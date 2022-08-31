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1 сентября

10классных фуди-подарков учителю на 1 сентября

Алина Гринберг
Сегодня в 10:17
Если не хочется дарить учителям цветы и конфеты из ближайшего супермаркета, советуем приглядеться к нашей подборке — тут и сертификаты в рестораны, и забавные торты, и красивая посуда для классных чаепитий.
Сертификат на завтрак и баночка домашнего варенья в Eggsellent

Сертификат на любой завтрак, банка черничного варенья, веселые тарелки, блестящий сироп или яркий дождевик — в кафе можно собрать целый подарочный набор.

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Eggsellent
Складной стакан Stojo

С многоразовым стаканом выпить кофе можно прямо по пути на работу. Сложенным он занимает мало места, а во многих кафе сделают скидку на напиток в свою чашку.

Цена
1990 р.
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Kotomka
Эклерный торт «Сентябрь» от «Клер»

В пекарне подготовили сразу несколько красивых десертов: торт в 650 грамм с начинкой из малины и крема и невероятную коробку эклеров с осенним декором.

Цена
2550 р.
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Эклерная «Клер»
Сертификат в рестораны Москвы

Сертификат можно подарить любому неравнодушному к гастрономии человеку. Он действует в 70 лучших столичных ресторанах, а доступный номинал — от 3000 р.

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Электронный сертификат
Бенто-торты к 1 сентября в «Любовь и сладости»

В кондитерской сделали мини-торты с забавными тематическими надписями. Например, «С днем мучебы» или «Ольга Петровна, мы вернулись» — имя можно менять.

Цена
от 2600 р.
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«Любовь и Сладости»
Чашки Agami Ceramics

Чашки в классе всегда пригодятся. У Agami есть минималистичные нежных цветов, яркие и веселые — с изображениями животных, будто бы нарисованными детьми.

Цена
от 1360 р.
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Agami Ceramics
Набор сладостей от пекарни La Poste

Сабле из миндаля, нуга с фисташками и хрустящие кантуччини с клюквой — коробка со сладостями не только хороша к чаю, но и поможет выучить пару новых слов.

Цена
1700 р.
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La Poste
Ассорти купажей листового чая от Palais des Thés

Если хотите подарить чай, купите нескучный набор из 5 видов. С календулой, жасмином, мятой, розой и классический зеленый — любой можно заказать отдельно.

Цена
1150 р.
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Palais des Thés
Мягкий контейнер для сухих продуктов от Stasher

В невесомый контейнер можно положить фрукты, овощи, сэндвичи или хлопья для быстрого перекуса на перемене — пригодится как учителю, так и ученику.

Цена
1050 р.
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Ozon
Дрип-пакеты от кофейни «Человек и пароход»

Дрип-пакеты — самый быстрый и удобный способ заваривания молотого кофе сразу в чашке. В «ЧиП» есть наборы из 6 или 20 штук в симпатичных коробках с котами.

Цена
530 р.
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«Человек и пароход»
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