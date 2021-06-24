За май и июнь в Москве открылось много новых мест. Мы выбрали 5 самых классных. Подробно рассказываем о винном буфете в Театре наций, девичьем пабе-брассерии Zoe, втором месте от команды «Сюра» и других красивых местах с едой.
В Москве бушует пандемия, так что перед посещением ресторанов не забывайте убедиться, что у вас отрицательный ПЦР-тест или есть антитела к COVID-19. Берегите себя, гуляйте на улице и заказывайте доставку.
«Абу Гош»
Хумусия и кафе ближневосточной кухни на Трубной
Интерьер «Абу Гош» на Трубной
Интерьер «Абу Гош» на Трубной
Интерьер «Абу Гош» на Трубной
Фалафель с хумусом и овощами, 350 р.
«Бокер тов!» — шакшука, 3 вида хумуса (классический, баклажан, инжир), гвина-левана, зейтим, нут в специях, 2 питы, 590 р. Подают в составе завтраков
Сабих, пита с овощами и начинкой на выбор: с фалафелем, 350 р., с курицей, 280 р.
Баклава, восточная сладость из теста фило с грецкими орехами, 250 р.
Хумус «Абу Гош» (5 видов хумуса), 520 р.
Малаби, молочный пудинг с фисташками и розовой водой, 150 р.
Малаби, молочный пудинг с фисташками и розовой водой, 150 р.
Что это
Не так давно на Трубной открылся второй «Абу Гош». Команда проекта отработала тестовый период, и скоро представит новое меню. В меню 12 видов хумуса — и это не предел. Лепешки, шакшука, какао с мятой и розой, лимонады, травяные чаи, кофе с кардамоном, цыпленок в пите — кажется, одна из двух невегетарианских позиций в меню, израильский сыр, восточные сладости, и все без добавления сахара.
Пространство
У второго «Абу Гош» больше пространства: аж два этажа стоящего особняком исторического здания бывшей творческой мастерской и уютный дворик — в следующем сезоне будет летняя веранда. Дом отремонтировали, специально для «Абу Гош» создали дизайнерские столики, вазочки для сухоцветов, люстры и даже посуду.
Дизайн второго этажа морской: крыша-парусник, круглый стол по центру, и через историческое отверстие для дымохода спускается двухуровневая люстра. Первый этаж оформлен плиткой в пастельных розово-голубых тонах с яркими желтыми акцентами. На стенах и подушках — надпись «Абу Гош», транслирующая философию проекта — мир во всем мире. Абу Гош — самый мирный город Израиля.
Заведение находится в доме, где когда‑то творил Антон Павлович Чехов, а наличие розеток у каждого столика — аж по 2! — и удобная посадка амфитеатром на втором этаже предполагают, что скоро тут будут собираться пишущие фрилансеры и ловить вдохновение для своих текстов.
Чем кормят
Меню полностью дублирует меню первой хумусии, но скоро планируется обновление. Идеальным вариантом для знакомства с кухней будет ассорти из 5 видов хумуса (520 р.): классический, бейрути с помидорами, хумус с баклажаном, острый фле-фли, амба с манго — их подают с горячей питой. На завтрак (с 9 до 12) можно заказать шакшуку (250 р.) или комплексный завтрак «Бокер тов!» (590 р.), в который входят шакшука, 3 вида хумуса, сыр лабане, оливки и маслины, нут в специях и 2 питы.
В основном меню — все специалитеты ближневосточной кухни: салаты табуле (280 р.) и фаттуш (250 р.), фалафель (350 р.), пита с курицей (280 р.) или фалафелем (350 р.), лаффа с мясом (420 р.) и со свежими овощами, мягким сыром и смесью специй заатар (320 р.), на десерт — кнафе с ливанским розовым сиропом (350 р.), баклава (250 р.) или традиционный израильский малаби (150 р.).
