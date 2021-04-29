Помимо самого популярного угощения на Пасху — кулича — традиционно готовят еще и творожную пасху. «Афиша Daily» взяла у шеф-поваров ресторанов пять разных рецептов, включая один веганский. Пасхальное настроение обеспечено!
Форма для пасхи
Для приготовления пасхи вам, скорее всего, понадобится специальная разъемная форма — пасочница. Их накануне праздника можно найти во многих магазинах. Традиционно пасху делают в форме усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Но, если у вас не оказалось «правильной» формы, пусть это не станет поводом отказаться от приготовления — используйте другую посуду. Подойдет и глубокая миска.
Запаситесь марлей или вафельными полотенцами — они пригодятся, чтобы выстелить форму. Так пасху будет легче извлечь. В одном из рецептов предлагают вместо марли использовать пищевую пленку — так тоже можно, но марля создает на поверхности пасхи неповторимый «домашний» рисунок.
Как пасху есть
Едят пасху обычно с куличом, намазывая сладкую творожную массу с цукатами на пористый мякиш. Особенно это спасает, когда с куличом не очень повезло и он сухой. Самая быстрая, дешевая и простая альтернатива настоящей пасхе — готовая творожная масса из магазина, но она не сравнится с пасхой, приготовленной по всем правилам. В нашей подборке есть разные рецепты, и большинство совсем не сложные.
Творожная пасха от кондитерской «Эклерная Клер»
Ингредиенты:
— Нежирный творог — 500 г
— Цукаты и сухофрукты: вишня, апельсиновые цукаты в любой пропорции — 100 г
— Сливки 33% — 100 мл
— Сливочное масло хорошего качества — 90 г
— Сахар — 80 г
— Дробленый миндаль — 50 г
— Желтки — 2 шт
— Стручок ванили — 1 шт
Как готовить
Творог протереть через сито. Добавить ваниль: стручок разрезать пополам, ножом достать зерна.
Вишню и апельсиновые цукаты мелко нарезать. Масло размягчить и немного взбить венчиком. Добавить вишню и апельсин в масло.
Взбить желтки с сахаром. Сливки довести до кипения и снять с огня. Ввести желтки в сливки и постоянно помешивать, пока крем не загустеет.
Прогреть массу на небольшом огне. Снять с огня и мешать еще 2–3 минуты. Оставить остывать.
В остывший крем ввести творог и масло с сухофруктами. Аккуратно перемешать.
Выстелить форму для пасхи двойным слоем марли, наполнить готовой творожной массой. Укрыть сверху марлей и положить под гнет на сутки в холодильник.
Перед подачей достать пасху из холодильника, освободить от формы и украсить по вкусу.
Творожная пасха с коллагеном и маття от бренда Matcha Forest
Ингредиенты:
— Творог 9% — 600 г
— Сметана — 150 г
— Масло сливочное — 150 г
— Сгущенное молоко — 200 мл
— Цукаты — 120 г
— Чай маття (порошок) — 10 г
— Коллаген — 20 г
Как готовить
Все ингредиенты, кроме цукатов, смешать.
Пробить массу погружным блендером до однородности.
Добавить цукаты и тщательно перемешать.
Форму для пасхи застелить марлей или вафельным полотенцем. Вылить туда творожную смесь, разровнять, придавить тарелкой или другим грузом и поставить в холодильник на ночь.
Перед подачей аккуратно достать пасху из формы, убрать марлю и посыпать чаем маття через сито.
Творожная пасха от шеф-повара ресторана Kuznya House Руслана Закирова
Ингредиенты:
— Яйцо — 3 шт
— Изюм — 43 г
— Ягоды сушеные — 40 г
— Масло сливочное — 90 г
— Сметана — 180 г
— Сахар — 110 г
— Творог — 310 г
— Ваниль — 1 г
— Миндаль — 30 г
— Желатин — 4 г
— Сливки — 90 мл
— Крахмал кукурузный — 20 г
Как готовить
Творог протереть через мелкое сито, желатин замочить в холодной воде.
Нагреть сливки до 40 градусов, добавить сахар и желатин. Когда сахар и желатин полностью растворятся, добавить в творог получившуюся смесь и все остальные ингредиенты. Аккуратно перемешать.
Влить в форму и убрать в морозилку на ночь. На утро достать из формы и дать оттаять в холодильнике.
Творожная пасха с белым шоколадом, цукатами апельсина, вяленой вишней и клюквой от ресторана Rossini
Ингредиенты:
— Творог 9% — 300 г
— Ванильный сырок — 100 г
— Сахар — 40 г
— Желток — 60 г
— Сливки 33% — 180 мл
— Белый шоколад — 40 г
— Масло сливочное 82,5% — 150 г
— Вяленая вишня — 50 г
— Вяленая клюква — 50 г
— Апельсиновые цукаты —100 г
Ели вы хотите приготовить цукаты самостоятельно, понадобится:
— Кожура апельсина — 200 г
— 400 г сахара
— 200 мл воды
Как готовить цукаты
Чтобы избавиться от горечи апельсинов, кожуру опустить в большое количество воды, добавить щепотку соли и на медленном огне довести до кипения. Повторить эти действия пять-шесть раз, пока не уйдет горечь.
Сварить сироп из сахара и воды, в горячий сироп опустить кожуру апельсинов.
Варить на медленном огне до прозрачного состояния.
Слить сироп и дать остыть.
Как готовить пасху
Нарезать цукаты мелким кубиком. Вяленую вишню и клюкву залить 200 мл горячей воды.
Через мелкое сито дважды протереть творог, добавить к нему ванильный сырок и перемешать.
Миксером взбить мягкое сливочное масло, должна получиться пышная масса.
В сотейнике собрать сливки, сахар и желток и варить на медленном огне до загустения, непрерывно помешивая силиконовой лопаткой.
Снять с огня, добавить белый шоколад, творожную массу и взбитое сливочное масло. Добавить цукаты апельсина, отжатую вяленую вишню и клюкву. Наша масса готова.
Обмотать форму для пасхи на 900 грамм пищевой пленкой, заполнить творожной массой до краев, аккуратно постучать два-три раза по столу, чтобы форма распределилась равномерно, и убрать на ночь в морозилку.
На следующий день аккуратно извлечь пасху из формы и убрать в холодильник — она оттает примерно за 2–3 часа.
Веганская пасха от сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-сад»
Ингредиенты:
— Тофу шелковый — 273 г
— Кешью — 90 г
— Миндальное молоко — 58 мл
— Кокосовое масло — 45 мл
— Эритрол или другой подсластитель — 22 г
— Ваниль — 2 г
— Сок лимона — 20 мл
— Фундук — 36 г
— Изюм — 45 г
Украшение:
— Малина сублимированная — 1 г
— Фисташки рубленые — 0,5 г
Как готовить
Кешью измельчить в блендере.
Добавить тофу и взбить с кешью до однородной массы.
Добавить масло, подсластитель и ваниль.
Нагреть до 86 градусов и добавить лимонный сок, перемешать.
Выложить в перфорированный лоток, застеленный марлей, и закрыть
сверху прессом.
Оставить на 12 часов в холодильнике.
Готовой массе придать форму и украсить малиной и фисташками.