Что испечь из яблок: предлагаем два очень разных рецепта пирогов

Блогерка и ведущая подкаста «История любимых продуктов» Виктория Боярская делится двумя рецептами яблочных пирогов. Один подойдет тем, кто вообще никогда ничего не пек и ищет базовую инструкцию, по которой все точно получится. Второй — для тех, кто готов к экспериментам и чуть более сложным техникам.

Этот материал впервые был опубликован 26 августа 2023 года на «Афиша Daily».

Виктория Боярская Журналистка и фуд-стилист. Создательница блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома», ведущая подкаста «История любимых продуктов» Марк Боярский Фотограф, более пятнадцати лет снимает еду и рестораны для медиа

Классическая «бабушкина» шарлотка

Даже если вы впервые в жизни собираетесь что‑то печь, этот пирог точно получится. Главное — не пропускать ни один шаг из рецепта и не лениться взбить белки отдельно от желтков. Именно за счет этого тесто получится пышным и легким, даже несмотря на то, что в пироге будет очень много яблок. А чтобы сделать вкус богаче, добавьте к начинке специи: корицу и имбирь.

Ингредиенты

Кислые яблоки — 4–5 шт.

Мука — 200 г (1 стакан)

Сахар — 80 г (чуть меньше, чем ½ стакана)

Яйца — 4 шт.

Пищевая сода — ½ чайной ложки

Молотая корица — 1 чайная ложка с горкой

Имбирь — кусочек корня длиной около 3 см

Соль — 1–2 щепотки

Растительное масло для смазывания формы

Сок ½ лимона — для подачи, по желанию

Как готовить ( 01 ) Разогрейте духовку до 180 градусов.

( 02 ) Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите черенки и сердцевины. Нарежьте тонкими ломтиками и выложите в глубокую миску.

( 03 ) Добавьте к яблокам корицу и соль. Имбирь натрите на мелкой терке для цедры, отожмите сок и добавьте его к яблокам, а жмых выбросите.

( 04 ) Оставьте начинку постоять, пока готовите тесто.

( 05 ) Для теста отделите белки от желтков. Белки взбейте до твердых пиков.

( 06 ) К желткам добавьте сахар и тщательно взбейте, пока масса не увеличится в объеме и не станет светло-кремовой по цвету. Добавьте к желтковой массе белки, аккуратно перемешайте и понемногу всыпьте муку и соду, продолжая перемешивать ложкой.

( 07 ) Смажьте форму для запекания маслом, выложите туда тесто, распределите по дну, а сверху выложите начинку — не пугайтесь, что ее будет больше теста: в духовке пирог поднимется!

( 08 ) Запекайте 30–35 минут. В последние 3–5 минут можно включить гриль, чтобы подрумянить пирог сверху.

Миндальные тарталетки с яблочными розами

Эти эффектные тарталетки выглядят как сложный десерт, но на деле с их приготовлением вполне может справиться даже тот, у кого нет большого кондитерского опыта. Главное — знать секрет: чтобы аккуратно скрутить яблочные розы, не обойтись без микроволновки!

Ингредиенты на 6 шт.

Яблоки — 3 шт.

Яйцо — 1 шт.

Миндальная мука — 120 г

Пшеничная мука — 100 г

Ванильный сахар — 60 г

Сливочное масло (мягкое, комнатной температуры) — 80 г

Лимон — 1 шт.

Разрыхлитель теста — ½ чайной ложки

Немного растительного масла для смазывания формы

Как готовить ( 01 ) Для теста смешайте два вида муки и сахар. Добавьте сливочное масло, разотрите массу, затем добавьте яйцо. Размешайте тесто до однородности.

( 02 ) Смажьте маслом формы для тарталеток. Распределите по ним тесто, сделайте в нем небольшие углубления по центру и уберите в холодильник на время, пока будете подготавливать начинку.

( 03 ) Разогрейте духовку до 180 градусов.

( 04 ) Яблоки для начинки разрежьте на четвертинки, выньте сердцевину и нарежьте четвертинки тонкими ломтиками вдоль, как на фото. Выложите в глубокую миску, подходящую для микроволновки, добавьте цедру и сок лимона. Готовьте в микроволновке 3 минуты на максимальной мощности.

( 05 ) Достаньте яблоки и дайте им слегка остыть, чтобы не обжечься.

( 06 ) Для начинки в одну тарталетку вам нужно использовать ломтики из половины яблока. Выложите их в ровную линию, наслаивая один на другой, как лепестки и скрутите розу. Вставьте розу в основу из теста. Повторите так с остальными тарталетками. Лишние ломтики яблок можно подоткнуть по бокам.