Аутентичный рамен в Umami Ramen, свежий хлеб от La Poste на Мясницкой, здоровая еда в Create green concept — «Афиша Daily» рассказывает, что открылось на этой неделе.

Create green concept Правильное питание на Патриарших

Интерьер Create green concept 1 из 5 Татаки из лосося, 440 р. 2 из 5 Чикен green, 440 р. 3 из 5 Стейк салат, 460 р. 4 из 5 Тунец гриль с цветной капустой, 720 р. 5 из 5

Что? Новый ресторан на Спиридоновке принадлежит Юлии Кустовой и Владиславу Земскому (Zemskiy Group, Eat Market). Основной концепт — здоровая еда, из которой можно получить получить необходимое количество полезных элементов. Помещение разбили на две зоны. В первой — барная стойка для приготовления смузи и прочих напитков, прилавки с овощами и фруктами и готовыми блюдами. Во второй — открытая кухня и столики. На что обратить внимание? — В ресторане придумали название для бармена, делающего смузи, — смузилье. Названия у смузи говорящие: «Молодость» с имбирем и грейпфрутом, «Долголетние» с апельсином и куркумой. По консистенции они похожи на фреш. 300 мл напитка — 300-350 рублей. — Если необходим быстрый заряд бодрости или нужно прийти в себя после выходных, можно попробовать «шоты» Strong — с сычуанским перцем, или Energy с соком граната и кленовым сиропом (200 р. каждый). — По вашему желанию в боул добавят или уберут любой ингредиент. — Плотно пообедать можно даже вегетарианским боулом с черной фасолью, кукурузой и запеченым бататом (440 р.). Овощи и фрукты в боулах и салатах свежие, все ингредиенты для блюд шеф Артем Терехов проверяет лично В меню есть позиции с мясом и рыбой: салат чикен green (440 р.) с курицей или бургер с лососем (560 р.) — В кафе мало столиков, лучше брать все навынос или приходить вечером, когда народу немного.

Адрес Спиридоновка, 12 Время работы пн-вс 9.00-22.00 Средний чек 1000 р. Телефон +7 495 197 69 90 Соцсети Instagram

Medusa Asian Kitchen & Bar Азиатское бистро от Новикова и Пинского в «‎Европейском»‎

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Что? Третий ресторан Medusa Asian Kitchen & Bar — на этот раз на втором этаже торгового центра «‎Европейский». Как и во всей сети, кухню отвечают бренд-шеф Глен Баллис и шеф-повар Дмитрий Смирнов. Среди позиций бистро — тартар из говядины с хрустящим рисом и чили джемом (590 р.), классический мисо суп (350 р.) и хрустящий хэнд-ролл с лососем (690 р.). На что обратить внимание? — Интерьер и планировка ресторана в «‎Европейском»‎ продумана так, что не чувствуешь себя в торговом центре. — Удачная локация: на метро Киевская не так много ресторанов, а теперь у жителей района появилось ещё одно место, чтобы поесть интересной и вкусной еды. — Почти все блюда есть во флагманском ресторане на Красном Октябре, но в «‎Европейском» вместо дровяной печи — гриль. На нем готовят курицу терияки (720 р.) или говяжью лопатку с грибным рагу (1100 р.). ‎ — Порции в ресторане внушительного размера. Рассчитывайте свои силы!

Адрес пл. Киевского Вокзала, 2 (ТЦ «‎Европейский», атриум «‎Берлин»‎) Время работы вс-чт 11.00-23.00, пт-сб 11.00-00.00 Средний чек 1500 р. Телефон +7 915 415 30 02 Соцсети Instagram

Umami Ramen Bistro Крошечная раменная недалеко от Павелецкой

Интерьер Umami ramen 1 из 6 Интерьер Umami ramen 2 из 6 Рамен с основой на свином бульоне, 540 р. 3 из 6 Рамен с основой на курином бульоне, 490 р. 4 из 6 Рамен с основой на говяжьем бульоне, 590 р. 5 из 6 Рамен с основой на курином бульоне, 490 р. 6 из 6

