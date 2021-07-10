Правительство Москвы разрешило общепиту принимать гостей без QR-кода на верандах до 1 августа. Так что мы сделали подборку из 25 веранд в тихих дворах, куда можно сходить, пока опять что‑нибудь не запретили. Среди них есть и проверенные, и совсем новые — от тех, кто только открылся или обходился без веранды до последних событий.

Помните о мерах предосторожности: пользуйтесь масками, мойте руки, старайтесь не обниматься с людьми без антител и хорошо питайтесь.

Помните о мерах предосторожности: пользуйтесь масками, мойте руки, старайтесь не обниматься с людьми без антител и хорошо питайтесь.

Ra’men Веранда в тихом дворике на Цветном

Ra’men Веранда в тихом дворике на Цветном

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Рамен-бар на Цветном бульваре все любят за огромные порции сытного рамена и постоянные обновления меню. В этом сезоне сюда надо идти за «Наруто раменом» (490 руб.) и коктейлями по мотивам вселенных Хаяо Миядзаки (Calcifer-Cola, 550 руб., Mononoke-Mary, 520 руб., Hayao-martini, 550 руб.). На веранде расставили столики с мягкими подушками и уютными пледами, развесили уличные фонарики — и это чуть ли не главное место притяжения лета в Москве. А еще она большая, места хватит всем.

Рамен-бар на Цветном бульваре все любят за огромные порции сытного рамена и постоянные обновления меню. В этом сезоне сюда надо идти за «Наруто раменом» (490 руб.) и коктейлями по мотивам вселенных Хаяо Миядзаки (Calcifer-Cola, 550 руб., Mononoke-Mary, 520 руб., Hayao-martini, 550 руб.). На веранде расставили столики с мягкими подушками и уютными пледами, развесили уличные фонарики — и это чуть ли не главное место притяжения лета в Москве. А еще она большая, места хватит всем.

«Поколение» Новый проект и веранда во дворике на Рождественском бульваре

«Поколение» Новый проект и веранда во дворике на Рождественском бульваре

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Новый культурно-гастрономический проект «Поколение» открылся буквально на минувших выходных и уже собрал арт-тусовку на веранде в уютном дворике. «Поколение» — это не только про кухню и бар, но и про искусство — стены залов украшают картины Юлики Незванкиной в стиле магического реализма, авангардиста Ильи Бодрова и других современных художников. Картины можно купить. Во дворике установили музыкальное оборудование и обещают вечеринки — если нам всем их разрешат. Важно: здесь можно все лето наблюдать самые красивые на Рождественском бульваре закаты. В меню — понятные и привычные позиции из локальных продуктов: тартар из говядины с салатом из зеленой спаржи, картофельным пай и трюфельным айоли, 850 руб., пирог «Поколение» с бульоном, 700 руб., бургер из оленины, 950 руб., или говядины, 750 руб. За бар отвечает Александр Литвинов (бар Hydra). В разделе «Горы» предлагают коктейли для тех, кто любит покрепче, а «Реках» — варианты полегче.

Новый культурно-гастрономический проект «Поколение» открылся буквально на минувших выходных и уже собрал арт-тусовку на веранде в уютном дворике. «Поколение» — это не только про кухню и бар, но и про искусство — стены залов украшают картины Юлики Незванкиной в стиле магического реализма, авангардиста Ильи Бодрова и других современных художников. Картины можно купить. Во дворике установили музыкальное оборудование и обещают вечеринки — если нам всем их разрешат. Важно: здесь можно все лето наблюдать самые красивые на Рождественском бульваре закаты. В меню — понятные и привычные позиции из локальных продуктов: тартар из говядины с салатом из зеленой спаржи, картофельным пай и трюфельным айоли, 850 руб., пирог «Поколение» с бульоном, 700 руб., бургер из оленины, 950 руб., или говядины, 750 руб. За бар отвечает Александр Литвинов (бар Hydra). В разделе «Горы» предлагают коктейли для тех, кто любит покрепче, а «Реках» — варианты полегче.

Адрес Рождественский б-р, 10/7, стр. 1 Время работы пн-пт 10.00-23.00, сб-вс 12.00-23.00 Средний чек 1500 р. Телефон +7 (495) 233 66 99 Instagram @pokolenie.moscow

Адрес Рождественский б-р, 10/7, стр. 1 Время работы пн-пт 10.00-23.00, сб-вс 12.00-23.00 Средний чек 1500 р. Телефон +7 (495) 233 66 99 Instagram @pokolenie.moscow

«Пифагор» Самая высокая панорамная веранда с видом на старую Москву

«Пифагор» Самая высокая панорамная веранда с видом на старую Москву

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В греческом ресторане «Пифагор» наконец появилась веранда — аж на 100 посадочных мест! Подают любимые хиты из основного меню, в том числе легендарного осьминога, приготовленного целым на гриле (2200 руб.). Есть отдельноеменю бара и кухни только для террасы с красивыми летними блюдами: севиче из гребешка с йогуртовым соусом (780 руб.), суп из молодого горошка с копчёным осьминогом (750 руб.). На случай дождей предусмотрена крыша и закрывающиеся окна, а для греческого настроения — живые растения.

