на Крестовском острове. Несколько лет назад кофейня стала такой, какая она сейчас, — стильной и минималистичной — и до сих пор смотрится свежо. Помимо вкусного кофе и полезной еды, команда внимательно относится к выпечке — здесь всегда есть свежий хлеб и булки.

Адрес

Спортивная, 2/1

Время работы

пн-вс 8.00–20.00

Телефон

+7 921 913 11 10

Coffee Racer

© coffeeracer.spb

Кофейня со своим устоявшимся стилем, которая в этом году преобразилась, расширилась и добавила в меню еду. Уже не первый год для меня это одно из самых любимых мест, куда я прихожу отвлечься от городской суеты в закрытом дворе. Обновленный интерьер, пропитанный брутализмом и индустриальным вайбом, делала студия Kidz. Тут всегда приветливые бариста и вкусный кофе.

Адрес

Введенская, 22

Время работы

пн-вс 9.00–21.00

Телефон

+7 921 555 47 89

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