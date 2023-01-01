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Еда и люди

Как избавиться от похмелья? Рецепт бармена Restaurant by Deep Fried Friends Дениса Кряжева

Алина Гринберг
Сегодня в 08:30
Апельсин с текилой и жирный омлет — делимся проверенными рецептами от похмелья от шеф-бармена Restaurant by DFF. В праздники точно пригодится!
Денис Кряжев

Шеф-бармен Restaurant by Deep Fried Friends

«В силу моей профессии иногда случается, что я перебираю с алкоголем и утром нужно срочно привести себя в порядок. А когда мы запустили в ресторане клуб, эти случаи удвоились. Сквозь опыт и благодаря своим знаниям в миксологии у меня есть несколько рецептов того, как быстро прийти в себя, которыми я хочу поделиться».

Похмельный

Возьмите половину апельсина и выжмите из нее сок в стакан. К соку добавьте 50 мл текилы и 100 мл кокосовой воды. Мне такой микс помогает избавиться от дискомфортных ощущений после веселой вечеринки.

Здоровая рекомендация

От похмелья хорошо помогает плотный яичный завтрак. Возьмите 2–3 яйца и овощи, которые содержат клетчатку (например, помидоры, лук, болгарский перец). Они также ускорят метаболизм и улучшат самочувствие.

Из всех продуктов приготовьте омлет привычным для вас способом. Я, к примеру, беру яйца, добавляю немного сливок, соль и перец по вкусу. Все это смешайте с помощью венчика или вилки. Затем нагрейте на сковороде оливковое или сливочное масло и обжарьте овощи, к ним вылейте яичную смесь. Если есть сыр, добавьте его тоже и держите блюдо под крышкой до готовности.

Не забудьте добавить теплую воду и апельсиновый сок к вашему завтраку. Цитрусы быстро приводят в чувства.

Самый быстрый вариант

Если нет времени, а прийти в себя нужно быстро, закажите в «Яндекс Лавке» комплекс «Утронорм». Потерпите 20 минут — и все!

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