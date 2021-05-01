К Пасхе рестораны и домашние кондитеры украшают праздничную выпечку самыми разными способами — чем ярче и наряднее, тем лучше. По просьбе «Афиши Daily» художники-керамисты дополнили куличи надписями, узорами и объемными фигурами в стиле своих работ — переплюнуть такой декор точно будет непросто.

Маша Сомик @mashasomik

Я хотела сделать свои разноцветные фигуры объемными, поэтому купила мастику для лепки. Материал для меня новый, но процесс похож на работу с глиной, поэтому сложностей не возникло. Вместо красок использовала природные красители: желтую куркуму, зеленую спирулину, сок свеклы и активированный уголь. Украшения получились полностью съедобными. Маше привезли кулич из кафе «Без рецепта» (Прим. ред).

Саша Полидовец @89gradusov

Я не религиозный человек, но мне интересно понятие божественного с философской и экзистенциальной точки зрения. На своих керамических изделиях я часто рисую глаза, которые пронзительно смотрят на зрителя. Их я также перенесла на кулич — мне показалось это хорошей метафорой всевидящего ока. Из кондитерской мастики так же, как из глины, я вылепила глаза и радужку и добавила зрачки — небольшие шарики из шоколада. Саше доставили кулич из ресторана «Ноев ковчег». (Прим. ред).

Лиля Кобалян @whatavase

Для росписи кулича я выбрала свой эскиз «Солнце-луны». Рисунок можно расшифровать по-разному: для меня в Пасху он символизирует победу жизни над смертью, где солнце — знак жизни и света, а луна — тьмы. Что бы ни происходило, солнце светит всем, жизнь процветает. Вкус кулича я запомнила плохо — съела его за одну секунду, чтобы не пришлось ни с кем делиться! Кулич испекли в ресторане Jamie’s Italian (Прим. ред.).

Соня Уткина @sonautkina

Кулич я расписала в стиле моей новой коллекции орнаментальной керамики. Меня всегда вдохновляли росписи древних храмов, миниатюры, иконы и особенно — орнаменты. С детства перед Пасхой мы с родными расписывали яйца, и я вырисовывала узоры кисточкой. Сейчас это детское удовольствие перешло и на керамику. Кулич из грузинского ресторана «Мзиури» (Прим. ред.).

Катя Матвеева @vaza_nevaza

Я люблю татуировки и часто использую их эскизы для декора своих ваз и украшений из фарфора. Для росписи кулича я также использовала привычные мне узоры. Оказалось, что работать с куличом сложнее, чем с глиной: он так ароматно пахнет, что во время росписи все время хотелось его съесть. Выпечку готовили в ресторане Ribambelle (Прим. ред.).

Даша Кузнецова @receptrozovogo

Куличи получились наивно-веселыми, как и все, что я делаю. На одном изобразила ромашки в честь моей весенней акции «Помощь весне» — я расклеивала керамические цветочки на улицах Москвы, чтобы город как можно скорее зацвел. На втором куличе — золотые улыбки, как на моей классической фарфоровой серии. Сетка из смайликов напоминает мне классический церковный узор на куличах. Даша испекла куличи самостоятельно (Прим. ред.).

Света Мамонтова @lotalota