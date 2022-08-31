10классных фуди-подарков учителю на 1 сентября
Сертификат на любой завтрак, банка черничного варенья, веселые тарелки, блестящий сироп или яркий дождевик — в кафе можно собрать целый подарочный набор.
С многоразовым стаканом выпить кофе можно прямо по пути на работу. Сложенным он занимает мало места, а во многих кафе сделают скидку на напиток в свою чашку.
В пекарне подготовили сразу несколько красивых десертов: торт в 650 грамм с начинкой из малины и крема и невероятную коробку эклеров с осенним декором.
Сертификат можно подарить любому неравнодушному к гастрономии человеку. Он действует в 70 лучших столичных ресторанах, а доступный номинал — от 3000 р.
В кондитерской сделали мини-торты с забавными тематическими надписями. Например, «С днем мучебы» или «Ольга Петровна, мы вернулись» — имя можно менять.
Чашки в классе всегда пригодятся. У Agami есть минималистичные нежных цветов, яркие и веселые — с изображениями животных, будто бы нарисованными детьми.
Сабле из миндаля, нуга с фисташками и хрустящие кантуччини с клюквой — коробка со сладостями не только хороша к чаю, но и поможет выучить пару новых слов.
Если хотите подарить чай, купите нескучный набор из 5 видов. С календулой, жасмином, мятой, розой и классический зеленый — любой можно заказать отдельно.
В невесомый контейнер можно положить фрукты, овощи, сэндвичи или хлопья для быстрого перекуса на перемене — пригодится как учителю, так и ученику.
Дрип-пакеты — самый быстрый и удобный способ заваривания молотого кофе сразу в чашке. В «ЧиП» есть наборы из 6 или 20 штук в симпатичных коробках с котами.