В греческом ресторане «Пифагор» наконец появилась веранда — аж на 100 посадочных мест! Подают любимые хиты из основного меню, в том числе легендарного осьминога, приготовленного целым на гриле (2200 руб.). Есть отдельноеменю бара и кухни только для террасы с красивыми летними блюдами: севиче из гребешка с йогуртовым соусом (780 руб.), суп из молодого горошка с копчёным осьминогом (750 руб.). На случай дождей предусмотрена крыша и закрывающиеся окна, а для греческого настроения — живые растения.

Rebellion Clubhouse: спорт, настроение, еда

Rebellion Clubhouse: спорт, настроение, еда

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Rébellion Clubhouse — пространство, объединяющее беговой и велосипедный клуб, магазин с уникальной подборкой одежды и аксессуаров и кафе в старинном особняке 17 века в центре Москвы.

Веранда расположена во внутреннем дворике. Меню делится на утреннее и вечернее, а фирменные френч-тосты с разными топпингами (450 — 600 руб.) готовят весь день. Блюда и напитки подают в брендированной посуде. То, что надо для Инстаграма.



Rébellion Clubhouse — пространство, объединяющее беговой и велосипедный клуб, магазин с уникальной подборкой одежды и аксессуаров и кафе в старинном особняке 17 века в центре Москвы.

Веранда расположена во внутреннем дворике. Меню делится на утреннее и вечернее, а фирменные френч-тосты с разными топпингами (450 — 600 руб.) готовят весь день. Блюда и напитки подают в брендированной посуде. То, что надо для Инстаграма.



Hibiki: новый ресторан и самая романтичная зеленая веранда Хамовников

Hibiki: новый ресторан и самая романтичная зеленая веранда Хамовников

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Японский ресторан Hibiki открылся не так давно, и занимает 2 этажа особняка в Хамовниках. Веранду организовали перед открытыми панорамными окнами под сенью деревьев, по вечерам здесь очень романтично. Шеф-повар кореец Санг Кеун Оух долгое время жил в Японии и, переехав в Россию, создал ресторан с аутентичными японскими блюдами, которые редко где в Москве можно найти: бута какуни — томленая сладковатая свиная грудинка в соусе из сои и аниса (580 руб.), камамеши (приготовленный в котелке рис с морепродуктами, 1290 руб., или с баклажаном и грибами шиитаке, 690 руб.), хэнд роллы темаки (от 490 руб. до 1299 руб. за порцию). А традиционные японские моти (290 руб.) на десерт подают в «разобранном» варианте — шарик мороженого, кусочки рисового теста и топпинги — матча, шоколад с сотами или малина. В этом ресторане обязательно пробовать сакэ — в меню аж 33 позиции от простых до премиальных, даже несколько игристых, которые подают в винных бокалах.

Японский ресторан Hibiki открылся не так давно, и занимает 2 этажа особняка в Хамовниках. Веранду организовали перед открытыми панорамными окнами под сенью деревьев, по вечерам здесь очень романтично. Шеф-повар кореец Санг Кеун Оух долгое время жил в Японии и, переехав в Россию, создал ресторан с аутентичными японскими блюдами, которые редко где в Москве можно найти: бута какуни — томленая сладковатая свиная грудинка в соусе из сои и аниса (580 руб.), камамеши (приготовленный в котелке рис с морепродуктами, 1290 руб., или с баклажаном и грибами шиитаке, 690 руб.), хэнд роллы темаки (от 490 руб. до 1299 руб. за порцию). А традиционные японские моти (290 руб.) на десерт подают в «разобранном» варианте — шарик мороженого, кусочки рисового теста и топпинги — матча, шоколад с сотами или малина. В этом ресторане обязательно пробовать сакэ — в меню аж 33 позиции от простых до премиальных, даже несколько игристых, которые подают в винных бокалах.

I Like Wine 2.0 Еще одна веранда во внутреннем дворе

I Like Wine 2.0 Еще одна веранда во внутреннем дворе

На зеленую веранду I Like Wine 2.0 стоит зайти за приятными завтраками — до 14.00 по будням и до 17.00 по выходным. Омлет со страчателлой и рагу из томатов (480 руб.), сырники из рикотты со сметаной и яблочным чатни (440 руб.). По выходным меню завтраков более разнообразное, становятся доступны вафельные трубочки со сгущенкой (390 руб.) или французский омлет с луковым джемом (390 руб.). Вечером можно взять бокал фирменного просекко Pearlman (420 руб.) и «Добрую устрицу» (340 руб. за штуку) — Перельман поддерживает благотворительный фонд Константина Хабенского.

На зеленую веранду I Like Wine 2.0 стоит зайти за приятными завтраками — до 14.00 по будням и до 17.00 по выходным. Омлет со страчателлой и рагу из томатов (480 руб.), сырники из рикотты со сметаной и яблочным чатни (440 руб.). По выходным меню завтраков более разнообразное, становятся доступны вафельные трубочки со сгущенкой (390 руб.) или французский омлет с луковым джемом (390 руб.). Вечером можно взять бокал фирменного просекко Pearlman (420 руб.) и «Добрую устрицу» (340 руб. за штуку) — Перельман поддерживает благотворительный фонд Константина Хабенского.