Что? Маленькая (около 12 кв. м.) раменная от предпринимателя Петра Григоряна и шеф-повара Андрея Орехова. Находится она в бизнес-центре на Павелецкой и рассчитана в основном на офисных сотрудников, но сюда стоит доехать специально. Перед тем, как открыть раменную, основатели перепробовали весь рамен в Москве, поняли, что ни один из них не похож на японский — пришлось открыть свое заведение. На что обратить внимание? — Рамен — это первое, второе и третье: всего получается 900 грамм еды, из которых только 300 — это лапша. Но лапша специально защелачивается при приготовлении, поэтому тяжести в животе не будет, даже если доесть блюдо до конца. — Меню здесь — конструктор. Нужно выбрать основу — куриную (490 р.), свиную (540 р.) или говяжью (590 р.), добавку к бульону — таре, и ароматное масло. Получается 45 комбинаций. — После майских в меню появится пиво, а пока что можно взять японский лимонад за демократичные 180 р. Впрочем, к каждому рамену бесплатно наливают зеленый чай, так что дополнительное питье может и не понадобиться. — Уникальный случай, когда из окна видно реку, а не проезжую часть. — Кроме рамена в меню больше ничего нет — ни суши, ни риса. Но можно взять рамен-вок (от 340 р.) или салат — битые огурцы или чуку с ореховым соусом (180 р.).

Адрес Космодамианская наб., 52/3 Время работы пн-пт 9.00-21.00, сб-вс 12.00-21-00 Средний чек 600 р. Соцсети Instagram

La Poste Ремесленный хлеб в центре города

La poste внутри и снаружи 1 из 5 Улитка с из слоеного теста с заварным кремом и ромовым изюмом, 250 р. 2 из 5 Миндальный круассан, 290 р. 3 из 5 Кекс с шоколадом и бананами, 550 р. 4 из 5 Традиционный французский багет, 180 р. 5 из 5

Что? Вторая точка пекарни La Poste. Хлеб каждое утро привозят из основной пекарни на Ленинградском проспекте. В отличие от первой булочной, здесь есть место, чтобы неспешно побыть наедине со своим круассаном. В основном хлеб на ржаной закваске, как пшенично-ржаной «Кампань» (350 р.), багет «Луи» (200 р.), но есть и классический французский багет «Традисьон» на дрожжах (180 р.). Кроме хлеба стоит попробовать сладкую выпечку: мадлен (120 р.), кексы (по 550 р.), и канле (от 140 р.) — их пекут в специальных медных формах, смазанных сливочным маслом с пчелиным воском. Получается карамельная корочка. На что обратить внимание? — Хороший хлеб — это не дешево, зато он прекрасен даже без масла и других усилителей вкуса и долго остается свежим и мягким. — Посидеть с ноутбуком получится ровно столько, сколько выдержит батарейка — розеток нет. Но это хороший повод зайти отдохнуть от забега по Москве. — Есть и классические кофейные напитки, и фильтр-кофе на Эфиопии. — Есть и безглютеновый хлеб на закваске из рисовой муки (560 р). Внимание: он съедобный и даже вкусный — сладковатый и злаковый. Мякиш слегка липкий, так что идеально делать из него тосты. Не подойдет тем, у кого аллергия на глютен: его делают там же, где и остальной хлеб, но если просто придерживаетесь безглютеновой диеты, то это — отличный вариант.

Адрес Мясницкая, 13 Время работы 8.00-21.00 Средний чек 400 р. Телефон +7 991 332 56 36 Соцсети Instagram

«Дом 16» Переоткрытие недели

Что? После карантинной паузы переоткрылся проект ресторатора Дмитрия Борисова («Дом 12», «Жан-Жак»). Внутри — все, как было до карантина: старинная мебель, красивый особняк, и, главное, гигантская веранда. Она занимает весь сквер у дома 16-18, и, когда потеплеет, здесь будет гораздо больше людей, чем внутри. Тихое место со спокойными интеллигентными гостями, и одно из немногих заведений, куда можно приходить компанией на весь вечер и оставаться до ночи. На что обратить внимание? — В меню хорошая еда без прикола. В основном готовят на гриле — на него можно посмотреть с веранды: сибас — 900 р., телятина — 1100 р., ладожская корюшка — 800 р. Почти целую страницу занимают блюда из овощей: стейк из цветной капусты с соусом из кунжута (600 р.), райта салат (550 р.), обожженный помидор с хумусом и домашней питой (680 р.), овощи гриль с ореховым соусом (550 р.). — Несмотря на 2021 год, тут не принимают карты — в гардеробе стоит банкомат. Перед посещением изучите правила своего банка насчет комиссии на снятие наличных. — Основной расчёт идет на вино: по бокалам — от 360 р., бутылка — от 1800 р. — Вода — только по бутылкам, хотя последние годы и считается, что безлимитная вода для употребления с алкоголем — естественная вещь.