Собрали 10 контейнеров из стали, пластика или силикона, которые удобно взять с собой в школу и на работу. Все можно заказать онлайн.

Ланч-бокс Mb Tresor, 800 мл

Жетоны на крышке позволят создать собственный дизайн — в комплекте 5 рисунков, которые можно менять. Контейнер подходит для микроволновки и посудомойки.

Цена 2190 р.
Купить The Furnish
Ланч-бокс Neat Bento от Zoku

Поддон разделили на две части, чтобы блюда не смешивались, и добавили охлаждающий блок для сохранения свежести. В комплекте — два контейнера с крышками.

Цена 2800 р.
Купить Design Boom
Ланч-бокс Thermo-pot для горячего, 550 мл

Суп, каша и другая горячая еда сохранит температуру в течение 6 часов и не прольется благодаря плотной крышке. К корпусу тары на магните крепится ложка.

Цена 4390 р.
Купить Ozon
Силиконовый контейнер Stasher, 450 мл

Подходит для хранения и приготовления еды: запекания в духовке или микроволновке. В школу берите сэндвич или овощи — силикон не займет лишнего места.

Цена 1500 р.
Купить How To Green
Ланч-бокс c приборами

Контейнер из пластика предназначен для сухих продуктов. В крышку спрятали отделение для приборов — с ложкой и вилкой.

Цена 999 р.
Купить H & M
Компактный ланч-бокс GoEat, 1,2 л

Вместил основное отделение для вторых блюд, верхнее — для жидкой еды или снеков и силиконовую крышку, которая защищает от протекания.

Цена 1488 р.
Купить Joseph Joseph
Контейнер для завтрака Smaska‎ от Ikea

В контейнере из твердого пластика удобно носить бутерброды, фрукты, овощи и другие холодные перекусы. Открыть можно, потянув за ушки-ручки.

Цена 199 р.
Купить Ikea
Ланч-бокс Cow для перекусов

У ланч-бокса пять вращающихся отделений — диск с едой можно легко извлечь и положить на стол, парту. В отсеки кладите различные холодные закуски и выпечку.

Цена 2465 р.
Купить Wildberries
Ланч-бокс Guzzini Zero, 1,3 л

Состоит их удобной ручки и двух вместительных чаш-полусфер, между которыми поместили столовые приборы. Идеален для салатов, закусок, орехов и фруктов.

Цена 2600 р.
Купить Basicdecor
Стальной ланч-бокс Black+Blum, 1 л

Крышка с силиконовой прокладкой плотно прилегает к краям контейнера и дополнительно фиксируется ремешком. В набор также входит вилка из стали.

Цена 3790 р.
Купить Ozon