Coba Hand Roll Bar Японское бистро Олега Шина

Coba Hand Roll Bar Японское бистро Олега Шина

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В июне недалеко от Центрального детского мира открылось небольшое и очень уютное японское бистро, где основной акцент сделан на хэнд-роллы. Кухней руководит Олег Шин, которого многие помнят по бомбическим горящим роллам из ресторана Tokyo Sushi. В роли хэдлайнера меню Coba хенд-роллы. Их готовят из специального японского риса «Акито Камачи», качественных нори и свежайшей рыбы. Еще в меню есть три вида мисо-супа (300 — 600 руб.) и рыбный бульон с морепродуктами (450 руб.). Цены неожиданно доступные для такого качества кухни и продуктов. Если не знаете, что выбрать, берите сет из 3-6 хэнд-роллов с разными начинками (от 850 до 2100 рублей за сет). За столиками летней веранды ждут всех гостей без ограничений.

В июне недалеко от Центрального детского мира открылось небольшое и очень уютное японское бистро, где основной акцент сделан на хэнд-роллы. Кухней руководит Олег Шин, которого многие помнят по бомбическим горящим роллам из ресторана Tokyo Sushi. В роли хэдлайнера меню Coba хенд-роллы. Их готовят из специального японского риса «Акито Камачи», качественных нори и свежайшей рыбы. Еще в меню есть три вида мисо-супа (300 — 600 руб.) и рыбный бульон с морепродуктами (450 руб.). Цены неожиданно доступные для такого качества кухни и продуктов. Если не знаете, что выбрать, берите сет из 3-6 хэнд-роллов с разными начинками (от 850 до 2100 рублей за сет). За столиками летней веранды ждут всех гостей без ограничений.

Адрес Новая площадь, 10 Время работы 12.00-23.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 (495) 744 36 46 Instagram @cobarest

Адрес Новая площадь, 10 Время работы 12.00-23.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 (495) 744 36 46 Instagram @cobarest

Wine & Crab Самая цветочная веранда на Никольской

Wine & Crab Самая цветочная веранда на Никольской

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У Wine & Crab одна из самых красивых веранд на Никольской — с живыми цветами и видом на главную туристическую улицу. Ресторан находится в одной их самых дорогих локаций Москвы и при этом предлагает очень конкурентные цены на крабов и эксклюзивное шампанское. Крабы здесь с собственной фермы, а шампанское и вино удается разливать по бокалам благодаря специальной системе хранения, которая сохраняет все свойства игристых и тихих вин. К летнему сезону в меню появились два холодных зеленых супа из сезонных овощей (с мясом краба — 980 руб., с креветками — 890 руб.), окрошка с крабом и сорбетом из тархуна (760 руб.), спаржа с крабом и запеченным картофелем (840 руб.), мягкопанцирный краб с легкими спринг-роллами, картофельным пюре и перечным соусом (1150 руб.). Карта шампанских вин пополнилась розовым шампанским Charles Heidsieck.

У Wine & Crab одна из самых красивых веранд на Никольской — с живыми цветами и видом на главную туристическую улицу. Ресторан находится в одной их самых дорогих локаций Москвы и при этом предлагает очень конкурентные цены на крабов и эксклюзивное шампанское. Крабы здесь с собственной фермы, а шампанское и вино удается разливать по бокалам благодаря специальной системе хранения, которая сохраняет все свойства игристых и тихих вин. К летнему сезону в меню появились два холодных зеленых супа из сезонных овощей (с мясом краба — 980 руб., с креветками — 890 руб.), окрошка с крабом и сорбетом из тархуна (760 руб.), спаржа с крабом и запеченным картофелем (840 руб.), мягкопанцирный краб с легкими спринг-роллами, картофельным пюре и перечным соусом (1150 руб.). Карта шампанских вин пополнилась розовым шампанским Charles Heidsieck.

Novikov Веранда с видом на Кремль

Novikov Веранда с видом на Кремль

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Novikov — ресторан с пугающим ценником. Но этим летом на веранде вдоль Тверской (есть и вторая) ввели специальное новое меню с очень приятными ценами. Пирожки с капустой или мясом по 90 руб., роллы с огурцом или авокадо по 490 руб., салаты, супы и горячие блюда от 690 руб.

Novikov — ресторан с пугающим ценником. Но этим летом на веранде вдоль Тверской (есть и вторая) ввели специальное новое меню с очень приятными ценами. Пирожки с капустой или мясом по 90 руб., роллы с огурцом или авокадо по 490 руб., салаты, супы и горячие блюда от 690 руб.

Noor Cамое тусовое место на Тверской с внутренним двориком

Noor Cамое тусовое место на Тверской с внутренним двориком

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Один из самых известных баров Москвы лето встретил обновлением меню от нового шеф-повара Владимира Жилина, а коктейльную карту поменяли впервые за последние 7 лет стараниями Максима Семеляка. Двор расписал граффитчик Дмитрий Матвеев aka SLASH, и на стенах ожили герои аниме «Дорохедоро» и «Унесенные призраками», под небом развесили бумажные фонарики, под лестницей поставили термос с бесплатным чаем. По вечерам все еще приглашают диджеев и устраивают вечеринки, а по утрам с 11:00 ждут на знаменитые сырники из топленого творога на завтрак (590 руб.). У Noor есть и вторая веранда на Тверской: здесь поставили несколько столиков и принимают заказы через открытые окна бара. Но во внутреннем пространстве, конечно, интереснее.

