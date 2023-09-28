От съедобных цветов до чипсов из кузнечиков: где покупать необычные продукты

Онлайн-магазины
Yams
Съедобные цветы и суперфуды
Онлайн-магазин с широким диапазоном продуктов — от роскошной молочки и премиальных томатов, как в ресторане White Rabbit, до фермерских яиц и выдержанных сыров. Из любопытного в Yams есть раздел со съедобными цветами на случай, если домашнюю еду хочется украсить как в заведении с мишленовскими звездами: бегония, настурция, фиалки и яркие миксы из разных растений.
Здесь же стоит покупать свежую зелень вроде пак-чоя, кислицы и клевера — такое не найти даже на рынке. Есть и отдельная полка с суперфудами — от уже знакомых чиа с ягодами годжи до диковинок вроде семян базилика или амлы.
«Точка»
Эринги, эноки и живые раки
Доставка продуктов для главных московских рынков — Велозаводского, Усачевского, Даниловского, Дорогомиловского и Преображенского. Фишка «Точки» в том, что, как и модные байеры, они отбирают все лучшее, только в мире еды. Так, на прилавки виртуального магазина попадают сезонные сокровища вроде маслят и боровиков, клюквы, желтой малины или шелковицы. Найдутся и заморские диковинки вроде грибов эрингов и шиитаке, морских ежей, папайи и мангостанов.
В «Точке» можно купить живую рыбу, крабов, раков и прочую экзотику, если дома хочется готовить как в очередном сезоне «Медведя». Здесь же отличные фермерские овощи и фрукты.
Farming Utopia
Рейши, ежовик, лимонная или королевская вешенка
Вырастить собственную колонию грибов, а потом обжарить на сковороде и съесть — такое развлечение предлагает Farming Utopia. Проект объединяет сразу два подхода: исследовательский и гастрономический. Споры грибов приедут в домашнем гроу-ките, после чего их нужно самостоятельно вырастить и, если хватит силы воли, съесть. Правда, есть риск привязаться к новым «питомцам» и перестать воспринимать их как еду.
Для тех, кто не готов ждать, есть набор уже проращенных грибов — их можно сразу отправить в пасту или суп. Про вкусовые свойства можно почитать на сайте: например, лимонная вешенка напоминает кешью, розовая — бекон, а ежовик вообще похож на морепродукты. Впрочем, больше всего этими грибами хочется любоваться, а не составлять с ними меню.
Магазины
«Индийские специи»
Пикули из зеленого чили, тандури и засахаренный имбирь
Поннучами Дживанатхам вместе с друзьями отучился в РУДН, а после этого взял и открыл рядом с кампусом на «Беляево» магазин «Индийские специи» (или «Виджай»). Это было в 1993 году, и за 30 лет магазин с диковинными специями превратился в небольшую сеть, а гарам-масала и жгучее карри прочно утвердились на московской кухне.
Кроме всех мыслимых специй — от палочек корицы, листьев кафрского лайма и дорогущего кардамона до миксов для приготовления мяса и рыбы, — здесь продают всевозможные крупы, пасты, соусы и чатни. А заодно аюрведическуюаюрведа — это древняя индийская медицинская система косметику и книги, индийские консервы и заморозку (берите мороженые лепешки роти — это лучшее вложение 200 рублей).
Адреса
Миклухо-Маклая, 5; Можайский Вал, 1; Куликовская, 9; Панкратьевский пер., 2
Сайт
«Семушка»
Цукаты из помело, банановые чипсы и бразильский орех
«Семушка» — крупный производитель орехов и сухофруктов. Ассортимент компании сложно назвать редким или исключительно необычным, но встречаются и такие продукты, которые не найти в обычных супермаркетах. Например, здесь можно купить вразвес пекан, бразильский орех или макадамию по вполне подъемным ценам. Из любопытного есть сушеная ежевика и черника, а заодно ягоды попроще, банановые чипсы и цукаты из кокоса. В общем, если шоколадные конфеты и картофельные чипсы уже приелись, вы знаете, что делать.
«Тайбро»
Лунные пряники, утка по-пекински и криль
Магазин с продуктами из Азии — у «Тайбро» есть небольшая офлайн-точка на улице Дмитрия Ульянова и огромный онлайн-магазин. Продают буквально все, с чем ассоциируется кухня Китая, Японии, Кореи или Таиланда: утку по-пекински из заморозки и тут же бамбуковые пароварки к ней, наборы для том-яма и свежий корень галангала, круглые тайские баклажаны и шарики тапиоки, чтобы готовить бабл-ти, рисовую бумагу и все мыслимые соусы.
Интересен раздел со снеками: можно набрать креветочных чипсов — готовых или для жарки дома, — острого горошка с васаби и печенья с дурианом, а заодно попробовать рыбные чипсы и снеки из соевого мяса.
Из похожего — магазин «Китайские продукты» на проспекте Мира и многочисленные мини-магазинчики с товарами из Азии возле метро «Университет» и «Ломоносовский проспект».
Рынки и центры
Вьетнамский рынок в Люблино
Куриные лапки как снек и чипсы из кузнечиков
Небольшой продуктовый рынок на задворках торгово-ярмарочного комплекса «Москва», где торгуют дешевой одеждой и обувью. У вьетнамцев свой ряд с хаотично разбросанными павильонами: в одних продают лапшу быстрого приготовления и снеки, в других — заморозку и мясо, в третьих — загадочные морепродукты и живых крабов. В проходе раскидываются палатки с овощами, фруктами и зеленью — здесь тоже много необычного. Правда, местные продавцы почти не говорят по-русски и вряд ли покажут, что делать с черимойей или драгонфрутом. Хотя рискнуть и купить диковинку стоит — что с ней делать, погуглите дома.
Здесь же можно накупить съедобных сувениров вроде подкопченных куриных лапок, чипсов из шелкопряда или столетних яиц. Карты не принимают, а коммуникацию придется вести через гугл-переводчик, так что лучше запастись наличными.
Адрес
Тихорецкий б-р, 1
«Ханой-Москва»
Дуриан, бабл-ти и жгучие соусы
Огромный мультифункциональный вьетнамский центр — на первых этажах высотки работают магазинчики с товарами из Азии (преимущественно из Вьетнама, но и не только) и кафе. Еще выше расположены этажи с квартирами и отель.
На нижних этажах есть секция с одеждой и аксессуарами — она малоинтересна и больше всего похожа на микрофилиал «Садовода». Куда любопытнее фуд-корт на втором этаже, где собраны десятки кафе с тайской, вьетнамской и смешанной азиатской кухней. Готовят креветок в кляре, немы и наваристые супы, мясо и рыбу в ярких соусах, а еще манго-шейки и прочие (от 250 рублей — почти даром!).
В магазинах на первом этаже ассортимент плюс-минус похож, поэтому можно ограничиться заходом в одну-две точки. Продают экзотические фрукты вроде черимойи, папайи, манго, драгонфрута, хлебного дерева и маракуйи. Встречается даже дуриан — его вы распознаете по специфическому запаху. Здесь же можно закупиться основой для домашнего бабл-ти, соусами, лапшой быстрого приготовления и рисовыми блинчиками для немов. Много снеков и сладостей, газировок и лимонадов.