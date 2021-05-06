Аутентичный рамен в Umami Ramen, свежий хлеб от La Poste на Мясницкой, здоровая еда в Create green concept — «Афиша Daily» рассказывает, что открылось на этой неделе.

Create green concept

Правильное питание на Патриарших

Интерьер Create green concept

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Татаки из лосося, 440 р.

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Тунец гриль с цветной капустой, 720 р.

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Что?

Новый ресторан на Спиридоновке принадлежит Юлии Кустовой и Владиславу Земскому (Zemskiy Group, Eat Market). Основной концепт — здоровая еда, из которой можно получить получить необходимое количество полезных элементов. Помещение разбили на две зоны. В первой — барная стойка для приготовления смузи и прочих напитков, прилавки с овощами и фруктами и готовыми блюдами. Во второй — открытая кухня и столики.

На что обратить внимание?

— В ресторане придумали название для бармена, делающего смузи, — смузилье. Названия у смузи говорящие: «Молодость» с имбирем и грейпфрутом, «Долголетние» с апельсином и куркумой. По консистенции они похожи на фреш. 300 мл напитка — 300-350 рублей.

— Если необходим быстрый заряд бодрости или нужно прийти в себя после выходных, можно попробовать «шоты» Strong — с сычуанским перцем, или Energy с соком граната и кленовым сиропом (200 р. каждый).

— По вашему желанию в боул добавят или уберут любой ингредиент.

— Плотно пообедать можно даже вегетарианским боулом с черной фасолью, кукурузой и запеченым бататом (440 р.). Овощи и фрукты в боулах и салатах свежие, все ингредиенты для блюд шеф Артем Терехов проверяет лично В меню есть позиции с мясом и рыбой: салат чикен green (440 р.) с курицей или бургер с лососем (560 р.)

— В кафе мало столиков, лучше брать все навынос или приходить вечером, когда народу немного.

Адрес Спиридоновка, 12
Время работы пн-вс 9.00-22.00
Средний чек 1000 р.
Телефон +7 495 197 69 90
Соцсети Instagram

Medusa Asian Kitchen & Bar

Азиатское бистро от Новикова и Пинского в «‎Европейском»‎

Интерьер Medusa Asian Kitchen & Bar

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Интерьер Medusa Asian Kitchen & Bar

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Что?

Третий ресторан Medusa Asian Kitchen & Bar — на этот раз на втором этаже торгового центра «‎Европейский». Как и во всей сети, кухню отвечают бренд-шеф Глен Баллис и шеф-повар Дмитрий Смирнов. Среди позиций бистро — тартар из говядины с хрустящим рисом и чили джемом (590 р.), классический мисо суп (350 р.) и хрустящий хэнд-ролл с лососем (690 р.).

На что обратить внимание?

— Интерьер и планировка ресторана в «‎Европейском»‎ продумана так, что не чувствуешь себя в торговом центре.

— Удачная локация: на метро Киевская не так много ресторанов, а теперь у жителей района появилось ещё одно место, чтобы поесть интересной и вкусной еды.

— Почти все блюда есть во флагманском ресторане на Красном Октябре, но в «‎Европейском» вместо дровяной печи — гриль. На нем готовят курицу терияки (720 р.) или говяжью лопатку с грибным рагу (1100 р.). ‎

— Порции в ресторане внушительного размера. Рассчитывайте свои силы!

Адрес пл. Киевского Вокзала, 2 (ТЦ «‎Европейский», атриум «‎Берлин»‎)
Время работы вс-чт 11.00-23.00, пт-сб 11.00-00.00
Средний чек 1500 р.
Телефон +7 915 415 30 02
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Umami Ramen Bistro

Крошечная раменная недалеко от Павелецкой

Интерьер Umami ramen

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Интерьер Umami ramen

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Рамен с основой на курином бульоне, 490 р.

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Что?

Маленькая (около 12 кв. м.) раменная от предпринимателя Петра Григоряна и шеф-повара Андрея Орехова. Находится она в бизнес-центре на Павелецкой и рассчитана в основном на офисных сотрудников, но сюда стоит доехать специально. Перед тем, как открыть раменную, основатели перепробовали весь рамен в Москве, поняли, что ни один из них не похож на японский — пришлось открыть свое заведение.

На что обратить внимание?

— Рамен — это первое, второе и третье: всего получается 900 грамм еды, из которых только 300 — это лапша. Но лапша специально защелачивается при приготовлении, поэтому тяжести в животе не будет, даже если доесть блюдо до конца.

