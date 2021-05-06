Аутентичный рамен в Umami Ramen, свежий хлеб от La Poste на Мясницкой, здоровая еда в Create green concept — «Афиша Daily» рассказывает, что открылось на этой неделе.
Create green concept
Правильное питание на Патриарших
Интерьер Create green concept
Татаки из лосося, 440 р.
Чикен green, 440 р.
Стейк салат, 460 р.
Тунец гриль с цветной капустой, 720 р.
Что?
Новый ресторан на Спиридоновке принадлежит Юлии Кустовой и Владиславу Земскому (Zemskiy Group, Eat Market). Основной концепт — здоровая еда, из которой можно получить получить необходимое количество полезных элементов. Помещение разбили на две зоны. В первой — барная стойка для приготовления смузи и прочих напитков, прилавки с овощами и фруктами и готовыми блюдами. Во второй — открытая кухня и столики.
На что обратить внимание?
— В ресторане придумали название для бармена, делающего смузи, — смузилье. Названия у смузи говорящие: «Молодость» с имбирем и грейпфрутом, «Долголетние» с апельсином и куркумой. По консистенции они похожи на фреш. 300 мл напитка — 300-350 рублей.
— Если необходим быстрый заряд бодрости или нужно прийти в себя после выходных, можно попробовать «шоты» Strong — с сычуанским перцем, или Energy с соком граната и кленовым сиропом (200 р. каждый).
— По вашему желанию в боул добавят или уберут любой ингредиент.
— Плотно пообедать можно даже вегетарианским боулом с черной фасолью, кукурузой и запеченым бататом (440 р.). Овощи и фрукты в боулах и салатах свежие, все ингредиенты для блюд шеф Артем Терехов проверяет лично В меню есть позиции с мясом и рыбой: салат чикен green (440 р.) с курицей или бургер с лососем (560 р.)
— В кафе мало столиков, лучше брать все навынос или приходить вечером, когда народу немного.
Medusa Asian Kitchen & Bar
Азиатское бистро от Новикова и Пинского в «Европейском»
Интерьер Medusa Asian Kitchen & Bar
Интерьер Medusa Asian Kitchen & Bar
Что?
Третий ресторан Medusa Asian Kitchen & Bar — на этот раз на втором этаже торгового центра «Европейский». Как и во всей сети, кухню отвечают бренд-шеф Глен Баллис и шеф-повар Дмитрий Смирнов. Среди позиций бистро — тартар из говядины с хрустящим рисом и чили джемом (590 р.), классический мисо суп (350 р.) и хрустящий хэнд-ролл с лососем (690 р.).
На что обратить внимание?
— Интерьер и планировка ресторана в «Европейском» продумана так, что не чувствуешь себя в торговом центре.
— Удачная локация: на метро Киевская не так много ресторанов, а теперь у жителей района появилось ещё одно место, чтобы поесть интересной и вкусной еды.
— Почти все блюда есть во флагманском ресторане на Красном Октябре, но в «Европейском» вместо дровяной печи — гриль. На нем готовят курицу терияки (720 р.) или говяжью лопатку с грибным рагу (1100 р.).
— Порции в ресторане внушительного размера. Рассчитывайте свои силы!
Umami Ramen Bistro
Крошечная раменная недалеко от Павелецкой
Интерьер Umami ramen
Интерьер Umami ramen
Рамен с основой на свином бульоне, 540 р.
Рамен с основой на курином бульоне, 490 р.
Рамен с основой на говяжьем бульоне, 590 р.
Рамен с основой на курином бульоне, 490 р.
Что?
Маленькая (около 12 кв. м.) раменная от предпринимателя Петра Григоряна и шеф-повара Андрея Орехова. Находится она в бизнес-центре на Павелецкой и рассчитана в основном на офисных сотрудников, но сюда стоит доехать специально. Перед тем, как открыть раменную, основатели перепробовали весь рамен в Москве, поняли, что ни один из них не похож на японский — пришлось открыть свое заведение.
На что обратить внимание?