Бонусы
На первом этаже есть небольшая лавка с ближневосточными продуктами и посудой с ручной росписью по эскизам иллюстратора Юлии Вакулы, которые здесь используются на кухне. Также на первом этаже поставили красивый римский фонтан с питьевой водой. Просто берешь стакан и набираешь воду. Бесплатно! На широких (и высоких!) подоконниках первого этажа — подушки, перед ними — удобные высокие столики. В уборной хитрая система включения воды в умывальнике: нужно ногой нажать на педальку под мойкой.
«Новое пространство»
Винный буфет в Театре наций
Интерьер «Нового пространства»
Интерьер «Нового пространства»
Вино по бокалам, от 290 р.
Что это
«Новое пространство» в Театре наций, третий проект команды баров «Вода» и Veladora, — это новое прочтение тех самых буфетов при театрах. С качественными продуктами, интересными сочетаниями и хорошей винной картой. Место получилось театрально-магическое. Деревянная массивная мебель, всегда свежий букет живых цветов, который видно с улицы через распахнутые окна с парящими шторами, лучи закатного солнца и своеобразный театр теней по вечерам на подсвеченных полотнах обтянутых бязью стен.
В стены встроена рупорная аудиосистема, звук аналоговый, играют с дисков и виниловых пластинок.
Меню
Небольшое меню закусок под вино делали как для себя — для гостей ничего не жалеют. Здесь нормальное количество икры на бутербродах (по 450 р.) и гурманские позиции типа бутербродов с вялеными томатами (300 р.) или итальянской салями (350 р.), варенья из томатов или тыквенной горчицы к пармезану (300 р.). Перепелиные яйца (150 р.) подают как в детстве — с майонезом и икрой, перцы запекают и подают со сливочным сыром (350 р.), свежие спелые томаты нарезают, поливают оливковым маслом и приносят со свежеиспеченным хлебом (350 р.).
В винной карте более 50 позиций — от стандартного просекко до симпатичных оранжей и петнатов, как для любителей, так и для ценителей. К каждому разделу короткое описание, чтобы было легче сориентироваться. Белые — свежие, хрустящие, звонкие или яркие; фруктовые, понятные или плотные, маслянистые, тягучие; розовые, оранжевые, игристые, сладкие, красные тоже разделены по ароматике и вкусу.
По бокалам разливают все, кроме шампанского (бокал — от 290 р). Шампанское по бутылкам, от Champagne Blanc de Noir Brut Tradition — Serge Mathieu (375 мл) за 5300 р. до Champagne Brut Rosé Grand Cru — H.Goutorbe за 11 500 р. Для хранения редких вин используют систему коравин.
На чай и кофе ценник демократичный — от 150 р.
Бонус
Периодически приглашают интересных людей и устраивают гостевые вечера со специальным меню или винные дегустации. «Новое пространство» работает ежедневно, с 16.00, вне зависимости от спектаклей театра.
«Менталитет»
Стильный бар-бистро на Сретенке
Интерьер «Менталитета»
Интерьер «Менталитета»
Сет из тартаров (говядина, гребешок, тунец), 700 р.
Стейк из лосося с бонито и эноки, 950 р.
Тартар из говядины с пармезаном, 630 р.
Ризотто с грибами, 650 р.
Что это
Проект придумала команда digital-агентства Go Mobile. Изначально здесь планировалось место «для своих», но в процессе концепция изменилась. От первоначальной идеи остались планы периодически устраивать мероприятия с известными специалистами Digital & IT индустрии. Официальное открытие «Менталитета» состоится 25 июня.
Пространство
Бар-бистро с модным состаренным интерьером удобно расположился на углу Садового кольца и Ананьевского переулка. И первое, на что обращаешь внимание, — это мойка в углу прямо при входе. То ли дань тяжелым карантинным временам, то ли удачно вписавшийся функциональный элемент декора. В любом случае очень удобно в летнюю жару.
Винтажная мебель, бетонные стены, большие окна, живые цветы, зеркала, люстры и красивая мраморная барная стойка с подсветкой, декорированная дверцами старинных комодов и шкафов, в целом создают спокойную атмосферу, где приятно и поработать (практически у каждого столика есть розетки) или провести деловую встречу, и остаться на романтический ужин, — место достаточно стильное и комфортное одновременно.
