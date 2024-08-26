Что испечь из яблок: предлагаем два очень разных рецепта пирогов

Этот материал впервые был опубликован 26 августа 2023 года на «Афиша Daily».
Журналистка и фуд-стилист. Создательница блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома», ведущая подкаста «История любимых продуктов»
Фотограф, более пятнадцати лет снимает еду и рестораны для медиа
Классическая «бабушкина» шарлотка
Даже если вы впервые в жизни собираетесь что‑то печь, этот пирог точно получится. Главное — не пропускать ни один шаг из рецепта и не лениться взбить белки отдельно от желтков. Именно за счет этого тесто получится пышным и легким, даже несмотря на то, что в пироге будет очень много яблок. А чтобы сделать вкус богаче, добавьте к начинке специи: корицу и имбирь.
Ингредиенты
Кислые яблоки — 4–5 шт.
Мука — 200 г (1 стакан)
Сахар — 80 г (чуть меньше, чем ½ стакана)
Яйца — 4 шт.
Пищевая сода — ½ чайной ложки
Молотая корица — 1 чайная ложка с горкой
Имбирь — кусочек корня длиной около 3 см
Соль — 1–2 щепотки
Растительное масло для смазывания формы
Сок ½ лимона — для подачи, по желанию
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите черенки и сердцевины. Нарежьте тонкими ломтиками и выложите в глубокую миску.
Добавьте к яблокам корицу и соль. Имбирь натрите на мелкой терке для цедры, отожмите сок и добавьте его к яблокам, а жмых выбросите.
Оставьте начинку постоять, пока готовите тесто.
Для теста отделите белки от желтков. Белки взбейте до твердых пиков.
К желткам добавьте сахар и тщательно взбейте, пока масса не увеличится в объеме и не станет светло-кремовой по цвету. Добавьте к желтковой массе белки, аккуратно перемешайте и понемногу всыпьте муку и соду, продолжая перемешивать ложкой.
Смажьте форму для запекания маслом, выложите туда тесто, распределите по дну, а сверху выложите начинку — не пугайтесь, что ее будет больше теста: в духовке пирог поднимется!
Запекайте 30–35 минут. В последние 3–5 минут можно включить гриль, чтобы подрумянить пирог сверху.
Миндальные тарталетки с яблочными розами
Эти эффектные тарталетки выглядят как сложный десерт, но на деле с их приготовлением вполне может справиться даже тот, у кого нет большого кондитерского опыта. Главное — знать секрет: чтобы аккуратно скрутить яблочные розы, не обойтись без микроволновки!
Ингредиенты на 6 шт.
Яблоки — 3 шт.
Яйцо — 1 шт.
Миндальная мука — 120 г
Пшеничная мука — 100 г
Ванильный сахар — 60 г
Сливочное масло (мягкое, комнатной температуры) — 80 г
Лимон — 1 шт.
Разрыхлитель теста — ½ чайной ложки
Немного растительного масла для смазывания формы
Для теста смешайте два вида муки и сахар. Добавьте сливочное масло, разотрите массу, затем добавьте яйцо. Размешайте тесто до однородности.
Смажьте маслом формы для тарталеток. Распределите по ним тесто, сделайте в нем небольшие углубления по центру и уберите в холодильник на время, пока будете подготавливать начинку.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Яблоки для начинки разрежьте на четвертинки, выньте сердцевину и нарежьте четвертинки тонкими ломтиками вдоль, как на фото. Выложите в глубокую миску, подходящую для микроволновки, добавьте цедру и сок лимона. Готовьте в микроволновке 3 минуты на максимальной мощности.
Достаньте яблоки и дайте им слегка остыть, чтобы не обжечься.
Для начинки в одну тарталетку вам нужно использовать ломтики из половины яблока. Выложите их в ровную линию, наслаивая один на другой, как лепестки и скрутите розу. Вставьте розу в основу из теста. Повторите так с остальными тарталетками. Лишние ломтики яблок можно подоткнуть по бокам.
Запекайте 20–25 минут и обязательно дайте слегка остыть, прежде чем вынимать тарталетки из формы.