Один из самых известных баров Москвы лето встретил обновлением меню от нового шеф-повара Владимира Жилина, а коктейльную карту поменяли впервые за последние 7 лет стараниями Максима Семеляка. Двор расписал граффитчик Дмитрий Матвеев aka SLASH, и на стенах ожили герои аниме «Дорохедоро» и «Унесенные призраками», под небом развесили бумажные фонарики, под лестницей поставили термос с бесплатным чаем. По вечерам все еще приглашают диджеев и устраивают вечеринки, а по утрам с 11:00 ждут на знаменитые сырники из топленого творога на завтрак (590 руб.). У Noor есть и вторая веранда на Тверской: здесь поставили несколько столиков и принимают заказы через открытые окна бара. Но во внутреннем пространстве, конечно, интереснее.

Patara Café Тихий дворик грузинского ресторана

Patara Café Тихий дворик грузинского ресторана

У ресторана Резо Гигинеишвили и Алексея Киселева тоже целых две веранды. Первая — в уютном секретном дворе. Вторая — перед входом в ресторан: пара столиков с видом на Патриаршие пруды. Для Патриков это роскошь, хоть по площади обе веранды и небольшие. В летнем меню — сангрия на белом или красном вине (550 — 1650 руб.), запеченный сыр бри с ягодным соусом (590 руб.). На завтрак до 17:00 могут приготовить хачапури на мангале (450 руб.). Домашние лимонады могут приготовить без сахара (330 руб. за 300 мл, 840 руб. за 1 литр). Если окажетесь внутри ресторана, обязательно обратите внимание на потолки — зрелище завораживающее.

У ресторана Резо Гигинеишвили и Алексея Киселева тоже целых две веранды. Первая — в уютном секретном дворе. Вторая — перед входом в ресторан: пара столиков с видом на Патриаршие пруды. Для Патриков это роскошь, хоть по площади обе веранды и небольшие. В летнем меню — сангрия на белом или красном вине (550 — 1650 руб.), запеченный сыр бри с ягодным соусом (590 руб.). На завтрак до 17:00 могут приготовить хачапури на мангале (450 руб.). Домашние лимонады могут приготовить без сахара (330 руб. за 300 мл, 840 руб. за 1 литр). Если окажетесь внутри ресторана, обязательно обратите внимание на потолки — зрелище завораживающее.

Happy End Bar & Kitchen Зеленая цветочная веранда самого инстаграмного бара Патриарших

Happy End Bar & Kitchen Зеленая цветочная веранда самого инстаграмного бара Патриарших

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В Happy End мечтают попасть многие, но обычно мешает фейсконтроль. С верандой ситуация попроще, а интерьер не менее инстаграмный, чем внутри. И это одна из самых просторных и зеленых веранд на Патриках: кружевные кресла из ротанга, много зелени и цветов и инстаграмное зеленое панно с неоновой подсветкой. На веранде доступны все хиты бара: хумус с авокадо, роти и чили (680 руб.), картофель или батат фри с пармезаном (450 руб.), креветки в миндале с имбирным соусом (700 руб.) и обязательно — знаменитый розовый коктейль Happy end (790 руб.) или клубничный Happy big spritz (2800 руб. за 900 мл). Но вообще сюда ходят не за едой, а потанцевать: примерно с 18.00 играют приглашенные диджеи.

В Happy End мечтают попасть многие, но обычно мешает фейсконтроль. С верандой ситуация попроще, а интерьер не менее инстаграмный, чем внутри. И это одна из самых просторных и зеленых веранд на Патриках: кружевные кресла из ротанга, много зелени и цветов и инстаграмное зеленое панно с неоновой подсветкой. На веранде доступны все хиты бара: хумус с авокадо, роти и чили (680 руб.), картофель или батат фри с пармезаном (450 руб.), креветки в миндале с имбирным соусом (700 руб.) и обязательно — знаменитый розовый коктейль Happy end (790 руб.) или клубничный Happy big spritz (2800 руб. за 900 мл). Но вообще сюда ходят не за едой, а потанцевать: примерно с 18.00 играют приглашенные диджеи.

«Хатико» Блюда на японском гриле робата и фестиваль японского стритфуда

«Хатико» Блюда на японском гриле робата и фестиваль японского стритфуда

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На самом деле у «Хатико» нет веранды. Здесь просто открывают окно и продают блюда и напитки навынос, и около бара стоит парочка небольших высоких барных столиков. В хорошие времена без карантина бар в таком режиме работал круглосуточно. Этим летом запустили фестиваль японского стритфуда. Несколько позиций меню придумали специально для того, чтобы их было удобно есть, прогуливаясь по центру. Это кусияки из говядины (340 руб.) или цыпленка (220 руб.), лосось терияки (390 руб.), баклажаны темпура (190 руб.), тунец в соусе терияки, приготовленный на японском гриле робата (390 руб.), сладкие японские блинчики дорояки с ягодами и соусом или вафли тайяки в форме рыбок с мороженым (по 190 руб.).

