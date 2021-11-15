ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
От чайного гриба до комбучи:
прошлое и настоящее советских суперфудов
В СССР комбучи не было — зато был чайный гриб. Новомодные суперфуды часто на деле стары как мир. Вместе с «Феррогематогеном» вспоминаем продукты, употребление которых считалось инвестицией в здоровье, молодость и красоту во времена наших бабушек, и рассказываем, насколько они полезны сегодня.
Текст: Любовь Сафонова
От чайного гриба
до комбучи:
прошлое и настоящее
советских суперфудов
В СССР комбучи не было — зато был чайный гриб. Новомодные суперфуды часто на деле стары как мир. Вместе с «Феррогематогеном» вспоминаем продукты, употребление которых считалось инвестицией в здоровье, молодость и красоту во времена наших бабушек, и рассказываем, насколько они полезны сегодня.
Текст: Любовь Сафонова
Чайный гриб: от живности в банке до напитка в модной бутылке
Распространенный детский кошмар — банка со слоистым монстром зеленоватого цвета, под которым медленно поднимались и опускались облепленные пузырьками газа изюминки. Ради чего наши бабушки терпели это соседство? Разумеется, из-за чудодейственных свойств. Считалось, что полученный напиток обладает противогрибковым (такой вот каламбур) действием, лечит от простуды, помогает восстановить микрофлору кишечника и продлить активность в пожилом возрасте. Понятно, почему чайный гриб считался полезным: процессе симбиотической жизни уксусных и дрожжевых бактерий образуется целый класс уксусных кислот, витамины группы В, пребиотики, сахара и капельку спирта (около 2%).
Теперь мы воспринимаем чайный гриб не столько как источник пребиотиков, а, скорее, как модную и довольно вкусную газировку — комбуча пользуется популярностью во всем мире. Но все равно ходят слухи, что она помогает от похмелья, нормализует работу пищеварительной системы и обязательно должна входить в рацион всех, кто заботится о своем здоровье. Кажется, дело в моде на ферментацию. Почему бы и не пить комбучу, если она вкусная? Тем более, что ее можно готовить не только из чая, но и на основе кофе, травяных отваров и компотов.
Рыбий жир: от детской страшилки к регулярным закупкам на iHerb
Ещё одна детская страшилка — рыбий жир. Его распространенность объясняется просто: в рационе советских граждан не хватало насыщенных жиров, или, попросту, с едой было не очень хорошо. Рыбий жир, естественный компонент рыбы, восполнял потребность в полиненасыщенных жирных кислотах. Особенно это было важно для детского здоровья — решительно невозможно вырасти здоровым человеком и способствовать построению коммунизма, если в меню недостаточно полезных веществ. Еще рыбий жир назначали при рахите и в качестве поддерживающего средства после болезней — дело в витаминах А и D.
Для детей спасение пришло в виде капсул: сначала в таком формате начали производить рыбий жир, а потом и омегу-3 — комплекс тех самых полиненасыщенных жирных кислот, ради которого раньше выжимали масло из печени трески. Но если вы хорошо питаетесь, то пить таблетки не нужно — все необходимое содержится в рыбе, льняном и горчичном масле, грецких орехах, фасоли, семенах чиа, шпинате и других продуктах.
Яблочный уксус: от панацеи от всего до салатной заправки
Уксусы — субстанции незаменимые. Рисовый уксус отвечает за неповторимую кислоту азиатских блюд. Без бальзамического уксуса невозможно представить итальянскую кухню. Винный уксус добавит красоты овощному салату. Но особенно выделяется яблочный уксус — ещё в советское время его использовали не просто как суперфуд, а как магическое зелье. Слабым раствором протирали лицо от прыщей, закисляли воду для ополаскивания волос, полоскали горло при ангине и лечили грибок.
Любовь к яблочному уксусу, как к средству от всего, в последнее десятилетие вышла на новый уровень. Интернет-легенды гласят, что он не только может вылечить простуду, сбросить вес и снизить холестерин, но и спасти от клинической депрессии и рака. Но к сожалению, уксусы не панацея. Похудеть помогают грамотно подобранные диеты, с большинством простуд организм справляется самостоятельно, а с серьезными заболеваниями лучше сразу обратиться к врачу.
Яблочный уксус действительно обладает антибактериальными свойствами — редким микроорганизмам нравится кислая среда. Но также яблочный уксус может вызвать ожог слизистых и испортить ваши зубы — эмаль разрушается под воздействием кислоты, возможно развитие изжоги. Лучше добавьте его в заправку для салата, подкислите им компот или рыбный бульон, а для лечения кожи лучше пользоваться современными безопасными средствами.
Гематоген: от невкусного лекарства до полезного лакомства
Есть два типа людей: те, кто выпрашивал его у родителей в аптеке, и те, кому поставили диагноз «анемия» и заставляли есть похожие на шоколад плитки каждый день. До появления препаратов железа в таблетках гематоген был единственным способом получить ударную дозу этого микроэлемента. До 40-х годов гематоген представлял из себя микстуру из бычьей крови, глицерина и вина. Кроме улучшения кроветворения она помогала справиться с недостатком в рационе мяса и шпината, одолеть нервные заболевания и рекомендовалась в том числе как средство для повышения аппетита.