Меню
За кухню отвечают сразу два выпускника легендарной французской кулинарной школы Le Cordon Bleu — шеф-повар Руслан Кантюков из «Белуги» и сушеф Кирилл Кондратьев из «КМ20». В меню — трендовые русские и азиатские блюда в авторской интерпретации.
Безусловный хит — севиче и рубленые мясные и рыбные тартары с оригинальными, не перебивающими вкус продукта соусами — аж 6 позиций в RAW-разделе. Для первого знакомства предлагают сет тартаров (гребешок с юдзу и малиной, тунец с томатами и шисо, говядина с пармезаном, 700 р.) или тартар из говядины с копченым маслом с крошкой жареных семян конопли (660 р.).
Семена конопли Руслан использует практически во всех блюдах: этот модный суперфуд помогает раскрыть вкус продуктов и содержит колоссальное количество белка.
Отдельным разделом выделены блюда из овощей, и это не просто гарнир к мясу или рыбе, а полноценное горячее. Например, батат со страчателлой (530 р.) посыпают поджаренными семенами конопли и дробленым арахисом, подают с маслом нуазет, которое придает блюду приятный сливочный аромат. Есть и веганские позиции — салат с авокадо, щавелем и малиной (490 р.) и жареный кейл с шиитаке (580 р.).
Из раздела рыбы очень инстаграмно готовят палтуса на гриле (890 р.) с розовым картофельным пюре, попкорном из киноа и зеленым соусом на основе трав под шубой из шпината с икрой щуки, стейк из лосося с бонито и эноки (950 р.), жареных карасей с картофелем и сметаной (380 р.), мясные блюда — вырезку из говядины с кинзой и мятой (1350 р.) или бао с уткой и цитрусовым терияки (250 р.). В отдельный раздел выделены ризотто и паста (450–1100 р.).
На десерт на азиатский манер готовят булочку бао (380 р.) с хрустящей корочкой с мисо-карамелью и ягодной начинкой (малина, манго), или русский сметанник (390 р.).
Авторские коктейли разработал Михаил Ткачевский («Simach в Недальнем», Mendeleev), а винную карту Елена Максимова (винный бар «13º», «Цирк») составила на основе органических и биодинамических вин из небольших семейных хозяйств. Цены стартуют от 1650 р. за бутылку и от 390 р. за бокал.
Брассерия Zoe
Романтичная французская брассерия на Покровке
Интерьер брассерии Zoe
Интерьер брассерии Zoe
Говяжьи ребра конфи, 1190 р.
Зеленый салат, 800 р.
Паста с морепродуктами, 870 р.
Теплый салат с макрелью, 480 р.
Десерт «Павлова», 400 р.
Мороженое от шефа, 180 р. за шарик
Что это
На Покровке, между Чистыми прудами и Китай-городом, открылась небольшая брассерия с 15 видами фруктового пива и европейским меню от Александра Филимонова (Buono, Sixty, St Peter’s & St Anton, «Вильям Басс», Brasserie Mardi Gras), успевшего поработать под началом француза Режиса Тригеля.
Место получилось очень милое и романтичное, девичий вариант паба с нотками французского шика. В аккаунте инстаграма рассказывают историю девушки Zoe, и каждый пост читается как отрывок романа. И плейлист в брассерии подобран соответствующий.
Пространство
На входе вас встречает потягивающийся черный бронзовый кот. И это уже создает особое настроение, которое усиливают латунные детали интерьера, массивные дверные ручки и перья на люстрах.
Посадка просторная, можно занять столик на 2–4 человек или сесть за высокий барный стол. Работает летняя веранда с милыми, во французском стиле, столиками. Но самые интересные места и фотолокации — на широких подоконниках с мягкими подушками, если не боитесь уличного шума от проезжающих машин. Единственный минус — розеток мало. При необходимости гаджеты могут поставить на зарядку на бар.