На самом деле у «Хатико» нет веранды. Здесь просто открывают окно и продают блюда и напитки навынос, и около бара стоит парочка небольших высоких барных столиков. В хорошие времена без карантина бар в таком режиме работал круглосуточно. Этим летом запустили фестиваль японского стритфуда. Несколько позиций меню придумали специально для того, чтобы их было удобно есть, прогуливаясь по центру. Это кусияки из говядины (340 руб.) или цыпленка (220 руб.), лосось терияки (390 руб.), баклажаны темпура (190 руб.), тунец в соусе терияки, приготовленный на японском гриле робата (390 руб.), сладкие японские блинчики дорояки с ягодами и соусом или вафли тайяки в форме рыбок с мороженым (по 190 руб.).

«Карлсон» Веранда на крыше Central City Tower

«Карлсон» Веранда на крыше Central City Tower

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Кажется, это веранда с самым красивым панорамным видом на Красную площадь, Зарядье и башни Сити. Интерьер в стиле приморского ресторана, светлый и просторный. Уютные мягкие диваны, много зелени, приятная музыка и соломенные светильники. Фишка меню — блюда из собственной коптильни: пастрами из индейки или говядины по 590 руб. за 100 гр, утиная ножка горячего копчения — 790 руб. за 1 шт., стерлядь горячего копчения — 710 руб. за 100 гр, и блюда на гриле. Из новинок меню стоит попробовать голубцы с крабом и соусом из икры разных рыб (1190 руб.). Но самое приятное здесь — это волшебные закаты с высоты 14-го этажа Central City Tower.



Кажется, это веранда с самым красивым панорамным видом на Красную площадь, Зарядье и башни Сити. Интерьер в стиле приморского ресторана, светлый и просторный. Уютные мягкие диваны, много зелени, приятная музыка и соломенные светильники. Фишка меню — блюда из собственной коптильни: пастрами из индейки или говядины по 590 руб. за 100 гр, утиная ножка горячего копчения — 790 руб. за 1 шт., стерлядь горячего копчения — 710 руб. за 100 гр, и блюда на гриле. Из новинок меню стоит попробовать голубцы с крабом и соусом из икры разных рыб (1190 руб.). Но самое приятное здесь — это волшебные закаты с высоты 14-го этажа Central City Tower.



Tacobar Новое место и летняя веранда в мексиканском стиле

Tacobar Новое место и летняя веранда в мексиканском стиле

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Очень красивый проект с мексиканской кухней, крутыми коктейлями, мескалерией и курортной концепцией. В меню — как видно из названия — различные варианты тако. Готовят как на кукурузной лепешке, так и на темной солодовой. К летнему сезону здесь построили светлую пляжного типа веранду с соломенными зонтами, широкими тентами, высокими зелеными растения, плетеными коврами и креслами в стиле бохо. Не получается улететь в Мексику? Это явно заведение на такой случай.

Очень красивый проект с мексиканской кухней, крутыми коктейлями, мескалерией и курортной концепцией. В меню — как видно из названия — различные варианты тако. Готовят как на кукурузной лепешке, так и на темной солодовой. К летнему сезону здесь построили светлую пляжного типа веранду с соломенными зонтами, широкими тентами, высокими зелеными растения, плетеными коврами и креслами в стиле бохо. Не получается улететь в Мексику? Это явно заведение на такой случай.

Wurst Bar Аутентичный немецкий стритфуд

Wurst Bar Аутентичный немецкий стритфуд

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Небольшой бар на Шаболовке уже много лет постоянно собирает немцев со всей Москвы. В меню — знаменитые колбаски карривурст с фирменным соусом, белые колбаски вайсвурст в аутентичной подаче в бульоне с долькой лимона, необычные хелленвурст с кукурузой (все колбаски по 310 руб. за порцию mini или 450 руб. за стандартную), немецкие брецели (150 руб.), самые вкусные в городе луковые колечки (150 руб.), сырные палочки (180 руб.) и, конечно, тушеная квашеная капуста (150 руб.). Если вышеперечисленные блюда есть всегда, то сезонный напиток меняется. Это либо немецкое пиво, либо сидр (от 190 руб. за 0,3 л до 430 руб. за 0,5 л). Из безалкогольных напитков готовят домашние лимонады (имбирный, апельсиновый, по 180 руб.) и апфельшорле на основе яблочного сока (180 руб.). Это единственное заведение в районе Шаболовской, который работает до 23:00. С 12 до 16 по будням подают ланчи с домашними супами, колбасками, гарниром и напитком (500 руб.).

Небольшой бар на Шаболовке уже много лет постоянно собирает немцев со всей Москвы. В меню — знаменитые колбаски карривурст с фирменным соусом, белые колбаски вайсвурст в аутентичной подаче в бульоне с долькой лимона, необычные хелленвурст с кукурузой (все колбаски по 310 руб. за порцию mini или 450 руб. за стандартную), немецкие брецели (150 руб.), самые вкусные в городе луковые колечки (150 руб.), сырные палочки (180 руб.) и, конечно, тушеная квашеная капуста (150 руб.). Если вышеперечисленные блюда есть всегда, то сезонный напиток меняется. Это либо немецкое пиво, либо сидр (от 190 руб. за 0,3 л до 430 руб. за 0,5 л). Из безалкогольных напитков готовят домашние лимонады (имбирный, апельсиновый, по 180 руб.) и апфельшорле на основе яблочного сока (180 руб.). Это единственное заведение в районе Шаболовской, который работает до 23:00. С 12 до 16 по будням подают ланчи с домашними супами, колбасками, гарниром и напитком (500 руб.).

