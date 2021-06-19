Это максимально классический китайский рецепт. Заварной крем на желтках, замаринованных в соевом соусе, азиаты используют в большинстве десертов, в том числе в булочках бао. Там, где обычный европеец положил бы классический заварной крем, китайцы кладут этот. Благодаря соевому соусу у крема появляется насыщенный сладко-соленый вкус.

Булочки с заварным кремом мы делаем в виде панд — дети от них в восторге. Тесто для украшения подкрашиваем чернилами каракатицы, получается такой красивый десерт.

Ингредиенты на 4 булочки бао

— Пшеничная мука — 300 г

— Пшеничный крахмал — 200 г

— Живые дрожжи — 20 г (или сухие дрожжи — 10 г)

— Вода — 120 мл

— Молоко — 120 мл

— Растительное масло — 40 мл

— Сахар — 40 г

— Соль — 10 г

Ингредиенты для заварного крема

— Желтки — 4 шт.

— Темный соевый соус — 150 мл

— Сахар — 20 г

— Сливки 15%-ные — 400 мл

— Крахмал — 20 г

— Вода — 20 мл