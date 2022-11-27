Тест: угадайте кулинарный гаджет по картинке

На AliExpress можно найти все что угодно. Например, вот такую причудливую вещь, которая, по задумке создателя, должна пригодиться в быту.
Дальше!
Этой вещицей пользуются бармены и те, кто любит смешивать коктейли дома. Угадаете название?
Дальше!
Если постараться, можно перебрать десятки способов приготовить яйца на завтрак! Чтобы отделить желтки от белков, разбить и не испачкаться, сварить вкрутую или пожарить в причудливой форме. Предмет с картинки тоже нужен для приготовления яиц, как он называется?
Дальше!
Находка из магазина с антиквариатом — металлический прибор, произведенный во Франции в начале XX столетия. С тонким орнаментом и упакованный в футляр он кажется чем‑то особенным, но на деле все немного проще. Это
Дальше!
Этот предмет не для кухни, но тоже бытовой. Пусть выглядит он пугающе, но назначение безобидное!
Дальше!
Еще одна находка с китайского маркетплейса. Для чего она может понадобиться?
Дальше!
Это напоминает простой стакан, но все не так просто. Угадаете название, если подскажем, что такое же — у коктейля на основе кофе?
Дальше!
Внизу предмета прячется дополнительное отделение. Оно предназначено для того, чтобы чем‑то его наполнять. Что это за гаджет?
Дальше!
Среди советских приборов для приготовления пищи тоже найдутся те, что помогают ускорить процесс приготовления или сделать его удобнее. Такую функцию нес и этот маленький кухонный пистолет.
Дальше!
Ножницы на кухне — незаменимый предмет. И если обычными удобно что‑то порезать или открыть, то эти предназначены для продуктов. Кстати, современный аналог таким тоже найдется! Правда, скорее в интернете, чем на кухне даже у самого увлеченного повара. Для чего именно они нужны?
Дальше!
Цифры подсказывают: предмет нужен для того, чтобы что‑то считать. Что именно?
Дальше!