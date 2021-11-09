Нерабочие дни кончились, а выходить из дома так и не захотелось? Самое время заказать вкусной и неизведанной еды (часто — с внушительной скидкой). Мы собрали доставки, способные украсить любой день: от премиксов к коктейлям Noor до рекомендованных гидом Michelin «Северян».

Christian

Christian — ресторан классической итальянской кухни от шеф-повара Кристиана Лоренцини. Здесь можно заказать еды на весь день: с завтрака до ужина. В меню завтраков обратите внимание на добротные сырники, каши и фирменные черные пирожки из дрожжевого теста с чернилами каракатицы с сочной начинкой из моцареллы, скаморцы и савойской капусты (420 р.). На обед рекомендуем крабовый суп с чечевицей (690 р.) и вителло-тоннато (820 р.), а на десерт — чизкейк с сыром «Филадельфия» и лесными ягодами (520 р.). При заказе по телефону на завтраки делают скидку до 20%, а при заказе через сайт промокод CHRISTIANFORFRIENDS даст скидку 10%.

Sixty

Sixty — один из самых высоких ресторанов в Европе, так что их блюда практически спускаются с небес. Это справедливо и для цен: на всю еду, которую вы съедите дома, а не в ресторане, дают скидку 30%. Фуа-гра с ягодами и яблоком под соусом «Кальвадос» обойдется в 850 вместо 1150 р., бургундские улитки с багетом и томатами стоят 1015 вместо 1450 р., а за японских устриц придется заплатить всего по 392 вместо обычных 560 р. В качестве основных блюд рекомендуем салат с томатами, авокадо и cтрачателлой (658 р.) и командорского кальмара (525 р.). На десерт берите эффектную «Павлову» с муссовым кремом и свежими ягодами внутри «корсета» из безе (650 р.).

Время доставки пн-вс 12.00–22.00 Минимальный заказ 2500 р. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, от 10 тыс. р. — бесплатно Заказать на сайте

Uhvat

Рекомендованный гидом Michelin ресторан Uhvat на территории Трехгорной мануфактуры — это традиционная русская кухня с блюдами из настоящей печи от Виктора Белея. В меню доставки вошли фирменные каши из печи: перловая на топленом молоке с курицей (840 р.), чечевичная с копченой грудинкой (870 р.) и гурьевская каша с малиновым вареньем и миндалем (680 р.). Сейчас хороший момент, чтобы познакомиться с современной русской кухней: при заказе от 4000 р. делают скидку 25%, а если доставку из «Ухвата» вы ждете в первый раз, в качестве бонуса получите скидку в 10% и бесплатную хлебную корзину.

Время доставки пн-вс 12.00–21.30 Минимальный заказ нет Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в радиусе 2 км — бесплатно Заказать на сайте

Noor Bar

Мастхэв любого домашнего веселья — наборы для приготовления коктейлей от Noor. Бар делает премиксы для «Блади Мэри», «Гранатового тини» и «Дайкири драй», которые можно добавить к имеющемуся дома алкоголю. Напитки сопровождаются надежной инструкцией от Марата Саддарова: даже если вы никогда раньше не занимались миксологией, все получится. Не обойтись и без закусок. Наш выбор: хот-дог с дикими огурцами (390 р.), стейк-сэндвич «Электро» (890 р.), брускетта на гриле с говядиной и расплавленным сыром чеддер (850 р.).

Время доставки пн-вс 10.00–23.00 Минимальный заказ нет Стоимость доставки в радиусе 3 км — бесплатно, далее — тарифы «Яндекс.Go» Заказать на сайте

Bardot

По скромному мнению нашей редакции, идеальный день начинается с завтрака в Bardot (и неважно, в ресторане или дома). Наш любимец — драник с ростбифом и яичницей (890 р.): он огромный, сытный и с трюфелем, и все это — великолепная иллюстрация к тому, как тонко шеф-повар Андреа Галли чувствует русскую душу. А еще здесь вкусные безглютеновые блины (как они это сделали?) от 480 р. Для заказа доступны все позиции из меню, включая спагетти помодоро с нежной страчателлой (850 р.), татаки-тунец (890 р.) и профитроли с белым шоколадом (600 р.). На все меню действует скидка 20%.

