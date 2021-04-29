Бар с сырным «Негрони» на Маросейке, второй рыбный ресторан Аркадия Новикова в «Европейском» и два больших пространства с грузинской едой в центре города — «Афиша Daily» о новых открытиях в Москве.

«Хачапури и вино» Большой грузинский ресторан на месте кафе «Юность»

Хачапури и вино 1 из 7 2 из 7 3 из 7 Ассорти закусок, 380 р. 4 из 7 Чихиртма, 295 р. 5 из 7 Хинкали с сулугуни, 70 р./шт. 6 из 7 Помидори да квели, 354 р. 7 из 7

Что? В трехэтажном особняке на Трубной открылось третье заведение сети «Хачапури и вино» в Москве. Разработкой и реализацией дизайн-проекта занимались архитекторы из бюро «Правда» («Рихтер», «Робостанция»). Получилось современное пространство со светлыми стенами, мозаикой, яркими коврами и барной зоной. Что удалось:

Несмотря на то, что ресторан с кавказской кухней, тут будет комфортно не только мясоедам. В меню есть альтернативы для вегетарианцев, веганов или просто тех, кто предпочитает рыбу. Сациви готовят с курицей (298 р.) или с семгой (372 р.) на выбор, в тесто для хинкали не добавляют яиц, а начинку можно выбрать из пяти предложенных: с бараниной (75 р./шт.), с говядиной и свининой (70 р./шт.), с семгой в сливках (95 р./шт.), с сулугуни (70 р./шт.) или с вешенками (65 р./шт.).

На первом этаже есть барная зона с авторскими коктейлями на основе чачи — пересмотрели классические рецепты. Например, «Негрони» готовят на чаче, вермуте и джине с черносливом, а «75» на чаче и игристом с абрикосами и цитрусами. Цена фиксированна — 450 рублей.

Здесь действительно большой выбор хачапури. Кроме классических по-аджарски, по-мегрельски или по-иммеритински, готовят гурули с сулугуни и яйцом, лобиани с фасолью и беконом или пеновани из слоеного теста со шпинатом. Цены приятные: за любой отдадите не больше 300 рублей. Каждый можно смело делить на двоих. На что обратить внимание?

Внизу приглушенный свет, здесь лучше разместиться вечером. А днем советуем подняться на второй этаж — тут невероятно красивая мозаика во всю стену и минималистичный светлый декор.

Адрес Трубная, 20 Время работы ежедневно 12.00-0.00 Средний чек до 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 915 038 50 04

«Союз» Бар с интересные авторскими коктейлями с овощами, фруктами или сыром

Союз 1 из 5 2 из 5 3 из 5 Булочка со скремблом и беконом в кленовом сиропе, 425 р. 4 из 5 Тартар из мраморной говядины с муссом из жареного картофеля, 450 р. 5 из 5

Что? Пространство с винтажной советской мебелью, узорчатыми коврами, авторскими коктейлями от Артура Култоева и Артема Кузина (Sesame) и хорошей едой заработало в пяти минутах ходьбы от метро «Китай-город». Для посетителей место открыто с января, однако меню и барную карту несколько раз преобразовывали и окончательно утвердили неделю назад. По свежим следам рассказываем, что получилось. Что удалось?

«Союз» — отличный выбор для тех, кто хочет выпить сбалансированный коктейль и хорошо поесть. Локация располагает зайти сюда после прогулок по «Зарядью» или переместиться после ужина и пары коктейлей на вечеринки до утра по выходным.

Все официанты одновременно работники бара, поэтому грамотно сориентируют по напиткам. Мы советуем начать с легкого газированного … со свеклой и … а продолжить «Негрони» с копченым чечилом.

Завтраки тут отдают в любое время. У любителей съесть сырники или омлет на ужин точно поднимется настроение. Кроме утренних блюд, есть брокколи на гриле с клубникой и соусом из тофу (420 р.), драники из-под ножа с яйцом и рукколй (550 р.) и большие брускетты: с лососем и сливочным муссом (685 р.) или креветками и сладкими томатами (720 р.) на выбор. На что обратить внимание?

Драники будете ждать не меньше 25 минут — их готовят специально под каждый заказ. Но они того стоят.

