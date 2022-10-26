Желе с глазами и коктейль с летучими мышами: что приготовить и куда пойти на Хеллоуин

Long Play

28 октября, в 19.00, бар LP откроет свои двери сразу на двух этажах, чтобы отпраздновать Хеллоуин в стилистике легендарного фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора». На лестнице можно будет рассмотреть арт-инсталляции, а зал осветят красным светом. Команда бара облачится в костюмы, вдохновленные кинолентой. В меню — «Вунш-пунш» и Bloody Steak Sandwich.