Все изменилось в 70-е годы, когда в СССР придумали делать гематоген в виде плиток с добавлением сгущенного молока и патоки. С этого момента он стал любимым лакомством советских детей. «Феррогематоген», с ежиком на упаковке, до сих пор продается в аптеках, и многим людям с недостатком железа приятнее съесть кусочек такого лакомства вместо того, чтобы восполнять дефицит капсулами. Для взрослых придумали гематоген с повышенным содержанием железа. Есть даже «Феррогематоген FIT» с витаминами группы B, витамином С, фолиевой кислотой и L-карнитином для поддержания здоровья в целом.
Есть два типа людей: те, кто выпрашивал его у родителей в аптеке, и те, кому поставили диагноз «анемия» и заставляли есть похожие на шоколад плитки каждый день. До появления препаратов железа в таблетках гематоген был единственным способом получить ударную дозу этого микроэлемента. До 40-х годов гематоген представлял из себя микстуру из бычьей крови, глицерина и вина. Кроме улучшения кроветворения она помогала справиться с недостатком в рационе мяса и шпината, одолеть нервные заболевания и рекомендовалась в том числе как средство для повышения аппетита.
Все изменилось в 70-е годы, когда в СССР придумали делать гематоген в виде плиток с добавлением сгущенного молока и патоки. С этого момента он стал любимым лакомством советских детей. «Феррогематоген», с ежиком на упаковке, до сих пор продается в аптеках, и многим людям с недостатком железа приятнее съесть кусочек такого лакомства вместо того, чтобы восполнять дефицит капсулами. Для взрослых придумали гематоген с повышенным содержанием железа. Есть даже «Феррогематоген FIT» с витаминами группы B, витамином С, фолиевой кислотой и L-карнитином для поддержания здоровья в целом.
Морская капуста: от консерв до повсеместных нори
Это максимально бюджетный источник йода — щитовидная железа (и кошелек) будут в восторге. В Советском союзе морская капуста существовала в виде консервированного салата «Дальневосточный». Поедание морской капусты преподносилось газетами как легкий способ укрепить иммунитет, поднять работоспособность и восполнить запасы йода в организме. Слова «суперфуд» тогда не существовало, как и рыночной экономики, так что способов заставить людей добровольно жевать неприятные и жесткие волокна не было. Поэтому ламинарию стали класть в пищевые наборы для рабочих. Хозяйки не хотели, чтобы консервы пропадали зря, и придумывали салаты, максимально маскирующие вкус основного ингредиента — с яйцами, сыром и майонезом. К счастью, сейчас готовые салаты из морской капусты делают гораздо более приятными на вкус.
Ламинария действительно содержит много йода — 100-450 мкг на 100 грамм. Для сравнения, в морской рыбе — 200-400 мкг, а она считается хорошим источником этого микроэлемента. Да и есть ее регулярно теперь нет смысла: йод содержится в хурме, фейхоа, морепродуктах, и практически всю соль йодируют. Но тем не менее морская капуста остается настоящим суперфудом. Что особенно прекрасно — морская капуста теперь доступна в виде нори — хрустящих чипсов. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем резиновые советские консервы.
Вместе с Афишей Daily «Феррогематоген» запускает ностальгический конкурс!
Для участия переходите в наш Instagram. Под постом «5 советских суперфудов» нужно выполнить 3 простых действия:
— Подписаться на нас и аккаунт «Феррогематогена» (@ferrogematogen)
— В комментариях отметить друга, с которым съели бы гематоген
— Добавить пост в свои сторис.
После этого вы автоматически становитесь участником розыгрыша! И потенциальным обладателем авоськи с фирменным стильным мерчом (кепка и «сотки»), приставки Денди и одноразового пленочного фотоаппарата. Второй комплект призов включает в себя билеты в Музей советских игровых автоматов (Москва и Санкт-Петербург) на 4 человека.
Сейчас в линейке «Феррогематогенов» есть 5 продуктов: два — для взрослых («Феррогематоген-Фармстандарт», больше известен всем как «желтый с ёжиком» и «Феррогематоген FIT» с пониженным содержанием сахара и калорий); три — для детей (под потребности в витаминах и микроэлементах в зависимости от возраста). В состав всех продуктов включен витаминно-минеральный комплекс, который помогает правильному усвоению и транспорту железа (витамины С, B6, B9, медь). В состав батончиков принципиально не включаются изюм, орехи, шоколад и прочие ингредиенты кондитерских изделий, способные изменить условия усвоения железа.
Вместе с Афишей Daily «Феррогематоген» запускает ностальгический конкурс! Для участия переходите в наш Instagram. Под постом «5 советских суперфудов» нужно выполнить 3 простых действия:
— Подписаться на нас и аккаунт «Феррогематогена» (@ferrogematogen)
— В комментариях отметить друга, с которым съели бы гематоген
— Добавить пост в свои сторис.
После этого вы автоматически становитесь участником розыгрыша! И потенциальным обладателем авоськи с фирменным стильным мерчом (кепка и «сотки»), приставки Денди и одноразового пленочного фотоаппарата. Второй комплект призов включает в себя билеты в Музей советских игровых автоматов (Москва и Санкт-Петербург) на 4 человека.
Сейчас в линейке «Феррогематогенов» есть 5 продуктов: два — для взрослых («Феррогематоген-Фармстандарт», больше известен всем как «желтый с ёжиком» и «Феррогематоген FIT» с пониженным содержанием сахара и калорий); три — для детей (под потребности в витаминах и микроэлементах в зависимости от возраста). В состав всех продуктов включен витаминно-минеральный комплекс, который помогает правильному усвоению и транспорту железа (витамины С, B6, B9, медь). В состав батончиков принципиально не включаются изюм, орехи, шоколад и прочие ингредиенты кондитерских изделий, способные изменить условия усвоения железа.