Меню
В новом меню завтраков абсолютный топ — омлет со спаржей, креветками и страчателлой (590 р.). Печеные сырники из топленого творога со свежими ягодами (450 р.) подают с вишневым вареньем и сметаной — несладкие, очень творожные и нежные. Есть каши, например, рисовая с манго и кокосовым муссом (270 р.).
Из основного меню удачные варианты — опять же, спаржа с имбирным соусом (510 р.) и сэндвич с ростбифом (630 р.) на подсушенном хрустящем хлебе. Здесь надо пробовать французский луковый суп (310 р.), а в жару можно просто заказать шарик мороженого (180 р.). Каждый сорт мороженого сервирует по-своему: эрл-грей посыпают кусочками печенья, лавандовое — миндальной крошкой, а розовое — порошком из сублимированной розы. Вечером можно заказать бокал вина (от 380 р. за бокал) с сырной тарелкой (890 р.): козий сыр, камамбер, итальянский грана-падано, французский дорблю, малина, клубника и домашнее томатное варенье.
Но акцент все же на пиве, бутылочном и разливном. В основе — бутылочные трапписты (Trappistes Rochefort, от 430 р.), Blue Cap (780 р.), линейка элей и ламбиков Lindemans, разливные — ремесленное пиво из Шотландии, Бельгии, Великобритании и Германии.
«Интеллигенция»
Винный бар с испанскими закусками и португальской кухней
Интерьер «Интеллигенции»
Интерьер «Интеллигенции»
Что это
«Интеллигенция» на улице Александра Солженицына во дворе театра «Апарте» и бара Craftland, в окружении еще трех театров, уже работает, еще параллельно дорабатываются детали. По техническим причинам пока нельзя заказать кофе и нет многих позиций основного меню, но есть неплохая винная карта от Юлии Анашковой и интересные закуски в испанском стиле, несколько позиций горячего.
Это второй проект Никиты Фомкина, Кирилла Клесова и Никиты Степанова из «Сюра». На самом деле, помещение в районе Таганки с уютным внутренним двориком и видом на храм Святого Мартина присмотрели еще три года назад, и этот проект должен был открыться до «Сюра». И вот наконец все срослось.
Пространство
Дизайн пространства полностью разработал Никита Фомкин, а стены оформлял художник Радик Мусин. Получилось модное и очень атмосферное пространство с двумя залами с винтажной мебелью, огромным мозаичным полотном с завода «Серп и молот» и яркими картинами современных художников во дворе.
Меню
Шеф-поваром пригласили Илью Малярова из «Дома культур», и в ближайшее время «Интеллигенция» станет чуть ли не единственным местом в Москве, где помимо испанской и модной итальянской кухни можно будет попробовать португальские блюда.
На барной стойке первого зала стоят подносы с патиссонами с фетой, печеными томатами и подкопченным перцем чипотле (по 50 р. за шт.), ассорти гигантских маринованных оливок (150 р.) и пинчос — небольшими испанскими бутербродиками с довольно интересными начинками. Можно заказать по одной штуке или взять по пять на компанию: хамон с домашними вялеными томатами, абрикосом и облепиховым соусом (170/650 р.), горгонзола и бри со свежим абрикосом и фиговым джемом (150/500 р.). Удобно — сразу видишь, что заказываешь.
Из более основательного — брускетты (с лангустинами, яйцом пашот, авокадо и сальсой из джекфрута и личи, 600 р.; с хамоном, цитрусовым каймаком, абрикосом и облепиховым соусом, 680 р.), салат с перепелкой, мушмулой и нектарином (390 р.) или суп португальских моряков с лангустинами, мидиями, обожженными черри и креветочным маслом (390 р.).
Кофейную карту ставит команда Introvert, но это, как говорится, coming soon.
Получилось душевно, без пафоса, просто и современно.
Бонус
После снятия ограничений здесь наверняка будут крутые вечеринки во внутреннем дворике, а пока шеф воюет с электричеством за торжество португальской кухни в Москве, можно брать закуски и бокал прохладного вина, собираться компанией и отгораживаться от происходящего в своем уютном мирке.
