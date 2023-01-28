Завтрак выходного дня: драники и маффины

Журналистка, повар и фуд-стилист. Создательница популярного блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома».
Фотограф, более пятнадцати лет снимает еду и рестораны для медиа.
Драники
Один из признаков хорошей еды — то, что она открывает нам дверь в путешествия по волнам памяти. Для меня картофельные драники — именно такая еда. Нет, их не готовили в моей семье, когда я была маленькой. Но с драниками на завтрак связано одно из исключительно важных моих воспоминаний: когда я была подростком, не было занятия приятнее, чем прогулять школу с лучшим другом и потратить карманные деньги на МакЗавтрак, в который входили хрустящие масляные хашбрауны. Драники по этому рецепту получаются очень похожими — они золотистые, хрустящие, с ярко выраженной корочкой. Чтобы уравновесить эту текстуру, я готовлю к ним греческий соус-салат цацики, который приятно есть вприкуску, ложкой.
Ингредиенты (на 4 порции, 12–14 драников)
Картофель высококрахмалистого сорта (с тонкой светлой кожицей) — 6–7 шт. среднего размера
Мука — 3 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель теста — ¼ ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 50–60 г
Растительное масло для жарки
Ваша любимая смесь специй (мне нравится чимичурри с сушеным чесноком, петрушкой, орегано и сладкой паприкой) — 1 ч. л.
Для дзадзики
Греческий йогурт — 250 г
Огурец — 1 шт.
Зеленый лук с луковицей — 2 шт.
Тимьян — несколько веточек
Соль — 0,5 ч. л.
Сок ⅓ лимона
Натрите картофель на крупной терке, выложите в миску, сразу добавьте яйцо, соль, специи, разрыхлитель теста и муку. Хорошо перемешайте массу и дайте постоять 5 минут.
Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Растопите на сковородке смесь из растительного и около 30 грамм сливочного масла. Не кладите сразу все масло, так как вы будете обжаривать драники по 6–7 штук, чтобы они свободно лежали на сковородке.
Лепите котлетки руками, хорошо отжимая драники прямо во время лепки, чтобы выходил лишний сок. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и выкладывайте на противень. Когда используете всю картофельную массу, поставьте противень с обжаренными драниками в духовку на 15 минут. Это поможет им доготовиться изнутри. Если у вашей духовки есть режим «конвекция», включите его. В этом случае время запекания можно сократить до 10–12 минут.
Для соуса дзадзики натрите огурец на терке, мелко нарежьте зеленый лук, снимите листики тимьяна с веток. Добавьте йогурт, лимонный сок и соль — ее количество можно отрегулировать по вкусу.
Маффины с голубикой
Этот рецепт можно использовать как основу, чтобы создать вашу собственную версию маффинов: можно заменить голубику на другие ягоды (лучше некрупные, клубника не подойдет, берите клюкву, вишню, ежевику, малину или чернику) или кусочки фруктов, например персика или сливы. Вместо ягод можно добавить горький шоколад. А если вы совсем не любите сладкое, возьмите грибы, оливки, вяленые томаты и вместо ягодного йогурта используйте обычный, без добавок.
Ингредиенты (на 6 шт.)
Йогурт (черничный или без добавок) — 150 г
Яйцо — 1 шт.
Цедра половины лимона
Мука — 150 г
Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
Сахар — 1–2 ст. л.
Соль — 1 щепотка
Сливочное масло — 60 г (можно заменить растительным) + еще немного для смазывания формы
Голубика (можно взять замороженную) — 1 чашка (200 г)
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Смешайте йогурт, яйцо, цедру, сахар. Растопите сливочное масло до жидкого состояния.
Всыпьте в тесто муку, соль и разрыхлитель, быстро перемешайте (не нужно слишком усердствовать!).
Влейте масло и перемешивайте до полной однородности. Это нужно делать обычной ложкой, не используя миксер: тесто для маффинов не нужно чересчур сильно мешать.
Добавьте в тесто ягоды, вновь перемешайте и разложите по формочкам, смазанным маслом. Выпекайте 20 минут.