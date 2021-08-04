Название ресторана — важная часть имиджа со множеством функций. Привлечь гостей или вызвать споры, звучать броско или, наоборот, по-домашнему уютно. В конце концов, название — это первое впечатление. «Афиша Daily» предлагает пройти тест и попробовать угадать, какие названия ресторанов и кафе мы выдумали, а какие существуют в реальности.
Где пить чай и играть в настольные игры?
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Закусить настойку солеными груздями можно в…
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Где на десерт заказать кнафе и симит с шоколадной начинкой?
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Взять эспрессо, чтобы проснуться в…
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Где брать борщ и свиной шашлык?
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И снова ностальгия. Атмосферу фильма «Место встречи изменить нельзя» воссоздали в…
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Куда отправиться с детьми?
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Продолжаем говорить о животных. Где заказать филе палтуса с грушево-огуречным соусом?
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Время пить пиво и есть хот-доги! Пенное нальют в…
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Пока лето не закончилось, надо успеть выпить бабл-ти на основе маття. Куда пойти?
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