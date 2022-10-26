Желе с глазами и коктейль с летучими мышами: что приготовить и куда пойти на Хеллоуин

Булочки-тыквы с корицей
Директор по маркетингу Lureme
Ингредиенты на 20 штук
Для опары
— Свежие дрожжи — 70 г
— Вода — 1 стакан
— Сахар — 1 ст. л.
— Мука — 2 стакана
Для теста
— Молоко — 2 стакана
— Сливочное масло — 175 г
— Сахар — 2 стакана
— Яйца — 3 шт.
— Ванильный сахар — 1 пакетик
— Специи: корица молотая, кардамон, сушеный молотый имбирь — по щепотке
— Соль — 1 ч. л.
— Мука — 10 стаканов
— Запеченная тыква — 200 г
— Растительное масло — 4 ст. л.
Для приготовления булочек понадобится также жгут или джутовая нитка без ворса.
Сначала приготовьте опару: соедините молоко и воду, нагрейте до температуры примерно 36–38 градусов, добавьте дрожжи, перемешайте и вмешайте муку. Накройте полотенцем и дайте постоять примерно 30 минут в теплом помещении без сквозняков.
Взбейте яйца с сахаром, солью и специями до легкой пены. Влейте в опару. Добавьте растопленное, немного остывшее сливочное масло и перемешайте. Затем добавьте пюре из запеченной тыквы.
После этого постепенно всыпайте муку — необходимо следить за консистенцией теста. В зависимости от качества муки ее может понадобиться больше или меньше указанного количества. Муку необходимо добавлять понемногу: если тесто получится слишком крутым, булочки плохо подойдут и будут жесткие.
Дайте тесту подойти. Руками, смазанными растительным маслом, скатайте небольшие шарики. Чтобы получились тыковки, каждый порционный шарик перевяжите тремя равной длины нитками, как бы обозначая дольки тыквы.
Сложите тыковки на противень, застеленный бумагой для выпечки, оставляя небольшое расстояние между булочками, так как при выпечке они увеличатся в размере. Дайте еще немного подойти в теплом помещении и отправьте в разогретую до 160–180 градусов духовку на 15–20 минут.
Готовую выпечку освободите от ниток, украсьте на свой вкус — сахарной пудрой или декоративными мармеладками в виде зеленых листочков. Булочки можно дополнить растопленным шоколадом или джемом из ягод.
Окономияки с баклажаном и свининой
Шеф-повар J’Pan и Ra’men
Ингредиенты на 1 порцию
— Темпурная мука — 35 г
— Вода — 30 мл
— Соль — 1 г
— Белокочанная капуста — 80 г
— Баклажан — 80 г
— Водоросли комбу — 20 г
— Яичная лапша — 50 г
— Свиная грудинка — 50 г
— Яйцо — 1 шт
— Соус окономияки — 20 г
— Соус гамадари — 20 г
— Соус ментайко — 20 г
— Стружка тунца (бонито) — 3 г
— Батат — 10 г
— Растительное масло — 10 г
— Фритюрное масло — 20 г
— Бамбуковый уголь — 1 г
Смешайте темпурную муку, уголь бамбука, соль и воду, чтобы получилось жидкое тесто темно-серого цвета.
Отварите лапшу в кипящей воде в течение 1 минуты. Из батата вырежьте кусок в форме паука (или любой другой форме, подходящей к событию), нарежьте баклажаны. Обжарьте их во фритюре (170 градусов) в течение нескольких минут.
Нарежьте свинину ломтиками и обжарьте. Яйцо разбейте на сковороду и слегка размажьте желток. Должна получиться глазунья с потекшим желтком.
Вылейте тесто на жарочную поверхность, предварительно смазанную растительным маслом и прогретую до 160 градусов. Сформируйте из него круглый блинчик диаметром около 16 см.
Пока тесто пропекается, выложите на него ингредиенты в следующем порядке: часть стружки тунца, белокочанную капусту, водоросли комбу для цукудани, баклажаны, соус гамадари, затем лапшу и немного жидкого теста для схватывания.
Выложите свинину на лапшу следующим слоем и прикройте ее обжаренным яйцом.
Резким движением переверните окономияки при помощи лопатки. Повторите несколько раз.
Как только капуста станет мягкой, переверните окономияки тестом вверх. Смажьте соусом окономияки.
Нарисуйте спираль при помощи соуса ментайко. Движениями от центра к краю проведите по узору шпажкой или зубочисткой, чтобы получился узор паутинки. В центр выложите оставшуюся стружку тунца и паучка из батата.