«Ноев Ковчег» Новая веранда во дворике и новый шеф-повар в старейшем армянском ресторане Москвы

«Ноев Ковчег» Новая веранда во дворике и новый шеф-повар в старейшем армянском ресторане Москвы

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В этом году в Ноевом ковчеге сначала сменился шеф — им стал Сергей Навасартов, а затем к летнему сезону в дополнение к веранде на балконе открыли просторную террасу во дворике, с живыми цветами и колоритными фресками. Предлагают все так же национальные блюда, но в современной подаче и более легком варианте: чи кюфта с виноградными листьями (740 руб.) — как вариант тартара, буррата на женгялов хац с 12 видами рубленых горных трав (1100 руб.), мороженое из пахлавы (980 руб.) и панна-котта из мацуна с эстрагоном и ореховым вареньем (370 руб.).

В этом году в Ноевом ковчеге сначала сменился шеф — им стал Сергей Навасартов, а затем к летнему сезону в дополнение к веранде на балконе открыли просторную террасу во дворике, с живыми цветами и колоритными фресками. Предлагают все так же национальные блюда, но в современной подаче и более легком варианте: чи кюфта с виноградными листьями (740 руб.) — как вариант тартара, буррата на женгялов хац с 12 видами рубленых горных трав (1100 руб.), мороженое из пахлавы (980 руб.) и панна-котта из мацуна с эстрагоном и ореховым вареньем (370 руб.).

Mollusca 101 блюдо с мидиями на новой веранде на Большой Дмитровке

Mollusca 101 блюдо с мидиями на новой веранде на Большой Дмитровке

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В этом году открылся второй ресторан Mollusca — на Дмитровке. В отличие от первого ресторана на Патриках, здесь есть небольшая, но очень уютная веранда под навесом с мягкими бархатными диванами. Мидии здесь исключительно чилийские, мясистые и большие. И готовят их в 101 соусе — перепробовать все даже лета не хватит. Начните с самых необычных вариантов: лаванда и сливки (1200 р. за 0,5 кг или 2000 р. за 1 кг), черника и шевр (от 1500 р.), шоколад, банан, M&M’s (от 1200 р.), соленая карамель и поп-корн (от 1200 р.) или сгущенка с васаби (от 1200 р.). Для удобства обилие соусов делится в меню по разделам: сливочные, овощные, сырно-фруктовые, сырные, азиатские, томатные, алкогольные, морская вода и непривычного вкуса. Все они авторские, от шефа Джанмария Сапия из Лигурии (Италия). Кроме мидий здесь прекрасно готовят зеленые спагетти в фисташковом рагу со слабосоленым лососем в соусе терияки (850 руб.). Спагетти действительно аль денте. Топ-позиция — чебуреки с крабом и лангустинами (750 руб. за 2 мини-чебурека). К завтраку рекомендуем ЗОЖ-боул с йогуртовым черничным мороженым без сахара.

В этом году открылся второй ресторан Mollusca — на Дмитровке. В отличие от первого ресторана на Патриках, здесь есть небольшая, но очень уютная веранда под навесом с мягкими бархатными диванами. Мидии здесь исключительно чилийские, мясистые и большие. И готовят их в 101 соусе — перепробовать все даже лета не хватит. Начните с самых необычных вариантов: лаванда и сливки (1200 р. за 0,5 кг или 2000 р. за 1 кг), черника и шевр (от 1500 р.), шоколад, банан, M&M’s (от 1200 р.), соленая карамель и поп-корн (от 1200 р.) или сгущенка с васаби (от 1200 р.). Для удобства обилие соусов делится в меню по разделам: сливочные, овощные, сырно-фруктовые, сырные, азиатские, томатные, алкогольные, морская вода и непривычного вкуса. Все они авторские, от шефа Джанмария Сапия из Лигурии (Италия). Кроме мидий здесь прекрасно готовят зеленые спагетти в фисташковом рагу со слабосоленым лососем в соусе терияки (850 руб.). Спагетти действительно аль денте. Топ-позиция — чебуреки с крабом и лангустинами (750 руб. за 2 мини-чебурека). К завтраку рекомендуем ЗОЖ-боул с йогуртовым черничным мороженым без сахара.

La Vie Aquatique Новый бар «С.И.Д.Р. Групп» на месте «Вермутерии»

La Vie Aquatique Новый бар «С.И.Д.Р. Групп» на месте «Вермутерии»

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Это бар с морской кухней, интерьер которого придумывали, вдохновившись фильмом Уэса Андерсона La Vie Aquatique. В роли веранды — открытые панорамные окна и столики во дворике. Порции очень внушительные, а цены умеренные: устрицы от 90 р. за штуку, «Много морских гадов не для одного» — 2900 р., паста с лососем — 560 руб., с гребешком или вонголе — по 580 р., осьминог с картофелем и паприкой — 850 р.,и это действительно большая порция отлично приготовленных щупалец осьминога. Барную карту составлял партнер проекта Андрей Корнилов. Мерцающие легкие коктейли Mauve с парфюмом сирени (550 руб.), Brandy for Sizzu (550 руб.) можно заказать по меню, а можно просто озвучить свои предпочтения, и ребята замиксуют ваш любимый напиток. Практически любой коктейль могут приготовить без сахара, если сильно попросить.

