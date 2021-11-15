Распространенный детский кошмар — банка со слоистым монстром зеленоватого цвета, под которым медленно поднимались и опускались облепленные пузырьками газа изюминки. Ради чего наши бабушки терпели это соседство? Разумеется, из-за чудодейственных свойств. Считалось, что полученный напиток обладает противогрибковым (такой вот каламбур) действием, лечит от простуды, помогает восстановить микрофлору кишечника и продлить активность в пожилом возрасте. Понятно, почему чайный гриб считался полезным: процессе симбиотической жизни уксусных и дрожжевых бактерий образуется целый класс уксусных кислот, витамины группы В, пребиотики, сахара и капельку спирта (около 2%).

Теперь мы воспринимаем чайный гриб не столько как источник пребиотиков, а, скорее, как модную и довольно вкусную газировку — комбуча пользуется популярностью во всем мире. Но все равно ходят слухи, что она помогает от похмелья, нормализует работу пищеварительной системы и обязательно должна входить в рацион всех, кто заботится о своем здоровье. Кажется, дело в моде на ферментацию. Почему бы и не пить комбучу, если она вкусная? Тем более, что ее можно готовить не только из чая, но и на основе кофе, травяных отваров и компотов.