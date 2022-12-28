Что нас ждет в 2023-м? Гадаем на кофейной гуще

След от кофе похож на рассвет над горными пиками и летнюю цветущую долину под ними. Так что можно смело предположить, что в сфере отношений появятся новые горизонты: если ты уже в партнерстве, то это может быть следующий шаг в отношениях, большие совместные цели (съехаться, вместе эмигрировать или завести ребенка), а если ты пока одинока, то, кажется, значимое знакомство не за горами. Однако вместе с новыми целями придут и новые челленджи: это будет не самый легкий и очевидный путь к мечтам — придется преодолеть пару препятствий и даже период большой неопределенности, чтобы выйти к вершине. Но похоже, что это удастся сделать! А что касается путешествий — то сам бог велел съездить в горы: возможно, в этой поездке и найдутся важные ключики к твоим новым задачам.