— Меню здесь — конструктор. Нужно выбрать основу — куриную (490 р.), свиную (540 р.) или говяжью (590 р.), добавку к бульону — таре, и ароматное масло. Получается 45 комбинаций.

— После майских в меню появится пиво, а пока что можно взять японский лимонад за демократичные 180 р. Впрочем, к каждому рамену бесплатно наливают зеленый чай, так что дополнительное питье может и не понадобиться.

— Уникальный случай, когда из окна видно реку, а не проезжую часть.

— Кроме рамена в меню больше ничего нет — ни суши, ни риса. Но можно взять рамен-вок (от 340 р.) или салат — битые огурцы или чуку с ореховым соусом (180 р.).

Адрес Космодамианская наб., 52/3
Время работы пн-пт 9.00-21.00, сб-вс 12.00-21-00
Средний чек 600 р.
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La Poste

Ремесленный хлеб в центре города

La poste внутри и снаружи

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Улитка с из слоеного теста с заварным кремом и ромовым изюмом, 250 р.

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Традиционный французский багет, 180 р.

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Что?

Вторая точка пекарни La Poste. Хлеб каждое утро привозят из основной пекарни на Ленинградском проспекте. В отличие от первой булочной, здесь есть место, чтобы неспешно побыть наедине со своим круассаном. В основном хлеб на ржаной закваске, как пшенично-ржаной «Кампань» (350 р.), багет «Луи» (200 р.), но есть и классический французский багет «Традисьон» на дрожжах (180 р.). Кроме хлеба стоит попробовать сладкую выпечку: мадлен (120 р.), кексы (по 550 р.), и канле (от 140 р.) — их пекут в специальных медных формах, смазанных сливочным маслом с пчелиным воском. Получается карамельная корочка.

На что обратить внимание?

— Хороший хлеб — это не дешево, зато он прекрасен даже без масла и других усилителей вкуса и долго остается свежим и мягким.

— Посидеть с ноутбуком получится ровно столько, сколько выдержит батарейка — розеток нет. Но это хороший повод зайти отдохнуть от забега по Москве.

— Есть и классические кофейные напитки, и фильтр-кофе на Эфиопии.

— Есть и безглютеновый хлеб на закваске из рисовой муки (560 р). Внимание: он съедобный и даже вкусный — сладковатый и злаковый. Мякиш слегка липкий, так что идеально делать из него тосты. Не подойдет тем, у кого аллергия на глютен: его делают там же, где и остальной хлеб, но если просто придерживаетесь безглютеновой диеты, то это — отличный вариант.

Адрес Мясницкая, 13
Время работы 8.00-21.00
Средний чек 400 р.
Телефон +7 991 332 56 36
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«Дом 16»

Переоткрытие недели

Что?

После карантинной паузы переоткрылся проект ресторатора Дмитрия Борисова («Дом 12», «Жан-Жак»). Внутри — все, как было до карантина: старинная мебель, красивый особняк, и, главное, гигантская веранда. Она занимает весь сквер у дома 16-18, и, когда потеплеет, здесь будет гораздо больше людей, чем внутри. Тихое место со спокойными интеллигентными гостями, и одно из немногих заведений, куда можно приходить компанией на весь вечер и оставаться до ночи.

На что обратить внимание?

— В меню хорошая еда без прикола. В основном готовят на гриле — на него можно посмотреть с веранды: сибас — 900 р., телятина — 1100 р., ладожская корюшка — 800 р. Почти целую страницу занимают блюда из овощей: стейк из цветной капусты с соусом из кунжута (600 р.), райта салат (550 р.), обожженный помидор с хумусом и домашней питой (680 р.), овощи гриль с ореховым соусом (550 р.).

— Несмотря на 2021 год, тут не принимают карты — в гардеробе стоит банкомат. Перед посещением изучите правила своего банка насчет комиссии на снятие наличных.

— Основной расчёт идет на вино: по бокалам — от 360 р., бутылка — от 1800 р.

— Вода — только по бутылкам, хотя последние годы и считается, что безлимитная вода для употребления с алкоголем — естественная вещь.

Адрес Покровский б-р, 16–18, стр. 4–4а, вход из Подколокольного переулка
Время работы 12.00-00.00
Средний чек 1500-2500 р.
Телефон +7 967 001 12 12
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