От съедобных цветов до чипсов из кузнечиков: где покупать необычные продукты

Небольшой продуктовый рынок на задворках торгово-ярмарочного комплекса «Москва», где торгуют дешевой одеждой и обувью. У вьетнамцев свой ряд с хаотично разбросанными павильонами: в одних продают лапшу быстрого приготовления и снеки, в других — заморозку и мясо, в третьих — загадочные морепродукты и живых крабов. В проходе раскидываются палатки с овощами, фруктами и зеленью — здесь тоже много необычного. Правда, местные продавцы почти не говорят по-русски и вряд ли покажут, что делать с черимойей или драгонфрутом. Хотя рискнуть и купить диковинку стоит — что с ней делать, погуглите дома.