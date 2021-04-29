Помимо самого популярного угощения на Пасху — кулича — традиционно готовят еще и творожную пасху. «Афиша Daily» взяла у шеф-поваров ресторанов пять разных рецептов, включая один веганский. Пасхальное настроение обеспечено!

Форма для пасхи

Для приготовления пасхи вам, скорее всего, понадобится специальная разъемная форма — пасочница. Их накануне праздника можно найти во многих магазинах. Традиционно пасху делают в форме усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Но, если у вас не оказалось «правильной» формы, пусть это не станет поводом отказаться от приготовления — используйте другую посуду. Подойдет и глубокая миска.

Запаситесь марлей или вафельными полотенцами — они пригодятся, чтобы выстелить форму. Так пасху будет легче извлечь. В одном из рецептов предлагают вместо марли использовать пищевую пленку — так тоже можно, но марля создает на поверхности пасхи неповторимый «домашний» рисунок.

Как пасху есть

Едят пасху обычно с куличом, намазывая сладкую творожную массу с цукатами на пористый мякиш. Особенно это спасает, когда с куличом не очень повезло и он сухой. Самая быстрая, дешевая и простая альтернатива настоящей пасхе — готовая творожная масса из магазина, но она не сравнится с пасхой, приготовленной по всем правилам. В нашей подборке есть разные рецепты, и большинство совсем не сложные.