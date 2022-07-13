Плов — идеальное блюдо для компании. Его можно приготовить на даче в большом казане или дома в глубокой кастрюле. Узнали рецепт правильного праздничного плова у бренд-шефа ресторана узбекской кузни Shashleek.

Праздничный плов отличается от самаркандского и бухарского рядом особенностей. Во-первых, узбеки редко готовят его для домашнего ужина. Праздничный плов — торжественное блюдо, которое чаще подают на свадьбах, юбилеях и других масштабных мероприятиях, куда съезжается много гостей. Во-вторых, отличается рецептура — только в праздничный плов добавляют нут, кишмиш, а иногда еще казы и перепелиные яйца. Технология приготовления тоже иная: если другие виды плова рекомендуется готовить только в казане, то праздничный вполне можно сделать и на плите.