— Рамен — это первое, второе и третье: всего получается 900 грамм еды, из которых только 300 — это лапша. Но лапша специально защелачивается при приготовлении, поэтому тяжести в животе не будет, даже если доесть блюдо до конца.
— Меню здесь — конструктор. Нужно выбрать основу — куриную (490 р.), свиную (540 р.) или говяжью (590 р.), добавку к бульону — таре, и ароматное масло. Получается 45 комбинаций.
— После майских в меню появится пиво, а пока что можно взять японский лимонад за демократичные 180 р. Впрочем, к каждому рамену бесплатно наливают зеленый чай, так что дополнительное питье может и не понадобиться.
— Уникальный случай, когда из окна видно реку, а не проезжую часть.
— Кроме рамена в меню больше ничего нет — ни суши, ни риса. Но можно взять рамен-вок (от 340 р.) или салат — битые огурцы или чуку с ореховым соусом (180 р.).
La Poste
Ремесленный хлеб в центре города
La poste внутри и снаружи
Улитка с из слоеного теста с заварным кремом и ромовым изюмом, 250 р.
Миндальный круассан, 290 р.
Кекс с шоколадом и бананами, 550 р.
Традиционный французский багет, 180 р.
Что?
Вторая точка пекарни La Poste. Хлеб каждое утро привозят из основной пекарни на Ленинградском проспекте. В отличие от первой булочной, здесь есть место, чтобы неспешно побыть наедине со своим круассаном. В основном хлеб на ржаной закваске, как пшенично-ржаной «Кампань» (350 р.), багет «Луи» (200 р.), но есть и классический французский багет «Традисьон» на дрожжах (180 р.). Кроме хлеба стоит попробовать сладкую выпечку: мадлен (120 р.), кексы (по 550 р.), и канле (от 140 р.) — их пекут в специальных медных формах, смазанных сливочным маслом с пчелиным воском. Получается карамельная корочка.
На что обратить внимание?
— Хороший хлеб — это не дешево, зато он прекрасен даже без масла и других усилителей вкуса и долго остается свежим и мягким.
— Посидеть с ноутбуком получится ровно столько, сколько выдержит батарейка — розеток нет. Но это хороший повод зайти отдохнуть от забега по Москве.
— Есть и классические кофейные напитки, и фильтр-кофе на Эфиопии.
— Есть и безглютеновый хлеб на закваске из рисовой муки (560 р). Внимание: он съедобный и даже вкусный — сладковатый и злаковый. Мякиш слегка липкий, так что идеально делать из него тосты. Не подойдет тем, у кого аллергия на глютен: его делают там же, где и остальной хлеб, но если просто придерживаетесь безглютеновой диеты, то это — отличный вариант.
«Дом 16»
Переоткрытие недели
Что?
После карантинной паузы переоткрылся проект ресторатора Дмитрия Борисова («Дом 12», «Жан-Жак»). Внутри — все, как было до карантина: старинная мебель, красивый особняк, и, главное, гигантская веранда. Она занимает весь сквер у дома 16-18, и, когда потеплеет, здесь будет гораздо больше людей, чем внутри. Тихое место со спокойными интеллигентными гостями, и одно из немногих заведений, куда можно приходить компанией на весь вечер и оставаться до ночи.
На что обратить внимание?
— В меню хорошая еда без прикола. В основном готовят на гриле — на него можно посмотреть с веранды: сибас — 900 р., телятина — 1100 р., ладожская корюшка — 800 р. Почти целую страницу занимают блюда из овощей: стейк из цветной капусты с соусом из кунжута (600 р.), райта салат (550 р.), обожженный помидор с хумусом и домашней питой (680 р.), овощи гриль с ореховым соусом (550 р.).
— Несмотря на 2021 год, тут не принимают карты — в гардеробе стоит банкомат. Перед посещением изучите правила своего банка насчет комиссии на снятие наличных.
— Основной расчёт идет на вино: по бокалам — от 360 р., бутылка — от 1800 р.
— Вода — только по бутылкам, хотя последние годы и считается, что безлимитная вода для употребления с алкоголем — естественная вещь.