«Жирок»
Нашумевший ресторан на территории Усачевского рынка
Интерьер ресторана «Жирок»
Интерьер ресторана «Жирок»
Интерьер ресторана «Жирок»
Салат с томатами и клубникой, 720 р.
Гребешок с красной икрой, 1100 р.
Лосось с хрустящим редисом и соусом широ-сойя, 690 р.
Хрюшка с персиком, 850 р.
Чилийский сибас с муссом из карри, 1700 р.
Что это
Новый проект Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана заработал на Усачевском рынке в начале июня. Вход неочевидный: можно зайти на рынок и подняться на лифте — или по лестнице со стороны улицы. В последнем случае смело заходите с верхней веранды в стеклянные двери, вывески нет.
В ресторане с таким названием ждешь сытной еды и больших порций, но ни первого, ни второго тут не найти. Зато есть авторские блюда с интересными текстурами и сезонными продуктами. В салат с козьим сыром кладут землянику, с уткой подают свеклу с черешней, а рядом с запеченным сибасом возвышается пена с карри.
Пространство
Несмотря на то, что «Жирок» расположили в отдельной от общего пространства зоне рынка, спрятаться от шума и большого количества гостей не удастся. Людей здесь полный зал, столы советуем бронировать минимум за сутки, а на выходные — за несколько дней.
Интерьер «Жирка» создавало бюро Натальи Белоноговой NB Studio, которое и ранее занималось проектами Тютенкова. Цветовая гамма достаточно темная: потолок, пол и небольшие колонны внутри зала выполнили в бетонном цвете, а мебель выбрали из темного дерева с черными металлическими вставками. Акцент сделали на большой светильник от команды 01001011 Studio в форме скелета неведомого зверя и красные «хвосты» на стенах — длинные украшения из фарфора и шерсти, которые сваляла московская художница Мария Ефременко.
Меню
Кухней руководят Георгий Троян и Валерий Чигарнов. В меню много сезонных продуктов, сейчас в тарелку неминуемо попадут клубника, земляника, черешня, арбуз или персики. Готовят «Хрюшку с персиками» (850 р.) — маслянистое брюхо свиньи со сладкими плодами, тартар из тунца с арбузом (860 р.) и краба с черными картофельными ньокки (1350 р.), которые напоминают обугленные на вид и хрустящие на вкус пирожки с картошкой. Советуем попробовать рыбу, например, сибаса с муссом из карри — нежное мясо с хрустящей кожицей, которую не стоит откладывать на другую часть тарелки. А вот утку с черешней (1100 р.) лучше обойти стороной: блюдо оказалось сухим, жилистым, его трудно жевать. Цены тут выше средних, при этом порции совсем невелики. Одного и даже двух блюд будет мало, чтобы наесться. Если хотите быстро сытно и недорого поесть, лучше выбрать ресторан с любимой кухней на территории Усачевского.
Сладкие позиции разработала Елена Набиуллина. Выбрали 4 не повторяющих друг друга десерта: воздушный чизкейк на японский лад со сметанным кремом, кофейный с рисовыми хлопьями, шоколадный с двумя видами мороженого и тонким бисквитом и кислотный с манго и юдзу, который отлично взять после плотной еды. Цены стартуют от 500 рублей.
В барной карте 10 авторских коктейлей от Антона Ивахи («Северяне»). Самый терпкий, «Фиалка/Бергамот» с джином на розовом перце и фиалковым ликером, отлично подойдет для фото в инстаграме, но допить его до конца непросто: вкус алкоголя перебивает все остальное. Остальные позиции легче, берите «Краснику/Сакуру» со стропом из цветков японского дерева и яблочным сидром или «Иван/Гранат» на шотландском виски с ликером с черной смородиной, гранатом и иван-чаем. С последним будьте осторожны: коктейль приносят в большом бокале с внушительным куском льда, который при каждом глотке бьет по дну сосуда. Результат — треснувший бокал и недопитый коктейль. Советуем попросить официанта сделать вам в низком или не стеклянном стакане.