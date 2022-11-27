Тест: угадайте кулинарный гаджет по картинке

Ножницы на кухне — незаменимый предмет. И если обычными удобно что‑то порезать или открыть, то эти предназначены для продуктов. Кстати, современный аналог таким тоже найдется! Правда, скорее в интернете, чем на кухне даже у самого увлеченного повара. Для чего именно они нужны?

открывать яйцо раскалывать орехи нарезать картофель на гратен