Начинка китайских паровых булочек бао может быть совершенно разной: от свинины с овощами до шоколада с орехами. Самое распространенное наполнение для сладкого варианта бао — заварной крем на желтках, замаринованных в соевом соусе. Эдуард Архипов, бренд-шеф ресторана «Сойка» в Екатеринбурге, рассказал нам, как сделать такие бао дома.
Бренд-шеф ресторана «Сойка» (Екатеринбург)
Это максимально классический китайский рецепт. Заварной крем на желтках, замаринованных в соевом соусе, азиаты используют в большинстве десертов, в том числе в булочках бао. Там, где обычный европеец положил бы классический заварной крем, китайцы кладут этот. Благодаря соевому соусу у крема появляется насыщенный сладко-соленый вкус.
Булочки с заварным кремом мы делаем в виде панд — дети от них в восторге. Тесто для украшения подкрашиваем чернилами каракатицы, получается такой красивый десерт.
Ингредиенты на 4 булочки бао
— Пшеничная мука — 300 г
— Пшеничный крахмал — 200 г
— Живые дрожжи — 20 г (или сухие дрожжи — 10 г)
— Вода — 120 мл
— Молоко — 120 мл
— Растительное масло — 40 мл
— Сахар — 40 г
— Соль — 10 г
Ингредиенты для заварного крема
— Желтки — 4 шт.
— Темный соевый соус — 150 мл
— Сахар — 20 г
— Сливки 15%-ные — 400 мл
— Крахмал — 20 г
— Вода — 20 мл
Как готовить
Отделите желтки от белков и залейте их соевым соусом. Оставьте мариноваться на 5–6 часов.
Достаньте желтки из соуса и смешайте их с сахаром и сливками. Сливки лучше использовать теплые, не из холодильника, чтобы крем быстрее прогрелся.
Поставьте полученную смесь на водяную баню и нагрейте до 82°, непрерывно помешивая. Добавьте в крем крахмал и воду и, продолжая мешать, варите до загустения. Снимите с огня, дайте остыть и уберите в холодильник.
Теперь можно готовить тесто. Подогрейте молоко и воду до 30°, растворите в них сахар и дрожжи. Добавьте муку, крахмал, соль и масло. Вымешивайте 10–15 минут до гладкости и однородности. Оставьте тесто в темном и теплом месте до тех пор, пока оно не увеличится в два раза. В зависимости от температуры это займет от 1 до 3 часов.
После поднятия теста можно приступать к сбору булочек бао. Для одной булочки возьмите кусочек теста весом 35 грамм, раскатайте и растяните его в лепешку. Достаньте крем из холодильника. Положите немного крема на лепешку и защипните края. Крем удобнее всего набирать ложкой для мороженого — тогда получится аккуратный шарик. Булочки оставьте постоять на 20–30 минут, чтобы тесто немного поднялось.
Готовьте булочки на пару 15 минут. Можно пробовать!