Время доставки пн-вс 12.00–23.00 Минимальный заказ нет Стоимость доставки рассчитывается индивидуально Заказать по телефону +7 925 758 53 53 или через «Яндекс.Еду»

«Северяне» и «Жирок»

Шеф Георгий Троян, отмеченный гидом Michelin и премией Where to Eat, готовит в ресторанах «Жирок» и «Северяне». На завтрак в «Северянах» выбирайте хот-доги из печи с пастрами (560 р.) и кашу из зеленой гречки с пармезаном (490 р.). На обед в «Жирке» идеально подойдет фирменный бургер (890 руб.), краб-кейк (850 руб.) и брускетта с креветками (790 руб.).

Время доставки «Жирок» — завтраки: пн-вс 9.00–14.00; основное меню: пн-вс 12.00–22.00. «Северяне» — завтраки: пн-вс 9.00–16.00; основное меню: пн-вс 9.00–21.00 Минимальный заказ «Жирок» — 1500 р., «Северяне» — нет Стоимость доставки от 300 р., бесплатно при заказе от 3500 р. Заказать через сайты «Северян» «Жирка» или через «Яндекс.Еду»

Touch Chef’s Place & Bar

Эстетика на тарелке с доставкой на дом — это Touch Chef’s Place & Bar. В последний локдаун ресторан расширил меню доставки — теперь в нем не только хиты a la carte, но и оригинальные завтраки и обеды от шеф-повара Никиты Кузьменко. В этом ресторане не признают что‑либо обычное даже по утрам, поэтому в глазунью добавили чоризо и мусс из пармезана (390 р.), а творожную запеканку приготовили с кленовым сиропом, взбитым лавандовым кремом и мороженым из жимолости (450 р.). На доставку по телефону ресторана действует скидка 10%, на самовывоз — 20%. К заказам через «Яндекс.Еду» в подарок идут рак и икра.

Время доставки завтраки: пн-вс 11.00–17.00; основное меню: пн-вс 12.00–23.00 Минимальный заказ 5000 р. Стоимость доставки в пределах ТТК — 1500 р., в пределах МКАД — 2000 р.; от 499 р. через «Яндекс.Еду» Заказать по телефону +7 (495) 055 06 44 или через «Яндекс.Еду»

«Оджахури» и Megobari

Во всех ресторанах и лавках «Оджахури» и в грузинском винном баре Megobari наконец-то заработала собственная доставка. На сайте можно заказать любые грузинские блюда, начиная от хачапури и заканчивая молочным поросенком (10 000 р. за 4 кг) и севрюгой (12 000 р. за 3 кг). Превратить семейный ужин в праздник очень просто: дети будут в восторге от «Мама Хинкали» с шестью маленькими хинкали внутри (660 р.). Раскрасить торжество поможет сет из цветных хинкали с начинкой из курицы и зелени (135 р.). Он доступен для заказа в ресторане возле парка «Остров мечты». При заказе от 1500 р. — хачапури по-имеретински в подарок, от 5000 р. — хачапури по-мегрельски, лимонад и два любых десерта на выбор.

Время доставки пн-вс 10.00–21.00 Минимальный заказ Megobari — 750 р., «Оджахури» — нет Стоимость доставки Megobari — от 150 р., «Оджахури» — от 300 р. Заказать «Оджахури» на сайте Megobari

Touch of Matcha

Перед объявлением нерабочих дней в здании «Дома культур» на Сретенке открыли Touch of Matcha. Формат тот же, что и в «Москва-Сити» — инстаграммное флекситарианское кафе. Обязательны к заказу — аво-тост с бананом и ростками редиса (390 р.), маття-вафли с карамелью, авокадо-кремом, фундучной пастой (380 р.) и сет MIX, в который входят будда-боул с риетом из лосося, гуакамоле и сэндвич с артишоком (1300 р.).

Время доставки пн-вс 10.00–21.00 Минимальный заказ зависит от района Стоимость доставки бесплатно Заказать на сайте

М2 Organic Club