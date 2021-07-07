В Москве продолжаются коронавирусные ограничения. В ресторанах заполнены только веранды, а с 12 июля и на них нельзя будет попасть без QR-кода. Но есть и плюс: чтобы привлечь посетителей, рестораны вводят скидки — кто на меню, кто на доставку. Мы выбрали самые интересные предложения.

Black Market Усачева, 2, стр. 1

Какая скидка На все заказы с собой скидка 10%, а если берете напитки, на них 20%. Если заказать на сумму выше 3000 рублей, кисло-сладкая курица — в подарок. Что попробовать В меню Европа, Азия и немного Америки. Порции здесь большие, а бургеры и десерты наверняка переживут доставку. Сейчас в ресторане новое летнее меню: гаспачо с крабом (650 р.), мидии с соусом горгонзола (790 р.), спайси темпура (550 р.) и финиковый пудинг (450 р.). На закуску возьмите бургер с уткой и камамбером (840 р.).

«Дом культур» Сретенка, 23/25, стр. 1

Какая скидка На заказы с собой — 10%. Если заказ больше 1500 рублей, то вам полагается бонус: Clab-Mate Cola или медовик с клубничной сальсой. Что попробовать Местные хиты — черная паста с креветками и соусом из авокадо (670 р.) и сырники с манговой сгущенкой (410 р.). Еще здесь можно заказать безалкогольные основы для коктейлей, просто добавьте к ним алкоголь — и вы домашний бармен. На выбор три варианта: «Беллини» нектарин-маракуйя и крыжовник-личи, а еще фирменная «Мэри Эль Пушка». Чтобы поддержать «Дом культур» еще сильнее, закажите копию одного из плакатов, которые делали к бранчам.

Dada 1-й Новокузнецкий пер., 5/7, стр. 1

Какая скидка При заказе от 1000 рублей еду привезут бесплатно, а на самовывоз — скидка 20%. Что попробовать Еда привычная, но сделанная хорошо и со вкусом. Берите бенедикт с лососем (450 р.), запеченный бри с яблочным чатни к вину (690 р.) и утиную ножку с тыквенным пюре и кускусом (720 р.). Есть даже детское меню. Пока возможно, приходите на веранду пробовать джин-тоник с манго и лаймом (500 р.).

«Соль» Солянка, ½, стр. 1

Какая скидка На все меню ресторана и на самовывоз — 20%. Что попробовать Наш выбор — суши с фарерским лососем и глазурью из саке (165 р.), салат с осьминогом кимчи (750 р.) и утиная грудка с печенной сливой на тепане (690 р.). Из новинок — азиатский перекус «норитако» с начинкой из тунца и креветки (340 р.).

«Рыба моя» Цветной б-р, 2

Какая скидка 15% на самовывоз. Что попробовать В меню — несколько видов дикой рыбы, устрицы (290 р.), гребешки (380 р.) и крабы (790 р.). Чтобы не мучиться с выбором, возьмите сборный ланч. Два блюда обойдутся в 650 рублей, а три — в 850 рублей. Удобно и экономично. На компанию заказывайте плато из рыбы и морепродуктов на гриле (3900 р.).

Toto Столешников пер., 7, стр. 3

Какая скидка 10% на заказы с собой. Что попробовать Маленькая кофейня с завтраками, которая к вечеру превращается в полноценный ресторан. План на завтрак — спаржа с яйцом пашот и голландским соусом (580 р.) и гренка с кофейным кремом (350 р.). Вечером заходите на фрикадельки из индейки с пюре из цветной капусты (570 р.) и гребешки с соусом понзу и грушей (540 р.). А еще в «Тото» огромная винная карта и кофе на азиатских зернах.

Masters & Margaritas Пятницкая, 5

Какая скидка 20% на заказы с собой. Что попробовать Бистро-бар с уклоном на итальянскую кухню. Из классики — тартар из тунца (710 р.), из неоклассики — бри с медом и попкорном из гречки (480 р.) и креветки в миндале (690 р.). Из основного стоит попробовать телячьи щеки с фундуком (810 р.). На десерт — парфе из белого шоколада с облепихой (520 р.), и римские каникулы в кармане.

Nagoya Старокирочный пер., 16/2, стр. 1

Какая скидка 15% на заказы с собой. Что попробовать Тут — только японский фастфуд. Дешевле всего здесь сеты — по 450–630 рублей. Обычно в них мисо суп, рис с разными топпингами и салаты. Если удобной скамейки рядом нет, знайте, что на ходу удобно есть онигири (120–150 р.) и такояки (370 р. за 8 шт.).

Manana Пятницкая, 29

Какая скидка Гостей с QR-кодом угощают кавой или мичеладой, а на заказы с собой — скидка 20%. Что попробовать В меню традиционные блюда Испании и Мексики. Первым делом идут тако — с вешенками и страчателлой, судаком и анчоусами, свининой и маринованными ананасами (120–180 р.). Если взять испанскую паэлью с морепродуктами (690 р.) и лаймовый тарт с мескалем и меренгой (280 р.) на десерт, получится хороший обед в латиноамериканском стиле.

Da Pino Делегатская, 7, стр. 1