За май и июнь в Москве открылось много новых мест. Мы выбрали 5 самых классных. Подробно рассказываем о винном буфете в Театре наций, девичьем пабе-брассерии Zoe, втором месте от команды «Сюра» и других красивых местах с едой.

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«Абу Гош» Хумусия и кафе ближневосточной кухни на Трубной

Интерьер «Абу Гош» на Трубной 1 из 10 Интерьер «Абу Гош» на Трубной 2 из 10 Интерьер «Абу Гош» на Трубной 3 из 10 Фалафель с хумусом и овощами, 350 р. 4 из 10 «Бокер тов!» — шакшука, 3 вида хумуса (классический, баклажан, инжир), гвина-левана, зейтим, нут в специях, 2 питы, 590 р. Подают в составе завтраков 5 из 10 Сабих, пита с овощами и начинкой на выбор: с фалафелем, 350 р., с курицей, 280 р. 6 из 10 Баклава, восточная сладость из теста фило с грецкими орехами, 250 р. 7 из 10 Хумус «Абу Гош» (5 видов хумуса), 520 р. 8 из 10 Малаби, молочный пудинг с фисташками и розовой водой, 150 р. 9 из 10 Малаби, молочный пудинг с фисташками и розовой водой, 150 р. 10 из 10

Что это Не так давно на Трубной открылся второй «Абу Гош». Команда проекта отработала тестовый период, и скоро представит новое меню. В меню 12 видов хумуса — и это не предел. Лепешки, шакшука, какао с мятой и розой, лимонады, травяные чаи, кофе с кардамоном, цыпленок в пите — кажется, одна из двух невегетарианских позиций в меню, израильский сыр, восточные сладости, и все без добавления сахара. Пространство У второго «Абу Гош» больше пространства: аж два этажа стоящего особняком исторического здания бывшей творческой мастерской и уютный дворик — в следующем сезоне будет летняя веранда. Дом отремонтировали, специально для «Абу Гош» создали дизайнерские столики, вазочки для сухоцветов, люстры и даже посуду. Дизайн второго этажа морской: крыша-парусник, круглый стол по центру, и через историческое отверстие для дымохода спускается двухуровневая люстра. Первый этаж оформлен плиткой в пастельных розово-голубых тонах с яркими желтыми акцентами. На стенах и подушках — надпись «Абу Гош», транслирующая философию проекта — мир во всем мире. Абу Гош — самый мирный город Израиля. Заведение находится в доме, где когда‑то творил Антон Павлович Чехов, а наличие розеток у каждого столика — аж по 2! — и удобная посадка амфитеатром на втором этаже предполагают, что скоро тут будут собираться пишущие фрилансеры и ловить вдохновение для своих текстов. Чем кормят Меню полностью дублирует меню первой хумусии, но скоро планируется обновление. Идеальным вариантом для знакомства с кухней будет ассорти из 5 видов хумуса (520 р.): классический, бейрути с помидорами, хумус с баклажаном, острый фле-фли, амба с манго — их подают с горячей питой. На завтрак (с 9 до 12) можно заказать шакшуку (250 р.) или комплексный завтрак «Бокер тов!» (590 р.), в который входят шакшука, 3 вида хумуса, сыр лабане, оливки и маслины, нут в специях и 2 питы. В основном меню — все специалитеты ближневосточной кухни: салаты табуле (280 р.) и фаттуш (250 р.), фалафель (350 р.), пита с курицей (280 р.) или фалафелем (350 р.), лаффа с мясом (420 р.) и со свежими овощами, мягким сыром и смесью специй заатар (320 р.), на десерт — кнафе с ливанским розовым сиропом (350 р.), баклава (250 р.) или традиционный израильский малаби (150 р.). Бонусы На первом этаже есть небольшая лавка с ближневосточными продуктами и посудой с ручной росписью по эскизам иллюстратора Юлии Вакулы, которые здесь используются на кухне. Также на первом этаже поставили красивый римский фонтан с питьевой водой. Просто берешь стакан и набираешь воду. Бесплатно! На широких (и высоких!) подоконниках первого этажа — подушки, перед ними — удобные высокие столики. В уборной хитрая система включения воды в умывальнике: нужно ногой нажать на педальку под мойкой.