Это бар с морской кухней, интерьер которого придумывали, вдохновившись фильмом Уэса Андерсона La Vie Aquatique. В роли веранды — открытые панорамные окна и столики во дворике. Порции очень внушительные, а цены умеренные: устрицы от 90 р. за штуку, «Много морских гадов не для одного» — 2900 р., паста с лососем — 560 руб., с гребешком или вонголе — по 580 р., осьминог с картофелем и паприкой — 850 р.,и это действительно большая порция отлично приготовленных щупалец осьминога. Барную карту составлял партнер проекта Андрей Корнилов. Мерцающие легкие коктейли Mauve с парфюмом сирени (550 руб.), Brandy for Sizzu (550 руб.) можно заказать по меню, а можно просто озвучить свои предпочтения, и ребята замиксуют ваш любимый напиток. Практически любой коктейль могут приготовить без сахара, если сильно попросить.

«Тебурасика» Веранда во дворике японского татиноми-бара

«Тебурасика» Веранда во дворике японского татиноми-бара

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Татиноми-бар — японский формат бара, где принято есть стоя. В «Тебурасике» весь двор стал таким баром — в роли приглашенных столов разноцветные металлические бочки. В меню в основном закуски, которые подходят под формат бара: окономияки, суси, якитори и фирменные настойки. Есть и несколько аутентичных японских блюд: «Чука Курагэ» (салат из медузы, 290 руб.), «Тебе Сичими» (куриные крылышки со специями сичими и терияки, 390 руб.), «Окономияки» (360 руб.), жареные «Гедза» (330 руб.) со свининой и овощами. В барном меню — коктейли в банках (3 варианта, по 490 руб.). По вечерам приглашают диджеев, а еще здесь можно послушать «Песенку крокодила Гены» на японском языке — гимн бара.

Татиноми-бар — японский формат бара, где принято есть стоя. В «Тебурасике» весь двор стал таким баром — в роли приглашенных столов разноцветные металлические бочки. В меню в основном закуски, которые подходят под формат бара: окономияки, суси, якитори и фирменные настойки. Есть и несколько аутентичных японских блюд: «Чука Курагэ» (салат из медузы, 290 руб.), «Тебе Сичими» (куриные крылышки со специями сичими и терияки, 390 руб.), «Окономияки» (360 руб.), жареные «Гедза» (330 руб.) со свининой и овощами. В барном меню — коктейли в банках (3 варианта, по 490 руб.). По вечерам приглашают диджеев, а еще здесь можно послушать «Песенку крокодила Гены» на японском языке — гимн бара.

Ribambelle Green Веранда с видом на пруд с черепашками

Ribambelle Green Веранда с видом на пруд с черепашками

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Веранда Ribambelle Green на Проспекте Мира соседствует с прудом Аптекарского огорода, где живут черепашки. Здесь можно отдохнуть и поесть, наблюдая за этими симпатянами, а после — пройти в Аптекарский огород и прогуляться по парку. Для посетителей ресторана вход на территорию бесплатный. Весь день накрывают завтраки: 5 видов каш по 180 руб., яйцо пашот со слабосоленым лососем на булочке бриошь с соусом берблан, 650 руб., омлет с черным трюфелем и теплым авокадо, 890 руб., ванильные сырники, 420 руб. В основном меню — брускетты, закуски, салаты, супы, паста. Но самое главное — это десерты (120 — 680 руб.). Здесь их готовят даже на безглютеновом тесте без ущерба вкусу.

Веранда Ribambelle Green на Проспекте Мира соседствует с прудом Аптекарского огорода, где живут черепашки. Здесь можно отдохнуть и поесть, наблюдая за этими симпатянами, а после — пройти в Аптекарский огород и прогуляться по парку. Для посетителей ресторана вход на территорию бесплатный. Весь день накрывают завтраки: 5 видов каш по 180 руб., яйцо пашот со слабосоленым лососем на булочке бриошь с соусом берблан, 650 руб., омлет с черным трюфелем и теплым авокадо, 890 руб., ванильные сырники, 420 руб. В основном меню — брускетты, закуски, салаты, супы, паста. Но самое главное — это десерты (120 — 680 руб.). Здесь их готовят даже на безглютеновом тесте без ущерба вкусу.

Krombacher Beer Kitchen Фестиваль раков и спортивные трансляции на веранде

Krombacher Beer Kitchen Фестиваль раков и спортивные трансляции на веранде

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На веранде в хорошую погоду транслируют спортивные матчи и разливают какое‑то нереальное количество сортов пива. К пиву заказывайте перчики халапеньо с мягким сыром и соусом. Из новинок меню в этом сезоне — традиционный испанский холодный миндальный суп Ахобланко с копченым муксуном (560 руб.) и освежающий травяной сорбет с тархуном и мятой (480 руб.). В этом году здесь проходит фестиваль раков — килограмм членистоногих можно заказать на компанию за 3900 руб. В среднем в кастрюле их 18-20.

На веранде в хорошую погоду транслируют спортивные матчи и разливают какое‑то нереальное количество сортов пива. К пиву заказывайте перчики халапеньо с мягким сыром и соусом. Из новинок меню в этом сезоне — традиционный испанский холодный миндальный суп Ахобланко с копченым муксуном (560 руб.) и освежающий травяной сорбет с тархуном и мятой (480 руб.). В этом году здесь проходит фестиваль раков — килограмм членистоногих можно заказать на компанию за 3900 руб. В среднем в кастрюле их 18-20.

