Печь куличи нелегко — нужно много сил, времени, а главное, денег. Гораздо проще их купить и заодно попробовать разные: с апельсиновым пюре, цукатами или вяленой вишней. Мы собрали десять мест, где в этом году пекут классные куличи, а также готовят творожную пасху, пряники и шоколадные яйца.

La Poste Пористые панеттоне с начинками и традиционные куличи

В этом году пекарня La Poste подготовила четыре вида панеттоне: с кардамоном, грушей и белым шоколадом; сливой, розовым перцем и бадьяном; шоколадом, карамелью и имбирем; а также с манго и кокосом. Делают их на закваске, каждый стоит 3700 р. Есть и классические куличи с изюмом и апельсиновой цедрой, а для детей выпекают версию без сухофруктов — по 1100 р. за кулич.

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Eggsellent Сливочные куличи с розовой помадкой и блестками

Для кафе Eggsellent куличи делают в пекарне Zhirnova. Они на сливках, сливочном масле и желтках, с розовой помадкой и яркими блестками. Шапочка — со вкусом малины, внутри кулича — нежный ванильный крем. А вот цукаты и сухофрукты решили не добавлять. Кулич весит 550 грамм и стоит 890 р., предзаказ можно сделать до 20 апреля.

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Zhirnova Куличи с апельсиновым кремом, канеле с лимонным курдом и шоколадом и пасхальные булочки cross buns

Маленькая пекарня Zhirnova сделала пасхальную выпечку для Eggsellent, но и собственные пасхальные сладости у них тоже есть. Воздушный кулич с апельсиновыми цукатами, сушеной клюквой, апельсиновым кремом и взбитой глазурью, напоминающей зефир, обойдется в 1095 р. за 600 грамм. Zhirnova также печет канеле и пасхальные крестовые булочки. Канеле (130 р.) двух видов: с лимонным курдом и шоколадным ганашем. А сдобные булочки cross buns (170 р.) — очень пряные, терпкие, с добавлением разнообразных специй. Заказы принимают на сайте до 22 апреля.

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«Эклерная „Клер“» Пасхальный стол, вдохновленный народными сказками: кулич, пасха, пряники и пирожные в виде яиц

В этом году «Эклерная „Клер“» вдохновилась народным фольклором и иллюстрациями Николая Билибина — мотивы его работ использованы в упаковках. Куличи с цукатами и лимонной цедрой пропитывают ромом, а шапочку делают из сливочно-цитрусовой помадки. Маленький кулич весом в 250 грамм стоит 800 р., а большой полукилограммовый — 1350 р. К куличу можно взять творожную пасху (750 р.) — в нее добавляют миндаль и вымоченные в роме изюм и вишню. Есть и фигурные пасхальные пряники (650 р.), внутри которых сливочно-облепиховая карамель. Вместо яиц предлагают поставить на стол пирожные «Птичье молоко»: внутри шоколадного корпуса — бисквит. Есть три вкуса: ваниль, фисташка, какао. Три яйца будут стоить 990 р. В «Эклерной „Клер“» можно сделать заказ заранее, но с 16 по 24 апреля и куличи, и пасху, и шоколадные яйца можно купить в любом кафе сети.

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Valiko Куличи на закваске с сухофруктами и цукатами из ананасов

В этом году пекарня готовит куличи на пшеничной закваске — текстура напоминает пористый итальянский панеттоне. В них добавляют изюм, вяленую вишню и цукаты из ананаса. Сухофрукты вымачивают в коньяке — так вкус становится благороднее и сложнее. Украшают куличи сливочной помадкой и хрустящими безе. Маленький кулич (160 грамм) стоит 400 р., средний (300 грамм) — 600 р., большой (450 грамм) — 800 р. Предзаказ доступен до 20 апреля, а забрать куличи можно в любом из кафе Valiko. Или просто оформить доставку.

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Lila Pastry Фигурное яйцо из белого шоколада

Шеф-кондитер Алексей Браташов сделал к празднику пасхальное шоколадное яйцо в виде цыпленка. Внутри десерта спрятано ореховое драже из фисташки, фундука и миндаля. Цена фигурки — 2900 р. С 16 апреля пасхальный десерт можно приобрести в Lila Pastry и Atelier de tartelettes.

Lila Pastry Сретенка, 22/1, стр. 1 Время работы 9.00–22.00 Atelier de tartelettes Спиридоньевский пер., 10А, стр. 1 Время работы пн-чт 9.00–22.00, пт-вс 9.00–23.00

«Дом культур» х «Футура» Петербургские сдобные гастроли в «Доме культур»

Петербургская «Футура», знаменитая своей выпечкой, каждый год печет куличи — и в этом году их можно купить в московском «Доме культур». Начинка — заварной крем, белый шоколад и сухофрукты: курага, цукаты из апельсина, вяленая клюква. Синюю шапочку делают из мягкой взбитой меренги.

Кулич стоит 950 р. за 450 грамм. Забрать пасхальную выпечку можно с 22 по 24 апреля в пространстве «Дома культур».

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Ribambelle Краффины, куличи без глютена, творожный кекс и пасхальные пряники

Ресторан Ribambelle предлагает сразу несколько вариантов пасхальной выпечки. Традиционный кулич пекут на сливочном масле и добавляют в него цукаты и сухофрукты. Стоит он 2300 р. за 800 грамм. Вариант без лактозы и глютена (2900 р. за 900 грамм) украшен нежно-розовой помадкой и сухоцветами. Если куличи надоели, попробуйте краффин — гибрид бриоши, маффина и круассана. В Ribambelle его делают с карамелью и малиной (2900 р. за 750 грамм). У всей выпечки есть мини-версии. Кроме куличей есть фигурные пряники с глазурью, меренговый десерт в виде птичьего гнезда (550 р.), кейк-попсы и творожный кекс в форме кольца, украшенный шоколадными яйцами и цветами из мастики (3600 р. за 1360 грамм). Из пасхальных десертов можно собрать корзину, чтобы отправиться праздновать полностью подготовленным.

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Pinch, Ugolek и Uilliam’s Панеттоне с фисташковой глазурью, панеттоне с шоколадно-фундучной глазурью или панеттоне с белоснежной глазурью, обсыпанной цукатами

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В каждом ресторане Ильи Тютенкова — свой панеттоне. Меняется начинка, но не технология: всю выпечку делают на закваске собственного производства, большом количестве сливочного масла и желтках. Панеттоне выстаивают 36 часов, чтобы тесто получилось пористым, влажным и воздушным. В Pinch самая аскетичная версия с начинкой из вяленой вишни и шоколадно-фундучной глазурью. Панеттоне из Ugolek делают с цитрусовой цедрой и фисташковой глазурью. А в Uilliam’s у пасхальной выпечки очень нарядная шапочка — белоснежная, обсыпанная сухофруктами, цукатами и орехами. Каждый панеттоне весит 800 грамм, стоит 1750 р. Заказать выпечку можно до 17 апреля включительно, а забрать — с 20 по 24 апреля.

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«Батон» Нежные куличи на закваске с апельсиновым пюре или двумя видами изюма

К Пасхе «Батон» сделал два вида куличей. В первом засахаренные кусочки апельсинов и замешанное прямо в тесто пюре из цитрусовых цукатов. Кулич украшен хрупкой сахарной корочкой. Для второй версии светлый и темный изюм выдержали в сиропе, а шапочку сделали из белоснежной сахарной помадки. Тесто у всех куличей пористое и воздушное. Стоят они по 1500 р., каждый весит 500 грамм. С 18 по 24 апреля за ними можно зайти в любую булочную сети, но стоит заказать кулич заранее на сайте.

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