«Новое пространство» Винный буфет в Театре наций

Интерьер «Нового пространства» 1 из 3 Интерьер «Нового пространства» 2 из 3 Вино по бокалам, от 290 р. 3 из 3

Что это «Новое пространство» в Театре наций, третий проект команды баров «Вода» и Veladora, — это новое прочтение тех самых буфетов при театрах. С качественными продуктами, интересными сочетаниями и хорошей винной картой. Место получилось театрально-магическое. Деревянная массивная мебель, всегда свежий букет живых цветов, который видно с улицы через распахнутые окна с парящими шторами, лучи закатного солнца и своеобразный театр теней по вечерам на подсвеченных полотнах обтянутых бязью стен. В стены встроена рупорная аудиосистема, звук аналоговый, играют с дисков и виниловых пластинок. Меню Небольшое меню закусок под вино делали как для себя — для гостей ничего не жалеют. Здесь нормальное количество икры на бутербродах (по 450 р.) и гурманские позиции типа бутербродов с вялеными томатами (300 р.) или итальянской салями (350 р.), варенья из томатов или тыквенной горчицы к пармезану (300 р.). Перепелиные яйца (150 р.) подают как в детстве — с майонезом и икрой , перцы запекают и подают со сливочным сыром (350 р.), свежие спелые томаты нарезают, поливают оливковым маслом и приносят со свежеиспеченным хлебом (350 р.). В винной карте более 50 позиций — от стандартного просекко до симпатичных оранжей и петнатов, как для любителей, так и для ценителей. К каждому разделу короткое описание, чтобы было легче сориентироваться. Белые — свежие, хрустящие, звонкие или яркие; фруктовые, понятные или плотные, маслянистые, тягучие; розовые, оранжевые, игристые, сладкие, красные тоже разделены по ароматике и вкусу. По бокалам разливают все, кроме шампанского (бокал — от 290 р). Шампанское по бутылкам, от Champagne Blanc de Noir Brut Tradition — Serge Mathieu (375 мл) за 5300 р. до Champagne Brut Rosé Grand Cru — H.Goutorbe за 11 500 р. Для хранения редких вин используют систему коравин. На чай и кофе ценник демократичный — от 150 р. Бонус Периодически приглашают интересных людей и устраивают гостевые вечера со специальным меню или винные дегустации. «Новое пространство» работает ежедневно, с 16.00, вне зависимости от спектаклей театра.

Адрес Страстной б-р, 12/2, вход с торца Режим работы пн-вс 16.00–0.00 Средний чек 1000 р. Телефон +7 (925) 773 76 70 Instagram @novoe.prostranstvo Забронировать стол Афиша.Рестораны

«Менталитет» Стильный бар-бистро на Сретенке

Интерьер «Менталитета» 1 из 6 Интерьер «Менталитета» 2 из 6 Сет из тартаров (говядина, гребешок, тунец), 700 р. 3 из 6 Стейк из лосося с бонито и эноки, 950 р. 4 из 6 Тартар из говядины с пармезаном, 630 р. 5 из 6 Ризотто с грибами, 650 р. 6 из 6

