Название ресторана — важная часть имиджа со множеством функций. Привлечь гостей или вызвать споры, звучать броско или, наоборот, по-домашнему уютно. В конце концов, название — это первое впечатление. «Афиша Daily» предлагает пройти тест и попробовать угадать, какие названия ресторанов и кафе мы выдумали, а какие существуют в реальности.