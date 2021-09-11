Собрали 10 контейнеров из стали, пластика или силикона, которые удобно взять с собой в школу и на работу. Все можно заказать онлайн.
Жетоны на крышке позволят создать собственный дизайн — в комплекте 5 рисунков, которые можно менять. Контейнер подходит для микроволновки и посудомойки.
Поддон разделили на две части, чтобы блюда не смешивались, и добавили охлаждающий блок для сохранения свежести. В комплекте — два контейнера с крышками.
Суп, каша и другая горячая еда сохранит температуру в течение 6 часов и не прольется благодаря плотной крышке. К корпусу тары на магните крепится ложка.
Подходит для хранения и приготовления еды: запекания в духовке или микроволновке. В школу берите сэндвич или овощи — силикон не займет лишнего места.
Контейнер из пластика предназначен для сухих продуктов. В крышку спрятали отделение для приборов — с ложкой и вилкой.
Вместил основное отделение для вторых блюд, верхнее — для жидкой еды или снеков и силиконовую крышку, которая защищает от протекания.
В контейнере из твердого пластика удобно носить бутерброды, фрукты, овощи и другие холодные перекусы. Открыть можно, потянув за ушки-ручки.
У ланч-бокса пять вращающихся отделений — диск с едой можно легко извлечь и положить на стол, парту. В отсеки кладите различные холодные закуски и выпечку.
Состоит их удобной ручки и двух вместительных чаш-полусфер, между которыми поместили столовые приборы. Идеален для салатов, закусок, орехов и фруктов.
Крышка с силиконовой прокладкой плотно прилегает к краям контейнера и дополнительно фиксируется ремешком. В набор также входит вилка из стали.