Как избавиться от похмелья? Рецепт бармена Restaurant by Deep Fried Friends Дениса Кряжева

Шеф-бармен Restaurant by Deep Fried Friends
«В силу моей профессии иногда случается, что я перебираю с алкоголем и утром нужно срочно привести себя в порядок. А когда мы запустили в ресторане клуб, эти случаи удвоились. Сквозь опыт и благодаря своим знаниям в миксологии у меня есть несколько рецептов того, как быстро прийти в себя, которыми я хочу поделиться».
Возьмите половину апельсина и выжмите из нее сок в стакан. К соку добавьте 50 мл текилы и 100 мл кокосовой воды. Мне такой микс помогает избавиться от дискомфортных ощущений после веселой вечеринки.
От похмелья хорошо помогает плотный яичный завтрак. Возьмите 2–3 яйца и овощи, которые содержат клетчатку (например, помидоры, лук, болгарский перец). Они также ускорят метаболизм и улучшат самочувствие.
Из всех продуктов приготовьте омлет привычным для вас способом. Я, к примеру, беру яйца, добавляю немного сливок, соль и перец по вкусу. Все это смешайте с помощью венчика или вилки. Затем нагрейте на сковороде оливковое или сливочное масло и обжарьте овощи, к ним вылейте яичную смесь. Если есть сыр, добавьте его тоже и держите блюдо под крышкой до готовности.
Не забудьте добавить теплую воду и апельсиновый сок к вашему завтраку. Цитрусы быстро приводят в чувства.
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