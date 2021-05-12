В начале мая на Васильевском острове открылся ресторан «Огниво». Внутри — 12 тонн меди, места для 170 гостей и древние оливы с системой искусственного орошения. Рассказываем, что еще есть внутри и чего ждать при посещении.

Что это «Огниво» — проект ресторатора Андрея Перцева (Gringo, Litera G, Green 28). Открыли его на месте бывшего Завода им. Посселя. Название расшифровывается как «Огни Васильевского острова», а еще отсылает к тому, что в этом здании всегда работали с огнем: ковали подковы и гвозди, а потом делали эскалаторы.

Интерьер Для начала «Огниво» — действительно огромный ресторан, возможно, один из крупнейших в Питере. Общая площадь — больше 1200 квадратных метров, и это не считая второго уровня с пространством для небольших собраний, холодильником для вина и камерой для сухого вызревания мяса. «Огниво» — это в целом про размах: в интерьере использовали 12 тонн меди . Здесь она везде: в отделке бара, кухни и туалета. Из медной кольчуги сделали занавески для оформления стен в кабинках на четырех гостей. Медь собирали по всей России, но на печь не хватило: ее покроют слоем меди позже. Для столов и отделки барной стойки привезли мрамор из Карелии. Чай собираются наливать в посуду Императорского фарфорового завода — правда, кажется, в половине случаев все-таки выдают вполне обычные чашки, без дизайнерского замысла. Зато винные бокалы — из Германии: тонкие, звонкие и необычных для России форм. Если вы все еще сомневаетесь в величии проекта, то специально для вас привезли оливы из Сицилии . Самой старшей — 120 лет, остальные чуть-чуть моложе, у всех ствол по метру в диаметре. Оливы орошают по графику и освещают специальными лампами — есть все условия для выживания в суровом климате Петербурга. Сейчас в ресторане могут находиться 170 гостей. Могло бы поместиться и в два раза больше, но пространство выстроили так, чтобы никто друг другу не мешал.

Одна из зон первого уровня — аллея с оливами и светильниками из запчастей для ЛЭП. 1 из 5 Этот угол — наглядная иллюстрация преемственности поколений. Кирпичная кладка осталась с императорских времен, когда на Заводе им. Посселя ковали подковы и гвозди для армии. Штукатурка — наследие от производства эскалаторов. Третий слой — современное оформление от команды «Огниво». 2 из 5 Слева от колонны — открытая кухня, справа — контактный бар, в оформлении которого использовали медь (светильники, сама стойка, полки для алкоголя) и карельский мрамор. 3 из 5 Оливы здесь называют оливами-бонсай. Чтобы деревья легче переносили жизнь на севере и, более того, в помещении, для них сделали систему орошения и установили фитолампы. 4 из 5 Стены кабинок оформлены с помощью медной кольчуги. Да, это не просто драпировка. 5 из 5

Еда Кухней занимается шеф-повар Игорь Обрезков (Italy Group, Vox, Mona). Заявленное направление — итальянская классика : буррата, пицца, карпаччо, тартары, пасты. Готовят все на открытой кухне с дровяной печью, грилем и коптильней. В целом с продуктами не делают ничего, что могло бы их кардинально преобразить. Буррата с томатами (790 р.) — сливочная, как и ожидаешь. Равиоли со шпинатом (540 р.) — как нормальные равиоли с шпинатом. Но желание показать естественную красоту продуктов зашкаливает до смешного: одно из особенно любимых командой блюд — классический карпаччо с томатами и луком. Помидоры просто нарезают, смешивают с луком и сбрызгивают соусом. Стоит это 570 р. Создатель проекта Андрей Перцев утверждает, что это одни из лучших помидоров, какие можно найти в городе, и закупают их по 800 р. за килограмм . Есть легенда, что в Италии пицца — не основное блюдо, а закуска, легкая и слегка подогревающая аппетит. Пиццу в «Огниво» делают как раз такую: на экстратонком тесте с небольшим количеством начинки. И бортов у нее тоже нет. Цены начинаются от 420 р. за пиццу «Маргарита» и доходят до 680 р. за пиццу с лососем. Никаких претензий по поводу еды Игорю Обрезкову предъявить нельзя — просто, добротно, понятно и вкусно. В винной карте, которой занимается шеф-сомелье Ася Полякова, будут российские, итальянские и другие вина.

Равиоли со стратачеллой и крабом, 890 р. 1 из 4 Равиоли со шпинатом, 540 р. 2 из 4 Салат с крабом, авокадо и томатами, 1150 р. 3 из 4 Пицца с пастрами, 580 р. 4 из 4

Планы на будущее Постройка ресторанного комплекса еще не закончена. Ресторану принадлежит двор внутри заводских построек. Сейчас его озеленяют, прокладывают дорожки и строят фонтан. К официальному открытию ресторана 28 мая здесь будет веранда — и если все получится, одновременно в заведении сможет находиться 300–350 человек. В этом же дворе будет собственная парковка. Это плюс для тех, кто захочет приехать с другого конца города: в этом районе с парковкой непросто. Дорожки, фонтан, парковка — и все в одном месте; напрашивается вопрос: а как же дети? Все просто: для них делают отдельную игровую комнату площадью в 130 квадратных метров. Туда можно будет сдать чадо и спокойно поесть. Игровая планируется двухуровневой: на первом этаже строят маленькую дровяную печь, чтобы можно было проводить мастер-классы по приготовлению пиццы, а на втором — лабиринт с шариками и другими удовольствиями. Чтобы родители могли найти ребенка в любой момент, у второго этажа прозрачный пол.

«Огниво» и местные жители Судя по отзывам на «Яндекс.Картах», ресторан уже успели опробовать некоторые местные жители. Авторы отзывов отмечают, что нет детского меню, минимальная цена за бокал вина — 550 р., не все десерты есть в наличии. Многим непривычно, что пицца на таком тонком тесте. Но больше всего возмущений собирает уровень пафоса и «создание искусственного ажиотажа» : сейчас в практически пустом «Огниве» невозможно сесть без брони. При этом целевая аудитория ресторана — именно местные, в том числе с детьми. Привлекать планируют и сотрудников соседних бизнес-центров. Как ресторан будет привлекать сотрудников ближайших компаний, неясно@@: средний чек — 1800 рублей, и даже в самом безнадежном случае это гораздо выше, чем цена обычного обеда.

Подробности по теме Umami Ramen на «Павелецкой», Medusa Asian Kitchen на «Киевской» и другие новые рестораны Umami Ramen на «Павелецкой», Medusa Asian Kitchen на «Киевской» и другие новые рестораны

Выводы При грамотном подходе «Огниво» действительно может стать примером джентрификации в лучшем виде, когда на месте завода не просто строят ресторан, а делают из него место силы всего района. Напрашивается креативный кластер: до ближайшего тусовочного места, «Севкабель-порта», — 33 минуты пешком или 25 минут на транспорте, а вокруг «Огнива» не только автосервисы, но и жилые дома. Но пока что это просто очень большой, очень красивый, очень дорогой и довольно пафосный ресторан . Сюда точно стоит зайти, чтобы посмотреть на пример хорошей работы с пространством и обрадоваться, что в России умеют делать такие красивые заведения.

Сейчас ресторан работает в техническом режиме, с 18.00 до 0.00, по предварительной брони, поэтому зайти просто так пока нельзя. Официальное открытие — 28 мая.

Адрес Малый просп. В.О., 57/1 Время работы пн-вс 18.00–0.00 Средний чек 1800 р. Телефон +7 921 999 00 57 Соцсети Instagram