Что это Проект придумала команда digital-агентства Go Mobile. Изначально здесь планировалось место «для своих», но в процессе концепция изменилась. От первоначальной идеи остались планы периодически устраивать мероприятия с известными специалистами Digital & IT индустрии. Официальное открытие «Менталитета» состоится 25 июня. Пространство Бар-бистро с модным состаренным интерьером удобно расположился на углу Садового кольца и Ананьевского переулка. И первое, на что обращаешь внимание, — это мойка в углу прямо при входе . То ли дань тяжелым карантинным временам, то ли удачно вписавшийся функциональный элемент декора. В любом случае очень удобно в летнюю жару. Винтажная мебель, бетонные стены, большие окна, живые цветы, зеркала, люстры и красивая мраморная барная стойка с подсветкой, декорированная дверцами старинных комодов и шкафов, в целом создают спокойную атмосферу, где приятно и поработать (практически у каждого столика есть розетки) или провести деловую встречу, и остаться на романтический ужин, — место достаточно стильное и комфортное одновременно. Меню За кухню отвечают сразу два выпускника легендарной французской кулинарной школы Le Cordon Bleu — шеф-повар Руслан Кантюков из «Белуги» и сушеф Кирилл Кондратьев из «КМ20». В меню — трендовые русские и азиатские блюда в авторской интерпретации. Безусловный хит — севиче и рубленые мясные и рыбные тартары с оригинальными, не перебивающими вкус продукта соусами — аж 6 позиций в RAW-разделе. Для первого знакомства предлагают сет тартаров (гребешок с юдзу и малиной, тунец с томатами и шисо, говядина с пармезаном, 700 р.) или тартар из говядины с копченым маслом с крошкой жареных семян конопли (660 р.). Семена конопли Руслан использует практически во всех блюдах : этот модный суперфуд помогает раскрыть вкус продуктов и содержит колоссальное количество белка. Отдельным разделом выделены блюда из овощей, и это не просто гарнир к мясу или рыбе, а полноценное горячее. Например, батат со страчателлой (530 р.) посыпают поджаренными семенами конопли и дробленым арахисом, подают с маслом нуазет, которое придает блюду приятный сливочный аромат. Есть и веганские позиции — салат с авокадо, щавелем и малиной (490 р.) и жареный кейл с шиитаке (580 р.). Из раздела рыбы очень инстаграмно готовят палтуса на гриле (890 р.) с розовым картофельным пюре, попкорном из киноа и зеленым соусом на основе трав под шубой из шпината с икрой щуки, стейк из лосося с бонито и эноки (950 р.), жареных карасей с картофелем и сметаной (380 р.), мясные блюда — вырезку из говядины с кинзой и мятой (1350 р.) или бао с уткой и цитрусовым терияки (250 р.). В отдельный раздел выделены ризотто и паста (450–1100 р.). На десерт на азиатский манер готовят булочку бао (380 р.) с хрустящей корочкой с мисо-карамелью и ягодной начинкой (малина, манго), или русский сметанник (390 р.). Авторские коктейли разработал Михаил Ткачевский («Simach в Недальнем», Mendeleev), а винную карту Елена Максимова (винный бар «13º», «Цирк») составила на основе органических и биодинамических вин из небольших семейных хозяйств . Цены стартуют от 1650 р. за бутылку и от 390 р. за бокал.

Брассерия Zoe Романтичная французская брассерия на Покровке

Интерьер брассерии Zoe 1 из 8 Интерьер брассерии Zoe 2 из 8 Говяжьи ребра конфи, 1190 р. 3 из 8 Зеленый салат, 800 р. 4 из 8 Паста с морепродуктами, 870 р. 5 из 8 Теплый салат с макрелью, 480 р. 6 из 8 Десерт «Павлова», 400 р. 7 из 8 Мороженое от шефа, 180 р. за шарик 8 из 8

Что это На Покровке, между Чистыми прудами и Китай-городом, открылась небольшая брассерия с 15 видами фруктового пива и европейским меню от Александра Филимонова (Buono, Sixty, St Peter’s & St Anton, «Вильям Басс», Brasserie Mardi Gras), успевшего поработать под началом француза Режиса Тригеля. Место получилось очень милое и романтичное, девичий вариант паба с нотками французского шика . В аккаунте инстаграма рассказывают историю девушки Zoe, и каждый пост читается как отрывок романа. И плейлист в брассерии подобран соответствующий. Пространство На входе вас встречает потягивающийся черный бронзовый кот. И это уже создает особое настроение, которое усиливают латунные детали интерьера, массивные дверные ручки и перья на люстрах. Посадка просторная, можно занять столик на 2–4 человек или сесть за высокий барный стол. Работает летняя веранда с милыми, во французском стиле, столиками. Но самые интересные места и фотолокации — на широких подоконниках с мягкими подушками, если не боитесь уличного шума от проезжающих машин. Единственный минус — розеток мало. При необходимости гаджеты могут поставить на зарядку на бар. Меню В новом меню завтраков абсолютный топ — омлет со спаржей, креветками и страчателлой (590 р.). Печеные сырники из топленого творога со свежими ягодами (450 р.) подают с вишневым вареньем и сметаной — несладкие, очень творожные и нежные. Есть каши, например, рисовая с манго и кокосовым муссом (270 р.). Из основного меню удачные варианты — опять же, спаржа с имбирным соусом (510 р.) и сэндвич с ростбифом (630 р.) на подсушенном хрустящем хлебе. Здесь надо пробовать французский луковый суп (310 р.), а в жару можно просто заказать шарик мороженого (180 р.). Каждый сорт мороженого сервирует по-своему: эрл-грей посыпают кусочками печенья, лавандовое — миндальной крошкой, а розовое — порошком из сублимированной розы. Вечером можно заказать бокал вина (от 380 р. за бокал) с сырной тарелкой (890 р.): козий сыр, камамбер, итальянский грана-падано, французский дорблю, малина, клубника и домашнее томатное варенье. Но акцент все же на пиве , бутылочном и разливном. В основе — бутылочные трапписты (Trappistes Rochefort, от 430 р.), Blue Cap (780 р.), линейка элей и ламбиков Lindemans, разливные — ремесленное пиво из Шотландии, Бельгии, Великобритании и Германии.

