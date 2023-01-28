Завтрак выходного дня: драники и маффины

Один из признаков хорошей еды — то, что она открывает нам дверь в путешествия по волнам памяти. Для меня картофельные драники — именно такая еда. Нет, их не готовили в моей семье, когда я была маленькой. Но с драниками на завтрак связано одно из исключительно важных моих воспоминаний: когда я была подростком, не было занятия приятнее, чем прогулять школу с лучшим другом и потратить карманные деньги на МакЗавтрак, в который входили хрустящие масляные хашбрауны. Драники по этому рецепту получаются очень похожими — они золотистые, хрустящие, с ярко выраженной корочкой. Чтобы уравновесить эту текстуру, я готовлю к ним греческий соус-салат цацики, который приятно есть вприкуску, ложкой.