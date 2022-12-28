Что нас ждет в 2023-м? Гадаем на кофейной гуще

Для чистоты эксперимента мы решили обратиться к современной гадалке Гале Карауловой, авторке канала «Магия без суеверий». Гадание на кофейной гуще — эксперимент не только для нас, но и для Гали; хотели скорее пофантазировать, повыглядывать интересное в остатках от выпитого кофе и получить новый опыт: «Мне очень понравилась идея погадать людям на кофейной гуще, потому что для меня это чистый эксперимент. Я получила большое удовольствие от этих коротких ассоциативных предсказаний, а принесли ли они пользу нашим участникам — узнаем в конце года».
Мы попросили семерых самых разных гастрономических энтузиастов — от шеф-поваров и рестораторов до блогеров и кофейного эксперта — выпить чашку кофе по-восточному и поделиться фото оставшейся гущи. В ответ на гадания они дали свои комментарии.
Виталий Истомин
Шеф-повар, совладелец ресторанов Ava, Patriki и Loona
Тема
О космическом туризме и освоении новых планет.
Предсказание
Вижу в твоей чашке фракталы и сюрреалистические завихрения пространственно-временного континуума. А если серьезно, то больше всего, глядя на это, мне почему‑то хочется сказать о том, что в этом году самый увлекательный космос будет внутри тебя. И он действительно стоит того, чтобы в нем попутешествовать от души. Не стесняйся, пускай в дело все сразу: медитации, холотропное дыхание, повидавший виды томик Кастанеды, ну или хотя бы сеансы гипнотерапии. Изучение своего подсознания даст тебе в будущем году сокровища, с которыми ты точно не пропадешь.
Ответ
Со своим подсознанием и внутренним космосом я на «вы». Загляну внутрь, а там незнакомый человек начинает мне «тыкать». А в руке у него недопитая бутылка пивка и еще крик: «Санек, посмотри сюда!..» Таким образом получается, что он-то там, а узнавать мне его пока страшно :)
Тема
О будущем в работе.
Предсказание
Больше всего твой кофе напоминает мне о затмении: коротком моменте, когда Луна закрывает собой Солнце. А затмения всегда знаменуют собой, во-первых, значимые события, а во-вторых, события, которые ты особо не контролируешь. Поэтому я бы ставила на сильные изменения: новая работа или проект соответственно. Можно подойти к этим изменениям чисто интуитивно: чем больше ты отключишь голову и будешь плыть по течению, тем легче будет в них прийти и освоиться.
Ответ
Я супероткрыта всем эзотерическим штучкам и рассматриваю их просто как еще один угол, откуда можно смотреть на жизнь и привычные вещи, чтобы увидеть их в большем объеме. Сама регулярно слушаю своих любимых астрологов и тарологов, поэтому от гадания на кофейной гуще по фотографии тоже не могла отказаться.
Тема
Смогу ли я выиграть конкурс «Мистер бикини-2023»?
Предсказание
Твой кофе больше всего напоминает солнцеворот — вечно бегущее по кругу Солнце. Поэтому, кажется, для того, чтобы стать «Мистером бикини», придется как следует заняться своей фигурой, например начать регулярно бегать и загорать с голым торсом 🙂
Ответ
Спасибо большое, госпожа гадалка! Цель поставлена, а теперь — в путь. Увидимся на конкурсе «Мистер бикини-2023». Я, к слову, рассматриваю только международный уровень!
Володя Чистяков
Ресторатор, бренд-шеф Grace Bistro, Rocky 2, Folk и Blondie
Тема
О работе и развитии.
Предсказание
От твоей чашки у меня есть ощущение хаоса, из которого только-только начинают проступать какие‑то очертания кого‑то, напоминающего пушистого кота.
Так что можно предположить, что и в карьере год будет такой: хаос, много возможностей, но ничего толком не понятно. Постарайся смотреть на все это немного со стороны, уловить big picture, побольше анализировать и постараться к концу года разглядеть первые очертания того нового, во что потом сложатся все твои возможности, компетенции и связи, которые появились за этот год. И, может быть, хорошая идея — завести кота.
Ответ
Я дико счастлив, что получил именно такое предсказание. Все один в один, очень сильно совпадает с моими мыслями! Единственное, на котов у меня аллергия… Хотя действительно последние полгода думаю о том, что хочу завести питомца.
Тема
Про любовные отношения и путешествия.
Предсказание
След от кофе похож на рассвет над горными пиками и летнюю цветущую долину под ними. Так что можно смело предположить, что в сфере отношений появятся новые горизонты: если ты уже в партнерстве, то это может быть следующий шаг в отношениях, большие совместные цели (съехаться, вместе эмигрировать или завести ребенка), а если ты пока одинока, то, кажется, значимое знакомство не за горами. Однако вместе с новыми целями придут и новые челленджи: это будет не самый легкий и очевидный путь к мечтам — придется преодолеть пару препятствий и даже период большой неопределенности, чтобы выйти к вершине. Но похоже, что это удастся сделать! А что касается путешествий — то сам бог велел съездить в горы: возможно, в этой поездке и найдутся важные ключики к твоим новым задачам.
Ответ
Ва-ау, мне все очень нравится. Из гор я, кстати, только вернулась, в скором времени лечу на Шри-Ланку и вообще планирую много путешествовать в 2023 году.
Фуад Джаббаров
Бариста, кофейный эксперт
Тема
О будущем в работе.
Предсказание
Завихрения кофе в твоей чашке напомнили мне карту Таро — Дьявола. Кажется, в твоей карьере наступает непростой период: придется столкнуться с интригами, ограничениями или манипуляциями. Почему‑то хочется предостеречь тебя от излишнего альтруизма и того, чтобы ставить интересы других людей (коллег по работе, начальства или заказчиков) выше своих собственных. Конечно, хотелось бы получить более жизнерадостный прогноз, но на самом деле такие сложные периоды в карьере по итогу дают +100500 баллов к важным софт-скиллам. В этом году можно отлично научиться распознавать неискренность, не вестись на манипуляции, не оставаться в токсичном окружении и всегда выбирать себя. Если получится преодолеть этот челлендж, потом это воздастся сторицей!
Ответ
За годы работы я научился управлять своим альтруизмом и не брать на себя больше, чем оговаривалось изначально. Людей распознаю тоже достаточно быстро, так что токсичность по отношению к моей персоне просто невозможна, я сразу ухожу от негатива, интриг и сплетен.
Такие этапы я уже проходил, и уже всегда по итогу выбираю себя. Но это всегда хорошее напоминание!
Тема
В целом о будущем в новом году.
Предсказание
Мне нравится, как картинка в чашке распадается на два совершенно разных смысловых блока: как будто есть что‑то монолитное и даже немного тяжеловесное и, возможно, тянущее тебя к земле, ограничивающее и есть легкое, веселое, напоминающее фейерверки или северное сияние. Похоже, что год будет про поиск баланса между ответственностью и легкостью, между практичностью и творчеством, между рациональностью и легкомыслием, обязательствами и мечтами. Лучше опираться на то, что уже есть в жизни, даже если иногда кажется, что оно больше похоже на гирю на ноге, чем на фундамент. Важно не бояться экспериментировать и реализовать чисто творческие идеи, потому что они могут принести успех.
Ответ
В следующем году будут и фейерверки и северное сияние, но сначала нужно поработать с гирей в зале! В целом предсказание очень точно описывает мой внутренний мир и баланс между видимой легкостью и организованностью. Хотелось бы уже отдыхать, но, видимо, придется еще поработать. Эх, попробую еще раз через год!