Touch of Matcha Самая долгожданная веранда в Сити

Touch of Matcha Самая долгожданная веранда в Сити

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В флекситарианском проекте в Сити Touch of Matcha наконец открылась летняя веранда — впервые за историю существования проекта. В меню — блюда со свевозможными суперфудами: матча-вафли с кокосовым мороженым, шоколадной пастой из авокадо, свежими ягодами и карамелью (490 руб.), новый «Матча-бомба» маракуйя (390 руб.), будда-боул с бураттой и цветочным бальзамиком (820 руб.), шакшука с сыром фета и тостами (490 руб.). Завтраки продлили по выходным до 16:00, и на них наконец можно успеть даже тем, кто не живет в Сити.

В флекситарианском проекте в Сити Touch of Matcha наконец открылась летняя веранда — впервые за историю существования проекта. В меню — блюда со свевозможными суперфудами: матча-вафли с кокосовым мороженым, шоколадной пастой из авокадо, свежими ягодами и карамелью (490 руб.), новый «Матча-бомба» маракуйя (390 руб.), будда-боул с бураттой и цветочным бальзамиком (820 руб.), шакшука с сыром фета и тостами (490 руб.). Завтраки продлили по выходным до 16:00, и на них наконец можно успеть даже тем, кто не живет в Сити.

Osteria di Mare Ресторан средиземноморской кухни в «Сердце столицы»

Osteria di Mare Ресторан средиземноморской кухни в «Сердце столицы»

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Osteria di Mare открылся в ЖК «Сердце столицы» еще в январе, но недавно здесь сменился шеф и меню. Кухня преимущественно морская, с уклоном в сторону Франции и Италии. В ресторане есть ледяная витрина и аквариум с ежами и устрицами. Привычные блюда готовят в авторской интерпретации шеф-повара Кирилла Филимонова. Морского ежа приносят не просто с перепелиным желтком, а готовят с тартаром из гребешка и воздушный эспумой манго (2 шт., 750 руб.). А к фестивалю гребешка «На Гребне», который стартует с 1 июля, подготовили отличный сет всего за 800 руб.: тартар из гребешка с авокадо, крем-суп из гребешка с трюфельным маслом, мясистые жареные гребешки с тыквенным пюре и ореховой пастой. Всех морских гадов могут приготовить на гриле для тех, кто не ест сырое (от 250 руб. за 100 гр), а по четвергам устриц продают от 150 руб. за шутку. Специально, конечно, сюда не поедешь, но при случае место отлично подойдет для деловых встреч или просто семейных ужинов. Тем более, что ресторан занял просторную веранду с видом на башни Сити.

Osteria di Mare открылся в ЖК «Сердце столицы» еще в январе, но недавно здесь сменился шеф и меню. Кухня преимущественно морская, с уклоном в сторону Франции и Италии. В ресторане есть ледяная витрина и аквариум с ежами и устрицами. Привычные блюда готовят в авторской интерпретации шеф-повара Кирилла Филимонова. Морского ежа приносят не просто с перепелиным желтком, а готовят с тартаром из гребешка и воздушный эспумой манго (2 шт., 750 руб.). А к фестивалю гребешка «На Гребне», который стартует с 1 июля, подготовили отличный сет всего за 800 руб.: тартар из гребешка с авокадо, крем-суп из гребешка с трюфельным маслом, мясистые жареные гребешки с тыквенным пюре и ореховой пастой. Всех морских гадов могут приготовить на гриле для тех, кто не ест сырое (от 250 руб. за 100 гр), а по четвергам устриц продают от 150 руб. за шутку. Специально, конечно, сюда не поедешь, но при случае место отлично подойдет для деловых встреч или просто семейных ужинов. Тем более, что ресторан занял просторную веранду с видом на башни Сити.

Адрес Шелепихинская наб., 34, к. 1 Время работы 12.00-23.00 Средний чек 1500 р. Телефон +7 (915) 000 33 41 Instagram @osteriadimare

Адрес Шелепихинская наб., 34, к. 1 Время работы 12.00-23.00 Средний чек 1500 р. Телефон +7 (915) 000 33 41 Instagram @osteriadimare

Кафе М2 Organic Завтраки из органических продуктов с собственной фермы

Кафе М2 Organic Завтраки из органических продуктов с собственной фермы

M2 Organic Club — ресторан органической кухни, все блюда в котором готовят из продуктов с собственной фермы в Московской области. У проекта 2 локации — ресторан, бар и магазин на Патриарших и магазин и кафе в районе Сокола, напротив ЖК «Триумф Палас». Веранда есть только на Соколе — несколько столиков перед входом в кафе, под деревьями вдали от дороги. На ферме выращивают все от зелени до фруктовых деревьев, держат домашний скот. Колбасы, сыры, пиво и даже вино делают сами. Меню завтраков недавно обновили. Теперь предлагают круассаны (от 430 руб. за круассан с томатами, рукколой и моцареллой до 470 руб. с рваной говядиной, сырным соусом и маринованным папоротником), блюда из яиц (от 250 руб. за 2 яйца пашот), оладушки, панкейки и драники (от 300 руб.).