Как избавиться от похмелья? Рецепт бармена Restaurant by Deep Fried Friends Дениса Кряжева

От похмелья хорошо помогает плотный яичный завтрак. Возьмите 2–3 яйца и овощи, которые содержат клетчатку (например, помидоры, лук, болгарский перец). Они также ускорят метаболизм и улучшат самочувствие.

Из всех продуктов приготовьте омлет привычным для вас способом. Я, к примеру, беру яйца, добавляю немного сливок, соль и перец по вкусу. Все это смешайте с помощью венчика или вилки. Затем нагрейте на сковороде оливковое или сливочное масло и обжарьте овощи, к ним вылейте яичную смесь. Если есть сыр, добавьте его тоже и держите блюдо под крышкой до готовности.

Не забудьте добавить теплую воду и апельсиновый сок к вашему завтраку. Цитрусы быстро приводят в чувства.