«Интеллигенция» Винный бар с испанскими закусками и португальской кухней

Интерьер «Интеллигенции» 1 из 2 Интерьер «Интеллигенции» 2 из 2

Что это «Интеллигенция» на улице Александра Солженицына во дворе театра «Апарте» и бара Craftland, в окружении еще трех театров, уже работает, еще параллельно дорабатываются детали. По техническим причинам пока нельзя заказать кофе и нет многих позиций основного меню, но есть неплохая винная карта от Юлии Анашковой и интересные закуски в испанском стиле, несколько позиций горячего. Это второй проект Никиты Фомкина, Кирилла Клесова и Никиты Степанова из «Сюра». На самом деле, помещение в районе Таганки с уютным внутренним двориком и видом на храм Святого Мартина присмотрели еще три года назад, и этот проект должен был открыться до «Сюра» . И вот наконец все срослось. Пространство Дизайн пространства полностью разработал Никита Фомкин, а стены оформлял художник Радик Мусин. Получилось модное и очень атмосферное пространство с двумя залами с винтажной мебелью, огромным мозаичным полотном с завода «Серп и молот» и яркими картинами современных художников во дворе. Меню Шеф-поваром пригласили Илью Малярова из «Дома культур», и в ближайшее время «Интеллигенция» станет чуть ли не единственным местом в Москве, где помимо испанской и модной итальянской кухни можно будет попробовать португальские блюда . На барной стойке первого зала стоят подносы с патиссонами с фетой, печеными томатами и подкопченным перцем чипотле (по 50 р. за шт.), ассорти гигантских маринованных оливок (150 р.) и пинчос — небольшими испанскими бутербродиками с довольно интересными начинками. Можно заказать по одной штуке или взять по пять на компанию: хамон с домашними вялеными томатами, абрикосом и облепиховым соусом (170/650 р.), горгонзола и бри со свежим абрикосом и фиговым джемом (150/500 р.). Удобно — сразу видишь, что заказываешь. Из более основательного — брускетты (с лангустинами, яйцом пашот, авокадо и сальсой из джекфрута и личи, 600 р.; с хамоном, цитрусовым каймаком, абрикосом и облепиховым соусом, 680 р.), салат с перепелкой, мушмулой и нектарином (390 р.) или суп португальских моряков с лангустинами, мидиями, обожженными черри и креветочным маслом (390 р.). Кофейную карту ставит команда Introvert, но это, как говорится, coming soon.

Получилось душевно, без пафоса , просто и современно. Бонус После снятия ограничений здесь наверняка будут крутые вечеринки во внутреннем дворике, а пока шеф воюет с электричеством за торжество португальской кухни в Москве, можно брать закуски и бокал прохладного вина, собираться компанией и отгораживаться от происходящего в своем уютном мирке.

«Жирок» Нашумевший ресторан на территории Усачевского рынка

Интерьер ресторана «Жирок» 1 из 8 Интерьер ресторана «Жирок» 2 из 8 Интерьер ресторана «Жирок» 3 из 8 Салат с томатами и клубникой, 720 р. 4 из 8 Гребешок с красной икрой, 1100 р. 5 из 8 Лосось с хрустящим редисом и соусом широ-сойя, 690 р. 6 из 8 Хрюшка с персиком, 850 р. 7 из 8 Чилийский сибас с муссом из карри, 1700 р. 8 из 8