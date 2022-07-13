Плов — идеальное блюдо для компании. Его можно приготовить на даче в большом казане или дома в глубокой кастрюле. Узнали рецепт правильного праздничного плова у бренд-шефа ресторана узбекской кузни Shashleek.
Бренд-шеф сети рестоаранов Shashleek
Праздничный плов отличается от самаркандского и бухарского рядом особенностей. Во-первых, узбеки редко готовят его для домашнего ужина. Праздничный плов — торжественное блюдо, которое чаще подают на свадьбах, юбилеях и других масштабных мероприятиях, куда съезжается много гостей. Во-вторых, отличается рецептура — только в праздничный плов добавляют нут, кишмиш, а иногда еще казы и перепелиные яйца. Технология приготовления тоже иная: если другие виды плова рекомендуется готовить только в казане, то праздничный вполне можно сделать и на плите.
Ингредиенты на 4 порции
— Растительное масло — 300 мл
— Лук — 100 г
— Вырезка говядины — 1 кг
— Морковь — 1,2 кг
— Рис лазер — 1 кг
— Соль — 32 г
— Зира — 20 г
— Нут — 100 г
— Изюм — 100 г
Как готовить
Для начала приготовьте зирвак (жаренный вместе с морковью и пряностями лук, предназначенный для дальнейшего приготовления плова). Для этого лук нарежьте крупными полукольцами, а морковь — крупной соломкой.
В большой казан или глубокую кастрюлю влейте растительное масло и поставьте на огонь. Когда масло сильно разогреется, практически до дымка, выложите лук и обжарьте его на сильном огне до золотистого цвета. Если масло хорошо разогрелось, то процесс займет не больше 3 минут. Затем выложите говядину и обжарьте вместе с луком еще несколько минут. Как только мясо подрумянится, добавьте в казан морковь, зиру, нут, изюм и соль. Влейте литр кипящей воды, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите 40 минут.
Пока зирвак готовится, выложите рис в глубокую миску и залейте теплой водой.
Спустя 40 минут слейте воду и добавьте рис к овощам и мясу, посолите. Доведите до кипения, опять накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите еще 30 минут.
Выключите огонь и оставьте блюдо на плите еще на 20–30 минут. Готово.