Адрес Маросейка, 15 Время работы вс-чт 14.00-0.00, пт-сб 14.00-6.00 Средний чек 1500-2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 977 666 49 18

«Мзиури» Грузинская кухня на «Третьяковской»

1 из 7 2 из 7 Ассорти шашлыков, 2900 р. 3 из 7 Пеламуши, 230 р. 4 из 7 Лобио по-имеретински, 330 р. 5 из 7 Филе копченой утки с листьями салата и цитрусом, 610 р. 6 из 7 Ассорти восточных сладостей, 790 р. 7 из 7

Что? Ресторан грузинской кухни «Мзиури» в Климентовском переулке — новый проект от Gourmet Alliance. Деталям интерьера уделили внимание: на стенах повесили ковры и портреты людей в традиционных грузинских костюмах, а люстры походят на глиняные горшки для выдержки вина. На первом этаже расположили открытую кухню и глиняную печь, на втором — зона посадки и балкон, который откроют для гостей после праздников. Что удалось?

Заказы приносят очень быстро, ждать придется не больше 10-15 минут. Правда, мясо на огне и выпечку готовят немного дольше.

Из холодных закусок советуем взять пхали — шарики из измельченных овощей или зелени. В ассорти входят пхали из шпината, свеклы, фасоли и перца (600 р.). Более сытный вариант — сациви (450 р.). Курица нежная, ореховый соус можно зачерпывать свежеиспеченным хлебом, чтобы ничего не оставлять на тарелке.

Если хочется пряного берите на закуску салат с копченой курицей и баклажанами «Ацецили» (610 р.). Вся острота в баклажанах, к которым добавляют специи и аджику. Как основное блюдо можно взять чанахи в глиняном горшочке (890 р.) — тушеная баранина с ароматными пряными овощами и кинзой. На что обратить внимание?

Если вы не очень хорошо переносите острую пищу, обращайтесь за советом к официанту — специальной отметки в меню у таких блюд нет.

Советуем садиться за угловой столик на втором этаже — так сможете наслаждаться видом на церковь и улицу.

Адрес Климентовский пер., 14 Время работы ежедневно 10.00-0.00 Средний чек 1500-2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 098 03 36

«‎Клево»‎ Рыбный ресторан в «‎Европейском»‎

Тартар из лосося на томатах и гуакамоле, 1050 р. 1 из 6 Салат с морепродуктами, 1400 р., греческий салат, 750 р., тартар из тунца на томатах и гуакамоле, 1050 р. 2 из 6 Татами из гребешка с томатным пюре, 600 р. 3 из 6 Ассорти креветок на льду, 1600 р. 4 из 6 Бутерброды с килькой/ ростбифом/ сельдью, 390 р. 5 из 6 Салат с крабом, томатами и авокадо, 1400 р. 6 из 6

Что? На втором этаже торгового центра «‎Европейский»‎ открылся новый рыбный ресторан Novikov Group «‎Клево»‎. Он стал третьим в Москве — у сети также есть флагманский ресторан на Петровке и «‎Клёво» на Усачевском‎. Бренд-шеф всех мест — Захар Иванченко, шеф-поваром ресторана в «‎Европейском» стал Максим Губаль.‎ Что удалось?

Обширное рыбное меню, объединившее в себе несколько кухонь мира, — можно заказать как Fish and chips (750 р.) с рыбным бургером (650 р.), так и различные виды роллов и суши.

В меню есть позиции для тех, кто не ест рыбу: например, теплый салат с баклажанами, томатами и киноа (650 р.) или телячьи щечки с картофельным пюре и зеленым горошком (800 р.). Таких блюд не много, но голодным точно не останетесь.

Брускетта с крабом (1400 р.) вполне сойдет за полноценный прием пищи. Большой кусок тартина с крабом, овощным салатом и красной икрой — идеальный вариант для сытного завтрака, а камбалу с пряными травами можно смело разделить на двоих. На что обратить внимание?

Если у вас в планах забежать в ресторан за кофе и десертом, то лучше выбрать другое место в «‎Европейском» — многих десертов может не быть в наличии.‎

Почти все блюда есть в других ресторанах сети, поэтому можно просто выбрать ближайший к вам «‎Клёво».‎