Коктейль Valentino’s Black
Бартендер и идеолог Yve
Ингредиенты на 1 коктейль
Для коктейля
— Сливки 22%-ные — 50 мл
— Водка — 40 мл
— Лед — по вкусу
— Шоколадные летучие мыши — по вкусу
— Сироп из бобов тонка и зубровки — 20 мл
Для сиропа
— Сахар — 330 г
— Вода — 165 мл
— Бобы тонка — 1 зернышко
— Зубровка — 30 г
Для начала приготовьте сироп. Смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Затем процедите и остудите.
В зависимости от того, что есть дома, возьмите термос или блендер и смешайте в нем получившийся сироп, водку, сливки и немного льда. Если используете термос, встряхните все посильнее. Блендер сам справится с перемешиванием ингредиентов.
Процедите через сито от льда в бокал для подачи. Можно использовать любой, который вам нравится.
Украсьте коктейль шоколадными летучими мышами.
Желе из личи «Око»
Пекарня-кондитерская
Ингредиенты на 4 порции
— Порошковый желатин — 5 г
— Вода — 100 мл
— Сироп личи — 200 мл
— Мармелад в форме глаза — 4 шт.
Оставьте набухать желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. Граммовка и время набухания зависят от производителя. Примерно 5 г порошкового желатина на 100 мл ледяной воды. Оставьте на 20 минут.
200 мл сиропа личи (или вашего любимого) нагрейте до 85 градусов и смешайте с набухшим желатином.
Положите в форму мармеладное глазное яблоко и залейте слегка остывшим желатином (при желании его можно покрасить в любой цвет с помощью водорастворимых красителей).
Оставьте в холодильнике на 5 часов до полного застывания.
Перед тем как достать желе из формы, подержите ее в кипятке 30 секунд.
Куда сходить на Хеллоуин?
30 октября в бистро и баре «Ладо» можно будет попробовать безумные хоррор-десерты от LMFAO Cakes & Pies. Будут те самые желе с глазами из рецепта выше (300 р.), шоколадно-вишневый торт (666 р.) и эклеры с заварным кремом «Ведьмины пальчики» (300 р.). Жуткий дресс-код приветствуется, в программе также атмосферная музыка от диджеев.
29 октября в 19.00 в баре организуют призрачную костюмированную вечеринку Ghost Party. Скрыться от ужасов можно будет под белыми простынями, а забыться — привиденческими спешел-коктейлями: Ghostbusters на основе грушевой водки и базилика и слабоалкогольным Casper на цитрусовом радлере и личи.
Тем, кто соскучился по кинотеатрам или просто хочет провести время за просмотром кино в приятной компании, 30 октября во втором зале кафе «Публика» весь день будут показывать тематические страшилки. Только в этот день гости смогут заказать спешел-сет: тыквенный попкорн и спайси-колу (550 р.).
На Хеллоуин в Lureme решили организовать показ мистических фильмов и мультфильмов — на третьем этаже ресторана с экраном и плотно зашторенными окнами. Еще обещают испечь симпатичные булочки-тыковки, приготовить осенний согревающий напиток и дать скидку 20% на меню кухни и бара.
Помещение, в котором решили организовать гастрокинотеатр, небольшое — места лучше бронировать заранее.
С 24 по 31 октября в бистро будут отдавать блюда, связанные с героями волшебных историй мастера аниме Хаяо Миядзаки: моти «Сусуватари», оранжевые и черные пянсе «Тихиро», рамен с вафельным тайяки «Тоторо» и пряничные подарочные наборы. А 31 октября проведут костюмированную вечеринку.
30 октября в панорамном итальянском ресторане состоится бранч в честь Дня Всех Святых. Будут национальные итальянские закуски, салат- и паста-бар, сытные горячие блюда и тематические десерты. Юным гостям сделают «устрашающий» аквагрим, а затем их ждет музыкальный игровой спектакль «Безумное чаепитие» — интерактивное шоу о приключениях Алисы, Шляпника, Чеширского кота и других из Страны чудес.
Время проведения — с 12.00 до 15.00. Стоимость участия — 4500 рублей для взрослых и 950 рублей для детей от 6 лет.
28 октября, в 19.00, бар LP откроет свои двери сразу на двух этажах, чтобы отпраздновать Хеллоуин в стилистике легендарного фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора». На лестнице можно будет рассмотреть арт-инсталляции, а зал осветят красным светом. Команда бара облачится в костюмы, вдохновленные кинолентой. В меню — «Вунш-пунш» и Bloody Steak Sandwich.